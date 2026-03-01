The Beatles: Το μέλος της θρυλικής μπάντας που βρέθηκε πρώτο πίσω από τα σίδερα της φυλακής

Από όλα τα μέλη των The Beatles, ο σερ Πολ ΜακΚάρτνεϊ ήταν εκείνος που ενσάρκωνε την πιο «καθωσπρέπει» εικόνα. Κι όμως, το 1980 έγινε ο πρώτος Beatle που βρέθηκε πίσω από τα κάγκελα για υπόθεση ναρκωτικών.

Κατά τη διάρκεια περιοδείας με τους Wings, ο ΜακΚάρτνεϊ συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Τόκιο, έχοντας στη χειραποσκευή του μαριχουάνα που είχε προμηθευτεί στις ΗΠΑ.

«Αν χρειάζεται χόρτο, υπάρχουν τόσοι άνθρωποι να το κουβαλήσουν γι’ αυτόν. Είσαι Beatle, φίλε. Το πρόσωπό σου είναι σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Πώς μπόρεσες να είσαι τόσο ανόητος;»

Χρόνια μετά, θυμόταν τη στιγμή του ελέγχου με μια δόση ειρωνείας: «Όταν ο υπάλληλος την έβγαλε από τη βαλίτσα, έδειχνε πιο αμήχανος από εμένα. Νομίζω ήθελε να την ξαναβάλει μέσα και να ξεχάσει το θέμα. Αλλά ήταν εκεί».

Και πράγματι, ήταν εκεί — σε μια χώρα όπου η κατοχή ναρκωτικών μπορούσε να οδηγήσει σε επτά χρόνια καταναγκαστικής εργασίας.

«Κρατούμενος Νο 22»

Ο ΜακΚάρτνεϊ μεταφέρθηκε στο Κέντρο Κράτησης Ναρκωτικών του Τόκιο και καταχωρίστηκε ως «Κρατούμενος Νο 22». Παρέμεινε εννέα ημέρες υπό κράτηση, πριν απελαθεί και του επιβληθεί απαγόρευση εισόδου στην Ιαπωνία για χρόνια.

Η εικόνα του να βγαίνει συνοδευόμενος από αστυνομικούς δεν έπληξε τη δημοφιλία του. Θαυμαστές τον περίμεναν έξω, φωνάζοντας το όνομά του.

Ο Τζον Λένον φέρεται να σχολίασε αιχμηρά: «Αν χρειάζεται χόρτο, υπάρχουν τόσοι άνθρωποι να το κουβαλήσουν γι’ αυτόν. Είσαι Beatle, φίλε. Το πρόσωπό σου είναι σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Πώς μπόρεσες να είσαι τόσο ανόητος;»

Χρόνια αργότερα, ο ίδιος ο ΜακΚάρτνεϊ ήταν εξίσου αυστηρός με τον εαυτό του: «Ήταν το πιο ανόητο πράγμα που έχω κάνει ποτέ. Αλλά επιβίωσα. Ίσως έπρεπε να πάρω ένα μάθημα».

Οι συνέπειες

Η υπόθεση επιτάχυνε την αποσύνθεση των Wings. Οι συναυλίες ακυρώθηκαν, τα οικονομικά πλήγματα ήταν τεράστια και οι σχέσεις εντός του συγκροτήματος δοκιμάστηκαν. Ο κιθαρίστας Ντένι Λέιν κυκλοφόρησε λίγο αργότερα το Japanese Tears — ένας τίτλος που δύσκολα θεωρήθηκε τυχαίος.

Το πιο βαριά φορτισμένο κομμάτι της ιστορίας ήρθε στις ΗΠΑ, όταν ο νεαρός θαυμαστής Κένεθ Λάμπερτ σκοτώθηκε σε επεισόδιο με αστυνομικούς στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι, προσπαθώντας να ταξιδέψει για να «ελευθερώσει τον Πολ».

«Ίσως έπρεπε να πάρω ένα μάθημα»

Ο ΜακΚάρτνεϊ έχει παραδεχτεί ότι το μεγαλύτερο λάθος του δεν ήταν μόνο η σύλληψη.

«Το πιο χαζό απ’ όλα ήταν ότι έβαλα άλλους ανθρώπους σε κίνδυνο. Ήμουν παντρεμένος, με παιδιά. Αυτό δεν δικαιολογείται».

*Με πληροφορίες από: American Songwriter