Κυριακή 31 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Η Μαριάν Φέιθφουλ πήρε LSD με τον Μικ Τζάγκερ, μίλησε για χάος και αναρχία και η αστυνομία σάστισε
Stories 30 Αυγούστου 2025 | 20:30

Η Μαριάν Φέιθφουλ πήρε LSD με τον Μικ Τζάγκερ, μίλησε για χάος και αναρχία και η αστυνομία σάστισε

Η Μαριάν Φέιθφουλ είναι η εκλιπούσα πρωταγωνίστρια του ντοκιμαντέρ «Broken English», μια ταινία που πήρε το όνομα της από το κλασικό άλμπουμ του 1979.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕπιμέλειαΙόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
A
A
Vita.gr
Έλλειψη ύπνου στα 40; Πόσα χρόνια μας κλέβει;

Έλλειψη ύπνου στα 40; Πόσα χρόνια μας κλέβει;

Spotlight

«Σε παρακαλώ, αδελφή Μορφίνη, μετέτρεψε τους εφιάλτες μου σε όνειρα», τραγουδούσε η Μαριάν Φέιθφουλ στο «Sister Morphine», ένα κομμάτι για «πώς μπορεί να είναι να είσαι εθισμένος», το οποίο συνέγραψε με τους Μικ Τζάγκερ και Κιθ Ρίτσαρντς.

Ωστόσο, μόλις τρεις ημέρα αργότερα, η δισκογραφική εταιρεία της Φέιθφουλ απέσυρε την κυκλοφορία της πρωτότυπης ερμηνείας της για το «Sister Morphine».

Και, δύο χρόνια αργότερα, το 1971, μια διασκευή από τους Rolling Stones έκανε την εμφάνιση της στο ιστορικό τους άλμπουμ Sticky Fingers.

Ένα νέο ντοκιμαντέρ

Τώρα, επτά μήνες μετά το θάνατό της στις 30 Ιανουαρίου 2025, σε ηλικία 78 ετών — η Μαριάν Φέιθφουλ παίρνει επιτέλους την αναγνώριση που της χρωστούσαν όσοι δεν μπορούσαν να ακούσουν μια γυναίκα να μιλά για ναρκωτικά (οι άνδρες φυσικά δικαιούνταν να είναι rock star, με ότι αυτό συνεπάγεται).

YouTube thumbnail

Η βρετανίδα τραγουδίστρια, συνθέτρια και ηθοποιός, είναι η εκλιπούσα πρωταγωνίστρια του ντοκιμαντέρ «Broken English», μια ταινία που πήρε το όνομά της από το κλασικό άλμπουμ της του 1979 και θα κάνει πρεμιέρα στις 30 Αυγούστου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Στην ταινία, σε σκηνοθεσία των Τζέιν Πόλαρντ και Ίαν Φορσάιθ, πρωταγωνιστεί η Τίλντα Σουίντον, η οποία παίζει τον ρόλο της παρουσιάστριας σε μια στιγμή που θυμίζει την βρετανική τηλεοπτική σειρά This Is Your Life.

Στο ντοκιμαντέρ, η Φέιθφουλ δίνει συνέντευξη στον ηθοποιό Τζορτζ ΜακΚέι και προβάλλονται αποσπάσματα από διάφορες συνεντεύξεις κατά τη διάρκεια της καριέρας της, ενώ καλεσμένοι καλλιτέχνες ερμηνεύουν τα τραγούδια της -μεταξύ άλλων η Μπεθ Όρτον ερμηνεύει το «As Tears Go By».

«Πολλή ένταση»

Η μουσική της Μαριάν Φέιθφουλ χαίρει αναγνώρισης, αλλά, φυσικά, οι σύντροφοί της έχουν επίσης αρκετό χρόνο στην οθόνη. Στην αρχή, προβάλλεται ένα παλιό απόσπασμα από το ντοκιμαντέρ του σκηνοθέτη Ντ. Α. Πένεμπεϊκερ για τον Μπομπ Ντίλαν, Don’t Look Back, του 1967, στο οποίο ο Μπομπ Ντίλαν γράφει ενώ κάθεται δίπλα στην 19χρονη τότε Φέιθφουλ, η οποία τραγουδάει.

Ο Τζορτζ ΜακΚέι ρωτά την μουσική καλλιτέχνιδα— που φοράει λευκό πουκάμισο με κουμπιά και μαύρη γραβάτα— πώς ήταν να βρίσκεται σε εκείνο το δωμάτιο.

