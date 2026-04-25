Ο Ρομέν Γαβράς φέρνει στην οθόνη μια δόση εφηβικής αλητείας

Ο Ρομέν Γαβράς, ο οποίος έχει υπογράψει ταινίες όπως «Our Day Will Come», «The World Is Yours», καθώς και το (προσωπικό μου αγαπημένο) «Athena», επιστρέφει με μια ταινία μικρού μήκους σε electro-rock ρυθμούς.

Πιθανότατα, ο Γαβράς να είναι πιο γνωστός για τη σκηνοθεσία μερικών από τα καλύτερα μουσικά βίντεο των τελευταίων δύο δεκαετιών, όπως το «Stress» των Justice και το «Bad Girls» της M.I.A. αλλά, μαντέψτε.

Αφήνουμε πίσω μας για λίγο τα παλιά, γιατί έχουμε κάτι φρέσκο στα χέρια μας (προσδεθείτε, έπεται και συνέχεια): o Yung Lean κυκλοφόρησε τα πρώτα του τραγούδια μετά το άλμπουμ «Jonatan» του 2025, ως μέρος του soundtrack μιας νέας ταινίας μικρού μήκους με πρωταγωνιστή τον Σουηδό ράπερ και σκηνοθέτη τον Ρομέν Γαβρά.

Χάος και νιάτα

Τα νέα τραγούδια, και τα δύο σε συνεργασία με τον Γάλλο παραγωγό Gener8ion, περιλαμβάνονται σε ένα single που κυκλοφορεί στις υπηρεσίες streaming.

Ο Γάλλος παραγωγός Surkin, γνωστός και ως GENER8ION, έχει μακροχρόνια συνεργασία με τον Ρομέν Γαβρά. Το 2015, ο Surkin κυκλοφόρησε το κομμάτι «The New International Sound (Part II)» σε συνεργασία με την M.I.A., το οποίο συνοδεύτηκε από ένα εκπληκτικό βίντεο, στο οποίο ο Γαβράς συμμετείχε ως παραγωγός, ενώ το 2021 σκηνοθέτησε το βίντεο κλιπ του «Neo Surf» των GENER8ION και 070 Shake.

Λίγα χρόνια αργότερα, ο Surkin κυκλοφορεί τα «Storm I» και «Storm II», τα δύο νέα του κομμάτια με τον Σουηδό ράπερ Yung Lean, τα οποία αποτελούν αφορμή για το νέο βίντεο που σκηνοθέτησε ο Ρομέν Γαβράς.

Η τελευταία ταινία του Ρομέν Γαβρά ονομάζεται «Sacrifice» και διαθέτει ένα καστ που περιλαμβάνει τους Άνια Τέιλορ-Τζόι, Κρις Έβανς, Σάλμα Χάγιεκ και Βενσάν Κασέλ, καθώς και τους Charli XCX και Yung Lean.

Ο Yung Lean κάνει το ντεμπούτο του ως ηθοποιός σε αυτή την ταινία, ενώ πρωταγωνιστεί και στο βίντεο του «Storm», το οποίο διαρκεί επτάμισι λεπτά και περιλαμβάνει και τα δύο μέρη του τραγουδιού.

Στο βίντεο, ο Yung Lean, ο οποίος στην πραγματική ζωή είναι 29 ετών, υποδύεται με μαεστρία έναν λίγο οξύθυμο, χαοτικό νεαρό που φαίνεται να κάνει κουμάντο στο σχολείο. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πρότζεκτ δεν υπάρχουν δύο πράγματα: διάλογοι και ενήλικες.

Όπως όλα δείχνουν, όσοι συμμετέχουν και όσοι σκαρφίστηκαν την ιδέα, δεν έχουνε κάτι συγκεκριμένο να μας αφηγηθούν. Όπως ακριβώς συμβαίνει και με τις ταινίες του Γάβρα, το νόημα έγκειται στα ζωώδη ένστικτα που έχουμε όλοι μας (με τους πιο προνομιούχους να έχουν την ευκαιρία να τα κρύψουν κάτω από το χαλάκι) και την ασταμάτητη κίνηση.

*Με πληροφορίες από: Stereogum | Pitchfork