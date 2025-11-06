Ο Πολ και η Λίντα ΜακΚάρτνεϊ έστειλαν κάποτε τη λερωμένη πάνα της κόρης τους σε έναν «προδότη δημοσιογράφο»

Ο θρυλικός ροκ σταρ Πολ ΜακΚάρτνεϊ και η αείμνηστη σύζυγός του Λίντα έστειλαν κάποτε το περιεχόμενο της λερωμένης πάνας της κόρης τους, Στέλα, σε έναν δημοσιογράφο που αρχικά είχε κερδίσει την εμπιστοσύνη τους, αλλά εντέλει τους πρόδωσε, σύμφωνα με το νέο βιβλίο Wings: The Story of a Band on the Run.

Ο ιδρυτικός ντράμερ των Wings, Ντένι Σέιγουελ, μετέφερε την ιστορία, εξηγώντας ότι ένας Βρετανός δημοσιογράφος εμφανίστηκε αμέσως μετά τη σύλληψη του Πολ, 83 ετών, και της Λίντα για κατοχή μαριχουάνας στα παρασκήνια στη Σουηδία το 1972.

Τους εξαπάτησε

Ο Σέιγουελ θυμήθηκε ότι ο δημοσιογράφος είπε στο συγκρότημα ότι θα έγραφε ένα άρθρο για τον τρόπο ζωής τους στο δρόμο και ότι δεν θα κριτικάριζε τη μουσική τους. Ο τραγουδιστής του «Maybe I’m Amazed» επέτρεψε στον άντρα να μπει στα παρασκήνια και του έδωσε πρόσβαση στο sound check και στο τουριστικό λεωφορείο του συγκροτήματος.

Σύμφωνα με τον 82χρονο Σέιγουελ, ο δημοσιογράφος επέστρεψε στην πατρίδα του χωρίς να παρακολουθήσει τη συναυλία των Wings και δημοσίευσε ένα άρθρο μια εβδομάδα αργότερα. Ωστόσο, αντί να δώσει στους αναγνώστες μια ματιά πίσω από την κουρτίνα, όπως είχε υποσχεθεί, το άρθρο ήταν μια αρνητική κριτική για τη συναυλία που δεν είχε καν δει και ένα άρθρο που επιτέθηκε στον τρόπο ζωής της μπάντας.

Η πληρωμένη απάντηση

Εκείνη την εποχή, η κόρη του Πολ και της Λίντα, η Στέλα, που σήμερα είναι 54 ετών και καταξιωμένη σχεδιάστρια μόδας, ήταν μωρό. Έτσι, σύμφωνα με τον Σέιγουελ, το ζευγάρι πήρε ένα πλαστικό σαπούνι από το ξενοδοχείο τους, «πήρε ένα από τα κακάκια της Στέλα, το έβαλε στο σαπούνι, το τύλιξε και του το έστειλε».

«Δεν με νοιάζει αν θέλουν να το μάθει ο κόσμος ή όχι. Θεώρησα ότι ήταν η τέλεια απάντηση σε έναν χυδαίο Βρετανό δημοσιογράφο και ήθελα να το πω» είπε ο Σέιγουελ.

Ο Πολ και η Λίντα παρέμειναν παντρεμένοι μέχρι το θάνατό της το 1998, σε ηλικία 56 ετών. Οι Wings κυκλοφόρησαν επτά στούντιο άλμπουμ πριν διαλυθούν το 1979.

Ξανά από το μηδέν

Το βιβλίο αναμνήσεων Wings: The Story of a Band on the Run, σε επιμέλεια του Τεντ Βίντερ καταγράφει την περίοδο που ο Πολ ήταν μέλος του συγκροτήματος, βασιζόμενο σε πάνω από 40 ώρες νέων και αρχειακών συνεντεύξεων με τον ίδιο τον σταρ, τη Λίντα και άλλα μέλη του συγκροτήματος, όπως οι Σέιγουελ, Χένρι ΜακΚάλοου, Τζίμι Μακάλοχ, Τζο Ίνγκλις, Στιβ Χόλεϊ, Τζεφ Μπρίτον και Λόρενς Γιούμπερ.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που μεταφέρομαι πίσω στην εποχή των Wings και ξαναζώ μερικές από τις τρελές περιπέτειές μας μέσα από αυτό το βιβλίο», έγραψε ο Πολ για το βιβλίο στο Instagram.

«Το να ξεκινήσω από το μηδέν μετά τους Beatles ήταν μερικές φορές τρελό. Υπήρξαν κάποιες πολύ δύσκολες στιγμές και συχνά αμφισβητούσα την απόφασή μου. Αλλά καθώς γινόμασταν καλύτεροι, σκέφτηκα “Εντάξει, αυτό είναι πραγματικά καλό”. Αποδείξαμε ότι οι Wings μπορούσαν να είναι μια πολύ καλή μπάντα. Να παίζουμε σε τεράστιο κοινό με τον ίδιο τρόπο που έκαναν οι Beatles και να έχουμε αντίκτυπο με διαφορετικό τρόπο. Ήταν μια τεράστια επιτυχία».

από people.com