«Πολλή ένταση», λέει. «Μου την έπεφτε. Ήταν εκεί η Τζόαν [Μπαέζ]. Την λάτρευα. Ο Μπομπ μου είπε: ‘Έγραψα ένα ποίημα για σένα’. Αυτό ήταν που έγραφε. Λοιπόν, μάλλον ήταν εντελώς ψέματα. Αν είχα ένα δολάριο για κάθε όμορφο άντρα που μου έχει πει, ‘Αυτό το τραγούδι, αυτό το ποίημα είναι για σένα, αγάπη μου’, θα ήμουν πλούσια».

«Ποιοι ήταν οι άλλοι;», αναρωτιέται ο ΜακΚέι. «Δεν θυμάμαι», απαντά η Φέιθφουλ.

Ίσως ένας από αυτούς ήταν ο πρώτος σύζυγός της, ο καλλιτέχνης Τζον Ντάνμπαρ, ο οποίος κάνει μια απρόσμενη εμφάνιση. Ή ο Μικ Τζάγκερ, για τον οποίο η Φέιθφουλ υπήρξε σημαντική μούσα κατά τη δεκαετία του ’70.

«Ήταν αρκετά συντηρητικός»

Προβάλλεται επίσης μια παλιά συνέντευξη όπου μιλάει για το χάος και την αναρχία, ακολουθούμενη από την αντίδραση της Φέιθφουλ στις δηλώσεις της. «Τη νύχτα πριν από αυτή τη συνέντευξη, ο Μικ και εγώ είχαμε πάρει LSD, και ίσως αυτό με επηρέασε», λέει στον ΜακΚέι. «Αλλά νομίζω ότι μερικές από τις απόψεις μου και όλα αυτά προκάλεσαν πολλά προβλήματα — ότι μίλησα πάρα πολύ, πάρα πολύ ανοιχτά, και τελικά αυτό που συνέβη ήταν ότι έπεσαν και μας πλάκωσαν».

Αυτό που συνέβη ήταν μια έφοδος της αστυνομίας το 1967 στο σπίτι του Κιθ Ρίτσαρντς, όπου η γυμνή Φέιθφουλ έγινε το επίκεντρο της κάλυψης των μέσων ενημέρωσης. «Ποτέ δεν μου πέρασε από το μυαλό ότι οι αρχές θα έκαναν κάτι τέτοιο, να μπουν στο σπίτι του Κιθ και να μας συλλάβουν», λέει, προσθέτοντας: «Νομίζω ότι ο Μικ ανησύχησε. Ήταν αρκετά συντηρητικός… Εγώ ήμουν πραγματικά έτσι [μια ροκ εν ρολ επαναστάτρια]. Ήμουν αναρχική».

«Η αστυνομία εκμεταλλεύτηκε με φρικιαστικό τρόπο την εικόνα της Μαριάν Φέιθφουλ ως κοριτσιού που φορούσε μόνο ένα γούνινο χαλί, το οποίο έριχνε σκόπιμα κάθε τόσο, κατά τη διάρκεια της περιβόητης έφοδος για ναρκωτικά εναντίον των Rolling Stones το 1967, επειδή δεν είχαν πραγματικές αποδείξεις εναντίον του Μικ Τζάγκερ και του Κιθ Ρίτσαρντς, όπως επιβεβαιώνουν πρόσφατα δημοσιευμένα αρχεία της αστυνομίας και των δικαστηρίων», έγραψε ο Alan Travis στην εφημερίδα The Guardian το 2020, προσθέτοντας ότι τα επίσημα έγγραφα που βρίσκονται στα αρχεία της κομητείας του West Sussex, «δείχνουν πόσο έτοιμη ήταν η αστυνομία να ‘τακτοποιήσει’ τους Rolling Stones μετά την αποτυχημένη έφοδο για ναρκωτικά σε ένα πάρτι».

*Με πληροφορίες από: People | Guardian

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Federal Reserve: Η Κορέα, η συμφωνία του 1951 και ο Τραμπ

Federal Reserve: Η Κορέα, η συμφωνία του 1951 και ο Τραμπ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Έλλειψη ύπνου στα 40; Πόσα χρόνια μας κλέβει;

Έλλειψη ύπνου στα 40; Πόσα χρόνια μας κλέβει;

Τουρισμός
Τουρισμός: Επιτυχημένοι city brake προορισμοί Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Τουρισμός: Επιτυχημένοι city brake προορισμοί Αθήνα και Θεσσαλονίκη

