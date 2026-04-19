19.04.2026 | 19:19
Φωτιά σε δασική έκταση στη Σκιάθο
Τζάστιν Μπίμπερ, Μπίλι Άιλις, SZA και Sexyy Red: Νοσταλγία στο κόκκινο στη σκηνή του Coachella
Music 19 Απριλίου 2026, 19:00

Τζάστιν Μπίμπερ, Μπίλι Άιλις, SZA και Sexyy Red: Νοσταλγία στο κόκκινο στη σκηνή του Coachella

Με τη Μπίλι Άιλις, τη SZA και τη Sexyy Red στο πλευρό του, ο Τζάστιν Μπίμπερ μετέτρεψε το Coachella σε ένα νοσταλγικό ταξίδι στην καριέρα του, πυροδοτώντας ταυτόχρονα σενάρια για νέα περιοδεία

Spotlight

Ο Τζάστιν Μπίμπερ έκλεισε το δεύτερο σαββατοκύριακο του Coachella με ένα show που έμοιαζε περισσότερο με αναδρομή στην καριέρα του, παρά με μια απλή συναυλία — και δεν το έκανε μόνος του. Στη σκηνή ανέβηκαν μαζί του η Sexyy Red, η Μπίλι Άιλις και η SZA, δίνοντας άλλη δυναμική στο σετ.

Μια σκηνή γεμάτη συνεργασίες

Άνοιξε το πρόγραμμα με τραγούδια από την περίοδο «Swag», που είχαν ήδη ξεχωρίσει από το πρώτο σαββατοκύριακο, όπως τα «Go Baby» και «All I Can Take». Η ουσιαστική αλλαγή ήρθε όταν πέρασε στο μέρος με το YouTube, όπου έδειχνε παλιά του βίντεο και τραγούδια από τα πρώτα του χρόνια. Σε εκείνο το σημείο κάλεσε στη σκηνή τη Μπίλι Άιλις και μαζί ερμήνευσαν το «One Less Lonely Girl».

Η Μπίλι Άιλις ανέβηκε, κάθισε σε μια καρέκλα και ο Μπίμπερ της τραγουδούσε, σε μια σκηνή που παρέπεμπε ευθέως στις πρώτες του εμφανίσεις. Δεν ήταν τυχαίο: η ίδια έχει μιλήσει πολλές φορές για το πόσο τον έχει επηρεάσει, ενώ οι δυο τους γνωρίστηκαν στο Coachella το 2019 και αργότερα συνεργάστηκαν στο remix του «Bad Guy».

Στο φινάλε εμφανίστηκε η SZA, με την οποία ερμήνευσε το «Snooze». Οι δυο τους είχαν ξαναβρεθεί στη σκηνή πέρυσι στο SoFi Stadium, στο Λος Άντζελες, στο πλαίσιο περιοδείας της μαζί με τον Κέντρικ Λαμάρ.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισης, ο Μπίμπερ έφερε και άλλους καλεσμένους: η Sexyy Red εμφανίστηκε στο «Sweet Spot», ενώ ο Big Son ανέβηκε στη σκηνή για τα «As Long As You Love Me» και «No Pressure».

Νοσταλγία και σενάρια για περιοδεία

Ένα από τα πιο ξεχωριστά σημεία της εμφάνισης ήταν και πάλι το κομμάτι με το YouTube. Αυτή τη φορά, ο Μπίμπερ πρόβαλε παλιά βίντεο από τότε που ήταν παιδί, όταν τραγουδούσε διασκευές — ανάμεσά τους και το «Cry Me a River» του Τζάστιν Τίμπερλεϊκ. Το κοινό ακολούθησε αυτό το νοσταλγικό ταξίδι, γεμάτο από παλιές viral στιγμές και εικόνες, πριν το πρόγραμμα επιστρέψει στο σημερινό του ύφος για το φινάλε.

