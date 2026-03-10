magazin
Τρίτη 10 Μαρτίου 2026
Επιστροφή στην εποχή των Beatles; Ο Ρίνγκο Σταρ είναι έτοιμος να κυκλοφορήσει το 22ο στούντιο άλμπουμ του
Επιστροφή στην εποχή των Beatles; Ο Ρίνγκο Σταρ είναι έτοιμος να κυκλοφορήσει το 22ο στούντιο άλμπουμ του

Ο ντράμερ των Beatles Ρίνγκο Σταρ, μπορεί να μην γνώρισε ποτέ την επιτυχία που είχε με τα Σκαθάρια ως σόλο μουσικός, ωστόσο δεν σταματάει να κυκλοφορεί νέο υλικό.

Έχουν περάσει 56 χρόνια από τη μέρα που το μεγαλύτερο συγκρότημα του πλανήτη αποφάσισε να ρίξει τίτλους τέλους στην πορεία του, έχοντας καταφέρει μέσα σε μια δεκαετία να κατακτήσει τον πλανήτη και προκαλέσει υστερία στη νεολαία των sixties. Ωστόσο, παρά τη διάλυσή τους, η λάμψη των Beatles δεν χάθηκε ποτέ.

Δεν είναι τυχαίο πως η τετράδα από το Λίβερπουλ αποτέλεσε έμπνευση για εκατοντάδες συγκροτήματα μέσα στις επόμενες δεκαετίες, αντικείμενά τους πωλούνται έναντι χιλιάδων δολαρίων σε δημοπρασίες, ενώ ακόμα και σήμερα οποιοδήποτε project φέρνει το όνομα Beatles, τραβάει πάνω του τα φώτα της δημοσιότητας.

Κάπως έτσι έχουμε φτάσει στο 2026 και η Beatlemania καλά κρατάει. Ο Σαμ Μέντες ετοιμάζεται να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη την ιστορία τους μέσα από τέσσερις ταινίες. Την ίδια ώρα ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ κυκλοφόρησε το ντοκιμαντέρ του Man on the Run από τα χρόνια του με τους Wings. Ενώ ο Ρίνγκο Σταρ ετοιμάζεται να επιστρέψει στη δισκογραφία με το 22ο άλμπουμ του.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The Beatles (@thebeatles)

Ο ντράμερ των Beatles, από τη μέρα που διαλύθηκε το συγκρότημα είναι πάρα πολύ ενεργός στα μουσικά δρώμενα, έστω κι αν ποτέ δεν κατάφερε να αγγίξει την επιτυχία που γνώρισε ως μέλος των Σκαθαριών. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι που τον ενοχλεί.

Έτσι, περίπου έναν χρόνο μετά την κυκλοφορία του Look Up, όπου ο Σταρ έδειξε το ταλέντο του στην κάντρι μουσική, επιστρέφει σε πιο ποπ ρυθμούς μέσα από το Long Long Road, με αρκετά κάντρι και americana στοιχεία.

Ο δίσκος θα περιλαμβάνει δέκα κομμάτια, συνεργασίες με τους Μπίλι Στρινγκς, Σέριλ Κρόου και St Vincent, ενώ την παραγωγή έχει αναλάβει ο T Bone Burnett.

Πριν από λίγες ημέρες κυκλοφόρησε το πρώτο single από τη νέα του δουλειά, με τίτλο It’s Been Too Long, που θυμίζει κάτι από χαλαρούς (ίσως και χωρίς έμπνευση) Beatles.

YouTube thumbnail

«Αφού ηχογραφήσαμε τον προηγούμενο δίσκο, τον οποίο λατρεύω να ακούω, αυτός ο δίσκος απλώς συνέβη. Μου αρέσει να λέω ότι μερικές φορές κάνω τις σωστές κινήσεις, όπως ότι μπορείς να πας αριστερά ή δεξιά σε οποιοδήποτε σημείο, και μια από τις σωστές κινήσεις ήταν η συνεργασία μου με τον T Bone για το Look Up, και τώρα για αυτόν τον δίσκο, τον οποίο αποκαλώ Long Long Road, επειδή έχω κάνει έναν μακρύ, μακρύ δρόμο» τόνισε ο Ρίνγκο Σταρ.

