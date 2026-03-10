Επιστροφή στην εποχή των Beatles; Ο Ρίνγκο Σταρ είναι έτοιμος να κυκλοφορήσει το 22ο στούντιο άλμπουμ του

Έχουν περάσει 56 χρόνια από τη μέρα που το μεγαλύτερο συγκρότημα του πλανήτη αποφάσισε να ρίξει τίτλους τέλους στην πορεία του, έχοντας καταφέρει μέσα σε μια δεκαετία να κατακτήσει τον πλανήτη και προκαλέσει υστερία στη νεολαία των sixties. Ωστόσο, παρά τη διάλυσή τους, η λάμψη των Beatles δεν χάθηκε ποτέ.

Δεν είναι τυχαίο πως η τετράδα από το Λίβερπουλ αποτέλεσε έμπνευση για εκατοντάδες συγκροτήματα μέσα στις επόμενες δεκαετίες, αντικείμενά τους πωλούνται έναντι χιλιάδων δολαρίων σε δημοπρασίες, ενώ ακόμα και σήμερα οποιοδήποτε project φέρνει το όνομα Beatles, τραβάει πάνω του τα φώτα της δημοσιότητας.

Κάπως έτσι έχουμε φτάσει στο 2026 και η Beatlemania καλά κρατάει. Ο Σαμ Μέντες ετοιμάζεται να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη την ιστορία τους μέσα από τέσσερις ταινίες. Την ίδια ώρα ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ κυκλοφόρησε το ντοκιμαντέρ του Man on the Run από τα χρόνια του με τους Wings. Ενώ ο Ρίνγκο Σταρ ετοιμάζεται να επιστρέψει στη δισκογραφία με το 22ο άλμπουμ του.

Ο ντράμερ των Beatles, από τη μέρα που διαλύθηκε το συγκρότημα είναι πάρα πολύ ενεργός στα μουσικά δρώμενα, έστω κι αν ποτέ δεν κατάφερε να αγγίξει την επιτυχία που γνώρισε ως μέλος των Σκαθαριών. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι που τον ενοχλεί.

Έτσι, περίπου έναν χρόνο μετά την κυκλοφορία του Look Up, όπου ο Σταρ έδειξε το ταλέντο του στην κάντρι μουσική, επιστρέφει σε πιο ποπ ρυθμούς μέσα από το Long Long Road, με αρκετά κάντρι και americana στοιχεία.

Ο δίσκος θα περιλαμβάνει δέκα κομμάτια, συνεργασίες με τους Μπίλι Στρινγκς, Σέριλ Κρόου και St Vincent, ενώ την παραγωγή έχει αναλάβει ο T Bone Burnett.

Πριν από λίγες ημέρες κυκλοφόρησε το πρώτο single από τη νέα του δουλειά, με τίτλο It’s Been Too Long, που θυμίζει κάτι από χαλαρούς (ίσως και χωρίς έμπνευση) Beatles.

«Αφού ηχογραφήσαμε τον προηγούμενο δίσκο, τον οποίο λατρεύω να ακούω, αυτός ο δίσκος απλώς συνέβη. Μου αρέσει να λέω ότι μερικές φορές κάνω τις σωστές κινήσεις, όπως ότι μπορείς να πας αριστερά ή δεξιά σε οποιοδήποτε σημείο, και μια από τις σωστές κινήσεις ήταν η συνεργασία μου με τον T Bone για το Look Up, και τώρα για αυτόν τον δίσκο, τον οποίο αποκαλώ Long Long Road, επειδή έχω κάνει έναν μακρύ, μακρύ δρόμο» τόνισε ο Ρίνγκο Σταρ.