Ρίνγκο Σταρ: Τα λάθη, η σκηνή, τα «ναι» στη μαριχουάνα και τα «όχι» στην πίτσα

Σε μια από τις πιο χαλαρές και αποκαλυπτικές συνεντεύξεις του τελευταίου διαστήματος, ο Ρίνγκο Σταρ εμφανίζεται όπως ακριβώς τον περιγράφουν όσοι τον γνωρίζουν: χωρίς ίχνος επιτήδευσης, με χιούμορ και με μια σταθερή εμμονή – τη μουσική.

Η συνάντηση γίνεται στο εμβληματικό Sunset Marquis Hotel στο West Hollywood, έναν χώρο σχεδόν μυθικό για τη ροκ ιστορία. Εκεί, ο πρώην ντράμερ των The Beatles βάζει από την αρχή τα πράγματα στη θέση τους: «Φώναξέ με Ρίνγκο».

Παρά το γεγονός ότι έχει τιμηθεί με τον τίτλο του ιππότη από το 2018, εξηγεί πως το «Sir Ringo» είναι τεχνικά λάθος. «Είμαι ο Sir Richard», λέει γελώντας – πριν σπεύσει να ξεκαθαρίσει ότι δεν τον ενδιαφέρουν ιδιαίτερα οι τίτλοι.

Ένα άλμπουμ με άρωμα Νάσβιλ

Αφορμή για τη συζήτηση είναι το νέο του άλμπουμ Long Long Road, μια δουλειά που φέρνει τον Ρίνγκο Σταρ πιο κοντά στην country σκηνή απ’ ό,τι τον έχουμε συνηθίσει. Με συνεργασίες από ονόματα όπως η Σέριλ Κρόου, ο Billy Strings και η St. Vincent, ο ίδιος δείχνει να απολαμβάνει τη συλλογική δημιουργία.

«Δεν παίζω ποτέ μόνος μου – ούτε για πρόβα», λέει χαρακτηριστικά. «Όλα τα λάθη μου τα έκανα πάνω στη σκηνή».

Η συνεργασία του με τον T Bone Burnett αποδεικνύεται καθοριστική. Μαζί ηχογράφησαν σε Λος Άντζελες και Νάσβιλ, με τον Μπέρνετ να ανοίγει –όπως λέει ο Σταρ– τις πόρτες στους καλύτερους μουσικούς της πόλης.

Από το Λίβερπουλ στην country

Η σχέση του με την country δεν είναι νέα. Ο Σταρ θυμάται το Λίβερπουλ ως «την πρωτεύουσα της country στην Αγγλία», χάρη στους ναυτικούς που έφερναν δίσκους από τις ΗΠΑ.

Σε νεαρή ηλικία, μάλιστα, είχε φτάσει στο σημείο να σκεφτεί να μετακομίσει στο Τέξας για να βρεθεί κοντά στον Lightnin’ Hopkins. Η ιδέα δεν προχώρησε ποτέ – αλλά η επιρροή έμεινε.

Σήμερα, βλέπει με ενδιαφέρον την αναβίωση του είδους, ακόμη και μέσα από καλλιτέχνες όπως η Beyoncé. «Έκανε εξαιρετικό άλμπουμ», σχολιάζει.

Τα πρώτα τραγούδια και τα γέλια

Στα χρόνια των Beatles, η συνθετική του παρουσία ήταν περιορισμένη – μόλις δύο τραγούδια. Και όχι χωρίς δυσκολίες.

Όπως θυμάται, οι Πολ Μακάρτνεϊ, Τζον Λένον και Τζωρτζ Χάρισον γελούσαν με τις πρώτες του απόπειρες. «Ουσιαστικά είχα ξαναγράψει άλλα τραγούδια», λέει.

Με τον χρόνο, όμως, βρήκε τη φωνή του. Και σήμερα, ο ΜακΚάρτνεϊ όχι μόνο τον εκτιμά, αλλά συνεργάζεται ξανά μαζί του σε νέο υλικό.

Σκηνή, περιοδεία και δύο ντράμερ

Παρά την ηλικία του, ο Σταρ παραμένει ενεργός και ετοιμάζεται για περιοδεία στις ΗΠΑ. Στη σκηνή, μάλιστα, υπάρχει και δεύτερος ντράμερ, ο Γκρεγκ Μπισονέτ, ώστε να εναλλάσσονται όταν ο ίδιος περνά στο μικρόφωνο.

«Είμαι ακόμα ο ντράμερ», λέει με έμφαση.

Μύθοι που είναι αλήθεια

Ο ίδιος επιβεβαιώνει μερικούς από τους πιο γνωστούς «μύθους» γύρω από το όνομά του: ήταν εκείνος που επινόησε τον τίτλο A Hard Day’s Night, ήταν ο πρώτος από τους Beatles που δοκίμασε μαριχουάνα και –ναι– δεν έχει φάει ποτέ πίτσα ή κάρι.

Οι Beatles στο σινεμά

Η ιστορία των Beatles επιστρέφει σύντομα στη μεγάλη οθόνη, με τον Σαμ Μέντες να ετοιμάζει τέσσερις ξεχωριστές ταινίες – μία για κάθε μέλος του συγκροτήματος. Τον Σταρ θα υποδυθεί ο Μπάρι Κίογκαν.

Ο ίδιος αντιμετωπίζει το εγχείρημα με χαλαρότητα, επιμένοντας ότι δεν πρόκειται για ντοκιμαντέρ αλλά για κινηματογραφικές αφηγήσεις.

Και αν έχει μια πρόταση για το κοινό; Να τις δει όλες μαζί.

«Βάλτε μας όλους στη σειρά», λέει. «Καθίστε, δείτε τις και… φέρτε σάντουιτς».