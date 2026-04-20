20.04.2026 | 09:42
Γυναίκα έπεσε από τον δεύτερο όροφο του υπουργείου Τουρισμού και σκοτώθηκε
CIA, Γάζα και Ιράν – Το εντυπωσιακό κλείσιμο των Strokes στο Coachella
Oblivius 20 Απριλίου 2026, 10:33

CIA, Γάζα και Ιράν – Το εντυπωσιακό κλείσιμο των Strokes στο Coachella

Τι κι αν δεν ήταν το μεγάλο όνομα στο φετινό Coachella; Οι Strokes κατάφεραν να στρέψουν τα φώτα πάνω τους, με το πολιτικό και αντιπολεμικό κλείσιμό τους στο φεστιβάλ

Φροίξος Φυντανίδης
Η τελευταία φορά που βρέθηκαν στο Empire Polo Club της Καλιφόρνιας ήταν το 2011, τότε που ήταν ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της indie rock σκηνής. Τι κι αν είχαν περάσει 15 χρόνια; Οι Strokes επέστρεψαν στο Coachella και έδειξαν σε όλους ότι παραμένουν ένα από τα σημαντικότερα γκρουπ του πλανήτη.

Ο Τζούλιαν Καζαμπλάνκας και η παρέα του, μπορεί να μην ήταν headliners του φεστιβάλ φέτος (αυτός ο ρόλος είχε δοθεί στον Τζάστιν Μπίμπερ) αλλά έδωσαν δύο απολαυστικά live, τόσο στις 11 Απριλίου, όσο και το περασμένο Σάββατο στην δεύτερη εβδομάδα του Coachella. Μάλιστα, η τελευταία τους εμφάνιση έκλεισε με έναν εντυπωσιακό τρόπο – ξεσηκώνοντας το κοινό και προβληματίζοντας τους διοργανωτές.

Οι Strokes ερμήνευσαν το Oblivius για πρώτη φορά μετά από μια δεκαετία, ενώ στις γιγαντοοθόνες της σκηνής έπαιζε ένα βίντεο που τα «έβαζε» με την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, στο video wall παρουσιαζόντουσαν όλες οι φορές που οι CIA έχει κατηγορηθεί ότι έβαλε το… χεράκι της σε αλλαγή καθεστώτων σε διάφορες χώρες, ενώ το φιλμ έκλεινε με τους βομβαρδισμούς στη Γάζα και το Ιράν.

Οι διοργανωτές του Coachella είχαν κατηγορηθεί πέρσι από τους Kneecap ότι απαγόρευσαν να ακουστούν φιλοπαλαιστινιακά μηνύματα κατά την διάρκεια των συναυλιών. Ωστόσο φέτος δεν είχαν την ίδια… επιτυχία με τους Strokes, με πολλούς να θεωρούν ότι το συγκρότημα έκανε την τελευταία του εμφάνιση στο φεστιβάλ για πάντα.

Νέο άλμπουμ, νέα παγκόσμια περιοδεία

Μετά από μια εξαετία «σιωπής», οι Strokes έκαναν γνωστό πριν λίγο καιρό ότι θα κυκλοφορήσουν το καλοκαίρι τη νέα τους δουλειά. Το Reality Awaits θα βρίσκεται θα δισκοπωλεία στις 26 Ιουνίου, ενώ στις αρχές Απριλίου παρουσίασαν το πρώτο single του άλμπουμ, με τίτλο Going Shopping.

YouTube thumbnail

Αρχές Ιουνίου θα επιστρέψουν στον… δρόμο, καθώς θα δώσουν μια σειρά από συναυλίες στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και την Ιαπωνία.

Μέτρα στήριξης: Προς παράταση η επιδότηση σε Diesel και λιπάσματα – Στο… βάθος το Fuel Pass

Ευημερία: Ποια είναι η… αόρατη θηλιά που μας πνίγει σήμερα;

Καθοδόν για το Ισλαμαμπάντ ο Βανς – Θολό το τοπίο με τις συνομιλίες

Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο»
Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο» - Ένα μουσικό ταξίδι 20 χρόνων στο Κύτταρο

Η Γεωργία Νταγάκη μας προσκαλεί την Παρασκευή 24 Απριλίου σε ένα μουσικό ταξίδι που συμπυκνώνει 20 χρόνια δημιουργικής πορείας, αναζήτησης και εξέλιξης.

Τζάστιν Μπίμπερ, Μπίλι Άιλις, SZA και Sexyy Red: Νοσταλγία στο κόκκινο στη σκηνή του Coachella
Με τη Μπίλι Άιλις, τη SZA και τη Sexyy Red στο πλευρό του, ο Τζάστιν Μπίμπερ μετέτρεψε το Coachella σε ένα νοσταλγικό ταξίδι στην καριέρα του, πυροδοτώντας ταυτόχρονα σενάρια για νέα περιοδεία

Η Ευρώπη σε ρήξη με τον Κάνιε Γουέστ – Ακύρωση συναυλίας και στην Πολωνία
«Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η συναυλία του Κάνιε Γουέστ που επρόκειτο να γίνει στις 19 Ιουνίου 2026 στο Slaski δεν θα πραγματοποιηθεί», δήλωσε ο Άνταμ Στριζέφσκι, διευθυντής του σταδίου.