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stories
Δολοφόνος, κλέφτης πτωμάτων, σχιζοφρενής: Αυτός ήταν ο Εντ Γκέιν που έμεινε γνωστός ως ο «Χασάπης του Πλέινφιλντ»
Φρίκη 30.08.25

Δολοφόνος, κλέφτης πτωμάτων, σχιζοφρενής: Αυτός ήταν ο Εντ Γκέιν που έμεινε γνωστός ως ο «Χασάπης του Πλέινφιλντ»

Το τρίτο μέρος της τηλεοπτικής σειράς Monster έρχεται τον Οκτώβριο στο Netflix, βάζοντας στο μικροσκόπιο τη ζωή και το μυαλό του Εντ Γκέιν - γνωστός στις ΗΠΑ ως ο «Χασάπης του Πλέινφιλντ».

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Από μοντέλο, σκλάβα του σεξ: Η Κλόε Άιλινγκ απήχθη για να δημοπρατηθεί στο dark web – Ο εφιάλτης και η αλήθεια
«Ψεύτρα» 29.08.25

Από μοντέλο, σκλάβα του σεξ: Η Κλόε Άιλινγκ απήχθη για να δημοπρατηθεί στο dark web – Ο εφιάλτης και η αλήθεια

Η Κλόε Άιλινγκ έζησε έναν εφιάλτη. Το μοντέλο που απήχθη από το Μιλάνο για να πουληθεί σαν σκλάβα του σεξ επέζησε αλλά κατηγορήθηκε ως ψεύτρα. Το BBC θυμίζει τη σκληρή ιστορία της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το «νησί – φάντασμα» της Βρετανίας: Πριν από 95 χρόνια έφυγαν και οι τελευταίοι κάτοικοι από το Σεντ Κίλντα
Σαν σήμερα 29.08.25

Το «νησί – φάντασμα» της Βρετανίας: Πριν από 95 χρόνια έφυγαν και οι τελευταίοι κάτοικοι από το Σεντ Κίλντα

Το Σεντ Κίλντα των 8,5 χλμ. είχε πάντα κατοίκους από το 2000 π.Χ., σύμφωνα με τους επιστήμονες. Ωστόσο εδώ και 95 χρόνια είναι ένα νησί - φάντασμα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ποιον ηγέτη ψάχνουν οι έλληνες ψηφοφόροι
'Ερευνα στο in 29.08.25

Ποιον ηγέτη ψάχνουν οι έλληνες ψηφοφόροι

Τί ψάχνει ο έλληνας ψηφοφόρος σε έναν πολιτικό σήμερα στην Ελλάδα; Έρευνα που παρουσιάζει το in περιγράφει το «πρόσωπο» του ηγέτη. Συνέντευξη με τον καθηγητή Γιάννη Κωνσταντινίδη

Ελένη Στεργίου
Ποια ήταν η φεμινίστρια που «γέννησε» τις μάγισσες του Οζ;
Woman 28.08.25

Ποια ήταν η φεμινίστρια που «γέννησε» τις μάγισσες του Οζ;

Πίσω από τον Μάγο του Οζ κρύβεται μια γυναίκα που αψήφησε την Εκκλησία, το κράτος και τις προκαταλήψεις του 19ου αιώνα: η Ματίλντα Τζόσλιν Γκέιτζ, η σουφραζέτα που ενέπνευσε τις μάγισσες του λογοτεχνικού κλασικού

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ούτε UFO, ούτε πύλες για άλλες διαστάσεις: Επιστήμονας έλυσε το μυστήριο πίσω από το Τρίγωνο των Βερμούδων
Τόσο απλό 26.08.25

Ούτε UFO, ούτε πύλες για άλλες διαστάσεις: Επιστήμονας έλυσε το μυστήριο πίσω από το Τρίγωνο των Βερμούδων

Ο ωκεανολόγος Σάιμον Μπόξαλ υποστηρίζει ότι έλυσε το μυστήριο για το Τρίγωνο των Βερμούδων - και η απάντηση δεν είναι τόσο περίπλοκη όσο πιστεύουν πολλοί.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Τα δακρυγόνα μαζί τα φάγαμε»: Λουκάνικος, ο σκύλος-σύμβολο των διαδηλώσεων στην Ελλάδα της κρίσης, γαβγίζει για πάντα
ΓΑΒ! 26.08.25

«Τα δακρυγόνα μαζί τα φάγαμε»: Λουκάνικος, ο σκύλος-σύμβολο των διαδηλώσεων στην Ελλάδα της κρίσης, γαβγίζει για πάντα

