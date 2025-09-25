Tζάστιν Μπίμπερ: Έγινε ο πιο ακριβοπληρωμένος σταρ του Coachella
Ξεκινά άραγε νέα εποχή για τον διάσημο τραγουδιστή;
Ο Τζάστιν Μπίμπερ επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά ότι είναι ένας από τους μεγαλύτερους ποπ σταρ, καθώς η συμμετοχή του ως επικεφαλής στο επερχόμενο μουσικό Φεστιβάλ Coachella προκάλεσε φρενίτιδα.
Τα εισιτήρια για τις ημερομηνίες των εμφανίσεών του εξαντλήθηκαν αμέσως, υπογραμμίζοντας την τεράστια δημοτικότητά του, όπως αναφέρει η Daily Mail.
Εμφανίσεις με αμοιβή μαμούθ
Επίσης για τη συμμετοχή του ο δύο φορές βραβευμένος με Grammy καλλιτέχνης εξασφάλισε αμοιβή-μαμούθ της τάξης των 10 εκατομμυρίων δολαρίων, ποσό που τον καθιστά τον πιο ακριβοπληρωμένο καλλιτέχνη στην ιστορία του Φεστιβάλ, ξεπερνώντας τις σούπερ σταρ Beyonce και Lady Gaga.
Μια πηγή που αποκάλυψε στο περιοδικό Rolling Stone το ύψος της αμοιβής του Μπίμπερ πρόσθεσε ότι ο ποπ σταρ διαπραγματεύτηκε τη συμφωνία απευθείας με την εταιρία που διοργανώνει το φεστιβάλ, την Goldenvoice, χωρίς τη μεσολάβηση ατζέντη.
Μάνατζερ του εαυτού του
«Είναι μια πρωτοποριακή κίνηση για headliner και κάτι που κατάφερε εξ ολοκλήρου μόνος του» είπε χαρακτηριστικά η πηγή και συνέχισε: «Μεταξύ της εμφάνισής του στο Coachella και της επιτυχίας του άλμπουμ «Swag», είναι ξεκάθαρο ότι ξεκινά μια νέα εποχή για τον Τζάστιν – μια εποχή που κρατά ο ίδιος το τιμόνι».
Στην επερχόμενη διοργάνωση του θρυλικού Φεστιβάλ το οποίο θα πραγματοποιηθεί σε δύο Σαββατοκύριακα, 10-12 και 17-19 Απριλίου 2026 θα ανέβουν στη σκηνή ως επικεφαλής και οι Sabrina Carpenter, Karol G και Anyma.
Σε πρόσφατη ανάρτηση των διοργανωτών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκαναν γνωστό ότι όλα τα εισιτήρια έχουν «εξαντληθεί».
