GloRilla is back – Κυκλοφόρησε το βίντεο κλιπ του «Typa» με τον Xavier Legette του NFL

Η GloRilla ραπάρει για έναν «ride-or-die» έρωτα με τον παίκτη του NFL Xavier Legette στο νέο της μουσικό βίντεο για το «Typa», σε σκηνοθεσία του Benny Boom.

Στο βίντεο κλιπ του κομματιού, το οποίο δανείζεται samples από το «Love» της Keyshia Cole (με την ίδια την Cole να εμφανίζεται και στο βίντεο), η Glo περιγράφει λεπτομερώς ένα ειδύλλιο με τον σύντροφο της, τον οποίο υποδύεται ο Xavier Legette, wide receiver των Carolina Panthers.

Στην cameo εμφάνιση της στο κλιπ, η Cole καλείται να απαντήσει σε μια ερώτηση: «Λοιπόν Keyshia, έχεις γνωρίσει ποτέ με κάποιον που σε κάνει να θέλεις να είσαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου, αλλά φοβάσαι να του δείξεις τη χειρότερη πλευρά σου;» ρωτάει η GloRilla, με την Cole να απαντά: «Αν δεν του δείξεις ποια πραγματικά είσαι, πώς θα ξέρεις αν σε αγαπάει».

«Φοβάμαι ότι αν δείξω [ποια είμαι], τότε μπορεί να σηκωθεί και να φύγει», απαντά η GloRilla.

«Αν φύγει, δεν ήταν είναι γραφτό… Η αγάπη είναι για μεγάλους», καταλήγει η Cole.

Από την πλευρά του, ο Legette αντί να εμφανιστέι ως αστέρας του ποδοσφαίρου, παρουσιάζεται ως Clyde, καθώς μετράει μαζί με την Bonnie του (GloRilla) δεσμίδες με το πολυπόθητο χαρτί (cash rules everything around us, σωστά;), λίγο πρίν η αστυνομία βρεθεί στο κατώφλι τους.

Αφού τα μπλεξίματα με το νόμο ευτυχώς περνούν, οι δυο τους έρχονται πιο κοντά και οι σκηνές γίνονται πιο καυτές και παράλληλα τρυφερές, θυμίζοντας μας ένα σύγχρονο ρομάντζο της πραγματικής ζωής.

Αντίο αλκοόλ

Το νέο βίντεο της GloRilla έρχεται λίγους μήνες αφότου μίλησε για μια νέα κατεύθυνση που έχει πάρει στη ζωή της: αποφυγή αλκοόλ, καλύτερη ζωή.

«Πιθανότατα το ποτό [ήταν το πιο δύσκολο να το αποφύγω], παρόλο που δεν είμαι πότης. Δεν πίνω σφηνάκια, μόνο περιστασιακά. Πίνω μαργαρίτες», δήλωσε η Big Glo. «Είχα [να κάνω] πολλά πράγματα, όπως τα γεγονότα των αγώνων – το Σαββατοκύριακο των All-Star και το Super Bowl. Είχα εμφανίσεις και δεν μπορούσα να πιω. Συνήθως μου αρέσει να πείνω λίγο κατά την διάρκεια της προετοιμασίας μου. Αλλά δεν μπορούσα πλέον α το κάνω αυτό».

«Οπότε αυτό ήταν ίσως το πιο δύσκολο κομμάτι, γιατί το να πίνεις νερό είναι εύκολο, και το να πηγαίνεις στο γυμναστήριο είναι εύκολο, και το να διαβάζεις ένα βιβλίο είναι εύκολο», πρόσθεσε. «Μερικοί υιοθέτησαν αυτό το πρότυπο και αυτό το έκανε πιο εύκολο [για εμένα], ΄βέβαια, ήταν λίγοι. Όταν βρισκόμουν σε παρέες που όλοι έπιναν, έλεγα: ‘Ω, Θεέ μου’ και προσπαθούσα να μείνω μακριά τους».

*Με πληροφορίες από: Complex | People