Ο Τζάστιν Μπίμπερ μοιράζεται τρυφερές φωτογραφίες με τον γιο του – «Είμαι τόσο χαρούμενος που είναι πατέρας»

Ο Τζάστιν Μπίμπερ δίνει στους θαυμαστές του μια γεύση από τη ζωή του ως πατέρας, καθώς το Σαββατοκύριακο μοιράστηκε μερικές νέες selfie με τον 11 μηνών γιο του, Τζακ Μπλουζ Μπίμπερ.

Το Σάββατο 9 Αυγούστου, ο τραγουδιστής ανέβασε μια σειρά από φωτογραφίες με το μωρό του στο Instagram, στις οποίες ο Μπίμπερ αγκαλιάζει τον μικρό Τζακ στον καναπέ.

Στην πρώτη φωτογραφία, ο Μπίμπερ – ο οποίος είναι παντρεμένος με την Χέιλι Μπίμπερ— φαίνεται να κάνει μια αστεία γκριμάτσα, καθώς ο μικρός Τζακ καλύπτει εν μέρει την κάμερα με τα πόδια του.

Οι άλλες δύο φωτογραφίες, στις οποίες επίσης δεν φαίνεται το πρόσωπο του μωρού, αναδεικνύουν την αγάπη του Τζάστιν για το παιδί του, καθώς τον φιλάει στο πίσω μέρος του κεφαλιού και τον κρατάει σφιχτά. Οι φωτογραφίες δίνουν στους θαυμαστές την ευκαιρία να δούν τα μακριά χρυσαφένια μαλλιά του Τζακ -τα οποία μοιάζουν με του Τζάστιν Μπίμπερ, όταν πρωτοξεκίνησε την καριέρα του.

Οι θαυμαστές φάνηκε να εκστασιάζονται

Στην ενότητα σχολίων της δημοσίευσης του Τζάστιν, οι θαυμαστές έχουν ήδη προσφέρει τις υπηρεσίες τους ως μπέιμπι σίτερ και αναγνώρισαν ότι ο Τζακ πράγματι, «μοιάζει πάρα πολύ» με τον πατέρα του, ενώ και οι παλιοί φίλοι του έδειξαν την αγάπη τους. Ο χορογράφος Νικ ΝτεΜούρα σχολίασε με ένα emoji καρδιάς.

«Είμαι τόσο χαρούμενος που βλέπω τον Τζάστιν να είναι απλά πατέρας», έγραψε ένας θαυμαστής.

Οι τελευταίες φωτογραφίες του τραγουδιστή του «Dadz Love» δημοσιεύτηκαν το Σάββατο, μαζί με μερικές άλλες φωτογραφίες στο Instagram, στις οποίες τον βλέπουμε να περπατάει φορώντας εσώρουχα Calvin Klein, να κολυμπάει σε ένα ποτάμι με φίλους και να παίζει μουσική στο σπίτι του.

Ο ίδιος και η Χάιλι βγήκαν επίσης για δείπνο στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνιας το προηγούμενο βράδυ, καθώς το ζευγάρι φωτογραφήθηκε έξω από το ιταλικό εστιατόριο Giorgio Baldi την Παρασκευή, 8 Αυγούστου.

*Με πληροφορίες από: People