World
Πιερρακάκης μετά το Eurogroup: Σήμα κινδύνου για παρατεταμένη αστάθεια – Εξετάστηκαν μέτρα

Πιερρακάκης μετά το Eurogroup: Σήμα κινδύνου για παρατεταμένη αστάθεια – Εξετάστηκαν μέτρα

Καύσιμα: Εντός της εβδομάδας τα μέτρα για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας

Καύσιμα: Εντός της εβδομάδας τα μέτρα για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας

Stream magazin
Ένα αφιέρωμα στον Αντώνη Καλογιάννη, τον καλλιτέχνη που εξέφρασε και συγκίνησε μια ολόκληρη εποχή
Η Φωνή της Ψυχής μας 09.03.26

Ένα αφιέρωμα στον Αντώνη Καλογιάννη, τον καλλιτέχνη που εξέφρασε και συγκίνησε μια ολόκληρη εποχή

Απόψε η βραδιά ανήκει στον Αντώνη Καλογιάννη, καθώς το Θέατρο Παλλάς θα φιλοξενήσει μια ξεχωριστή μουσική βραδιά αφιερωμένη στη μνήμη και στο έργο του σπουδαίου ερμηνευτή.

Σύνταξη
Το Woodstock αποχαιρετά τον «Country» Τζο ΜακΝτόναλντ – Πέθανε στα 84 ο θρύλος του αντιπολεμικού κινήματος των 60’s
Country Joe and the Fish 09.03.26

Το Woodstock αποχαιρετά τον «Country» Τζο ΜακΝτόναλντ – Πέθανε στα 84 ο θρύλος του αντιπολεμικού κινήματος των 60’s

Ο «Country» Τζο ΜακΝτόναλντ, εμβληματική μορφή της αντικουλτούρας της δεκαετίας του ’60 και δημιουργός του αντιπολεμικού ύμνου «I-Feel-Like-I’m-Fixin’-To-Die Rag» που σημάδεψε το Woodstock, πέθανε σε ηλικία 84 ετών

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
The Beatles: Το μέλος της θρυλικής μπάντας που βρέθηκε πρώτο πίσω από τα σίδερα της φυλακής
Μαριχουάνα & αεροδρόμια 01.03.26

The Beatles: Το μέλος της θρυλικής μπάντας που βρέθηκε πρώτο πίσω από τα σίδερα της φυλακής

Το 1980, μέλος των Beatles συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Τόκιο για κατοχή μαριχουάνας και κρατήθηκε εννέα ημέρες, αντιμετωπίζοντας βαριά ποινή. Το περιστατικό προκάλεσε διεθνή θόρυβο και βαθιές συνέπειες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Απ’ την Αγάπη Έχασα»: Ένα από τα τραγούδια που ηχογράφησε ο Μανώλης Λιδάκης λίγο πριν πεθάνει
Ακούστε εδώ 01.03.26

«Απ’ την Αγάπη Έχασα»: Ένα από τα τραγούδια που ηχογράφησε ο Μανώλης Λιδάκης λίγο πριν πεθάνει

Ο Μανώλης Λιδάκης, έναν χρόνο μετά τον θάνατό του, παραμένει παρών μέσα από το ακυκλοφόρητο «Απ’ την Αγάπη Έχασα», μία από τις τελευταίες ηχογραφήσεις του, που κυκλοφορεί ως συγκινητικός φόρος τιμής στη φωνή και τη σπουδαία καλλιτεχνική του διαδρομή

Σύνταξη
Το «άντε γ@μήσου» των Radiohead στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ μετά τη χρήση τραγουδιού τους σε βίντεο
Φυσάει κόντρα 28.02.26

Το «άντε γ@μήσου» των Radiohead στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ μετά τη χρήση τραγουδιού τους σε βίντεο

Το «Let Down» των Radiohead εμφανίζεται ως soundtrack σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε από την ICE στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο δείχνει θύματα βίας που η υπηρεσία αποδίδει σε «παράνομους αλλοδαπούς» .

