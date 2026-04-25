Σημαντική είδηση:
25.04.2026 | 08:08
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Τραμ το Σαββατοκύριακο
Ο Ρομέν Γαβράς φέρνει στην οθόνη μια δόση εφηβικής αλητείας
Music 25 Απριλίου 2026, 16:54

Ο Ρομέν Γαβράς φέρνει στην οθόνη μια δόση εφηβικής αλητείας

Ο Yung Lean κυκλοφόρησε τα πρώτα του τραγούδια μετά το άλμπουμ «Jonatan», ως μέρος του soundtrack μιας νέας ταινίας μικρού μήκους με πρωταγωνιστή τον ράπερ και σκηνοθέτη τον Ρομέν Γαβρά.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η δύναμη της αλλαγής: Πώς θα αλλάξουμε όσα δεν λειτουργούν;

Η δύναμη της αλλαγής: Πώς θα αλλάξουμε όσα δεν λειτουργούν;

Spotlight

Ο Ρομέν Γαβράς, ο οποίος έχει υπογράψει ταινίες όπως «Our Day Will Come», «The World Is Yours», καθώς και το (προσωπικό μου αγαπημένο) «Athena», επιστρέφει με μια ταινία μικρού μήκους σε electro-rock ρυθμούς.

Πιθανότατα, ο Γαβράς να είναι πιο γνωστός για τη σκηνοθεσία μερικών από τα καλύτερα μουσικά βίντεο των τελευταίων δύο δεκαετιών, όπως το «Stress» των Justice και το «Bad Girls» της M.I.A. αλλά, μαντέψτε.

Αφήνουμε πίσω μας για λίγο τα παλιά, γιατί έχουμε κάτι φρέσκο στα χέρια μας (προσδεθείτε, έπεται και συνέχεια): o Yung Lean κυκλοφόρησε τα πρώτα του τραγούδια μετά το άλμπουμ «Jonatan» του 2025, ως μέρος του soundtrack μιας νέας ταινίας μικρού μήκους με πρωταγωνιστή τον Σουηδό ράπερ και σκηνοθέτη τον Ρομέν Γαβρά.

Χάος και νιάτα

Τα νέα τραγούδια, και τα δύο σε συνεργασία με τον Γάλλο παραγωγό Gener8ion, περιλαμβάνονται σε ένα single που κυκλοφορεί στις υπηρεσίες streaming.

Ο Γάλλος παραγωγός Surkin, γνωστός και ως GENER8ION, έχει μακροχρόνια συνεργασία με τον Ρομέν Γαβρά. Το 2015, ο Surkin κυκλοφόρησε το κομμάτι «The New International Sound (Part II)» σε συνεργασία με την M.I.A., το οποίο συνοδεύτηκε από ένα εκπληκτικό βίντεο, στο οποίο ο Γαβράς συμμετείχε ως παραγωγός, ενώ το 2021 σκηνοθέτησε το βίντεο κλιπ του «Neo Surf» των GENER8ION και 070 Shake.

Λίγα χρόνια αργότερα, ο Surkin κυκλοφορεί τα «Storm I» και «Storm II», τα δύο νέα του κομμάτια με τον Σουηδό ράπερ Yung Lean, τα οποία αποτελούν αφορμή για το νέο βίντεο που σκηνοθέτησε ο Ρομέν Γαβράς.

Η τελευταία ταινία του Ρομέν Γαβρά ονομάζεται «Sacrifice» και διαθέτει ένα καστ που περιλαμβάνει τους Άνια Τέιλορ-Τζόι, Κρις Έβανς, Σάλμα Χάγιεκ και Βενσάν Κασέλ, καθώς και τους Charli XCX και Yung Lean.

Ο Yung Lean κάνει το ντεμπούτο του ως ηθοποιός σε αυτή την ταινία, ενώ πρωταγωνιστεί και στο βίντεο του «Storm», το οποίο διαρκεί επτάμισι λεπτά και περιλαμβάνει και τα δύο μέρη του τραγουδιού.

Στο βίντεο, ο Yung Lean, ο οποίος στην πραγματική ζωή είναι 29 ετών, υποδύεται με μαεστρία έναν λίγο οξύθυμο, χαοτικό νεαρό που φαίνεται να κάνει κουμάντο στο σχολείο. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πρότζεκτ δεν υπάρχουν δύο πράγματα: διάλογοι και ενήλικες.

