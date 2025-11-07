magazin
Αγρίνιο: 79χρονος βρέθηκε μαχαιρωμένος - Προσήχθη η κόρη του
Μικ Τζάγκερ: Ενθουσιασμένος με την Κρήτη – Οι αναρτήσεις και τα σχόλια του
Μικ Τζάγκερ: Ενθουσιασμένος με την Κρήτη – Οι αναρτήσεις και τα σχόλια του

Ο Μικ Τζάγκερ αγαπά ιδιαίτερα την Ελλάδα και το δείχνει με την πρόσφατη επίσκεψη του στη μεγαλόνησο.

Spotlight

Ο 82χρονος frontman των Rolling Stones Μικ Τζάγκερ βρέθηκε για ολιγοήμερες διακοπές στην Κρήτη και θέλησε να μοιραστεί την επίσκεψη του ανεβάζοντας στα social media φωτογραφίες από την Κνωσό.

Ο θρύλος της ροκ μουσικής επισκέφθηκε κυρίως τα Χανιά και την Αρχαία Ελεύθερνα, όπου περιηγήθηκε σε σημαντικά αρχαιολογικά σημεία.

Μικ Τζάγκερ: Η ανάρτησή και το σχόλιο

Ο διάσημος τραγουδιστής εμφανίζεται να ποζάρει σε διάφορα σημεία του μοναδικού αρχαιολογικού χώρου της Κρήτης. Και συγκεριμένα σχολιάζει:

«Κάπου στη Μεσόγειο. Αλλά πού;», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της δημοσίευσής του στα social media.

Στις φωτογραφίες τον βλέπουμε να περπατά ανάμεσα στα μινωικά ανάγλυφα, να ποζάρει μπροστά από τα εμβληματικά κτίσματα και να απολαμβάνει τη θέα του αρχαιολογικού χώρου.

Τι είπε η ξεναγός του τραγουδιστή για την επίσκεψη του στην Κνωσό

«Eκανα πρώτα μια εισαγωγή για να καταλάβουν τις σχέσεις της αρχαίας Κρήτης με τη Μεσοποταμία και την Αίγυπτο, και δείχνοντάς του αντικείμενα, καταλάβαινε αμέσως τις συνάψεις και με ρωτούσε κατά τη διάρκεια ποιας αιγυπτιακής δυναστείας παραγόταν αυτή η τέχνη στο νησί.

Ηταν ένας άνθρωπος με αυθεντική περιέργεια, αλλά και αγάπη για τους μεγάλους πολιτισμούς. Hταν λογικό, λοιπόν, να του κεντρίσει το ενδιαφέρον ο πρώτος μεγάλος ευρωπαϊκός πολιτισμός», λέει η ξεναγός, που βρισκόταν μαζί του και στην Κνωσό.

Μικ Τζάγκερ: Απολαμβάνοντας τοπικές σπεσιαλιτέ

Ο Μικ Τζάγκερ μετά την επίσκεψη του στα μνημεία γευμάτισε στην ταβέρνα Φιλιώ, ονομαστό στέκι της περιοχής με τοπικές σπεσιαλιτέ. Δοκίμασε από κουνέλι μέχρι πιάτα με λαχανικά και τοπικά τυριά.