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Έδωσε τελικά ο Μικ Τζάγκερ «την ευχή του» και τη μουσική του στην Μελάνια Τραμπ για το ντοκιμαντέρ της;
Ποια είναι η αλήθεια; 27.02.26

Έδωσε τελικά ο Μικ Τζάγκερ «την ευχή του» και τη μουσική του στην Μελάνια Τραμπ για το ντοκιμαντέρ της;

Πρόσφατα, ο παραγωγός του ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ δήλωσε ότι ο Μικ Τζάγκερ «συμμετείχε [στη διαδικασία] και έδωσε την ευχή του».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Mια δυναστεία που άλλαξε για πάντα τη μουσική»: Πέθανε ο Power των Wu-Tang Clan
RIP 25.02.26

«Mια δυναστεία που άλλαξε για πάντα τη μουσική»: Πέθανε ο Power των Wu-Tang Clan

Ο Όλιβερ «Power» Γκραντ, ιδρυτικό στέλεχος των Wu-Tang Clan και άνθρωπος-κλειδί πίσω από την επιχειρηματική τους εκτόξευση, πέθανε στα 52 του, όπως επιβεβαίωσαν μέλη του συγκροτήματος

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ξανθός, ημίγυμνος, πάνκης, σπαρταριστός – Ο Billy Idol τα είχε όλα, και μετά τα «έκαψε με βουτάνιο»
Πρώτη γενιά του MTV 23.02.26

Ξανθός, ημίγυμνος, πάνκης, σπαρταριστός - Ο Billy Idol τα είχε όλα, και μετά τα «έκαψε με βουτάνιο»

Πέρυσι, Billy Idol, ο Βρετανός ροκ σταρ, με το χαρακτηριστικό, χλευαστικό χαμόγελο πραγματοποίησε την μεγαλύτερη περιοδεία της καριέρας του. Στα 70 του, αποκαλύπτει σε ένα νέο ντοκιμαντέρ πώς κατάφερε να επιβιώσει από τις δύσκολες στιγμές.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
It Girl του Μικ Τζάγκερ, τοξικομανής, άστεγη, μέντορας του ροκ – Η Μαριάν Φέιθφουλ βγήκε «αλώβητη αλλά σπασμένη»
Ελεύθερη 23.02.26

It Girl του Μικ Τζάγκερ, τοξικομανής, άστεγη, μέντορας του ροκ - Η Μαριάν Φέιθφουλ βγήκε «αλώβητη αλλά σπασμένη»

«Ήταν το ζωντανό παράδειγμα κάτι για το οποίο οι γυναίκες ενθαρρύνονται να αποτύχουν: να είναι ελεύθερες», λέει η Μπεθ Όρτον, η οποία ερμηνεύει υπέροχα το As Tears Go By στη νέα ταινία γαιτη ζωή της Μαριάν Φέιθφουλ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τα ιαπωνικά Ongaku Kissa επιστρέφουν 100 χρόνια μετά – Δίσκοι βινυλίου, σιγή, κοκτέιλ και βελούδο
Μια αναδρομή 20.02.26

Τα ιαπωνικά Ongaku Kissa επιστρέφουν 100 χρόνια μετά – Δίσκοι βινυλίου, σιγή, κοκτέιλ και βελούδο

Όπως όλα δείχνουν, τα πάρτυ παραγκωνίζονται, δίνοντας χώρο σε μπαρ που δεν απαιτούν κοινωνικοποίηση και, λόγω αυτής της τάσης επιστρέφουν και ρέπλικες των Ongaku Kissa.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Στην πρώτη γραμμή των μέτρων στήριξης το fuel pass
Οικονομία 10.03.26

Στην πρώτη γραμμή των μέτρων στήριξης το fuel pass

Το ύψος του Fuel Pass 3 ακόμη δεν έχει «κλειδώσει» αλλά εκτιμάται ότι θα κυμανθεί από 50 έως 100 ευρώ - Το όριο συναγερμού για τη λήψη μέτρων στα καύσιμα έχει οριστεί στα 100 δολάρια το βαρέλι

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Πόλεμος στο Ιράν: Η «σύντομη εκδρομή» του Τραμπ που έβαλε φωτιά στη Μέση Ανατολή
Πόλεμος στο Ιράν 10.03.26