Όπως όλα δείχνουν, όσοι συμμετέχουν και όσοι σκαρφίστηκαν την ιδέα, δεν έχουνε κάτι συγκεκριμένο να μας αφηγηθούν. Όπως ακριβώς συμβαίνει και με τις ταινίες του Γάβρα, το νόημα έγκειται στα ζωώδη ένστικτα που έχουμε όλοι μας (με τους πιο προνομιούχους να έχουν την ευκαιρία να τα κρύψουν κάτω από το χαλάκι) και την ασταμάτητη κίνηση.

*Με πληροφορίες από: Stereogum | Pitchfork

Βιομηχανία
Ελλάδα – Γαλλία: Το σήμα που στέλνει η συμμαχία για την ευρωπαϊκή άμυνα

Η δύναμη της αλλαγής: Πώς θα αλλάξουμε όσα δεν λειτουργούν;

Κόσμος
Το Ιράν παρουσίασε στο Πακιστάν τα αιτήματά του και τις επιφυλάξεις του για τις ΗΠΑ – Πιθανή διμερής συνάντηση τη Δευτέρα

D4vd: Εντοπίστηκε υλικό παιδικής πορνογραφίας στο iCloud του – Κατηγορείται για τον διαμελισμό 14χρονης
Tεράστιος όγκο δεδομένων 24.04.26

Νέα στοιχεία σε βάρος του τραγουδιστή D4vd, με τις αρχές να εξετάζουν τεράστιο όγκο δεδομένων, ενώ παραμένει προφυλακισμένος για τη δολοφονία της 14χρονης Σελέστ Ρίβας Ερνάντες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Νότια Κορέα: Γιατί κατηγορείται ο μεγιστάνας πίσω από τους K-Pop θρύλους, BTS;
Νότια Κορέα: Γιατί κατηγορείται ο μεγιστάνας πίσω από τους K-Pop θρύλους, BTS;

Οι αρχές στη Νότια Κορέα κινούν διαδικασίες για τη σύλληψη του Μπάνγκ Σι-Χιουκ, επικεφαλής της Hybe πίσω από την K-pop μπάντα BTS, στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενη εξαπάτηση επενδυτών

Ευγενία Κοτρώτσιου
Έιμι Γουάινχαουζ: Δικαστικό «χαστούκι» στον πατέρα της – «Αναξιόπιστος, εμμονικός με το κέρδος»
Έιμι Γουάινχαουζ: Δικαστικό «χαστούκι» στον πατέρα της – «Αναξιόπιστος, εμμονικός με το κέρδος»

Ήττα για τον πατέρα της αδικοχαμένης Έιμι Γουάινχαουζ στο Ανώτατο Δικαστήριο και νίκη για δύο στενές φίλες της κόρης του με αφορμή μια δημοπρασία

Λουκάς Καρνής
CIA, Γάζα και Ιράν – Το εντυπωσιακό κλείσιμο των Strokes στο Coachella
Ο σκοτεινός κόσμος της CIA, βομβαρδισμοί σε Γάζα και Ιράν - Το εντυπωσιακό κλείσιμο των Strokes στο Coachella

Τι κι αν δεν ήταν το μεγάλο όνομα στο φετινό Coachella; Οι Strokes κατάφεραν να στρέψουν τα φώτα πάνω τους, με το πολιτικό και αντιπολεμικό κλείσιμό τους στο φεστιβάλ

Φροίξος Φυντανίδης
Άγιος Δημήτριος: Η σοκαριστική μαρτυρίας της φίλης της 20χρονης – «Μας έδειξε φωτογραφία με το μαχαίρι, ήταν γεμάτο αίματα»
Άγιος Δημήτριος: Η σοκαριστική μαρτυρίας της φίλης της 20χρονης – «Μας έδειξε φωτογραφία με το μαχαίρι, ήταν γεμάτο αίματα»

