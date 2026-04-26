Rolling Stones: Όταν ο Μικ Τζάγκερ ξεγέλασε το θάνατο δύο φορές – Η ηρωίνη, η γροθιά και η φύλακας-άγγελος Φέι Ντάναγουεϊ
The Good Life 26 Απριλίου 2026, 15:50

Rolling Stones: Όταν ο Μικ Τζάγκερ ξεγέλασε το θάνατο δύο φορές – Η ηρωίνη, η γροθιά και η φύλακας-άγγελος Φέι Ντάναγουεϊ

Μια νέα, αποκαλυπτική βιογραφία φέρνει στο φως τις στιγμές που ο Μικ Τζάγκερ των Rolling Stones βρέθηκε ένα βήμα πριν το τέλος

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πρωτεΐνη: Οι 4 μύθοι που πρέπει να σταματήσετε να πιστεύετε

Πρωτεΐνη: Οι 4 μύθοι που πρέπει να σταματήσετε να πιστεύετε

Spotlight

Η ιστορία του θρυλικού frontman των Rolling Stones Μικ Τζάγκερ  είναι γεμάτη από στιγμές που το φως της σκηνής παραχωρεί τη θέση του στο σκοτάδι των παρασκηνίων.

Στη νέα βιογραφία που υπογράφει ο καταξιωμένος συγγραφέας Μπομπ Σπιτς, The Rolling Stones: The Biography, αποκαλύπτονται συγκλονιστικές λεπτομέρειες για το πώς ο Μικ Τζάγκερ κατάφερε να επιζήσει από δύο περιστατικά που παραλίγο να του στερήσουν τη ζωή φέρνοντας στο φως άγνωστες πτυχές μιας ζωής που κινήθηκε στα όρια της αυτοκαταστροφής και της απίστευτης τύχης.

Το πρώτο και πιο σοβαρό περιστατικό χρονολογείται στο 1976, όταν ο Τζάγκερ επισκέφθηκε το διαμέρισμα του παραγωγού Μάρσαλ Τσες στην Ανατολική 69η οδό της Νέας Υόρκης.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες που περιλαμβάνονται στο βιβλίο, ο Τζάγκερ αναζητούσε ναρκωτικές ουσίες μετά από ένα πάρτι.

«Η Φέι Ντάναγουεϊ ήταν ο φύλακας άγγελος που εξασφάλισε τη σιωπή και τη νοσηλεία, την ώρα που το είδωλο των Stones πάλευε για μια ανάσα»

 Παρόλο που ο Τσες φέρεται να προσπαθούσε να κόψει τα ναρκωτικά εκείνη την εποχή, λέει ότι μπήκε στη λιμουζίνα του Τζάγκερ και επισκέφτηκε έναν «βουδιστή έμπορο ηρωίνης, που ήξερε ποιος ήταν στη διάθεσή των ναρκομανών της Νέας Υόρκης είκοσι τέσσερις ώρες την ημέρα».

Ο Τσες ισχυρίζεται στο βιβλίο ότι αυτός και ο Τζάγκερ, τώρα 82 ετών, «μοιράστηκαν ένα μικρό γραμμάριο ηρωίνης» και δέκα λεπτά αργότερα, ο Τζάγκερ «κατέρρευσε στο πάτωμα».

«Ο Μικ ήταν έξω στο κρύο», γράφει ο Σπιτζ. «Ο Τσες προσπάθησε να τον σύρει όρθιο, μάλιστα τον χαστούκισε μερικές φορές, αλλά – τίποτα», και σύντομα, «τα χείλη του Τζάγκερ έγιναν μπλε».

«Ο Μικ ήταν αναίσθητος, τα χείλη του γίνονταν μπλε και ο τρόμος με είχε κυριεύσει: ο Μικ Τζάγκερ θα πέθαινε στο διαμέρισμά μου»

«Δεν ήξερα τι άλλο να κάνω», θυμήθηκε ο Τσες. «Ήμουν τρομοκρατημένος. Ο Μικ Τζάγκερ θα πεθάνει στο γαμημένο μου διαμέρισμα».

