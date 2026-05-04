«Ο Στογιάκοβιτς επιλέγει την Εθνική Ελλάδας»

Ο Πρόεδρος της ΕΟΕ, Ισίδωρος Κούβελος συναντήθηκε με τον Πέτζα Στογιάκοβιτς στο Σακραμέντο και φαίνεται πως υπάρχει λευκός καπνός, αναφορικά με την επιλογή του γιου του, Αντρέι, για το με ποια Εθνική θα επιλέξει να αγωνιστεί. Σε αυτή της Ελλάδας, ή της Σερβίας;

Σύμφωνα με το σερβικό Β92, ο γιος του Πέτζα γέρνει πλέον προς την ελληνική πλευρά και όπως αναφέρει το εν λόγω ρεπορτάζ, καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση παίζει η συνάντηση που είχε στις Ηνωμένες Πολιτείες ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, με τον πρώην ΝΒΑερ.

Το ίδιο ρεπορτάζ σημειώνει ότι είχαν προηγηθεί και συζητήσεις των Στογιάκοβιτς με τον Νίκο Ζήση, ο οποίος φέρεται να παρουσίασε το πλάνο που υπάρχει για τον παίκτη από την ελληνική ομοσπονδία, ενώ δεν αποκλείεται να κληθεί στην επόμενη συγκέντρωση της Εθνικής τον Ιούλιο, με σκοπό να αγωνιστεί στα επόμενα «παράθυρα» της FIBA.

Στο Draft Combine του NBA ο Στογιάκοβιτς

Ο Αντρέι Στογιάκοβιτς δήλωσε συμμετοχή στο NBA Draft και κλήθηκε να δώσει το «παρών» στο Draft Combine του Σικάγο. Θα συμμετάσχει στο camp, όπου θα βρεθούν όσοι παίκτες έχουν δηλώσει συμμετοχή και θα περάσουν μία σειρά από ασκήσεις ώστε να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των ομάδων.

Θυμίζουμε ότι ο Στογιάκοβιτς «έλαμψε» τη φετινή σεζόν με το κολλέγιο του Ιλινόις και μέτρησε 13.5 πόντους, 4.5 ριμπάουντ και 1 ασίστ, ανά αγώνα, φτάνοντας με το Κολέγιό του έως το Final Four του NCAA όπου ηττήθηκε στον ημιτελικό με 71-62 από το Κονέκτικατ.