Bruno Mars και Sexyy Red ανοίγουν σαμπάνιες με τη Lady Gaga και τη Rosé στο «Fat, Juicy & Wet»

Ο Bruno Mars και η Sexyy Red κάνουν το απόλυτο crossover στο μουσικό βίντεο για το νέο τους single, «Fat, Juicy and Wet», στο οποίο πρωταγωνιστούν επίσης οι κορυφαίες Lady Gaga και Rosé.

Τόσο η Gaga όσο και η Rosé μοιράζονται Top 10 επιτυχίες με τον Mars στο τελευταίο Billboard Hot 100 – το «Die With a Smile», που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Νο. 1 για τρίτη εβδομάδα, και το «Apt.», αντίστοιχα. Φαίνεται ότι ο Mars στοχεύει και πάλι στην κορυφή με το «Fat, Juicy & Wet».

Σε ένα κόκκινο φόντο, οι τέσσερις hitmakers φοράνε ασορτί outfit και ανοίγουν μπουκάλια σαμπάνιας ενώ χορεύουν σε ένα hip-hop beat.

«Fat, Juicy & Wet» ή αλλιώς ένας strip club ύμνος

Η κυκλοφορία του «Fat, Juicy & Wet» ήταν πολύ καλά υπολογισμένη με τον Mars να παρουσιάζει για πρώτη φορά το κομμάτι σε μια ανάρτηση στο Instagram, γιορτάζοντας την επιτυχία του «Die With a Smile», το οποίο ηγήθηκε του Hot 100 για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα.

«Σας ευχαριστώ όλους! Κατευθύνομαι στο στούντιο αυτή τη στιγμή για να φτιάξω έναν strip club ύμνο, ώστε να γιορτάσω και να παίξω όπως πρέπει αυτό το Σαββατοκύριακο», έγραψε. «Κάποιος παρακαλώ να με βοηθήσει να έρθω σε επαφή με την Sexyy Red!».

Και όπως φάνηκε κάποιος (ευτυχώς) την φώναξε, με την ράπερ από το Σεντ Λούις να σχολιάζει κάτω από το βίντεο: «Γειά σου Bruno» (μια φράση που ακούμε στο intro).

Παράλληλα, ο Mars και η Gaga διεκδικούν ένα Grammy, καθώς το «Die For A Smile» διεκδικεί το βραβείο για το τραγούδι της χρονιάς και την καλύτερη ερμηνεία ποπ ντουέτου/συγκροτήματος στην τελετή του 2025, την 1η Φεβρουαρίου. Αλλού, το «Apt.» των Mars και Rosé κέρδισε τον τίτλο του τραγουδιού με τις περισσότερες πωλήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή την εβδομάδα και έφτασε 12 συνεχόμενες εβδομάδες στο Νο. 1 του Billboard Global Excl. U.S. chart, καθιστώντας το το πρώτο K-pop τραγούδι που το καταφέρνει.

Στην κορυφή

Παράλληλα, η Sexyy, ένα από τα αστέρια του χιπ-χοπ, συνεχίζει το επιτυχημένο της σερί με αυτή τη συνεργασία υψηλού προφίλ. Η ράπερ έχει καταφέρει να σημειώσει τεράστια επιτυχία όσον αφορά τους κριτικούς με τις δύο τελευταίες συνεργασίες της, το «Whatchu Know About Me» με την GloRilla από το ντεμπούτο άλμπουμ της Glorious και το «Sticky» με τον Tyler, the Creator, την GloRilla και τον Lil Wayne.

Το «Whatchu Know About Me» έφτασε στο Νο. 1 του Rhythmic Airplay (τρεις εβδομάδες), του R&B/Hip-Hop Airplay, του Rap Airplay (πέντε εβδομάδες) και του TikTok Billboard Top 50, ενώ το «Sticky» χάρισε στη Sexyy το πρώτο της top 10 στο Hot 100 και πέρασε δύο εβδομάδες στο Hot R&B/Hip-Hop Songs.

Το 2024, ισοφάρισε με τον Drake ως η μοναδική καλλιτέχνιδα με τέσσερις No. 1 επιτυχίες στο Apple Music μέσα σε μια χρονιά και συγκέντρωσε βραβεία, συμπεριλαμβανομένου του «Best Breakthrough Hip-Hop Artist» στα BET Hip-Hop Awards.

*Με πληροφορίες από: Variety | Billboard.ca