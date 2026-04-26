Rolling Stones: Όταν ο Μικ Τζάγκερ ξεγέλασε το θάνατο δύο φορές – Η ηρωίνη, η γροθιά και η φύλακας-άγγελος Φέι Ντάναγουεϊ

Η ιστορία του θρυλικού frontman των Rolling Stones Μικ Τζάγκερ είναι γεμάτη από στιγμές που το φως της σκηνής παραχωρεί τη θέση του στο σκοτάδι των παρασκηνίων.

Στη νέα βιογραφία που υπογράφει ο καταξιωμένος συγγραφέας Μπομπ Σπιτς, The Rolling Stones: The Biography, αποκαλύπτονται συγκλονιστικές λεπτομέρειες για το πώς ο Μικ Τζάγκερ κατάφερε να επιζήσει από δύο περιστατικά που παραλίγο να του στερήσουν τη ζωή φέρνοντας στο φως άγνωστες πτυχές μιας ζωής που κινήθηκε στα όρια της αυτοκαταστροφής και της απίστευτης τύχης.

Το πρώτο και πιο σοβαρό περιστατικό χρονολογείται στο 1976, όταν ο Τζάγκερ επισκέφθηκε το διαμέρισμα του παραγωγού Μάρσαλ Τσες στην Ανατολική 69η οδό της Νέας Υόρκης.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες που περιλαμβάνονται στο βιβλίο, ο Τζάγκερ αναζητούσε ναρκωτικές ουσίες μετά από ένα πάρτι.

Παρόλο που ο Τσες φέρεται να προσπαθούσε να κόψει τα ναρκωτικά εκείνη την εποχή, λέει ότι μπήκε στη λιμουζίνα του Τζάγκερ και επισκέφτηκε έναν «βουδιστή έμπορο ηρωίνης, που ήξερε ποιος ήταν στη διάθεσή των ναρκομανών της Νέας Υόρκης είκοσι τέσσερις ώρες την ημέρα».

Ο Τσες ισχυρίζεται στο βιβλίο ότι αυτός και ο Τζάγκερ, τώρα 82 ετών, «μοιράστηκαν ένα μικρό γραμμάριο ηρωίνης» και δέκα λεπτά αργότερα, ο Τζάγκερ «κατέρρευσε στο πάτωμα».

«Ο Μικ ήταν έξω στο κρύο», γράφει ο Σπιτζ. «Ο Τσες προσπάθησε να τον σύρει όρθιο, μάλιστα τον χαστούκισε μερικές φορές, αλλά – τίποτα», και σύντομα, «τα χείλη του Τζάγκερ έγιναν μπλε».

«Δεν ήξερα τι άλλο να κάνω», θυμήθηκε ο Τσες. «Ήμουν τρομοκρατημένος. Ο Μικ Τζάγκερ θα πεθάνει στο γαμημένο μου διαμέρισμα».

Ο Τσες κάλεσε ασθενοφόρο και κάλεσε επίσης τον πρώην πρόεδρο της Atlantic Records, Αχμέτ Ερτεγκούν, ο οποίος έφτασε λίγο αργότερα με τη Φέι Ντάναγουεϊ.

Εκείνη την εποχή, η ηθοποιός ήταν παντρεμένη με τον Πίτερ Γουλφ, τον frontman της J. Geils Band, οι οποίοι είχαν υπογράψει συμβόλαιο με την Atlantic Records.

Η Ντάναγουεϊ φέρεται να κάλεσε έναν φίλο, τον πρόεδρο του κοντινού νοσοκομείου Λένοξ Χιλ, «ο οποίος κανόνισε ένα δωμάτιο όπου θα μπορούσαν να φυλάξουν τον Μικ, ώστε να μην υπάρχει δημοσιότητα.

Ενώ οι τραυματιοφορείς παρείχαν οξυγόνο στον Τζάγκερ επαναφέροντάς τον στη ζωή, ο Τσες του έδινε τις πρώτες βοήθειες με τεχνητή αναπνοή.

Το δεύτερο περιστατικό, αν και λιγότερο τραγικό, αναδεικνύει τις εσωτερικές εντάσεις του συγκροτήματος. Το 1984, στο Άμστερνταμ, ο Τζάγκερ και ο Κιθ Ρίτσαρντς επέστρεψαν στο ξενοδοχείο τους μετά από μια νύχτα έντονης διασκέδασης.

Σε μια στιγμή αλαζονείας, ο Τζάγκερ τηλεφώνησε στον ντράμερ του γκρουπ, Τσάρλι Γουότς, ρωτώντας περιφρονητικά: «Πού είναι ο ντράμερ μου;»

Η απάντηση του Γουότς ήταν παροιμιώδης. Εμφανίστηκε λίγο αργότερα, άψογα ντυμένος με κοστούμι από τη Σάβιλ Ρόου, άρπαξε τον Τζάγκερ από τον γιακά και όρμησε κατά πάνω του.

«Μην με αποκαλέσεις ποτέ ξανά “ντράμερ σου”, φώναξε ο Γουότς πριν ρίξει τον Τζάγκερ στο δάπεδο με μια κίνηση που παραλίγο να αποβεί μοιραία» γράφει το βιβλίο.

Η γροθιά ήταν πραγματικά δυνατή. Ο Τζάγκερ γλίστρησε πάνω σε ένα τραπέζι με καπνιστό σολομό, προς ένα ανοιχτό παράθυρο που έβλεπε απευθείας στα κανάλια της πόλης.

Αν τα γρήγορα αντανακλαστικά του Κιθ Ρίτσαρντς δεν τον έπιαναν από το πόδι, ο τραγουδιστής θα βρισκόταν στο κενό.

Το βιβλίο εμβαθύνει επίσης στον εθισμό του Ρίτσαρντς στην ηρωίνη και στη σεξουαλική ζωή του κιθαρίστα Μπιλ Γουάιμαν.