Η 20χρονη αναφέρει ότι αρχικά ο 20χρονος και ο φίλος του νόμιζαν ότι ο 27χρονος είχε τραυματιστεί - «Μπήκαμε στο ίντερνετ και είδαμε ότι είχε πεθάνει, μιας έπιασε όλους κρίση» περιγράφει η ίδια

«Περιποίηση για νήπια»: Ο σκοτεινός κόσμος των βίντεο ομορφιάς για παιδιά στο TikTok
«Περιποίηση για νήπια»: Ο σκοτεινός κόσμος των βίντεο ομορφιάς για παιδιά στο TikTok

Σε βίντεο περιποίησης του δέρματος στο TikTok εμφανίζονται ακόμα και παιδιά ηλικίας μόλις δύο ετών, γεγονός που προκαλεί ανησυχίες σχετικά με την εμβέλεια του κλάδου και την έλλειψη μέτρων προστασίας

LIVE: Χετάφε – Μπαρτσελόνα
LIVE: Χετάφε – Μπαρτσελόνα

LIVE: Χετάφε – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 17:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Χετάφε – Μπαρτσελόνα για την 32η αγωνιστική της La Liga.

Αμερικάνος στρατιώτης συνελήφθη αφού κέρδισε 400.000 στοιχηματίζοντας στην επιχείρηση Μαδούρο
Αμερικάνος στρατιώτης συνελήφθη αφού κέρδισε 400.000 στοιχηματίζοντας στην επιχείρηση Μαδούρο

Ο Γκάνον Κεν Βαν Ντάικ συμμετείχε στον σχεδιασμό και την εκτέλεση της Επιχείρησης Absolute Resolve, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο

LIVE: Γουέστ Χαμ – Έβερτον
LIVE: Γουέστ Χαμ – Έβερτον

LIVE: Γουέστ Χαμ – Έβερτον. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουέστ Χαμ – Έβερτον για την 34η αγωνιστική της Premier League.

LIVE: Γουλβς – Τότεναμ
LIVE: Γουλβς – Τότεναμ

LIVE: Γουλβς – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουλβς – Τότεναμ για την 34η αγωνιστική της Premier League.

LIVE: Λίβερπουλ – Κρίσταλ Πάλας
LIVE: Λίβερπουλ – Κρίσταλ Πάλας

LIVE: Λίβερπουλ – Κρίσταλ Πάλας. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λίβερπουλ – Κρίσταλ Πάλας για την 34η αγωνιστική της Premier League.

Ποιοι παίκτες έπαιξαν σε ΠΑΟΚ και ΟΦΗ
Ποιοι παίκτες έπαιξαν σε ΠΑΟΚ και ΟΦΗ

ΠΑΟΚ – ΟΦΗ αναμετρώνται στον τελικό Κυπέλλου Betsson και παρουσιάζουμε τους παίκτες, οι οποίοι έχουν αγωνιστεί και στις δυο ομάδες.

LIVE: Μάιντς – Μπάγερν Μονάχου
LIVE: Μάιντς – Μπάγερν Μονάχου

LIVE: Μάιντς – Μπάγερν Μονάχου. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάιντς – Μπάγερν Μονάχου για την 31η αγωνιστική της Bundesliga.

Μητσοτάκης: Πρότυπο για την Ευρώπη η ελληνογαλλική συνεργασία – Μακρόν: Η Ελλάδα είναι μοντέλο οικονομικής προόδου
Μητσοτάκης: Πρότυπο για την Ευρώπη η ελληνογαλλική συνεργασία – Μακρόν: Η Ελλάδα είναι μοντέλο οικονομικής προόδου

Ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισαν πως η συνεργασία των δύο χωρών αποτελεί πρότυπο για την Ευρώπη και ανέδειξαν την ανάγκη για περισσότερες επενδύσεις εκατέρωθεν

Λέσβος: Νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας κτηνοτρόφων – «Το μόνο που εισπράττουμε είναι ψέματα και καθυστερήσεις»
Νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας κτηνοτρόφων στη Λέσβο - «Το μόνο που εισπράττουμε είναι ψέματα και καθυστερήσεις»

«Η κοροϊδία με τις αποζημιώσεις συνεχίζεται με ρυθμούς 'λάστιχο' - Ο Σχοινάς δεσμευόταν ότι τα χρήματα θα μπουν μέχρι το τέλος του μήνα, τώρα ανακαλύπτουν νέες ημερομηνίες», καταγγέλλει η Ομοσπονδία

