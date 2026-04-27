Ο Móglaí Bap των Kneecap μιλάει για την αυτοκτονία της μητέρας του
Music 27 Απριλίου 2026, 21:30

Ο Móglaí Bap των Kneecap μιλάει για την αυτοκτονία της μητέρας του

«Πολλοί από τη γενιά των γονιών μας δεν πιστεύουν στη ψυχοθεραπεία. Αλλά εμείς είμαστε διαφορετικοί», υποστήριξε ο Móglaí Bap των Kneecap, αναφερόμενος στον θάνατο της μητέρας του.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Móglaí Bap των Kneecap μίλησε για την αυτοκτονία της μητέρας του, εν όψει της κυκλοφορίας ενός τραγουδιού που έγραψε προς τιμήν της, με τίτλο «Irish Goodbye».

Ο ράπερ από το Μπέλφαστ, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Naoise Ó Cairealláin, δήλωσε ότι το να βλέπει βίντεο με τη μητέρα του, Aoife Ní Riain, στα οποία εμφανίζεται ευτυχισμένη, είχε «βαθιά επίδραση» στην ψυχοσύνθεση του.

«Το να βλέπω αυτά τα βίντεο με αυτήν και να γράφω αυτό το τραγούδι, ξεκλείδωσε ένα μέρος του μυαλού μου που μου έδωσε την ευκαιρία να ξεπεράσω τις θλιβερές αναμνήσεις. Μου επέτρεψε να φανταστώ πιο ευτυχισμένες στιγμές, αντί να είμαι τόσο θυμωμένος με τον κόσμο», έγραψε στο Instagram.

Η Ní Riain, η οποία πέθανε το 2020, ήταν ακτιβίστρια και μουσικός και είχε τη δική της εκπομπή στον αυτοοργανωμένο ραδιοφωνικό σταθμό Raidió Fáilte.

«Ήταν ευτυχισμένη»

Ο πατέρας του Móglaí Bap, Gearóid Ó Cairealláin, ήταν πρόεδρος της οργάνωσης Conradh na Gaelige τη δεκαετία του 1990. Ο ράπερ εμπνεύστηκε να γράψει το τραγούδι για τη μητέρα του αφού είδε ένα ντοκιμαντέρ για τον πατέρα του, στο οποίο εμφανιζόταν όλα τα μέλη της οικογένειας.

«Η ομάδαπου θα πραγματοποιούσε τα γυρίσματα ήρθε στο σπίτι μας και εμείς τότε ήμασταν παιδιά που κάναμε τα μαθήματά μας και παίζαμε. Δεν ήμασταν το είδος της οικογένειας που είχε βίντεο από εμάς όταν ήμασταν μικροί, μόνο φωτογραφίες, οπότε ήταν η πρώτη φορά που είδα τη μαμά μου σε βίντεο. Και ήταν ευτυχισμένη», συμπλήρωσε ο Móglaí Bap.

Είπε ότι είχε γράψει στο παρελθόν ένα τραγούδι για τη μητέρα του, με τίτλο «Mam», το οποίο κυκλοφόρησε το 2020.

«Εκείνη την εποχή έπασχε από κατάθλιψη. Η ιδέα που είχα στο μυαλό μου με το Mam ήταν ότι, αν το έγραφα, θα το άκουγε και ίσως θα μπορούσε να κατανοήσει την αξία της [ως άνθρωπος]».

«Εκείνη την εποχή, πήγαμε μια βόλτα και της είπα ότι είχα γράψει ένα τραγούδι για εκείνη, αλλά ότι δεν ήταν ακόμα εντελώς έτοιμο, οπότε θα περίμενα μέχρι την επόμενη μέρα για να της το βάλω να το ακούσω. Αλλά μέχρι τότε ήταν ήδη πολύ αργά», εξιστόρησε.

Περιγράφοντας την αυτοκτονία ως «ένα πολύ περίπλοκο θέμα» για το οποίο είναι δύσκολο να μιλήσει κανείς, ο Moglaí Bap είπε ότι πρέπει να γίνονται περισσότερες συζητήσεις «επειδή πρέπει να αποβάλουμε από μέσα μας αυτό το επιπλέον βάρος της ντροπής και της ενοχής που προστίθεται σε εκείνο του πένθους».

«Όταν τελικά ήμουν έτοιμος [να μιλήσω] για αυτό, η ψυχοθεραπεία ήταν αυτό που με βοήθησε. Πολλοί από τη γενιά των γονιών μας δεν πιστεύουν στη θεραπεία. Αλλά εμείς είμαστε διαφορετικοί. Μπορούμε να ζητήσουμε βοήθεια, πρέπει να ζητήσουμε βοήθεια, και πρέπει να υπάρχουν υπηρεσίες που να μας παρέχουν βοήθεια».

»Μπορούμε να θυμόμαστε τους ανθρώπους όπως ήταν, όχι όπως κατέληξαν. Ελπίζω ότι αυτός ο τύπος θανάτου, παρόλο που είναι φρικτός, μπορεί να ενταχθεί σε αυτή την προσέγγιση, όσο δύσκολο και αν είναι να τον αντιμετωπίσουμε», κατέληξε.

*Με πληροφορίες από: The Irish Times

