Τζάστιν Μπίμπερ, Μπίλι Άιλις, SZA και Sexyy Red: Νοσταλγία στο κόκκινο στη σκηνή του Coachella

Ο Τζάστιν Μπίμπερ έκλεισε το δεύτερο σαββατοκύριακο του Coachella με ένα show που έμοιαζε περισσότερο με αναδρομή στην καριέρα του, παρά με μια απλή συναυλία — και δεν το έκανε μόνος του. Στη σκηνή ανέβηκαν μαζί του η Sexyy Red, η Μπίλι Άιλις και η SZA, δίνοντας άλλη δυναμική στο σετ.

Μια σκηνή γεμάτη συνεργασίες

Άνοιξε το πρόγραμμα με τραγούδια από την περίοδο «Swag», που είχαν ήδη ξεχωρίσει από το πρώτο σαββατοκύριακο, όπως τα «Go Baby» και «All I Can Take». Η ουσιαστική αλλαγή ήρθε όταν πέρασε στο μέρος με το YouTube, όπου έδειχνε παλιά του βίντεο και τραγούδια από τα πρώτα του χρόνια. Σε εκείνο το σημείο κάλεσε στη σκηνή τη Μπίλι Άιλις και μαζί ερμήνευσαν το «One Less Lonely Girl».

Η Μπίλι Άιλις ανέβηκε, κάθισε σε μια καρέκλα και ο Μπίμπερ της τραγουδούσε, σε μια σκηνή που παρέπεμπε ευθέως στις πρώτες του εμφανίσεις. Δεν ήταν τυχαίο: η ίδια έχει μιλήσει πολλές φορές για το πόσο τον έχει επηρεάσει, ενώ οι δυο τους γνωρίστηκαν στο Coachella το 2019 και αργότερα συνεργάστηκαν στο remix του «Bad Guy».

Στο φινάλε εμφανίστηκε η SZA, με την οποία ερμήνευσε το «Snooze». Οι δυο τους είχαν ξαναβρεθεί στη σκηνή πέρυσι στο SoFi Stadium, στο Λος Άντζελες, στο πλαίσιο περιοδείας της μαζί με τον Κέντρικ Λαμάρ.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισης, ο Μπίμπερ έφερε και άλλους καλεσμένους: η Sexyy Red εμφανίστηκε στο «Sweet Spot», ενώ ο Big Son ανέβηκε στη σκηνή για τα «As Long As You Love Me» και «No Pressure».

Νοσταλγία και σενάρια για περιοδεία

Ένα από τα πιο ξεχωριστά σημεία της εμφάνισης ήταν και πάλι το κομμάτι με το YouTube. Αυτή τη φορά, ο Μπίμπερ πρόβαλε παλιά βίντεο από τότε που ήταν παιδί, όταν τραγουδούσε διασκευές — ανάμεσά τους και το «Cry Me a River» του Τζάστιν Τίμπερλεϊκ. Το κοινό ακολούθησε αυτό το νοσταλγικό ταξίδι, γεμάτο από παλιές viral στιγμές και εικόνες, πριν το πρόγραμμα επιστρέψει στο σημερινό του ύφος για το φινάλε.

Παρά τις δύο μεγάλες εμφανίσεις του στο Coachella, οι συζητήσεις δεν σταματούν εκεί. Οι θαυμαστές του εκτιμούν ότι ετοιμάζει περιοδεία, καθώς στην ιστοσελίδα του εμφανίστηκε πρόσφατα μήνυμα πως όποιες νέες ημερομηνίες συναυλιών προκύψουν θα σταλούν απευθείας μέσω email στους συνδρομητές.