Ο Μικ Τζάγκερ στην Κρήτη: Λάτρεψε τα Χανιά, δεν έχει άποψη για τα Μάρμαρα του Παρθενώνα

Ο Μικ Τζάγκερ, ιδρυτικό μέλος των Rolling Stones, επισκέφτηκε πρόσφατα την Κρήτη, με τον ροκ σταρ να δηλώνει ενθουσιασμένος με τα Χανιά και αποφεύγοντας να πάρει θέση για την επιστροφή των Μαρμάρων του Παρθενώνα που εκτίθενται σήμερα στο Βρετανικό Μουσείο.

Πιο συγκεκριμένα, ο θρυλικός τραγουδιστής εθεάθη στο Παλαιό Ενετικό Λιμάνι Χανίων, λίγο πριν την αναχώρησή του από την πόλη, με τον ίδιο να απαντά σε ερωτήσεις του τοπικού ενημερωτικού site zarpanews, σχετικά με το νησί αλλά και τα Μάρμαρα του Παρθενώνα.

«Δεν έχω άποψη»

Ο Μικ Τζάγκερ δήλωσε ενθουσιασμένος από την Αρχαία Ελεύθερνα και τον λόφο Καστέλι, μέρη τα οποία επισκέφτηκε σε μια ιδιωτική ξενάγηση, υποστηρίζοντας πως του φάνηκαν «ενδιαφέροντα» και ότι «φεύγει με τις καλύτερες εντυπώσεις από τα Χανιά και την Κρήτη».

Σε ερώτηση για τα Μάρμαρα, ο frontman απάντησε χαριτολογώντας: «Είναι ακόμα εκεί [εννοώντας στο Βρετανικό Μουσείο]», λίγο πριν προσθέσει: «Δεν έχω άποψη [περί του επαναπατρισμού στην Αθήνα]».

Η τοπική Εφορεία Αρχαιοτήτων είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για την επίσκεψη του Μικ Τζάγκερ, ο οποίος το Σάββατο 1 Νοεμβρίου, είχε την ευκαιρία να πραγματοποιήσει μια ξενάγηση στις Βασιλικές, τη Νεκρόπολη της Ορθής Πέτρας και το Μουσείο της Αρχαίας Ελεύθερνας, ενώ γευμάτισε σε ταβέρνα της περιοχής.

Καθ’όλη τη διάρκεια της επίσκεψης του στο νησί ο Μικ Τζάγκερ κράτησε χαμηλό προφίλ.