Παρά τις δύο μεγάλες εμφανίσεις του στο Coachella, οι συζητήσεις δεν σταματούν εκεί. Οι θαυμαστές του εκτιμούν ότι ετοιμάζει περιοδεία, καθώς στην ιστοσελίδα του εμφανίστηκε πρόσφατα μήνυμα πως όποιες νέες ημερομηνίες συναυλιών προκύψουν θα σταλούν απευθείας μέσω email στους συνδρομητές.

Γεωργία: Κενά στην ασφάλιση και τη διαχείριση κινδύνων στην παραγωγή – Η περίπτωση ΕΛΓΑ

Το Ιράν αρνείται να παραστεί στον δεύτερο γύρο των συνομιλιών

Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο» - Ένα μουσικό ταξίδι 20 χρόνων στο Κύτταρο

Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο» - Ένα μουσικό ταξίδι 20 χρόνων στο Κύτταρο

Η Ευρώπη σε ρήξη με τον Κάνιε Γουέστ – Ακύρωση συναυλίας και στην Πολωνία
Η Ευρώπη σε ρήξη με τον Κάνιε Γουέστ – Ακύρωση συναυλίας και στην Πολωνία

Ο Ζοχράν Μαμντάνι εξακολουθεί να βγάζει χρήματα ως ράπερ
Ο Ζοχράν Μαμντάνι εξακολουθεί να βγάζει χρήματα ως ράπερ

Μαντόνα: Το καλοκαίρι της ανήκει – Μεγάλη επιστροφή με το Confessions 2 τον Ιούλιο
Μαντόνα: Το καλοκαίρι της ανήκει – Μεγάλη επιστροφή με το Confessions 2 τον Ιούλιο

Massive Attack: Δυστοπία, Τομ Γουέιτς και επιστροφή στη δισκογραφία με έναν ύμνο για σκοτεινούς καιρούς
Massive Attack: Δυστοπία, Τομ Γουέιτς και επιστροφή στη δισκογραφία με έναν ύμνο για σκοτεινούς καιρούς

Βουλή: Σε νέο κύκλο εσωστρέφειας η κυβέρνηση – Οι μεγάλες υποθέσεις που πολιορκούν το Μαξίμου
Σε νέο κύκλο εσωστρέφειας η κυβέρνηση - Οι μεγάλες υποθέσεις που πολιορκούν το Μαξίμου

Μετά από δύο εβδομάδες παλινωδιών ο Μακάριος Λαζαρίδης βρέθηκε εκτός κυβερνητικού σχήματος αλλά η ηρεμία δεν επέστρεψε στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Το βαρύ πρόγραμμα για τη Νέα Δημοκρατία στη Βουλή και οι άρσεις ασυλίας όσων αναφέρονται στη δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Λουιζιάνα: Ένοπλος σκότωσε οκτώ παιδιά – Νεκρός και ο δράστης από πυρά της αστυνομίας
Λουιζιάνα: Ένοπλος σκότωσε οκτώ παιδιά – Νεκρός και ο δράστης από πυρά της αστυνομίας

Για μια εκτεταμένη σκηνή εγκλήματος, «που δεν μοιάζει με τίποτα που οι περισσότεροι από εμάς έχουμε δει ποτέ», είπε ο αρχηγός της αστυνομίας του Σρίβπορτ στη Λουιζιάνα.

Δύο μεγαθήρια «βλέπουν» τον Έμερι, αλλά η Άστον Βίλα δεν ανησυχεί
Δύο μεγαθήρια «βλέπουν» τον Έμερι, αλλά η Άστον Βίλα δεν ανησυχεί

Τα «σενάρια» θέλουν Ρεάλ Μαδρίτης και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να κοιτάζουν με ενδιαφέρον τον τεχνικό της Βίλα, αλλά οι «χωριάτες» θεωρούν δεδομένη την παραμονή του Ισπανού

Αϊόβα: Σε κρίσιμη κατάσταση ένας από τους 5 τραυματίες των πυροβολισμών – Έκκληση των αρχών για πληροφορίες
Αϊόβα: Σε κρίσιμη κατάσταση ένας από τους 5 τραυματίες των πυροβολισμών – Έκκληση των αρχών για πληροφορίες

Φωτογραφίες «ατόμων ενδιαφέροντος» έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία, ενώ αναζητούνται οι δράστες. Το Πανεπιστήμιο της Αϊόβα ανακοίνωσε ότι παρέχει υποστήριξη στα μέλη της κοινότητας.

