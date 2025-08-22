The Beatles: Νέο άλμπουμ με ανέκδοτο υλικό 55 χρόνια μετά τη διάλυσή τους

Το ημερολόγιο έγραφε 31 Δεκεμβρίου 1970, όταν ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ με μια αγωγή ζητούσε το τέλος των Beatles. Μια κίνησε που έριξε τους τίτλους τέλους στο μεγαλύτερο συγκρότημα που έβγαλε ποτέ ο πλανήτης – επιβεβαιώνοντας τις φήμες των προηγούμενων μηνών ότι το Let it Be θα ήταν και το τελευταίο στούντιο άλμπουμ τους.

Ωστόσο, αυτό δεν σήμανε και το τέλος της μουσικής κληρονομιάς των τεσσάρων Σκαθαριών από το Λίβερπουλ. Μέσα στις επόμενες δεκαετίες, τόσο με προσωπικές δουλειές, συλλογές αλλά κι ως πηγή έμπνευσης σε νέους καλλιτέχνες, οι Beatles όχι απλά θα κρατούσαν ζωντανό τον μύθο τους αλλά θα τον γιγάντωναν.

Ωστόσο, για τους όλους τους fans τους, μια ημερομηνία – σταθμός ήταν η 21η Νοεμβρίου του 1995. Ήταν η μέρα που στα δισκοπωλεία βγήκε το Anthology 1, ένα άλμπουμ συλλογή των Beatles με το πρώτο τους νέο κομμάτι μετά από 25 χρόνια: το Free As A Bird.

Έως το τέλος του 1996 ακολούθησαν τα Anthology 2 και 3, καθώς και ένα ντοκιμαντέρ με αρχειακό υλικό αλλά και συνεντεύξεις των Πολ ΜακΚάρτνεϊ, Τζορτζ Χάρισον και Ρίνγκο Σταρ που μιλούσαν για την ξέφρενη δεκαετία τους, τα πρώτα τους χρόνια και τη μεταμόρφωσή τους σε σούπερ σταρ της μουσικής βιομηχανίας.

Και τώρα, 55 χρόνια μετά τη διάλυση των Beatles, 45 χρόνια μετά τη δολοφονία του Τζον Λένον και 30 χρόνια μετά την κυκλοφορία της πρώτης Ανθολογίας, ήρθε η στιγμή για μια νέα Beatlemania.

Αυτό που επί μέρες ακουγόταν ως φήμη, είναι πραγματικότητα. Το Νοέμβριο θα κυκλοφορήσει το Anthology 4 των Beatles, μαζί με ένα νέο βιβλίο και ολόφρεσκο ντοκιμαντέρ εννέα επεισοδίων από το Disney+.

Το άλμπουμ θα περιέχει ακυκλοφόρητο έως σήμερα υλικό, από demos και ηχογραφήσεις από τις πρόβες των Σκαθαριών, ενώ παράλληλα θα βγει και ένα boxset και με τα τέσσερα Anthology.