Πόλεμος στο Ιράν: Η «σύντομη εκδρομή» του Τραμπ που έβαλε φωτιά στη Μέση Ανατολή

Ο Αμερικανός πρόεδρος προσπάθησε να πείσει ότι οι ΗΠΑ έχουν νικήσει στον πόλεμο που διεξάγουν μαζί με το Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Ωστόσο, δεν έδωσε απαντήσεις ούτε πότε θα τελειώσει ο πόλεμος ούτε για ποιο μέλλον βλέπει για την Τεχεράνη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Δημοσκόπηση: Η «καυτή πατάτα» του σκανδάλου των υποκλοπών – Έκθετη πολιτικά η κυβέρνηση μετά την απόφαση του δικαστηρίου
Πολιτική Γραμματεία 10.03.26

Η «καυτή πατάτα» του σκανδάλου των υποκλοπών - Έκθετη πολιτικά η κυβέρνηση μετά την απόφαση του δικαστηρίου

Δύο στους τρεις πολίτες πιστεύουν πως η δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές εκθέτει πολιτικά την κυβέρνηση, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση. Πλειοψηφικό το αίτημα για πολιτική αλλαγή προκειμένου να έχουμε δικαιοσύνη και κάθαρση.

Σύνταξη
Αγιοι Ανάργυροι: Εμπρηστική επίθεση σε καφετέρια – Εσπασαν την τζαμαρία και έβαλαν φωτιά
«Ολοσχερής» καταστροφή 10.03.26

Πυρπόλησαν καφετέρια στους Αγίους Αναργύρους

Αγνωστοι δράστες έσπασαν με πέτρα την τζαμαρία και πυρπόλησαν ισόγεια καφετέρια που βρίσκεται επί της οδού Αγίων Αναργύρων, στην ομώνυμη συνοικία της Αττικής.

Σύνταξη
Κόσοβο: Το Συνταγματικό Δικαστήριο απαγορεύει προσωρινά τη διάλυση της Βουλής με το διάταγμα της Οσμάνι
Διάταγμα Οσμάνι 10.03.26

Το Συνταγματικό Δικαστήριο μπλοκάρει τη διάλυση της Βουλής στο Κόσοβο

Απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου του Κοσόβου απαγορεύει στην πρόεδρο Οσμάνι να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια σχετικά με το διάταγμα που εξέδωσε για τη διάλυση της Βουλής.

Σύνταξη
Εσωτερικές εκκαθαρίσεις στο Ιράν;
Opinion 10.03.26

Εσωτερικές εκκαθαρίσεις στο Ιράν;

Ο φόβος ότι η Moσάντ έχει διεισδύσει βαθιά στο ιρανικό καθεστώς – ακόμη και μέσα στους Φρουρούς της Επανάστασης – δεν είναι θεωρία συνωμοσίας.

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ιράν: «Εμείς θα αποφασίσουμε το τέλος του πολέμου», απαντούν στον Τραμπ οι Φρουροί της Επανάστασης
Φρουροί της Επανάστασης 10.03.26

Απαντούν στον Τραμπ: «Εμείς θα αποφασίσουμε το τέλος του πολέμου»

«Εμείς είμαστε αυτοί που θα αποφασίσουμε για το τέλος του πολέμου», τονίζουν οι Φρουροί της Επανάστασης, απαντώντας στον Τραμπ, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι «θα τελειώσει αρκετά σύντομα».

Σύνταξη
Ιράν: Τραμπ και Πούτιν συνομίλησαν τηλεφωνικά για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου
Τι συζήτησαν 10.03.26

Συνομιλία Τραμπ - Πούτιν για πρώτη φορά από την επίθεση στο Ιράν

Τραμπ και Πούτιν είχαν την πρώτη τηλεφωνική συνομιλία τους από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, την οποία η αμερικανική πλευρά χαρακτήρισε «πολύ καλή», ενώ η ρωσική «ειλικρινή και εποικοδομητική».

