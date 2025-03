«Anxiety»: Γουίλ Σμιθ και Τατιάνα Άλι χορεύουν το viral κομμάτι στους ρυθμούς του «Fresh Prince of Bel Air»

Ο Γουίλ Σμιθ και η Τατιάνα Άλι κάνουν ένα οικογενειακό reunion αλά «Fresh Prince of Bel Air». Οι πρώην συμπρωταγωνιστές, οι οποίοι υποδύονταν τον Γουίλ και την Άσλεϊ αντίστοιχα στην κωμική σειρά της δεκαετίας του ’90, επανενώθηκαν για να εκτελέσουν τον viral χορό στα social media στο τραγούδι «Anxiety» της βραβευμένης με Grammy ράπερ Doechii. Ο Σμιθ δημοσίευσε το viral βίντεο στη σελίδα του στο Instagram την Πέμπτη. Ενώ, ως θαύμα, εφανίζεται και η ίδια η ράπερ για να χορέψει μαζί με τους αλγαπημένους ηθοποιούς στους ρυθμούς του Bel Air.

«Fresh Prince of Bel Air»

Η χορευτική τάση, η οποία έχει κατακτήσει πρόσφατα το TikTok, δείχνει την Άλι να φοράει ακουστικά καθώς χορεύει μόνη της στο δωμάτιό της πριν ο Σμιθ τη μιμηθεί στο φόντο καθώς μπαίνει στο δωμάτιο χωρίς αυτή να πάρει χαμπάρι. Το πρωτότυπο κλιπ είναι από το επεισόδιο της σειράς το 1990.

«Περίμενα 35 χρόνια για να γίνει trend αυτός ο χορός», έγραψε ο Σμιθ στη λεζάντα της ανάρτησης.

«Anxiety»

Νωρίτερα αυτό το μήνα, στις 5 Μαρτίου, ο Σμιθ μοιράστηκε το βίντεο γράφοντας: «Σας παρακολουθώ όλους και κάθε βίντεο είναι καλύτερο από το προηγούμενο!!! Λατρεύω αυτό το κομμάτι @Doechii. @Tatyana Ali Το θυμάσαι αυτό;», αφήνοντας ένα υπονοούμενο στους θαυμαστές για την επανένωσή τους.

Η τάση «Anxiety» έρχεται πάνω στην ώρα για τον Σμιθ, ο οποίος επιστρέφει στις μουσικές του ρίζες. Ο ηθοποιός του «Pursuit of Happyness» ανακοίνωσε ένα ολοκαίνουργιο άλμπουμ τον Ιανουάριο. Το «Based on a True Story», που θα κυκλοφορήσει στις 28 Μαρτίου, σηματοδοτεί το πρώτο πλήρες στούντιο project του Σμιθ μετά το «Lost and Found» του 2005.

Την Παρασκευή, μοιράστηκε το εξώφυλλο του άλμπουμ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πίσω στα στούντιο

Ο Σμιθ έχει ξεκινήσει την επιστροφή του για σχεδόν ένα χρόνο, κυκλοφορώντας διάφορα singles με υψηλού προφίλ συνεργάτες. Το άλμπουμ θα περιλαμβάνει αυτά τα κομμάτια – «You Can Make it», «Work of Art» και «Tantrum» – που έγιναν μαζί με τους ράπερ Ρας και Τζόινερ Λούκας και τον γιο του Σμιθ, Τζέιντεν.

Το «Based on a True Story» σηματοδοτεί την επιστροφή στη δημόσια ζωή για τον βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό, του οποίου το χαστούκι του Κρις Ροκ στην τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ το 2022 φάνηκε να εκτροχιάζει την καριέρα του.

*Πηγή: USA Today