Φωτιά σε δασική έκταση στη Σκιάθο – Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής
Φωτιά σε δασική έκταση στη Σκιάθο – Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Έχει υπάρξει μεγάλη κινητοποίηση για τη φωτιά λόγω της γεωμορφολογίας του εδάφους αλλά και λόγω της ώρας, καθώς πλησιάζουν οι νυχτερινές ώρες που θα δυσκολέψουν την επιχείρηση των δυνάμεων πυρόσβεσης

Εύβοια: Συνελήφθη 56χρονος για φωτιά στα Πλατάνα
Συνελήφθη 56χρονος για φωτιά στα Πλατάνα Ευβοίας

Ο συλληφθείς προκάλεσε φωτιά κατά την καύση υπολειμμάτων κλαδιών σε αγροτική έκταση, χωρίς να έχουν ληφθεί τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας, με αποτέλεσμα η φωτιά να ξεφύγει από τον έλεγχο

Πανιώνιος – ΑΕΚ 57-71: Και πάλι 3η η «Ένωση», σε δύσκολη θέση για την παραμονή του ο Πανιώνιος (vid)
Πανιώνιος – ΑΕΚ 57-71: Και πάλι 3η η «Ένωση», σε δύσκολη θέση για την παραμονή του ο Πανιώνιος (vid)

Η ΑΕΚ νίκησε τον Πανιώνιο στη Γλυφάδα με 71-57 του Πανιωνίου για την 25η αγωνιστική GBL και σε περίπτωση που οι «κυανέρυθροι» ηττηθούν από τον Άρη, τότε θα υποβιβαστούν στην Α2 ανδρών.

Δασμοί ή κατάρρευση: Το δίλημμα της ΕΕ απέναντι στην κινεζική επέλαση
Δασμοί ή κατάρρευση: Το δίλημμα της ΕΕ απέναντι στην κινεζική επέλαση

Οι φθηνές κινεζικές εξαγωγές και το υποτιμημένο γουάν απειλούν τον βιομηχανικό πυρήνα της Ευρώπης. Απαιτούνται άμεσα δασμοί και ισχυρή βιομηχανική πολιτική

Κικίλιας από Χανιά: Ενίσχυση του Λιμενικού στην Κρήτη με επιπλέον εναέρια μέσα, Heron drones και νέα στελέχη
Κικίλιας από Χανιά: Ενίσχυση του Λιμενικού στην Κρήτη με επιπλέον εναέρια μέσα, Heron drones και νέα στελέχη

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας πραγματοποίησε περιοδεία στην Κρήτη - Οι συναντήσεις και οι συσκέψεις που πραγματοποίησε

Έγραψε ιστορία ο Ματαράτσο
Έγραψε ιστορία ο Ματαράτσο

Η Σοσιεδάδ κατέκτησε το Κύπελλο Ισπανίας και ο Αμερικανός τεχνικός είναι πλέον κάτοχος ενός σημαντικού ρεκόρ

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Άρσεναλ
LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Άρσεναλ

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Σίτι – Άρσεναλ για την 33η αγωνιστική της Premier League.

