Beatles: Οι γυναίκες που έφτιαξαν και διέλυσαν το μύθο – Ποιες σταρ θα ενσαρκώσουν τις συζύγους των Σκαθαριών

Η Sony Pictures ανακοίνωσε τα ονόματα των τεσσάρων σταρ που θα ζωντανέψουν τις ζωές των εμβληματικών πρώτων συζύγων των Τζον Λένον, Πολ Μακάρτνεϊ, Τζορτζ Χάρισον και Ρίνγκο Σταρ.

Ο ίδιος ο σκηνοθέτης, Σαμ Μέντες, εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την επιλογή, τονίζοντας ότι οι Μορίν, Λίντα, Γιόκο και Πάτι αποτελούν «τέσσερις συναρπαστικές και μοναδικές φιγούρες από μόνες τους» αναφέρει το Deadline.

Το καστ της παραγωγής είναι πραγματικά εντυπωσιακό και υπόσχεται να αφήσει το δικό του στίγμα στην κινηματογραφική αφήγηση της διάλυσης και της δημιουργικής πορείας του θρυλικού συγκροτήματος των Beatles.

Η βραβευμένη Σίρσα Ρόναν (Μικρές Κυρίες, Lady Bird) αναλαμβάνει τον ρόλο της Λίντα Ίστμαν Μακάρτνεϊ, της φημισμένης φωτογράφου, πρώτης συζύγου του Πολ Μακάρτνεϊ.

Η γνωριμία τους το 1967 ήταν κεραυνοβόλα, με τον Μακάρτνεϊ να δηλώνει αργότερα: «Την πρώτη φορά που την είδα, απλώς ήξερα». Η Λίντα ήταν το μεγάλο του στήριγμα και μαζί δημιούργησαν τους Wings μετά τη διάλυση των Beatles.

Δίπλα της, η Άννα Σαβάι, ηθοποιός που έλαμψε στη σειρά Shōgun κερδίζοντας βραβεία Έμμυ και Χρυσή Σφαίρα, θα ενσαρκώσει τη Γιόκο Όνο, τη Γιαπωνέζα καλλιτέχνιδα και δεύτερη σύζυγο του Τζον Λένον.

Ο Λένον και η Όνο γνωρίστηκαν σε έκθεση τέχνης στο Λονδίνο με τους δύο να γίνονται αμέσως αχώριστοι δημιουργικοί συνεργάτες για το υπόλοιπο της ζωής του. Η επιλογή της Σαβάι έρχεται να δώσει την απαραίτητη βαρύτητα στον αμφιλεγόμενο ρόλο της Γιόκο Όνο στην ιστορία του συγκροτήματος.

Τον ρόλο της Μορίν Κοξ Στάρκι, της πρώτης συζύγου του Ρίνγκο Σταρ, αναλαμβάνει η Μία ΜακΚένα-Μπρους, η οποία πρόσφατα απέσπασε το Βραβείο Ανερχόμενου Αστέρα BAFTA για την ερμηνεία της στο How to Have Sex.

Η Μορίν ήταν μία φανατική θαυμάστρια των Beatles, η οποία γνώρισε τον Σταρ στο θρυλικό Cavern Club το 1962, παντρεύτηκαν το 1965 και απέκτησαν τρία παιδιά.

Τέλος, η Έιμι Λου Γουντ (των The White Lotus και Sex Education) θα υποδυθεί την Πάτι Μπόιντ, την επιτυχημένη μοντέλο και πρώτη σύζυγο του Τζορτζ Χάρισον.

Η γνωριμία τους έγινε το 1964 στα γυρίσματα της ταινίας A Hard Day’s Night, με την Πάτι να μοιράζεται το αυξανόμενο ενδιαφέρον του Χάρισον για τον Ανατολικό μυστικισμό και τη φιλοσοφία.

Το καστ πλαισιώνει τους ήδη ανακοινωθέντες Πολ Μέσκαλ (Πολ Μακάρτνεϊ), Μπάρι Κίγκαν (Ρίνγκο Σταρ), Τζόζεφ Κουίν (Τζορτζ Χάρισον) και Χάρις Ντίκινσον (Τζον Λένον) με το φιλόδοξο εγχείρημα του Σαμ Μέντες να είναι ήδη ιστορικό.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που οι Beatles και η εταιρεία Apple Corps Ltd. έχουν εξουσιοδοτήσει τη χρήση των ιστοριών της ζωής των μελών του συγκροτήματος και της μουσικής τους σε προϊόν μυθοπλασίας.

Με την Πάτι, τη Γιόκο, τη Λίντα και τη Μορίν να βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο της αφήγησης, οι τέσσερις ταινίες, που αναμένονται στους κινηματογράφους τον Απρίλιο του 2028, υπόσχονται να φωτίσουν τις προσωπικές διαδρομές των μύθων της ροκ μουσικής, μέσα από τα μάτια των γυναικών που έζησαν δίπλα τους την δόξα, την αγάπη και τη διάλυση.

Η απόφαση να δημιουργηθεί ένα κινηματογραφικό γεγονός τεσσάρων ταινιών, με κάθε μία να επικεντρώνεται στη ζωή ενός διαφορετικού μέλους των Beatles, αποτελεί το πιο τολμηρό αφηγηματικό πείραμα στην ιστορία των βιογραφικών ταινιών μουσικής.

Ο σκηνοθέτης Σαμ Μέντες, γνωστός για επιτυχίες όπως τα 1917 και American Beauty, επιδιώκει να ξεπεράσει τα στενά όρια της παραδοσιακής βιογραφίας αναγνωρίζοντας παράλληλα τη μοναδικότητα του κάθε μέλους.

«Οι Beatles δεν ήταν μία ενιαία οντότητα, αλλά τέσσερις ξεχωριστοί κόσμοι που συγκρούστηκαν και συνέθεσαν έναν μουσικό μύθο» σημειώνει το Deadline για το φιλόδοξο εγχείρημα που δίνει την ευκαιρία σε τρεις διακεκριμένους σεναριογράφους — τους Τζεζ Μπάτεργουορθ, Πίτερ Στράουγκαν και Τζακ Θορν — να φέρουν τις ιστορίες των Σκαθαριών στη μεγάλη οθόνη.

Το γεγονός ότι ο ίδιος ο Ρίνγκο Σταρ έχει ζητήσει αλλαγές στο σενάριο της ταινίας του, υπογραμμίζει το επίπεδο της προσωπικής δέσμευσης και της προσπάθειας για αυθεντικότητα που συνοδεύει την παραγωγή με τη Sony Pictures, ως χρηματοδότης και διανομέας, να ποντάρει στην παγκόσμια απήχηση της μπράντας των Beatles που εξακολουθεί να είναι χρυσή.