Ο Τσες κάλεσε ασθενοφόρο και κάλεσε επίσης τον πρώην πρόεδρο της Atlantic Records, Αχμέτ Ερτεγκούν, ο οποίος έφτασε λίγο αργότερα με τη Φέι Ντάναγουεϊ.

Εκείνη την εποχή, η ηθοποιός ήταν παντρεμένη με τον Πίτερ Γουλφ, τον frontman της J. Geils Band, οι οποίοι είχαν υπογράψει συμβόλαιο με την Atlantic Records.

Η Ντάναγουεϊ φέρεται να κάλεσε έναν φίλο, τον πρόεδρο του κοντινού νοσοκομείου Λένοξ Χιλ, «ο οποίος κανόνισε ένα δωμάτιο όπου θα μπορούσαν να φυλάξουν τον Μικ, ώστε να μην υπάρχει δημοσιότητα.

Ενώ οι τραυματιοφορείς παρείχαν οξυγόνο στον Τζάγκερ επαναφέροντάς τον στη ζωή, ο Τσες του έδινε τις πρώτες βοήθειες με τεχνητή αναπνοή.

Το δεύτερο περιστατικό, αν και λιγότερο τραγικό, αναδεικνύει τις εσωτερικές εντάσεις του συγκροτήματος. Το 1984, στο Άμστερνταμ, ο Τζάγκερ και ο Κιθ Ρίτσαρντς επέστρεψαν στο ξενοδοχείο τους μετά από μια νύχτα έντονης διασκέδασης.

«Ο Κιθ Ρίτσαρντς, ο άνθρωπος που όλοι πίστευαν ότι θα έφευγε πρώτος, ήταν τελικά εκείνος που κράτησε τον Τζάγκερ στη ζωή, αρπάζοντάς τον από το πόδι πριν πέσει στο κενό»

Σε μια στιγμή αλαζονείας, ο Τζάγκερ τηλεφώνησε στον ντράμερ του γκρουπ, Τσάρλι Γουότς, ρωτώντας περιφρονητικά: «Πού είναι ο ντράμερ μου;»

Η απάντηση του Γουότς ήταν παροιμιώδης. Εμφανίστηκε λίγο αργότερα, άψογα ντυμένος με κοστούμι από τη Σάβιλ Ρόου, άρπαξε τον Τζάγκερ από τον γιακά και όρμησε κατά πάνω του.

«Μην με αποκαλέσεις ποτέ ξανά “ντράμερ σου”, φώναξε ο Γουότς πριν ρίξει τον Τζάγκερ στο δάπεδο με μια κίνηση που παραλίγο να αποβεί μοιραία» γράφει το βιβλίο.

Η γροθιά ήταν πραγματικά δυνατή. Ο Τζάγκερ γλίστρησε πάνω σε ένα τραπέζι με καπνιστό σολομό, προς ένα ανοιχτό παράθυρο που έβλεπε απευθείας στα κανάλια της πόλης.

Αν τα γρήγορα αντανακλαστικά του Κιθ Ρίτσαρντς δεν τον έπιαναν από το πόδι, ο τραγουδιστής θα βρισκόταν στο κενό.

Το βιβλίο εμβαθύνει επίσης στον εθισμό του Ρίτσαρντς στην ηρωίνη και στη σεξουαλική ζωή του κιθαρίστα Μπιλ Γουάιμαν.

ΚΑΠ: Πώς αλλάζει το τοπίο των αγροτικών ενισχύσεων – Ριζικές αλλαγές

ΚΑΠ: Πώς αλλάζει το τοπίο των αγροτικών ενισχύσεων – Ριζικές αλλαγές

Πρωτεΐνη: Οι 4 μύθοι που πρέπει να σταματήσετε να πιστεύετε

Πρωτεΐνη: Οι 4 μύθοι που πρέπει να σταματήσετε να πιστεύετε

Κόσμος
Ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις στον νότιο Λίβανο – Τεχεράνη: «Δεν θα επανέλθει το Ορμούζ στην πρότερη κατάσταση»

Ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις στον νότιο Λίβανο – Τεχεράνη: «Δεν θα επανέλθει το Ορμούζ στην πρότερη κατάσταση»

D4vd: Εντοπίστηκε υλικό παιδικής πορνογραφίας στο iCloud του – Κατηγορείται για τον διαμελισμό 14χρονης
Tεράστιος όγκο δεδομένων 24.04.26

D4vd: Εντοπίστηκε υλικό παιδικής πορνογραφίας στο iCloud του – Κατηγορείται για τον διαμελισμό 14χρονης

Νέα στοιχεία σε βάρος του τραγουδιστή D4vd, με τις αρχές να εξετάζουν τεράστιο όγκο δεδομένων, ενώ παραμένει προφυλακισμένος για τη δολοφονία της 14χρονης Σελέστ Ρίβας Ερνάντες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Music 22.04.26

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Σύνταξη
Νότια Κορέα: Γιατί κατηγορείται ο μεγιστάνας πίσω από τους K-Pop θρύλους, BTS;
Μπάνγκ Σι-Χιουκ 21.04.26

Νότια Κορέα: Γιατί κατηγορείται ο μεγιστάνας πίσω από τους K-Pop θρύλους, BTS;

Οι αρχές στη Νότια Κορέα κινούν διαδικασίες για τη σύλληψη του Μπάνγκ Σι-Χιουκ, επικεφαλής της Hybe πίσω από την K-pop μπάντα BTS, στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενη εξαπάτηση επενδυτών

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Έιμι Γουάινχαουζ: Δικαστικό «χαστούκι» στον πατέρα της – «Αναξιόπιστος, εμμονικός με το κέρδος»
Καταπέλτης 20.04.26

Έιμι Γουάινχαουζ: Δικαστικό «χαστούκι» στον πατέρα της – «Αναξιόπιστος, εμμονικός με το κέρδος»

Ήττα για τον πατέρα της αδικοχαμένης Έιμι Γουάινχαουζ στο Ανώτατο Δικαστήριο και νίκη για δύο στενές φίλες της κόρης του με αφορμή μια δημοπρασία

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
CIA, Γάζα και Ιράν – Το εντυπωσιακό κλείσιμο των Strokes στο Coachella
Oblivius 20.04.26

Ο σκοτεινός κόσμος της CIA, βομβαρδισμοί σε Γάζα και Ιράν - Το εντυπωσιακό κλείσιμο των Strokes στο Coachella

Τι κι αν δεν ήταν το μεγάλο όνομα στο φετινό Coachella; Οι Strokes κατάφεραν να στρέψουν τα φώτα πάνω τους, με το πολιτικό και αντιπολεμικό κλείσιμό τους στο φεστιβάλ

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Βάλερι Μπερτινέλι θυμάται την «τρομακτική» απόφαση να ποζάρει γυμνή στα 65 της
Γιατί όχι; 26.04.26

Η Βάλερι Μπερτινέλι θυμάται την «τρομακτική» απόφαση να ποζάρει γυμνή στα 65 της

Παρόλο που η σκέψη του να μείνει τελείως γυμνή μπροστά στο φακό την τρόμαζε, η ηθοποιός και συγγραφέας Βάλερι Μπερτινέλι υποστήριξε ότι τελικά, η συνολική εμπειρία ήταν διαφωτιστική.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πέρα από τον μισθό: Η κρίση ταυτότητας και το άγχος στην εποχή της μετα-εργασίας
Αόρατοι στο γραφείο 26.04.26

Πέρα από τον μισθό: Η κρίση ταυτότητας και το άγχος στην εποχή της μετα-εργασίας

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη αντικαθιστά τις θέσεις εργασίας, νέες διεθνείς επιστημονικές μελέτες αποκαλύπτουν μια πρωτοφανή ψυχολογική κρίση που διαβρώνει σταδιακά την ίδια την ανθρώπινη ταυτότητα

