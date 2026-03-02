Τζάστιν Μπίμπερ, φαινόμενο ετών 32: Το YouTube, η ευχή της μάνας και η επόμενη μέρα

Ο Τζάστιν Μπίμπερ γιόρτασε τα 32α γενέθλιά του την Κυριακή 1 Μαρτίου και η μητέρα του, Πάτι Μάλετ, τίμησε την περίσταση με ένα γλυκό αφιέρωμα στο Instagram.

Κοινοποιώντας διάφορες φωτογραφίες του Καναδού πολυβραβευμένου τραγουδιστή από την παιδική του ηλικία μέχρι σήμερα, η 50χρονη Mάλετ έγραψε στη λεζάντα της: «Πριν από 32 χρόνια, η ζωή μου άλλαξε για πάντα. Έγινες ο γιος μου, η καρδιά μου και το μεγαλύτερο μάθημά μου στην αγάπη. Τίποτα δεν ήταν ποτέ το ίδιο. Ζεις στην καρδιά μου από τότε».

«Ξέρω ποιος είσαι. Ξέρω τι έχει τοποθετηθεί μέσα σου. Και ξέρω ότι ο Θεός δεν έχει πάρει ποτέ το χέρι Του από τη ζωή σου. Είναι εκεί. Και εγώ επίσης. Η αγάπη δεν φεύγει. Η δική μου δεν έφυγε ποτέ και δεν θα φύγει ποτέ», συνέχισε.

«Υπάρχουν τόσα πολλά ακόμα μπροστά σου. Τόσος σκοπός. Τόση λύτρωση. Τόσα πολλά που εξακολουθούν να εκτυλίσσονται. Και όσος χρόνος κι αν περάσει, θα είσαι πάντα ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που μου έχει δώσει ποτέ ο Θεός».

«Προσεύχομαι αυτή η χρονιά σου να είναι γεμάτη διαύγεια, αυτοπεποίθηση, λύτρωση, να αποκτήσεις μια βαθύτερη αίσθηση του ποιος είσαι και την κατεύθυνση και την εύνοια του Θεού στη ζωή σου. Χρόνια πολλά για τα 32α γενέθλιά σου ❤ Σ’ αγαπώ Τζάστιν Ντρου Μπίμπερ. Πάντα».

Η Μάλετ γέννησε τον Τζάστιν το 1994 με τον πρώην πλέον σύντροφό της, Τζέρεμι Μπίμπερ. Μαζί με τον Τζάστιν, ο Τζέρεμι, 50 ετών, είναι επίσης πατέρας τεσσάρων άλλων παιδιών.

Ο Τζέρεμι χαιρέτησε τα γενέθλια του γιου του με ένα πορτρέτο πατέρα-γιου από το παρελθόν στο δικό του Instagram.

Ο Τζάστιν είναι πλέον και ο ίδιος πατέρας. Αυτός και η σύζυγός του Χέιλι Μπίμπερ (παντρεύτηκαν εφτά χρόνια πριν) καλωσόρισαν τον γιο τους, Τζακ Μπλους, τον Αύγουστο του 2024.

Ο ίδιος επέλεξε να γιορτάσει τα 32 του χρόνια ιδιωτικά με την σύζυγό του.

«Δεν υπάρχει κανείς με τον οποίο θα προτιμούσα να περάσω τα γενέθλιά μου» έγραψε στη λεζάντα του.

Η 29χρονη Χέιλι αναδημοσίευσε την ανάρτηση του συζύγου της, γράφοντας: «Μπαμπάς – μαμά, μπαμπάς – μαμά».

Για όλα φταίει το YouTube

Πριν ο Τζάστιν Μπίμπερ γίνει το πρόσωπο μιας ολόκληρης γενιάς, ήταν απλώς ένα αγόρι από το Οντάριο. Ως μαθητής στο καθολικό σχολείο Ζαν Σοβέ, όπου από νωρίς έδειξε την κλίση του στη μουσική, ο Μπίμπερ έμαθε με αυτοδίδακτο τρόπο να παίζει πιάνο, ντραμς, κιθάρα και τρομπέτα.

Η καθοριστική στιγμή ήρθε στις αρχές του 2007, όταν σε ηλικία μόλις 12 ετών ερμήνευσε το So Sick του Ne-Yo σε έναν τοπικό διαγωνισμό τραγουδιού, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση. Τότε ήταν που η μητέρα του, Πάτι Μαλέτ, πήρε την απόφαση να αναρτήσει το βίντεο της εμφάνισής του στο YouTube, «ώστε να το δουν οι φίλοι και οι συγγενείς τους».

Η κίνηση της εκκίνησε τη δημοτικότητά του που άρχισε να εξαπλώνεται με ταχύτητα φωτός.

Η τύχη του Μπίμπερ άλλαξε όταν ο Σκούτερ Μπράουν, πρώην σέλεχος μάρκετινγκ, έπεσε τυχαία πάνω σε ένα από τα βίντεό του.

Εντυπωσιασμένος από το ταλέντο του μικρού Καναδού, ο Μπράουν δεν πτοήθηκε από τις αρχικές επιφυλάξεις της μητέρας του και κατάφερε να φέρει τον 13χρονο Τζάστιν στην Ατλάντα της Τζόρτζια για δοκιμαστικές ηχογραφήσεις. Εκεί, ο Μπίμπερ βρέθηκε στο επίκεντρο μιας πρωτοφανούς διεκδίκησης.

«Σύμφωνα με πληροφορίες ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ προσπάθησε να υπογράψει τον Μπίμπερ για εκείνον, αλλά έχασε τον «πόλεμο προσφορών» από τον Άσερ», γεγονός που οδήγησε τον νεαρό καλλιτέχνη στην αγκαλιά της Raymond Braun Media Group (RBMG).

Η συνέχεια ήταν καταιγιστική. Ο Άσερ, αποφασισμένος να προωθήσει το νέο του «εύρημα», οργάνωσε μια οντισιόν με τον ισχυρό άνδρα της μουσικής βιομηχανίας, Λ. Α. Ριντ. Τον Οκτώβριο του 2008, ο Μπίμπερ υπέγραψε επίσημα στην Island Records, μια συνεργασία που θα τον εκτόξευε στην παγκόσμια στρατόσφαιρα.

Για να υποστηρίξει το όνειρό του, ο Μπίμπερ μετακόμισε μόνιμα στην Ατλάντα με τη μητέρα του, ξεκινώντας τη στενή συνεργασία με τον Άσερ και τον Σκούτερ Μπράουν, ο οποίος ανέλαβε επίσημα χρέη μάνατζερ το 2008. Ήταν η αρχή μιας εποχής που θα έμενε στην ιστορία ως Bieber Fever. Το φαινόμενο είχε πλέον καθιερωθεί και οι Beliebers είναι η φυλή του.