Στο συνέδριο του Σιν Φέιν ο Φάμελλος – «Απαιτείται ένα παγκόσμιο ειρηνικό, αντιπολεμικό και αντιπυρηνικό κίνημα»
Στο συνέδριο του Σιν Φέιν ο Φάμελλος – «Απαιτείται ένα παγκόσμιο ειρηνικό, αντιπολεμικό και αντιπυρηνικό κίνημα»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-  ΠΣ πραγματοποίησε συναντήσεις, μεταξύ άλλων, με την πρόεδρο του Σιν Φέιν Μαίρη Λου ΜακΝτόναλντ, με την πρώτη υπουργό της Βόρειας Ιρλανδίας Μισέλ Ο'Νιλ και με τον επικεφαλής για ευρωπαϊκά και εργασιακά θέματα Ντέκλαν Κέρνεϊ

LIVE: Παναθηναϊκός – Μύκονος Betsson
LIVE: Παναθηναϊκός – Μύκονος Betsson

LIVE: Παναθηναϊκός – Μύκονος Betsson. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Μύκονος Betsson για την 26η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σαράντα χρόνια μετά τη δυστοπία του Τσερνόμπιλ, η πυρηνική ενέργεια επιστρέφει δυναμικά
Σαράντα χρόνια μετά τη δυστοπία του Τσερνόμπιλ, η πυρηνική ενέργεια επιστρέφει δυναμικά

Τα τελευταία χρόνια, οι πυρηνικοί αντιδραστήρες έχουν βελτιωθεί σημαντικά, ενσωματώνοντας περισσότερα συστήματα ασφαλείας και μειώνοντας το κόστος κατασκευής και λειτουργίας

Άγριο κράξιμο στους παίκτες της Ρεάλ: «Ντροπή, δείξτε… καρύδια» (vid)
Άγριο κράξιμο στους παίκτες της Ρεάλ: «Ντροπή, δείξτε… καρύδια» (vid)

Η Ρεάλ Μαδρίτης ήρθε ισόπαλη 1-1 με τη Μπέτις και μάλλον αποχαιρέτησε οριστικά το φετινό πρωτάθλημα, κάτι που εξόργισε μερίδα οπαδών της που «υποδέχθηκε» το πούλμαν της ομάδας μετά το ματς στη Σεβίλλη.

Ρωσία: Ουκρανικό drone έπληξε συγκρότημα κατοικιών στην πόλη Γεκατερίνμπουργκ
Ρωσία: Ουκρανικό drone έπληξε συγκρότημα κατοικιών στην πόλη Γεκατερίνμπουργκ

Η ουκρανική επίθεση στην Ρωσία ακολουθεί τη μαζική ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας με πυραύλους και drones, κατά την οποία 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες έχουν τραυματισθεί

Οι αυξήσεις μισθών στην ΕΕ από το 2020 – Γιατί οι Ευρωπαίοι δεν ζουν καλύτερα;
Οι αυξήσεις μισθών στην ΕΕ από το 2020 – Γιατί οι Ευρωπαίοι δεν ζουν καλύτερα;

Παρότι η αύξηση των μισθών στην ΕΕ ήταν ισχυρότερη στις χώρες εκτός της ζώνης του ευρώ και σε εκείνες με χαμηλότερα μισθολογικά επίπεδα, όπως η Ελλάδα, οι πολίτες δεν ζουν καλύτερα σήμερα, εξαιτίας της ακρίβειας και της χαμηλής αγοραστικής δύναμης

Νατάσα Ρουγγέρη
Πιπίλες και OnlyFans; 25.04.26

Euphoria: «Άκρως επικίνδυνες» οι σκηνές με «σεξουαλικοποιημένα βρέφη» — προειδοποιούν ειδικοί

Στο επίκεντρο έντονης κριτικής βρίσκεται το Euphoria, καθώς ειδικοί προειδοποιούν ότι αμφιλεγόμενες σκηνές ενδέχεται να κανονικοποιούν επικίνδυνες πρακτικές και να θολώνουν κρίσιμα όρια

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

