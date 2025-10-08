Μια χαμένη συνέντευξη του Τζον Λένον αποκαλύπτει τους φόβους του ότι παρακολουθείται το τηλέφωνό του από τις ΗΠΑ

Μια χαμένη συνέντευξη με τον Τζον Λένον, που ανακαλύφθηκε σε ένα υπόγειο από τον νεαρό DJ που την είχε «κλείσει» πριν από 50 χρόνια και στην οποία ο πρώην Beatle μιλάει για τους φόβους του ότι η αμερικανική κυβέρνηση παρακολουθούσε το τηλέφωνό του, θα μεταδοθεί την παραμονή των 85ων γενεθλίων του τραγουδοποιού.

Ο Νίκι Χορν ήταν 24 ετών και ανερχόμενος DJ στο Capital Radio του Λονδίνου όταν προσκλήθηκε στο διαμέρισμα του Τζον Λένον στη Νέα Υόρκη, στο κτίριο Dakota, για μια εκτενή συνέντευξη.

Ενώ τμήματα της συνέντευξης μεταδόθηκαν στο Capital Radio το 1975, ο Χορν βρήκε πρόσφατα τις αρχικές κασέτες σε ένα σκονισμένο κουτί στο σπίτι του και σκέφτηκε: «Αυτό είναι χρυσάφι».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Rock Turtleneck (@rockturtleneck)

«Εκτός ανωτέρας βίας, θα είμαι εδώ…»

Ο Λένον, ο οποίος είχε μηνύσει την κυβέρνηση Νίξον για παράνομες τηλεφωνικές υποκλοπές και παρακολούθηση στο πλαίσιο της μάχης του για να αποφύγει την απέλαση, μιλά για τις υποψίες του ότι παρακολουθούνταν λόγω της αντιπολεμικής του δράσης.

Εξηγεί ότι ήθελε να πετάξει στα σκουπίδια το τέταρτο σόλο άλμπουμ του, Walls and Bridges, μέχρι που οι φίλοι του τον έπεισαν να μην το κάνει. Εξέφρασε επίσης την ελπίδα ότι η καλύτερη μουσική στιγμή του δεν είχε έρθει ακόμα και ότι «εκτός ανωτέρας βίας, θα είμαι εδώ για άλλα 60 χρόνια και θα συνεχίσω να δημιουργώ μέχρι να πέσω κάτω».

Σε συνέντευξη στο Boom Radio, ο βετεράνος πλέον ραδιοφωνικός παραγωγός και παρουσιαστής Νίκι Χορν θυμάται τη συνάντησή του με τον Λένον στο διαμέρισμά του στο θρυλικό κτίριο Dakota, έξω από το οποίο ο τραγουδοποιός θα δολοφονηθεί πέντε χρόνια αργότερα από τον Μαρκ Ντέιβιντ Τσάπμαν.

«Η κυβέρνηση με κυνηγούσε, έτσι κι αλλιώς, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Εννοώ, με παρενοχλούσαν. Άνοιγα την πόρτα και έβλεπα τύπους να στέκονται στην άλλη πλευρά του δρόμου. Μπαίναμε στο αυτοκίνητο και μας ακολουθούσαν με το δικό τους αυτοκίνητο, χωρίς να κρύβονται καν»

«Πολλές επισκευές στο υπόγειο του κτιρίου Dakota»

Ο Λένον είπε στον Χορν: «Ξέρω τη διαφορά μεταξύ του κανονικού τηλεφώνου όταν το σηκώνω και του τηλεφώνου που κάθε φορά που το σηκώνω, ακούγονται πολλοί και περίεργοι θόρυβοι.

»Η κυβέρνηση με κυνηγούσε, έτσι κι αλλιώς, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Εννοώ, με παρενοχλούσαν. Άνοιγα την πόρτα και έβλεπα τύπους να στέκονται στην άλλη πλευρά του δρόμου. Μπαίναμε στο αυτοκίνητο και μας ακολουθούσαν με το δικό τους αυτοκίνητο, χωρίς να κρύβονται καν».

Ο Λένον είπε ότι αν και δεν μπορούσε να αποδείξει την υποκλοπή εκείνη την εποχή «γνώριζε μόνο ότι γίνονταν πολλές επισκευές στο υπόγειο του κτιρίου Dakota».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Andrew Eliopoulos (@retronyc)

Τι συνέβη στα παρασκήνια

Δεν ήταν μόνο ο ίδιος για τον οποίο η αμερικανική κυβέρνηση είχε ενδοιασμούς, είπε. «Ο Μικ Τζάγκερ έπρεπε να κάνει μυστικές κινήσεις για να φέρει τον Κιθ Ρίτσαρτνς και τους υπόλοιπους για να κάνουν περιοδεία… Εννοώ, έκανε πολλή δουλειά πίσω από τα παρασκήνια μόνο και μόνο για να τους επιτραπεί να έρθουν. Οπότε όλοι μας έχουμε προβλήματα. Απλά εγώ ήθελα να μείνω εδώ».

Σχετικά με το σόλο άλμπουμ του Walls and Bridges, το οποίο έγινε χρυσό στις ΗΠΑ και γράφτηκε και ηχογραφήθηκε κατά τη διάρκεια του 18μηνου χωρισμού του από τη Γιόκο Όνο, ο Λένον ομολόγησε ότι «δεν άντεχε να ακούσει» τις ηχογραφήσεις στο στούντιο στην αρχή και σκέφτηκε να «τις πετάξει».

Στη συνέχεια, τις έπαιξε σε φίλους του «και είπαν “είναι μια χαρά”. Έτσι είπα “εντάξει, τελικά δεν είναι καθόλου κακό. Μου αρέσουν αρκετά κάποια κομμάτια. Εντάξει, ας το κυκλοφορήσουμε”».

Περιγράφοντας ο Λένον την καθημερινότητά του εκείνη την εποχή, είπε: «Βασικά είναι ένα υπνοδωμάτιο, ένα στούντιο, μια τηλεόραση, μια βραδινή έξοδος, επιστροφή στο σπίτι».

Ο Χορν αποκαλύπτει ότι ήταν νευρικός πριν από τη συνέντευξη, αλλά ο Λένον τον ηρέμησε και μάλιστα του έφτιαξε σοκολατένια μπισκότα. Αλλά καθώς καθόταν σταυροπόδι στο λευκό χαλί του τραγουδιστή για να τον πάρει συνέντευξη, ο Χορν «συνειδητοποίησε κοιτώντας κάτω ότι είχε ρίξει μερικά ψίχουλα σοκολάτας στο πεντακάθαρο λευκό χαλί και προσπάθησε απεγνωσμένα και σπασμωδικά να τα μαζέψει ένα προς ένα για να μην τα δει ο Λένον».

Ο Χορν αποκαλύπτει την πλήρη ιστορία σε μια ειδική εκπομπή για το πώς κατάφερε να πάρει τη συνέντευξη από τον πρώην Beatle και τι συνέβη στα παρασκήνια, ενώ θα μεταδώσει μέρος της συνέντευξης στο Boom Radio στις 9 μ.μ. την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου του 2025.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Pics of The Beatles (@apicsofbeatles)



*Με στοιχεία από theguardian.com