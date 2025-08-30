Η Μαριάν Φέιθφουλ πήρε LSD με τον Μικ Τζάγκερ, μίλησε για χάος και αναρχία και η αστυνομία σάστισε

«Σε παρακαλώ, αδελφή Μορφίνη, μετέτρεψε τους εφιάλτες μου σε όνειρα», τραγουδούσε η Μαριάν Φέιθφουλ στο «Sister Morphine», ένα κομμάτι για «πώς μπορεί να είναι να είσαι εθισμένος», το οποίο συνέγραψε με τους Μικ Τζάγκερ και Κιθ Ρίτσαρντς.

Ωστόσο, μόλις τρεις ημέρα αργότερα, η δισκογραφική εταιρεία της Φέιθφουλ απέσυρε την κυκλοφορία της πρωτότυπης ερμηνείας της για το «Sister Morphine».

Και, δύο χρόνια αργότερα, το 1971, μια διασκευή από τους Rolling Stones έκανε την εμφάνιση της στο ιστορικό τους άλμπουμ Sticky Fingers.

Ένα νέο ντοκιμαντέρ

Τώρα, επτά μήνες μετά το θάνατό της στις 30 Ιανουαρίου 2025, σε ηλικία 78 ετών — η Μαριάν Φέιθφουλ παίρνει επιτέλους την αναγνώριση που της χρωστούσαν όσοι δεν μπορούσαν να ακούσουν μια γυναίκα να μιλά για ναρκωτικά (οι άνδρες φυσικά δικαιούνταν να είναι rock star, με ότι αυτό συνεπάγεται).

Η βρετανίδα τραγουδίστρια, συνθέτρια και ηθοποιός, είναι η εκλιπούσα πρωταγωνίστρια του ντοκιμαντέρ «Broken English», μια ταινία που πήρε το όνομά της από το κλασικό άλμπουμ της του 1979 και θα κάνει πρεμιέρα στις 30 Αυγούστου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Στην ταινία, σε σκηνοθεσία των Τζέιν Πόλαρντ και Ίαν Φορσάιθ, πρωταγωνιστεί η Τίλντα Σουίντον, η οποία παίζει τον ρόλο της παρουσιάστριας σε μια στιγμή που θυμίζει την βρετανική τηλεοπτική σειρά This Is Your Life.

Στο ντοκιμαντέρ, η Φέιθφουλ δίνει συνέντευξη στον ηθοποιό Τζορτζ ΜακΚέι και προβάλλονται αποσπάσματα από διάφορες συνεντεύξεις κατά τη διάρκεια της καριέρας της, ενώ καλεσμένοι καλλιτέχνες ερμηνεύουν τα τραγούδια της -μεταξύ άλλων η Μπεθ Όρτον ερμηνεύει το «As Tears Go By».

«Πολλή ένταση»

Η μουσική της Μαριάν Φέιθφουλ χαίρει αναγνώρισης, αλλά, φυσικά, οι σύντροφοί της έχουν επίσης αρκετό χρόνο στην οθόνη. Στην αρχή, προβάλλεται ένα παλιό απόσπασμα από το ντοκιμαντέρ του σκηνοθέτη Ντ. Α. Πένεμπεϊκερ για τον Μπομπ Ντίλαν, Don’t Look Back, του 1967, στο οποίο ο Μπομπ Ντίλαν γράφει ενώ κάθεται δίπλα στην 19χρονη τότε Φέιθφουλ, η οποία τραγουδάει.

Ο Τζορτζ ΜακΚέι ρωτά την μουσική καλλιτέχνιδα— που φοράει λευκό πουκάμισο με κουμπιά και μαύρη γραβάτα— πώς ήταν να βρίσκεται σε εκείνο το δωμάτιο.

«Πολλή ένταση», λέει. «Μου την έπεφτε. Ήταν εκεί η Τζόαν [Μπαέζ]. Την λάτρευα. Ο Μπομπ μου είπε: ‘Έγραψα ένα ποίημα για σένα’. Αυτό ήταν που έγραφε. Λοιπόν, μάλλον ήταν εντελώς ψέματα. Αν είχα ένα δολάριο για κάθε όμορφο άντρα που μου έχει πει, ‘Αυτό το τραγούδι, αυτό το ποίημα είναι για σένα, αγάπη μου’, θα ήμουν πλούσια».

«Ποιοι ήταν οι άλλοι;», αναρωτιέται ο ΜακΚέι. «Δεν θυμάμαι», απαντά η Φέιθφουλ.

Ίσως ένας από αυτούς ήταν ο πρώτος σύζυγός της, ο καλλιτέχνης Τζον Ντάνμπαρ, ο οποίος κάνει μια απρόσμενη εμφάνιση. Ή ο Μικ Τζάγκερ, για τον οποίο η Φέιθφουλ υπήρξε σημαντική μούσα κατά τη δεκαετία του ’70.

«Ήταν αρκετά συντηρητικός»

Προβάλλεται επίσης μια παλιά συνέντευξη όπου μιλάει για το χάος και την αναρχία, ακολουθούμενη από την αντίδραση της Φέιθφουλ στις δηλώσεις της. «Τη νύχτα πριν από αυτή τη συνέντευξη, ο Μικ και εγώ είχαμε πάρει LSD, και ίσως αυτό με επηρέασε», λέει στον ΜακΚέι. «Αλλά νομίζω ότι μερικές από τις απόψεις μου και όλα αυτά προκάλεσαν πολλά προβλήματα — ότι μίλησα πάρα πολύ, πάρα πολύ ανοιχτά, και τελικά αυτό που συνέβη ήταν ότι έπεσαν και μας πλάκωσαν».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Mick Jagger (@mickjagger)

Αυτό που συνέβη ήταν μια έφοδος της αστυνομίας το 1967 στο σπίτι του Κιθ Ρίτσαρντς, όπου η γυμνή Φέιθφουλ έγινε το επίκεντρο της κάλυψης των μέσων ενημέρωσης. «Ποτέ δεν μου πέρασε από το μυαλό ότι οι αρχές θα έκαναν κάτι τέτοιο, να μπουν στο σπίτι του Κιθ και να μας συλλάβουν», λέει, προσθέτοντας: «Νομίζω ότι ο Μικ ανησύχησε. Ήταν αρκετά συντηρητικός… Εγώ ήμουν πραγματικά έτσι [μια ροκ εν ρολ επαναστάτρια]. Ήμουν αναρχική».

«Η αστυνομία εκμεταλλεύτηκε με φρικιαστικό τρόπο την εικόνα της Μαριάν Φέιθφουλ ως κοριτσιού που φορούσε μόνο ένα γούνινο χαλί, το οποίο έριχνε σκόπιμα κάθε τόσο, κατά τη διάρκεια της περιβόητης έφοδος για ναρκωτικά εναντίον των Rolling Stones το 1967, επειδή δεν είχαν πραγματικές αποδείξεις εναντίον του Μικ Τζάγκερ και του Κιθ Ρίτσαρντς, όπως επιβεβαιώνουν πρόσφατα δημοσιευμένα αρχεία της αστυνομίας και των δικαστηρίων», έγραψε ο Alan Travis στην εφημερίδα The Guardian το 2020, προσθέτοντας ότι τα επίσημα έγγραφα που βρίσκονται στα αρχεία της κομητείας του West Sussex, «δείχνουν πόσο έτοιμη ήταν η αστυνομία να ‘τακτοποιήσει’ τους Rolling Stones μετά την αποτυχημένη έφοδο για ναρκωτικά σε ένα πάρτι».

*Με πληροφορίες από: People | Guardian