Ο Ζοχράν Μαμντάνι εξακολουθεί να βγάζει χρήματα ως ράπερ
Ο Ζοχράν Μαμντάνι μπορεί να διαγράφει εντυπωσιακή πορεία στην πολιτική της Νέας Υόρκης, όμως τα φορολογικά στοιχεία δείχνουν ότι συνεχίζει να έχει έσοδα από το παρελθόν του ως ράπερ

Μαντόνα: Το καλοκαίρι της ανήκει – Μεγάλη επιστροφή με το Confessions 2 τον Ιούλιο
Είκοσι ένα χρόνια μετά την κυκλοφορία του εμβληματικού Confessions on a Dance Floor, η Μαντόνα ανακοίνωσε την κυκλοφορία του 15ου προσωπικού της άλμπουμ σηματοδοτώντας μια πολυαναμενόμενη επιστροφή

Massive Attack: Δυστοπία, Τομ Γουέιτς και επιστροφή στη δισκογραφία με έναν ύμνο για σκοτεινούς καιρούς
Μετά από δέκα ολόκληρα χρόνια δισκογραφικής απουσίας, οι Massive Attack επιστρέφουν με το Boots on the Ground, ένα επτάλεπτο σκοτεινό εμβατήριο για τη βία της εξουσίας και την αντίσταση

Λαζαρίδης: Συνεχίζεται η αντιπαράθεση κυβέρνησης – αντιπολίτευσης – «Ο πρωθυπουργός είχε ευθύνη»
Η αντιπολίτευση συνεχίζει να εξαπολύει πυρά στην κυβέρνηση αφού ο Μακάριος Λαζαρίδης παραιτήθηκε από υφυπουργός - Η κυβέρνηση τον κάλυπτε

Βουλή: Ξεκινά η κοινοβουλευτική διαβολοβδομάδα της Νέας Δημοκρατίας
Η συνεδρίαση της επιτροπής Δεοντολογίας και η ψηφοφορία στην Ολομέλεια για την άρση ασυλίας των στελεχών της ΝΔ - Τι λένε οι διαφωνούντες και η ανησυχία για την επόμενη μέρα

Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Kλειστό λιμάνι, μπλόκα, άδεια ράφια στα super market και ο ιός να ταξιδεύει σε όλο το νησί
Σε πλήρες αδιέξοδο έχει οδηγήσει τη Λέσβο ο αφθώδης πυρετός- «Απόβαση» 22 κτηνιάτρων την Δευτέρα και την Τρίτη για να αντιμετωπιστεί ο ιός- Ενημέρωση για την πορεία του ιού σήμερα στο ΥπΑΑΤ- Μιλούν στο in κτηνοτρόφοι και ειδικοί

Πετρέλαιο: Νέα άνοδος στις τιμές μετά το νέο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και την κλιμάκωση της έντασης
Συνεχίζεται η αναστάτωση στις αγορές ενέργειας μετά την πτώση που σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα λόγω της αισιοδοξίας για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων

Καύσιμα: «Κανονικότητα» τα 2 ευρώ – Όνειρο απατηλό η επιστροφή στα προ πολέμου επίπεδα
Η εικόνα για τα καύσιμα στην Ελλάδα δείχνει μια παγιωμένη κατάσταση υψηλών τιμών, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων να έχει σταθεροποιηθεί πάνω ή λίγο κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ ανά λίτρο πανελλαδικά. Η «γεωγραφία» της ακρίβειας και οι δυστοπικές προβλέψεις.

Η «μάχη» στην Premier League: Το πρόγραμμα Σίτι και Άρσεναλ μέχρι το τέλος του… δρόμου (pic)
Η Σίτι νίκησε την Άρσεναλ με 2-1 και μείωσε τη διαφορά στο -3, έχοντας ένα ματς λιγότερο, ενώ πλέον έχει πάρει και την ισοβαθμία. Το πρόγραμμα των δύο μέχρι το φινάλε της Premier League.

Β. Κικίλιας: «Θα υπερασπιστούμε την Κρήτη από τους σύγχρονους λαθρέμπορους»
«Προσπαθούμε σε μια δύσκολη εποχή με πολέμους, εμφύλιο στο Σουδάν, με μεταναστευτικές ροές κ.λ.π., να οργανωθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, έτσι ώστε το Λιμενικό Σώμα να κάνει τη δουλειά του» είπε ο Βασίλης Κικίλιας

ΠΑΣΟΚ: Καν’ το όπως ο Σάντσεθ;
Με selfies, συναντήσεις και αρκετές χειραψίες, αλλά πρωτίστως με έναν ισπανικό προοδευτικό αέρα, επιστρέφει από τη Βαρκελώνη ο Νίκος Ανδρουλάκης, με το ΠΑΣΟΚ να δίνει έμφαση στα κοινωνικά θέματα και να καταθέτει εντός της εβδομάδας τροπολογία για τις τράπεζες.

Stoiximan GBL: Τα σενάρια για την αποφυγή του υποβιβασμού – Τι χρειάζονται Πανιώνιος και Μαρούσι
Πανιώνιος, Μαρούσι κατά πρώτο λόγο, αλλά και οι Προμηθέας και Κολοσσός εμπλέκονται στα «σενάρια» αποφυγής του υποβιβασμού, η αλλιώς σενάρια παραμονής στη Stoiximan GBL. Δείτε ποια είναι.

Λιοσίων: Με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις η 16χρονη που παρασύρθηκε – Ξεσπά η μητέρα της
Διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του ΚΑΤ η 16χρονη που παρασύρθηκε στη Λιοσίων - Ναρκωτικά σε σχολεία διακινούσε ο 16χρονος Σουδανός που την εγκατέλειψε.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