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: Το Eurogroup προειδοποιεί για παρατεταμένη αστάθεια – Πιέσεις σε ενέργεια και αγορές
Μέση Ανατολή 10.03.26

Προειδοποίηση Eurogroup για παρατεταμένη αστάθεια

Οι υπουργοί Οικονομικών συζήτησαν κατά τη συνεδρίαση του Eurogroup για τις αναταραχές στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας λόγω του πολέμου στο Ιράν και τις επιπτώσεις στην οικονομία της ευρωζώνης.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Έφηβος ετών… 101 (pics)
Ποδόσφαιρο 10.03.26

Ολυμπιακός: Έφηβος ετών… 101 (pics)

Ο μεγαλύτερος πολυαθλητικός σύλλογος της Ευρώπης, ο Ολυμπιακός, συμπληρώνει 101 χρόνια ύπαρξης. Το καμάρι του ελληνικού αθλητισμού που με τις επιτυχίες σε όλα τα σπορ έχει μετατραπεί επάξια σε Θρύλος.

Σύνταξη
Η Αυστραλία δέχθηκε να χορηγήσει βίζες σε πέντε μέλη της εθνικής γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν
Κόσμος 09.03.26

Η Αυστραλία δέχθηκε να χορηγήσει βίζες σε πέντε μέλη της εθνικής γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν

Οι Ιρανές αθλήτριες παρέμειναν σιωπηλές ενώ ακουγόταν ο ιρανικός ύμνος πριν από τον πρώτο τους αγώνα στο Asian Cup απέναντι στη Νότια Κορέα, δύο ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου που ξεκίνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου.

Σύνταξη
Ο Κόρεϊ Φέλντμαν δεν προσκλήθηκε για να συμμετάσχει στο αφιέρωμα του Ρομπ Ράινερ στα Όσκαρ
Η στιγμή 09.03.26

Ο Κόρεϊ Φέλντμαν δεν προσκλήθηκε για να συμμετάσχει στο αφιέρωμα του Ρομπ Ράινερ στα Όσκαρ

Πρωταγωνιστές από τις ταινίες του Ρομπ Ράινερ θα ξανασυναντηθούν κατά τη διάρκεια του τμήματος «In Memoriam» των Όσκαρ - Ωστόσο, ο Κόρεϊ Φέλντμαν δεν συμπεριλαμβάνεται.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιράν: Ποιες κορυφαίες οικονομίες θα «πληρώσουν το μάρμαρο» του πολέμου
Οικονομία 09.03.26

Ποιες κορυφαίες οικονομίες «θα πληρώσουν το μάρμαρο» του πολέμου

Οι πολεμικές επιχειρήσεις στο Ιράν συνεχίζονται. Οι Αμερικανοί καταναλωτές θα νιώσουν την αύξηση των τιμών στα πρατήρια, αλλά οι ΗΠΑ είναι καθαρός εξαγωγέας ενέργειας, σε αντίθεση με τους Ευρωπαίους συμμάχους τους.

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Μέση Ανατολή: Μέτρα για τις συνέπειες του πολέμου – Αναμείνατε στο ακουστικό σας
Από τη νέα εβδομάδα 09.03.26

Μέτρα για τις συνέπειες του πολέμου - Αναμείνατε στο ακουστικό σας

«Σύννεφα» στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για «πακέτο» στήριξης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Τι αποφασίστηκε σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Χειμερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες: Η Ρωσία άκουσε τον ύμνο ξανά σε διοργάνωση της ΔΟΕ μετά από μια δεκαετία
Χειμερινοί Παραολυμπιακοί 09.03.26

Ο Ρωσικός Εθνικός ύμνος ακούστηκε ξανά σε διοργάνωση της ΔΟΕ μετά από μια δεκαετία

Ο ύμνος της Ρωσίας ακούστηκε και πάλι σε διοργάνωση της ΔΟΕ μετά από 10 ολόκληρα χρόνια καθώς η Ρωσίδα σκιέρ Βαρβάρα Βοροντσίκινα κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο αγώνισμα του σκι super-G.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Πάτρα: Μαθητής τραυματίστηκε στο χέρι από έκρηξη κροτίδας
Ελλάδα 09.03.26

Πάτρα: Μαθητής τραυματίστηκε στο χέρι από έκρηξη κροτίδας

Για το περιστατικό συνελήφθη η μητέρα του με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε η κροτίδα στο σημείο.

Σύνταξη
