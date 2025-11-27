magazin
Πολύτιμοι όσο το ρόδιο – Aμύθητα κέρδη για την Apple Corps των Beatles, 60 χρόνια μετά
27 Νοεμβρίου 2025

Πολύτιμοι όσο το ρόδιο – Aμύθητα κέρδη για την Apple Corps των Beatles, 60 χρόνια μετά

Μπορεί τα έσοδα για φέτος να είναι λιγότερα από αυτά της περσινής χρονιάς αλλά η Apple Corps που διαχειρίζεται το εμπορικό σήμα και τα πνευματικά δικαιώματα των Beatles είναι μια μηχανή ασίγαστου κέρδους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Σεξ: Το άγχος μειώνει την επιθυμία περισσότερο στις γυναίκες

Σεξ: Το άγχος μειώνει την επιθυμία περισσότερο στις γυναίκες

Spotlight

Το blue chip των Beatles στο χρηματιστήριο της ποπ κουλτούρας εξακολουθεί να είναι ισχυρό, ακόμη και τα έσοδα της εταιρείας που διαχειρίζεται τα δικαιώματα των θρυλικών Σκαθαριών έχουν πτώση.

Αν και οι πωλήσεις αυξήθηκαν σημαντικά, τα έξοδα ανέβηκαν ακόμα περισσότερο, με τους τέσσερις μετόχους να λαμβάνουν γενναιόδωρες αποζημιώσεις και μερίσματα σημειώνουν οι Times.

Η Apple Corps με έτος ίδρυσης το 1968, ανακοίνωσε κέρδη £3,9 εκατομμυρίων για το οικονομικό έτος που έληξε τον Ιανουάριο, σε σύγκριση με £5,1 εκατομμύρια το προηγούμενο δωδεκάμηνο. Η πτώση των κερδών έρχεται παρά την αύξηση των πωλήσεων.

Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις ανέβηκαν από τα £26,7 εκατομμύρια στα £31,8 εκατομμύρια.

Η επιχείρηση, η οποία διαχειρίζεται τις ηχητικές, οπτικές και λοιπές δραστηριότητες που σχετίζονται με το θρυλικό συγκρότημα, κατέβαλε £850.000 σε κάθε έναν από τους μετόχους της ως μέρισμα.

Οι μέτοχοι είναι οι Σερ Πολ Μακάρτνεϊ, Σερ Ρίνγκο Σταρ και οι χήρες των Τζον Λένον (Γιόκο Όνο) και Τζορτζ Χάρισον (Ολίβια Χάρισον).

Παχυλές αμοιβές, τεράστια χρέη

Εκτός από τα μερίσματα, οι μέτοχοι και οι συνδεδεμένες με αυτούς εταιρείες έλαβαν αμοιβές ύψους £4,3 εκατομμυρίων ο καθένας, ως αποζημίωση για την παροχή υπηρεσιών προώθησης και τη χρήση των πνευματικών δικαιωμάτων της επωνυμίας και εικόνας τους.

Επιπλέον, καταβλήθηκε αποζημίωση £3,5 εκατομμυρίων  για το «βασικό διοικητικό προσωπικό» της εταιρείας, σύμφωνα με τα εταιρικά έγγραφα.

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας αποτελείται από πέντε μέλη, συμπεριλαμβανομένων της Ολίβια Χάρισον, της Γιόκο Όνο και του γιου της, Σον Λένον.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Apple Corps οφείλει στους μετόχους και τις εταιρείες τους ένα ποσό που αγγίζει τα £9,4 εκατομμύρια.

Από μαγαζάκι, μια μηχανή ασίγαστου κέρδους

Η Apple Corps ιδρύθηκε επισήμως το 1968, τρία χρόνια πριν από τη διάλυση των Beatles, εν μέσω συζητήσεων για τη φορολογική τους κατάσταση.

«Ο λογιστής μας ήρθε και είπε: “Έχουμε αυτό το ποσό. Θέλετε να το δώσετε στην κυβέρνηση ή να κάνετε κάτι με αυτό;”. Έτσι αποφασίσαμε να παίξουμε τους επιχειρηματίες για λίγο…» είχε πει ο Τζον Λένον, για την ίδρυση της εταιρείας που λειτουργεί ως ομπρέλα για δισκογραφικές, κινηματογραφικές και ηλεκτρονικές δραστηριότητες των Σκαραβαίων.

Αρχικά, μάλιστα, η εταιρεία είχε ένα βραχύβιο κατάστημα λιανικής στο Λονδίνο, στη γωνία των οδών Μπέικερ Στριτ και Πάντινγκτον Στριτ.

Σήμερα, ο ρόλος της είναι να λειτουργεί ως θεματοφύλακας της κληρονομιάς των Beatles, επιβλέποντας τις επανεκδόσεις της μουσικής και των ταινιών τους, καθώς και τις πωλήσεις σχετικών προϊόντων.

Η Apple Corps διαχειρίζεται ετήσιο τζίρο που φτάνει τα 78 εκατομμύρια ευρώ, διατηρώντας την κληρονομιά ζωντανή, δυνατή και εξωφρενικά κερδοφόρα

YouTube thumbnail

Βέβαια η μπράντα των Beatles κάθε άλλο ξεχνιέται μέσα στο χρόνο. Το μέλλον των Σκαθαριών προμηνύεται πλούσιο, καθώς ο Σαμ Μέντες ηγείται της δημιουργίας τεσσάρων κινηματογραφικών ταινιών για τους Beatles, προγραμματισμένων για το 2028.

Οι ταινίες θα παρουσιάζουν την ιστορία κάθε μέλους ξεχωριστά, με τον Πολ Μεσκάλ να υποδύεται τον Μακάρτνεϊ, τον Χάρις Ντίκινσον τον Λένον, τον Μπάρι Κίγκαν τον Σταρ και τον Τζόζεφ Κουίν τον Χάρισον.

