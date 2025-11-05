Ήταν μια τρομακτική στιγμή: Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ θυμήθηκε την αντίδρασή του όταν έμαθε για τη δολοφονία του Τζον Λένον

Το ημερολόγιο έγραφε 8 Δεκεμβρίου του 1980, όταν ο Μαρκ Ντέιβιντ Τσάπμαν θα σηκώσει το όπλο του και θα ρίξει τέσσερις σφαίρες στον μακρυμάλλη άνδρα που εκείνη την ώρα έμπαινε στην πολυκατοικία Ντακότα για πάει στο διαμέρισμά του. Λίγα λεπτά αργότερα, ο άνθρωπος που άλλαξε όσο λίγοι τον κόσμο της μουσικής στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, ο Τζον Λένον, θα άφηνε την τελευταία του πνοή.

Όπως ήταν αναμενόμενο η είδηση έκανε τον γύρο του κόσμου μέσα στις επόμενες ώρες. Δεν ήταν απλά ένας από τους πιο γνωστούς μουσικούς του πλανήτη – ήταν ένας καλλιτέχνης σύμβολο, ένας άνθρωπος που μίλησε ανοιχτά για ελευθερία, κατά του πολέμου, υπέρ της αγάπης, κατά των διακρίσεων.

Και φυσικά, η είδηση δεν άργησε να φτάσει και στα αυτά των τριών άλλων Beatles – του συγκροτήματος που μέχρι και σήμερα θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά όλων των εποχών. Εκείνη τη στιγμή θυμήθηκε στο νέο του βιβλίο Wings: The Story of a Band on the Run, ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ, που μαζί με τον Τζον Λένον «γέννησαν» μερικές από τις μεγαλύτερες μουσικές επιτυχίες ever και επαναπροσδιόρισαν τόσο τον ήχο της εποχής τους, αλλά κι αυτόν που θα ερχόταν μέσα στις επόμενες δεκαετίες.

«Ήταν κάτι τόσο τρέλο. Η στιγμή έμοιαζε τόσο τρομακτική όσο όταν έγινε γνωστή η δολοφονία του Τζον Φ. Κένεντι. Τα πάντα θόλωσαν» λέει ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ, ο οποίος έμαθε την είδηση από τον μάνατζέρ του.

«Δεν μπορούσες να το πιστέψεις. Ακόμα δεν μπορείς. Και δεν νομίζω να το πιστέψω ποτέ» γράφει ο 83χρονος μουσικός. Ήταν τέτοιο το σοκ της είδησης που μετά από λίγο, ο ΜακΚάρτνεϊ, ο Τζορτζ Χάρισον και ο Ρίνγκο Σταρ βρέθηκαν στο στούντιο και έμειναν εκεί.

«Ήθελες να είσαι με ανθρώπους που ξέρεις» συμπλήρωσε, τονίζοντας πως όλη αυτή η κατάσταση τον οδήγησε να δουλέψει όλη τη μέρα χωρίς σταματημό.

Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ παραδέχθηκε ότι μετανιώνει που δεν πρόλαβε να συναντηθεί με τον Τζον Λένον πριν τη δολοφονία του, ωστόσο νιώθει καλά που το τελευταίο τους τηλεφώνημα ήταν σε καλό κλίμα. «Ναι, είχαμε τους τσακωμούς μας, όπως όμως έχουν δύο αδέρφια» τόνισε.

Το βιβλίο Wings: The Story of a Band on the Run κυκλοφόρησε την Τρίτη 4 Νοεμβρίου.