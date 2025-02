Οι καλλιτέχνιδες που θα τιμήσει το Billboard – GloRilla, Muni Long και Tyla, δεν θα μπορούσαν να λείπουν

Σε όσα πράγματα και αν διαφωνούμε, μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε σε κάτι: φέτος ήταν η χρονιά των γυναικών στη μουσική, και το Billboard, το οποίο είναι έτοιμο να γιορτάσει τις πρωτοποριακές καλλιτέχνιδες του σήμερα στην ετήσια εκδήλωση Women in Music, αδιαμφησβήτητα δυσκολεύτηκε να διαλέξει τις τιμώμενες.

Οι φετινές καλλιτέχνιδες του Billboard αποτελούν μια ποικιλόμορφη ομάδα καλλιτεχνών, από ανερχόμενα αστέρια μέχρι βετεράνους, από την pop και την country, την R&B, το rap και όχι μόνο.

Όπως ανακοίνωσε το κορυφαίο αμερικανικό μουσικό περιοδικό, στην εκδήλωση του 2025 θα τιμηθούν οι: aespa, Ángela Aguilar, Erykah Badu, GloRilla, Gracie Abrams, JENNIE, Megan Moroney, Meghan Trainor, Muni Long και Tyla.

Η ηθοποιός και ακτιβίστρια Laverne Cox θα είναι η οικοδέσποινα της εκδήλωσης Billboard 2025 Women in Music, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 29 Μαρτίου στο YouTube Theater στο Inglewood της Καλιφόρνια.

Οι παρουσιαστές, οι ερμηνευτές και η πολυπόθητη γυναίκα της χρονιάς του Billboard θα ανακοινωθούν τις επόμενες εβδομάδες.

«Διευρύνουν τα όρια της μουσικής και του πολιτισμού»

«Το 2025 Billboard Women in Music γιορτάζει τις απίστευτες γυναίκες που συνεχίζουν να είναι καινοτόμες, να φέρνουν την αλλαγή και να αναδιαμορφώνουν το μέλλον της μουσικής», δήλωσε η Dana Droppo, Chief Brand Officer του Billboard.

Η αρχισυντάκτρια του Billboard, Hannah Karp, πρόσθεσε: «Από ανερχόμενα αστέρια μέχρι θρυλικά είδωλα, οι φετινές τιμώμενες επαναπροσδιορίζουν τι σημαίνει να είσαι πρωτοπόρος στη βιομηχανία. Είναι τιμή μας να αναδείξουμε τα εξαιρετικά επιτεύγματα και τη συνεισφορά τους μέσα από αξέχαστες εμφανίσεις, δυνατά αφιερώματα και μια βραδιά που θα φωτίσει πραγματικά τον αντίκτυπό τους. Είναι προνόμιο να συνεχίσουμε την παράδοση του Billboard να αναγνωρίζουμε τις γυναίκες που διευρύνουν τα όρια της μουσικής και του πολιτισμού και ανυπομονούμε να μοιραστούμε αυτή την απίστευτη βραδιά με το παγκόσμιο κοινό μας».

WHATCHU KNO ABOUT ME

Η GloRilla είχε αναμφισβήτητα μια καλή χρονιά. Παρέδωσε το ντεμπούτο άλμπουμ «Glorious» τον Οκτώβριο, έκανε το ντεμπούτο της στο Saturday Night Live και κέρδισε δύο υποψηφιότητες για Grammy στις κατηγορίες καλύτερο ραπ τραγούδι και καλύτερη ραπ ερμηνεία για τον ύμνο «Yeah Glo!».

Το Βραβείο Powerhouse της αξίζει και με το παραπάνω; Σίγουρα ναι.

Συνεχίζοντας σε R&B ρυθμούς, η Muni Long άφησε το στίγμα της στο μουσικό τοπίο το 2024, χάρη στην επιτυχία της «Made for Me», η οποία έφτασε στο Νο. 8 στο Hot R&B/Hip-Hop Songs chart του Billboard και στο Νο. 20 στο Hot 100. Το επιτυχημένο της σερί συνεχίστηκε με το «Make Me Forget», το πρώτο της Νο. 1 στο Adult R&B Airplay. Και οι δύο επιτυχίες εμφανίζονται στο δεύτερο άλμπουμ της, Revenge.

Φυσικά, η αγαπημένη της Gen Z δεν θα μπορούσε να λείπει: το 2024 (και το TikTok) αγκάλιασε την Tyla. Από τότε που η Νοτιοαφρικανή καλλιτέχνιδα έκανε αίσθηση με την επιτυχία της «Water», είναι μια δύναμη στην παγκόσμια μουσική επιρροή της Αφρικής.

Την τιμητική της είχε και η K-pop. Ως μέλος των Blackpink, η Νοτιοκορεάτισσα τραγουδίστρια και ράπερ JENNIE έχει κατακτήσει τα charts και τις σκηνές σε όλο τον κόσμο. Τώρα, η σταρ της K-pop ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το ντεμπούτο σόλο άλμπουμ της, Ruby, στις 7 Μαρτίου.

And the Icon Award goes to…Erykah Badu. Η τραγουδίστρια, στιχουργός και βασίλισσα της Neo-Soul έχει επηρεάσει καλλιτέχνες από όλα τα είδη στη διάρκεια της δεκαετούς καριέρας της. Οι αμέτρητες επιτυχίες της, όπως το «Love of My Life (An Ode to Hip Hop)» και το «Bag Lady», έχουν αντέξει στο χρόνο ως διαχρονικά κλασικά κομμάτια της μουσικής.

*Με πληροφορίες από: Billboard