Έτσι θα μοιάζουν οι νέοι Beatles: «Διέρρευσαν» οι πρώτες φωτογραφίες των τεσσάρων Σκαθαριών του Σαμ Μέντες

Έχουμε μπροστά μας δύο χρόνια και κάτι… ψιλά μέχρι οι Beatles του Σαμ Μέντες βρουν τον δρόμο τους για τις σκοτεινές αίθουσες. Ωστόσο, το τετραπλό μουσικό έπος του 60χρονου σκηνοθέτη έχει αρχίσει από τώρα να «παίζει» με το μυαλό των φανατικών θαυμαστών των Σκαθαριών.

Και φυσικά, για αυτό φροντίζουν οι άνθρωποι της παραγωγής πίσω από το The Beatles – A Four-Film Cinematic Event. Έτσι, εδώ και λίγες ώρες, στα social media φιγουράρουν οι φωτογραφίες των τεσσάρων Beatles των Σαμ Μέντες.

Οι Πολ Μέσκαλ, Χάρις Ντίκινσον, Τζόζεφ Κουίν και Μπάρι Κίογκαν μεταμορφώθηκαν σε Πολ ΜακΚάρτνεϊ, Τζον Λένον, Τζορτζ Χάρισον και Ρίνγκο Σταρ αντίστοιχα – και με μια πρώτη ματιά το εγχείρημα μοιάζει επιτυχημένο, αν και πολλοί θα είναι αυτοί που θα διαφωνήσουν με αυτή την άποψη.

Άλλωστε, αυτό ήταν το πρώτο μεγάλο και δύσκολο βήμα για τον Μέντες και την ομάδα του. Μπορεί να έχουν περάσει 56 χρόνια από τη μέρα που οι Beatles σόκαραν τον πλανήτη και έκαναν χιλιάδες έφηβους να κλαίνε στα δωμάτιά τους ανακοινώνοντας τη διάλυσή τους, ωστόσο η εικόνα τους δεν έχει ξεθωριάσει στο πέρασμα του χρόνου.

Όλοι έχουμε στο μυαλό μας τους Τζον, Πολ, Τζορτζ και Ρίνγκο όπως ήταν στα χρόνια της κυριαρχίας και της λάμψης τους – και το να μεταμορφώσεις τέσσερις σταρ του Χόλιγουντ σε αυτά τα είδωλα της μουσικής δεν είναι και το πιο εύκολο.

Βέβαια, ένα project – έπος όπως το The Beatles – A Four-Film Cinematic Event έχει αρκετές δύσκολες πίστες και ακόμα βρίσκεται στην αρχή. Μια από αυτές είναι και η απόδοση των διάσημων τραγουδιών των Fab Four.

Όπως αποκάλυψε ο Πολ Μέσκαλ σε συνέντευξή του, στις επερχόμενες ταινίες θα ερμηνεύει ο ίδιος τα τραγούδια των Beatles ως Πολ ΜακΚάρτνεϊ.

Σε συνέντευξή του στο βρετανικό GQ, ο 29χρονος Ιρλανδός ηθοποιός επιβεβαίωσε ότι θα τραγουδήσει ο ίδιος και πρόσθεσε: «Εχω μάθει τόσο πολλά».

«Πάντα αγαπούσα τη μουσική, αλλά το γεγονός ότι είχα την ευκαιρία να υποδυθώ έναν από τους σπουδαίους τραγουδοποιούς και σπουδαίους αρχηγούς συγκροτημάτων, μου έδωσε το έναυσμα όσον αφορά τη δημιουργία μουσικής και την ενασχόληση και την ακρόαση της μουσικής με διαφορετικό τρόπο», εξήγησε ο ηθοποιός.

Μάλιστα αποκάλυψε ότι έως τώρα έχει συναντήσει δύο φορές τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ, προσθέτοντας: «Είναι ο πιο λαμπρός άνθρωπος. Νιώθω συναισθηματικά δεμένος μαζί του. Με υποδέχτηκε με μεγάλη καλοσύνη και ζεστασιά».