Κεφαλονιά: «Θύμα κυκλώματος μαστροπείας η Μυρτώ», λέει ο πατέρας της – Στο κάδρο των ερευνών νέα πρόσωπα
Κεφαλονιά: «Θύμα κυκλώματος μαστροπείας η Μυρτώ», λέει ο πατέρας της – Στο κάδρο των ερευνών νέα πρόσωπα

Ο πατέρας της 19χρονης δεν μπορεί να πιστέψει τι συνέβη στην αδικοχαμένη 19χρονη - «Εγώ έμαθα ότι την κόρη μου την είχαν έτοιμη να τη ναρκώσουν», τονίζει την ώρα που η υπόθεση παίρνει νέα τροπή με την ενδεχόμενη εμπλοκή και άλλων ατόμων

Βερόνα-Μίλαν 0-1: Οι ροσονέρι προσπέρασαν τη Νάπολι και είναι 2οι – Αγκαλιά με θέση για το Champions League
Βερόνα-Μίλαν 0-1: Οι ροσονέρι προσπέρασαν τη Νάπολι και είναι 2οι – Αγκαλιά με θέση για το Champions League

Επέστρεψε στις νίκες η Μίλαν, μετά από δυο αγωνιστικές. Πάντως, δεν ήταν καλή απέναντι στην ουραγό Βερόνα που την απείλησε και με ισοφάριση αλλά η νίκη είναι σημαντική. Το γκολ ο Ραμπιό στο 41’.

Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπέρνλι 4-1: Σπουδαία νίκη για τους «ρεντς» με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Γκιμπς-Γουάιτ
Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπέρνλι 4-1: Σπουδαία νίκη για τους «ρεντς» με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Γκιμπς-Γουάιτ

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μόργκαν Γκιμπς-Γουάιτ που πέτυχε χατ-τρικ, η Νότιγχαμ Φόρεστ νίκησε 3-1 τη Μπέρνλι αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ. Έφτασε τις 5 αγωνιστικές αήττητη η ομάδα του Βίτορ Περέιρα.

Έβερτον – Λίβερπουλ 1-2: «Διπλό» με buzzer beater του Φαν Ντάικ
Έβερτον – Λίβερπουλ 1-2: «Διπλό» με buzzer beater του Φαν Ντάικ

Με τον Βίρτζιλ Φαν Ντάικ να σκοράρει στο δέκατο λεπτό των καθυστερήσεων, η Λίβερπουλ κατάφερε να επικρατήσει με 2-1 της Έβερτον στο πρώτο ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ στο νέο γήπεδο των «ζαχαρωτών».

LIVE: ΑΕΚ – ΠΑΟΚ
LIVE: ΑΕΚ – ΠΑΟΚ

LIVE: ΑΕΚ – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – ΠΑΟΚ για τη 2η αγωνιστική των πλέι οφ της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2 HD.

Super League 2: Σωτηρία για την Ελλάδα Σύρου και την Athens Kallithea (0-0), υποβιβάστηκε το Αιγάλεω (3-2)
Εξασφάλισαν την παραμονή τους Ελλάς Σύρου και Athens Kallithea (0-0), υποβιβάστηκε το Αιγάλεω (3-2)

Υποβιβάστηκε το Αιγάλεω μετά την ήττα του με 3-2 από τον Παναργειακό, μία αγωνιστική πριν την ολοκλήρωση των πλέι άουτ του Β΄ ομίλου. Σώθηκαν Ελλάς Σύρου και Athens Kallithea μετά το μεταξύ τους 0-0.

Διαπραγματεύσεις με το Ιράν με ή χωρίς τον Βανς; – Σύγχυση, καθώς ο Λευκός Οίκος διαψεύδει τον… Τραμπ
Διαπραγματεύσεις με το Ιράν με ή χωρίς τον Βανς; – Σύγχυση, καθώς ο Λευκός Οίκος διαψεύδει τον… Τραμπ

Το Ιράν έχει πιέσει για την παρουσία Βανς στις συνομιλίες. Ο Τραμπ, επικαλούμενος λόγους ασφαλείας, δήλωσε ότι θα πάνε οι Κούσνερ-Γουίτκοφ. Ο Λευκός Οίκος συμπεριλαμβάνει και τον αντιπρόεδρο στη αντιπροσωπεία.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