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
ΗΠΑ: «Οι πυροβολισμοί ήταν τόσο δυνατοί»: Ο τρόμος στο δείπνο Τραμπ και τα ερωτήματα για τα κενά ασφαλείας
Πανικός στο Χίλτον 26.04.26

«Οι πυροβολισμοί ήταν τόσο δυνατοί»: Ο τρόμος στο δείπνο Τραμπ και τα ερωτήματα για τα κενά ασφαλείας

Πώς ένας ένοπλος άνδρας κατάφερε να φτάσει τόσο κοντά στον Αμερικανό πρόεδρο; Μαρτυρίες και πρώτες πληροφορίες δείχνουν επιφανειακούς ελέγχους - Η τρίτη φορά που απειλείται ο Τραμπ μέσα σε λίγα χρόνια

Σύνταξη
LIVE: Κηφισιά – Παναιτωλικός
Ποδόσφαιρο 26.04.26

LIVE: Κηφισιά – Παναιτωλικός

LIVE: Κηφισιά – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Κηφισιά – Παναιτωλικός για την 5η αγωνιστική των play out της Super League.

Σύνταξη
Σε τεχνητό κώμα 21χρονος Βρετανός στρατιώτης μετά από τροχαίο με γουρούνα στη Ρόδο
Ελλάδα 26.04.26

Σε τεχνητό κώμα 21χρονος Βρετανός στρατιώτης μετά από τροχαίο με γουρούνα στη Ρόδο

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης, 15 Απριλίου 2026, όταν ο 21χρονος Βρετανός έχασε τον έλεγχο του τετράτροχου οχήματος που είχε μισθώσει και συγκρούστηκε με στύλο σε δρόμο κοντά στο ξενοδοχείο όπου διέμενε

Σύνταξη
Η ποδοσφαιρική Περιφέρεια έχει… σφυγμό: Ο Κυπελλούχος ΟΦΗ και ο πρωταγωνιστής Λεβαδειακός (vids)
On Field 26.04.26

Η ποδοσφαιρική Περιφέρεια έχει… σφυγμό: Ο Κυπελλούχος ΟΦΗ και ο πρωταγωνιστής Λεβαδειακός (vids)

Ο ΟΦΗ κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδος Betsson, ο Λεβαδειακός πρωταγωνίστησε παίζοντας εξαιρετικό ποδόσφαιρο στη φετινή Super League και η ελληνική ποδοσφαιρική Περιφέρεια... αναπνέει ξανά.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Νεκρός ο υπουργός Άμυνας του Μάλι σε κύμα επιθέσεων σε όλη τη χώρα
Κόσμος 26.04.26

Νεκρός ο υπουργός Άμυνας του Μάλι σε κύμα επιθέσεων σε όλη τη χώρα

Η είδηση του θανάτου του ήρθε μια μέρα αφότου η κατοικία του στην πόλη-φρούριο Κάτι του Μάλι, δέχτηκε επίθεση κατά τη διάρκεια των ταυτόχρονων επιθέσεων που εξαπέλυσαν το Σάββατο οργάνωση που συνδέεται με την Αλ Κάιντα και οι αντάρτες Τουαρέγκ

Σύνταξη
H συμμορία που αν και στις φυλακές ελέγχει διεθνώς την παρανομία – «Η πιο άρτια μορφή οργανωμένου εγκλήματος»
Οριζόντια δομή 26.04.26

H συμμορία που αν και στις φυλακές ελέγχει διεθνώς την παρανομία – «Η πιο άρτια μορφή οργανωμένου εγκλήματος»

Η οριζόντια δομή της, η ταπεινή δημόσια παρουσία της, δίχως άσκηση βίας αν δεν είναι απαραίτητη και ο προσεταιρισμός κατοίκων έχει καταστήσει τη συμμορία PCC την πιο καλοκουρδισμένη εγκληματική μηχανή

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης εμπνεύστηκε το «Δυο μέρες μόνο» μια νύχτα που «ήταν πίτα» ακούγοντας Γαλάνη
Βίντεο 26.04.26

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης εμπνεύστηκε το «Δυο μέρες μόνο» μια νύχτα που «ήταν πίτα» ακούγοντας Γαλάνη

