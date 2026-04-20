Η τελευταία φορά που βρέθηκαν στο Empire Polo Club της Καλιφόρνιας ήταν το 2011, τότε που ήταν ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της indie rock σκηνής. Τι κι αν είχαν περάσει 15 χρόνια; Οι Strokes επέστρεψαν στο Coachella και έδειξαν σε όλους ότι παραμένουν ένα από τα σημαντικότερα γκρουπ του πλανήτη.

Ο Τζούλιαν Καζαμπλάνκας και η παρέα του, μπορεί να μην ήταν headliners του φεστιβάλ φέτος (αυτός ο ρόλος είχε δοθεί στον Τζάστιν Μπίμπερ) αλλά έδωσαν δύο απολαυστικά live, τόσο στις 11 Απριλίου, όσο και το περασμένο Σάββατο στην δεύτερη εβδομάδα του Coachella. Μάλιστα, η τελευταία τους εμφάνιση έκλεισε με έναν εντυπωσιακό τρόπο – ξεσηκώνοντας το κοινό και προβληματίζοντας τους διοργανωτές.

Οι Strokes ερμήνευσαν το Oblivius για πρώτη φορά μετά από μια δεκαετία, ενώ στις γιγαντοοθόνες της σκηνής έπαιζε ένα βίντεο που τα «έβαζε» με την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, στο video wall παρουσιαζόντουσαν όλες οι φορές που οι CIA έχει κατηγορηθεί ότι έβαλε το… χεράκι της σε αλλαγή καθεστώτων σε διάφορες χώρες, ενώ το φιλμ έκλεινε με τους βομβαρδισμούς στη Γάζα και το Ιράν.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @celebrities4palestine

Οι διοργανωτές του Coachella είχαν κατηγορηθεί πέρσι από τους Kneecap ότι απαγόρευσαν να ακουστούν φιλοπαλαιστινιακά μηνύματα κατά την διάρκεια των συναυλιών. Ωστόσο φέτος δεν είχαν την ίδια… επιτυχία με τους Strokes, με πολλούς να θεωρούν ότι το συγκρότημα έκανε την τελευταία του εμφάνιση στο φεστιβάλ για πάντα.

For those who missed it: this was the moment The Strokes ensured they’ll never set foot in Coachella again! I’m so proud of them #Strokeschella pic.twitter.com/ue1UIikixU — Zaf (@Buenozaf) April 19, 2026

Νέο άλμπουμ, νέα παγκόσμια περιοδεία

Μετά από μια εξαετία «σιωπής», οι Strokes έκαναν γνωστό πριν λίγο καιρό ότι θα κυκλοφορήσουν το καλοκαίρι τη νέα τους δουλειά. Το Reality Awaits θα βρίσκεται θα δισκοπωλεία στις 26 Ιουνίου, ενώ στις αρχές Απριλίου παρουσίασαν το πρώτο single του άλμπουμ, με τίτλο Going Shopping.

Αρχές Ιουνίου θα επιστρέψουν στον… δρόμο, καθώς θα δώσουν μια σειρά από συναυλίες στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και την Ιαπωνία.