Επιπλέον, το επόμενο έτος αναμένεται η κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ Man on the Run, το οποίο εστιάζει στη ζωή του Πολ Μακάρτνεϊ μετά τους Beatles και στη δημιουργία του συγκροτήματος Wings.

Αμύθητη περιουσία

Οι Beatles, πέρα από την αξεπέραστη μουσική τους κληρονομιά, έχουν δημιουργήσει μια οικονομική αυτοκρατορία που συνεχίζει να θερίζει δισεκατομμύρια ευρώ, αποδεικνύοντας ότι ο μύθος δεν ξεθωριάζει, αλλά ζει και μεγαλουργεί σε μια διαχρονική ροή κερδών.

Πέρα από το μουσικό και πολιτιστικό φαινόμενο, σπάνια μια μπάντα έχει καταφέρει να κρατήσει ζωντανή τη φλόγα της τόσο έντονα, όχι μόνο μέσα από τη μουσική, αλλά και στα χρηματοοικονομικά των μελών της – μισό αιώνα μετά.

Οι Beatles είναι μια μπράντα-αυτοκρατορία που συσσωρεύει κεφάλαια δισεκατομμυρίων ευρώ, με τον σερ Πολ Μακάρτνεϊ να στέκεται κυρίαρχος ως ο πλουσιότερος μουσικός στον πλανήτη σήμερα.

Οι πλουσιότεροι Σκαραβαίοι στον πλανήτη

Ο Μακάρτνεϊ, έχοντας ξεπεράσει το 1,06 δισεκατομμύρια ευρώ σε καθαρή περιουσία, είναι ο πιο πολύτιμος της παρέας συνδυάζοντας την κληρονομιά της μπάντας με την ασίγαστη σόλο καριέρα, την ιστορική μπάντα των Wings και έναν άφθαστο κατάλογο τραγουδιών που βρίσκονται ακόμα στα θεμέλια της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας.

Ο σερ Ρίνγκο Σταρ αξίζει πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ, με τα έσοδα να έρχονται από τις περιοδείες του με την All-Starr Band και τα δικαιώματα από τους Beatles.

Οι κληρονόμοι του Τζον Λένον, η Γιόκο Όνο και ο γιος τους Σον, διαχειρίζονται περιουσία αξίας άνω των 700 εκατομμυρίων ευρώ.

Πέρα από το μουσικό και πολιτιστικό φαινόμενο, σπάνια μια μπάντα έχει καταφέρει να κρατήσει ζωντανή τη φλόγα της και τη μπράντα της μέσα στο χρόνο όπως αυτά τα τέσσερα αγόρια από το εργατικό Λίβερπουλ

YouTube thumbnail

Τέλος, η οικογένεια του Τζορτζ Χάρισον κρατά στα χέρια της ένα ποσό που αγγίζει τα 600 εκατομμύρια ευρώ, αποτέλεσμα των σόλο έργων και της συμμετοχής στην κληρονομιά των Beatles.

Παρά τις ατυχείς στρατηγικές αποφάσεις της δεκαετίας του ’60 που οδήγησαν τον κατάλογο Northern Songs στα χέρια του Μάικλ Τζάκσον και εν συνεχεία στη Sony/ATV Music Publishing, οι Beatles συνεχίζουν να λαμβάνουν τεράστια ποσά από royalties ως δημιουργοί.

Μάλιστα, ο Μακάρτνεϊ ήδη ανακτά σταδιακά πνευματικά δικαιώματα, μετατρέποντας ένα παλιό λάθος σε χρυσωρυχείο.

Τιτάνια συμφωνία & νέα γενιά εσόδων

YouTube thumbnail

Η συνεργασία της Apple Corps με την Cirque du Soleil για την παράσταση Love στο Λας Βέγκας ξεκίνησε ως πείραμα αλλά εξελίχθηκε σε μια αστείρευτη πηγή εσόδων, αποφέροντας ετησίως πάνω από 53 εκατομμύρια ευρώ για σχεδόν δύο δεκαετίες.

Η παράσταση έκλεισε το 2024 αφήνοντας πίσω της θεατές που ξεπέρασαν τα 11,5 εκατομμύρια και χρηματορροές που διασφάλισαν την οικονομική ευρωστία του σήματος των Beatles.

Παρά την καθυστερημένη τους είσοδο στο ψηφιακό πεδίο το 2015, τα τραγούδια των Beatles έχουν καταφέρει να παραμείνουν στην κορυφή του streaming, παράγοντας σταθερά έσοδα.

Προϊόντα merchandising, από ρούχα και παιχνίδια Lego μέχρι ψηφιακά αγαθά, επιβεβαιώνουν τον αδιάκοπο εμπορικό παλμό τους.

Η Apple Corps, μέσω αυτών των δραστηριοτήτων, διαχειρίζεται ετήσιο τζίρο που φτάνει τα 78 εκατομμύρια ευρώ, διατηρώντας την κληρονομιά ζωντανή και δυνατή.

Η ιστορία των Beatles έχει μια ακόμη ερμηνεία, πέρα από την αξία της ως πολιτιστικό θεμέλιο του 20ου αιώνα.

Η μπράντα των αγοριών από το Λίβερπουλ είναι μια κερδοφόρα οικονομική αυτοκρατορία που εξελίσσεται ακατάπαυστα επιβεβαιώνοντας ότι το εμπορικό σήμα έχει αντίσταση στη φθορά, ακόμη και 60 χρόνια μετά τον θρυλικό πρώτο δίσκο τους γιατί, εν τέλει, οι Beatles δεν έφυγαν ποτέ.