«Το σκέφτηκα όταν ένα βράδυ, απογοητευμένος, φτυσμένος, σε τραγική κατάσταση», είπε μεταξύ άλλων ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης σε πρόσφατη συνέντευξή του

Σύνταξη
Τον Γιάννη Βαρδακαστάνη προτείνει για γραμματέα του ΠΑΣΟΚ ο Ανδρουλάκης – Ποιοι θα βρεθούν στο Πολιτικό Συμβούλιο
Πολιτική 26.04.26

Τον Γιάννη Βαρδακαστάνη προτείνει για γραμματέα του ΠΑΣΟΚ ο Ανδρουλάκης – Ποιοι θα βρεθούν στο Πολιτικό Συμβούλιο

«Ο Γιάννης Βαρδακαστάνης βοήθησε στη διεξαγωγή του Συνεδρίου. Σήμερα το ΠΑΣΟΚ στο πρόσωπό σου τιμά κάθε άνθρωπο με αναπηρία» τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Η ύβρις της αλαζονικής διακυβέρνησης της ΝΔ θα τιμωρηθεί με τη λαϊκή ετυμηγορία – Προτείνει τον Βαρδακαστάνη για γραμματέα
ΠΑΣΟΚ 26.04.26 Upd: 14:14

Ανδρουλάκης: Η ύβρις της αλαζονικής διακυβέρνησης της ΝΔ θα τιμωρηθεί με τη λαϊκή ετυμηγορία – Προτείνει τον Βαρδακαστάνη για γραμματέα

Δριμύτατη επίθεση Ανδρουλάκη στον Κυριάκο Μητσοτάκη στην ομιλία του στην Κεντρική Πολιτική Επιτροπή. «Θα γυρίσουμε σελίδα και θα γίνουμε ξανά ισχυρή Ελλάδα» το μήνυμα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για ομιλία Κοβέσι: Η κυβέρνηση θα έπρεπε ή να απαντήσει ή να παραιτηθεί – Επιτίθενται και υβρίζουν
Αντιπολίτευση 26.04.26

ΣΥΡΙΖΑ για ομιλία Κοβέσι: Η κυβέρνηση θα έπρεπε ή να απαντήσει ή να παραιτηθεί – Επιτίθενται και υβρίζουν

«Για τη συνεχιζόμενη επιθετικότητα των στελεχών της κυβέρνησής του στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ούτε λέξη. Για το περιεχόμενο της ομιλίας της κ. Κοβέσι στους Δελφούς ούτε κουβέντα», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, σχολιάζοντας την Κυριακάτικη ανασκόπηση του πρωθυπουργού

Σύνταξη
LIVE: Φιορεντίνα – Σασουόλο
Ποδόσφαιρο 26.04.26

LIVE: Φιορεντίνα – Σασουόλο

LIVE: Φιορεντίνα – Σασουόλο. Παρακολουθήστε live στις 13:30 την αναμέτρηση Φιορεντίνα – Σασουόλο για την 34η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
Ο Μητσοτάκης καταδικάζει την επίθεση στις ΗΠΑ -« Tέτοια περιστατικά δεν μπορούν ποτέ να γίνουν ανεκτά»
Επικαιρότητα 26.04.26

Ο Μητσοτάκης καταδικάζει την επίθεση στις ΗΠΑ -« Tέτοια περιστατικά δεν μπορούν ποτέ να γίνουν ανεκτά»

«Η επίθεση στο Δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου είναι μια έντονη υπενθύμιση ότι η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
Άγιος Δημήτριος: Το νέο στοιχείο που εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ. για τη δολοφονία του 27χρονου
Ελλάδα 26.04.26

Το νέο στοιχείο που εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ. για τη δολοφονία του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο

Ο 20χρονος, ο οποίος έχει ομολογήσει τη δολοφονία του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο, ισχυρίζεται ότι πήγε στο πάρκο με το αυτοκίνητο του πατριού του, ωστόσο υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό που τον καίει

Σύνταξη
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

