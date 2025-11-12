Μέχρι και ένα 9χρονο θα το έκανε καλύτερα: Η Στέλλα για τη σύλληψη του πατέρα της Πολ ΜακΚάρτνεϊ για ναρκωτικά

Στο μυαλό όλων μας ήταν, είναι και θα είναι ένας από τους τέσσερις θρυλικούς Beatles – του συγκροτήματος που άλλαξε για πάντα τα δεδομένα στον κόσμο της μουσικής και επηρέασε εκατοντάδες συγκροτήματα μέσα στα επόμενα χρόνια. Ωστόσο, ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ είχε και ζωή μετά τα Σκαθάρια.

Και σε αυτή επικεντρώνεται στο βιβλίο του Wings: The Story of a Band on the Run. Έναν χρόνο μετά τη διάλυση των Beatles, ο 83χρονος καλλιτέχνης έφτιαξε μαζί με την σύζυγό του Λίντα τους Wings – μια μπάντα που είχε ως σκοπό να βρει ξανά την αγάπη του για τη μουσική, να το διασκεδάσει και να δείξει σε όλους ότι μπορεί να τα καταφέρει και χωρίς τους Fab Four.

Οι Wings άντεξαν για δέκα χρόνια, όσα και η Beatles κατά ένα περίεργο παιχνίδι της μοίρας, εκείνο το διάστημα που ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ αποκαλεί ως τη «χαμένη δεκαετία» του. Και η αλήθεια είναι ότι έζησε πολλές τρελές στιγμές τότε.

Μια από αυτές ήταν το 1980, όταν έπεσε στα χέρια των Αρχών της Ιαπωνίας για κατοχή ναρκωτικών. Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ πιάστηκε με περίπου 200 γραμμάρια μαριχουάνας και η υπόθεση έγινε Νο1 θέμα στον παγκόσμιο Τύπο.

Από τη μια επειδή μιλάμε για ένα πρώην μέλος των Beatles, από την άλλη επειδή ο γνωστός μουσικός κινδύνεψε μέχρι και με επτά χρόνια πίσω από τα σίδερα κάποιος φυλακής στο Τόκιο. Τελικά ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ πέρασε 9 μέρες στο κελί, προτού εκδιωχθεί από τη χώρα.

Εννέα μέρες που ο ίδιος ο καλλιτέχνης αποκαλεί «ότι πιο παρανοϊκό έχει συμβεί στη ζωή μου». Μάλιστα τόνισε ότι έκανε μπάνιο με τα ρούχα γιατί φοβόταν ότι μπορεί να τον κακοποιήσουν σεξουαλικά στις ντουζιέρες,

«Ξύπναγα κάθε πρωί και μάζευα ένα στρώμα από το παγωμένο πάτωμα. Μετά έπρεπε να καθαρίσω το κελί μου με ένα βρεγμένο ρούχο» γράφει ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ.

Στο μοναδικό άτομο που δεν έκανε εντύπωση η σύλληψη του, ήταν στην κόρη του. Μιλώντας στο βιβλίο, η Στέλλα ΜακΚάρτνεϊ -που τότε ήταν 8 ετών, τόνισε:

«Θυμάμαι να γυρνάει από ταξίδι, να ανοίγω εγώ τη βαλίτσα και πάνω πάνω να βρίσκεται μια μαξιλαροθήκη γεμάτη χόρτο» είπε η Στέλλα. «Μέχρι και ένα 9χρονο θα μπορούσε να το κρύψει καλύτερα».