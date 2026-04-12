Ο Τζάστιν Μπίμπερ επέστρεψε δυναμικά στη σκηνή του Coachella, σε μια εμφάνιση που σηματοδοτεί πολλά περισσότερα από ένα απλό live.

Για τον Καναδό καλλιτέχνη, αυτή ήταν η πιο απαιτητική ζωντανή εμφάνιση από το 2022, όταν αναγκάστηκε να διακόψει την περιοδεία του εξαιτίας σοβαρού προβλήματος υγείας. Ο ίδιος είχε αποκαλύψει ότι υπέστη «πλήρη παράλυση» στη μία πλευρά του προσώπου του, μετά τη διάγνωση με το σύνδρομο Ramsay Hunt syndrome.

«Μακάρι να μην συνέβαινε αυτό, αλλά το σώμα μου μου λέει ξεκάθαρα ότι πρέπει να επιβραδύνω», είχε πει τότε.

Παρότι αργότερα παραδέχτηκε ότι η ιδέα μιας νέας περιοδείας του φαίνεται «υπερβολικά αγχωτική», είχε αφήσει να εννοηθεί πως δεν απομακρύνεται πλήρως από τη σκηνή. Μέσα από live στο Twitch είχε μάλιστα προαναγγείλει: «Ετοιμάζω ένα απίστευτο σόου για το Coachella, δουλεύω πάνω σε αυτό και παίρνω έμπνευση».

Η εμφάνιση στο Coachella

Η εμφάνισή του στο Coachella είχε έντονο νοσταλγικό χαρακτήρα, με τον Τζάστιν Μπίμπερ να κάθεται για μεγάλο μέρος του σόου μπροστά σε ένα λάπτοπ και να τραγουδά πάνω σε παλιά του βίντεο από το YouTube, όπως τα «Baby» και «Never Say Never». Στη γιγαντοοθόνη προβλήθηκαν ακόμη και τα πρώτα home videos που τον ανέδειξαν σε ηλικία μόλις 12 ετών, ενώ ο ίδιος φάνηκε να αλληλεπιδρά με τα live σχόλια των θεατών. «Πόσο πίσω πάτε;» ρωτούσε επανειλημμένα το κοινό, επιχειρώντας να τους πάρει «σε ένα ταξίδι» μέσα στην πορεία του.

Στη σκηνή, λιτή και χωρίς ιδιαίτερα εφέ, εμφανίστηκε με hoodie και σορτσάκι, έχοντας στο πλευρό του καλλιτέχνες όπως οι The Kid Laroi, Wizkid, Tems και Dijon. Δεν έλειψαν και οι αναφορές στην πρόσφατη viral στιγμή του, όταν προβλήθηκε το βίντεο όπου λέει «It’s not clocking to you, I’m standing on business», που είχε πυροδοτήσει σχόλια για την ψυχολογική του κατάσταση.

Ένα φεστιβάλ με δυνατά ονόματα

Το φεστιβάλ, που πραγματοποιείται στην Καλιφόρνια, συγκεντρώνει κάθε μέρα περίπου 125.000 θεατές, με επτά σκηνές και ένα πολυσυλλεκτικό line-up.

Στους headliners βρίσκονται η Σαμπρίνα Κάρπεντερ και η Κάρολ G, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης καλλιτέχνες όπως οι Μόμπι, Ντέιβιντ Μπερν, Άντισον Ρέι, The Strokes, Ίγκι Ποπ, Έθελ Κέιν και Λαμπρίνθ.

Τα εισιτήρια εξαφανίστηκαν μέσα σε τρεις ημέρες, δείχνοντας ότι το ενδιαφέρον του κοινού παραμένει ισχυρό, σε αντίθεση με το πιο «χλιαρό» εμπορικά 2024.

Αλλαγές της τελευταίας στιγμής και απουσίες

Στο πρόγραμμα προστέθηκε αιφνιδιαστικά ο Τζακ Γουάιτ, ενώ αντίθετα απουσίες δεν λείπουν: οι Lambrini Girls αποσύρθηκαν, καθώς η κιθαρίστρια Φίμπι Λάνι αντιμετωπίζει «οξεία εγκεφαλική βλάβη». Εκτός θα μείνει και η Manon από τις Katseye, δίνοντας προτεραιότητα στην υγεία της.

*Με πληροφορίες από: The Guardian, BBC