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Σκύλων μια φιλική υπενθύμιση για τον περίφημο Λουκάνικο, τον σκύλο-αντιεξουσιαστή που δεν δάγκωνε αλλά γάβγιζε για δικαιοσύνη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Σενεγάλη: Στην «σχολή για συζύγους» οι άντρες εκπαιδεύονται να μην διαιωνίζουν τα έμφυλα στερεότυπα
Αλλαγή; 25.08.25

Σενεγάλη: Στην «σχολή για συζύγους» οι άντρες εκπαιδεύονται να μην διαιωνίζουν τα έμφυλα στερεότυπα

Η «σχολή για άντρες συζύγους» στη Σενεγάλη, μια πρωτοβουλία που υποστηρίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη, έχει θέσει ως πρωταρχικό στόχο να παρέχει γνώσεις σε θέματα υγείας και έμφυλα ζητήματα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το νέο Grand Slam του Φέντερερ: Περιουσία που αγγίζει το 1 δισ. για τον billionaire τενίστα
Forbes 25.08.25

Το νέο Grand Slam του Φέντερερ: Περιουσία που αγγίζει το 1 δισ. για τον billionaire τενίστα

Ο Ρότζερ Φέντερερ, ένας από τους κορυφαίους αθλητές όλων των εποχών, κατάφερε να μετατρέψει την επιτυχία του στα κορτ σε μια αυτοκρατορία που εκτοξεύει την περιουσία του σε πρωτοφανή επίπεδα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μελάνια Τραμπ: Η κρυφή διπλωματία της «αόρατης» Πρώτης Κυρίας – «Την ακούει»
Πράκτορας Μελάνια; 24.08.25

Μελάνια Τραμπ: Η κρυφή διπλωματία της «αόρατης» Πρώτης Κυρίας – «Την ακούει»

Παρά τη φυσική της απουσία από την Ουάσινγκτον, η Μελάνια Τραμπ αποδεικνύεται μια απρόσμενη δύναμη επιρροής στα παρασκήνια του Λευκού Οίκου, με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να αναφέρεται συχνά στις απόψεις της για τη διεθνή πολιτική σκηνή

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
inStream - Ροή Ειδήσεων
Άρης – Παναιτωλικός 0-2: Σπουδαία νίκη για τον έναν, «μαύρη βραδιά» για τον άλλον (vid)
Ποδόσφαιρο 30.08.25

Άρης – Παναιτωλικός 0-2: Σπουδαία νίκη για τον έναν, «μαύρη βραδιά» για τον άλλον (vid)

Μεγάλη νίκη για τον Παναιτωλικό στο «Κλεάνθης Βικελίδης» με 2-0 επί του Άρη, χάρη στα γκολ των Αγκίρε (65′) και Άλεξιτς (87′) – Έντονες αποδοκιμασίες κατά ομάδας και Καρυπίδη από τον κόσμο.

in.gr Team
Smithsonian: Το μέλλον της αμερικανικής ιστορίας στο τραπέζι Τραμπ – Μπαντς
Culture Live 30.08.25

Smithsonian: Το μέλλον της αμερικανικής ιστορίας στο τραπέζι Τραμπ – Μπαντς

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πιέζει για αναθεώρηση εκθεμάτων που αναφέρονται στη δουλεία και στις φυλετικές ανισότητες, προκαλώντας έντονη κριτική ότι επιχειρεί να ξαναγράψει την αμερικανική ιστορία

Σύνταξη
Η Φινλανδία θα αφαιρέσει τις σβάστικες από τις σημαίες της πολεμικής αεροπορίας για να αποφύγει την «αμηχανία»
Κόσμος 30.08.25

Η Φινλανδία θα αφαιρέσει τις σβάστικες από τις σημαίες της πολεμικής αεροπορίας για να αποφύγει την «αμηχανία»

Η Φινλανδία αποφάσισε να αποσύρει τη σβάστικα από τις σημαίες της πολεμικής αεροπορίας, παρότι το σύμβολο δεν έχει καμία σχέση με το ναζιστικό καθεστώς, για να σταματήσουν οι «άβολες» στιγμές

Σύνταξη
Wall Street Journal: Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει τη μετονομασία του υπουργείου Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου
Κόσμος 30.08.25

Wall Street Journal: Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει τη μετονομασία του υπουργείου Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου

Η επαναφορά του απορριφθέντος ονόματος που επιδιώκει ο Τραμπ θα μπορούσε να γίνει με νόμο του Κογκρέσου, αλλά ο Λευκός Οίκος εξετάζει κι άλλες δυνατότητες, γράφει η WSJ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Πυροδοτεί τη «βόμβα» Ταρεμί ο Ολυμπιακός: Έρχεται το πρωί της Κυριακής ο Ιρανός
Ποδόσφαιρο 30.08.25

Πυροδοτεί τη «βόμβα» Ταρεμί ο Ολυμπιακός: Έρχεται το πρωί της Κυριακής ο Ιρανός

Ο Ιρανός «killer» αναμένεται στην Αθήνα στις 08:55 για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στον Ολυμπιακό – Τεράστια μεταγραφή για τους Πειραιώτες, που κάνουν δικό τους έναν πολύ σπουδαίο επιθετικό!

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Ο Ντέσερς παίζει στο Ολντ Φιρμ και φεύγει από Γλασκόβη
Super League 30.08.25

Ο Ντέσερς παίζει στο Ολντ Φιρμ και φεύγει από Γλασκόβη

Ο Παναθηναϊκός έχει επικεντρωθεί στον Σίριλ Ντέσερς, όμως ο 30χρονος επιθετικός βρίσκεται στην αποστολή της Ρέιντζερς για το ντέρμπι με τη Σέλτικ, ενώ κλήθηκε και στην Εθνική Νιγηρίας.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Το Πάντειο λέει «όχι» στο Ισραήλ: Απέσυρε την αιγίδα από συνέδριο που θα συμμετείχαν καθηγητές από ισραηλινό πανεπιστήμιο
Ελλάδα 30.08.25

Το Πάντειο λέει «όχι» στο Ισραήλ: Απέσυρε την αιγίδα από συνέδριο που θα συμμετείχαν καθηγητές από ισραηλινό πανεπιστήμιο

Όπως υπογραμμίζει η Σύγκλητος του Παντείου, το πανεπιστήμιο «έχει μια μακρά ιστορία στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» και δεν επιθυμεί «τη συνεργασία με θεσμούς που άμεσα η έμμεσα νομιμοποιούν πολιτικές που στην παρούσα συγκυρία στηρίζουν εγκλήματα πολέμου»

Σύνταξη
Ο Μέντι έχει «απογειώσει» τον Τσικίνιο
On Field 30.08.25

Ο Μέντι έχει «απογειώσει» τον Τσικίνιο

Ο Πορτογάλος χαφ ήταν καθοριστικός και στον Βόλο για τον Ολυμπιακό και ο Μεντιλίμπαρ δικαιώνεται που τον χρησιμοποιεί πίσω από τον σέντερ φορ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ισραήλ: Οι ένοπλες δυνάμεις λένε ότι σκότωσαν τον εκπρόσωπο Τύπου της Χαμάς
Αμπού Ομπέιντα 30.08.25

Ισραήλ: Οι ένοπλες δυνάμεις λένε ότι σκότωσαν τον εκπρόσωπο Τύπου της Χαμάς

Πραγματοποιήθηκε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην πόλη της Γάζας, η οποία είχε στόχο τον εκπρόσωπο των Ταξιαρχιών Κασάμ, της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς.

Σύνταξη
Οι Χούθι ορκίζονται εκδίκηση – Καλούν τις ξένες εταιρείες να φύγουν από το Ισραήλ πριν να είναι αργά
Κλιμάκωση 30.08.25

Οι Χούθι ορκίζονται εκδίκηση – Καλούν τις ξένες εταιρείες να φύγουν από το Ισραήλ πριν να είναι αργά

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης επιβεβαίωσαν νωρίτερα το θάνατο του πρωθυπουργού τους και πολλών υπουργών της κυβέρνησής τους, σε επιδρομές που εξαπέλυσε το Ισραήλ την Πέμπτη στην πρωτεύουσα Σαναά

Σύνταξη
Μάντσα: «Θέλω να κατακτήσω τίτλους με τον Ολυμπιακό – Αυτά θα φέρω στον αγωνιστικό χώρο» (vid)
Ποδόσφαιρο 30.08.25

Μάντσα: «Θέλω να κατακτήσω τίτλους με τον Ολυμπιακό – Αυτά θα φέρω στον αγωνιστικό χώρο» (vid)

Ο Γκουστάβο Μάντσα μίλησε για τις πρώτες του εντυπώσεις από την Ελλάδα, για τους στόχους του με τον Ολυμπιακό, αλλά και για το τι θα δώσει στο αγωνιστικό κομμάτι.

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 31 Αυγούστου 2025
Απόρρητο