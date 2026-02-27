newspaper
Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ναυάγιο στη Χίο: Πέντε συλλήψεις για κυκλώμα διακινητών στην Τουρκία που σχετίζονται με την πολύνεκρη τραγωδία
Ελλάδα 27 Φεβρουαρίου 2026, 19:25

Ναυάγιο στη Χίο: Πέντε συλλήψεις για κυκλώμα διακινητών στην Τουρκία που σχετίζονται με την πολύνεκρη τραγωδία

«Η έρευνα συνεχίζεται μέχρι την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης», επισήμανε ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας για το τραγικό ναυάγιο στη Χίο

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Η ενσυναίσθηση της AI κερδίζει τις εντυπώσεις, ακόμη κι αν ξέρουμε ότι είναι «τεχνητή»

Η ενσυναίσθηση της AI κερδίζει τις εντυπώσεις, ακόμη κι αν ξέρουμε ότι είναι «τεχνητή»

Spotlight

Ταυτοποιήθηκαν τα οκτώ μέλη του κυκλώματος που σχετίζεται με την πολύνεκρη τραγωδία στις 3 Φεβρουαρίου ανοιχτά της Χίου, με τις τουρκικές αρχές να προχωρούν στη σύλληψη πέντε ατόμων και στην επιβολή περιοριστικών όρων στους άλλους τρεις.

Υπενθυμίζεται ότι στο ναυάγιο που έγινε ανοιχτά του Μερσινιδίου στη Χίο, έχασαν τη ζωή τους 15 από τους 39 επιβαίνοντες μετανάστες και πρόσφυγες.

Η ανακοίνωση του αρχηγείου του Λιμενικού

Σε συνέχεια των ενημερώσεων σχετικά με το από 3/2/2026 περιστατικό έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή Μυρσινιδίου, ανοικτά της Χίου, το οποίο είχε ως τραγικό αποτέλεσμα τον θάνατο δεκαπέντε μεταναστών, οι οποίοι είχαν αναχωρήσει με φουσκωτό ταχύπλοο σκάφος από τις απέναντι τουρκικές ακτές, από το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνονται τα ακόλουθα:

«Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων ερευνών για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την εξάρθρωση του εγκληματικού δικτύου που οργάνωσε την παράνομη μεταφορά των αλλοδαπών, η Διεύθυνση Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων (ΔΑΠΘΑΣ), κατόπιν συστηματικής συλλογής και ανάλυσης στοιχείων σε συνεργασία με το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου, καθώς και ανταλλαγής πληροφοριών μέσω των αρμόδιων διεθνών αρχών (INTERPOL), με τις τουρκικές αστυνομικές Αρχές της Σμύρνης, συνέβαλε καθοριστικά στον εντοπισμό και την ταυτοποίηση των μελών της εν λόγω εγκληματικής οργάνωσης, η οποία δρούσε στη γείτονα χώρα.

Ως αποτέλεσμα της διακρατικής συνεργασίας και της αξιοποίησης των ανωτέρω στοιχείων, ασκήθηκαν από τις δικαστικές αρχές της Σμύρνης ποινικές διώξεις σε βάρος συνολικά οκτώ (08) ατόμων, μελών του εν λόγω κυκλώματος, οι οποίες οδήγησαν στη σύλληψη πέντε (05) εξ αυτών και στην επιβολή περιοριστικών όρων στους λοιπούς τρεις (03).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι ανωτέρω εμπλεκόμενοι κατείχαν καίριους ρόλους στην ιεραρχία και την επιχειρησιακή δομή της οργάνωσης. Ειδικότερα, μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται ο ιδιοκτήτης του χρησιμοποιηθέντος ταχυπλόου σκάφους μεταφοράς, οι ιδιοκτήτες και οδηγοί των οχημάτων που μετέφεραν τους αλλοδαπούς, καθώς και οι κάτοχοι των λοιπών οχημάτων (οχημάτων – προπομπών και γερανοφόρου οχήματος ρυμούλκησης του σκάφους προς το σημείο απόπλου από τις τουρκικές ακτές).

Παράλληλα, η έρευνα της ΔΑΠΘΑΣ, σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, συνεχίζεται με την εξέταση της άμεσης συσχέτισης της συγκεκριμένης εγκληματικής οργάνωσης με τουλάχιστον τρία (03) ακόμη περιστατικά παράνομης διακίνησης αλλοδαπών από τις τουρκικές ακτές προς νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα οποία έλαβαν χώρα από τις αρχές Δεκεμβρίου 2025 έως το τέλος του Ιανουάριου του τρέχοντος έτους.

Το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, με γνώμονα την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και τη διασφάλιση των θαλασσίων συνόρων, μέσω των εξειδικευμένων υπηρεσιών του, θεωρεί καθήκον του να εξαντλεί κάθε επιχειρησιακή και νομική δυνατότητα για την καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος της παράνομης διακίνησης μεταναστών, με ιδιαίτερη έμφαση στη στενή και αποτελεσματική διεθνή συνεργασία».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ναυτιλία
Capital Tankers Corp.: Ιστορικό ρεκόρ για την ελληνική ναυτιλία

Capital Tankers Corp.: Ιστορικό ρεκόρ για την ελληνική ναυτιλία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η ενσυναίσθηση της AI κερδίζει τις εντυπώσεις, ακόμη κι αν ξέρουμε ότι είναι «τεχνητή»

Η ενσυναίσθηση της AI κερδίζει τις εντυπώσεις, ακόμη κι αν ξέρουμε ότι είναι «τεχνητή»

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Πτωτικός ο Φεβρουάριος, σταμάτησε το ανοδικό σερί της αγοράς

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πτωτικός ο Φεβρουάριος, σταμάτησε το ανοδικό σερί της αγοράς

inWellness
inTown
inTickets 25.02.26

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου - Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Λόρα: Η απόφασή της να ενημερώσει τις γερμανικές Αρχές και η επόμενη ημέρα για την 16χρονη
Ελλάδα 27.02.26

Λόρα: Η απόφασή της να ενημερώσει τις γερμανικές Αρχές και η επόμενη ημέρα για την 16χρονη

Η Λόρα φαίνεται να έμενε σε κάποιο κοινόβιο στο Βερολίνο και μετά από 49 ημέρες αποφάσισε να τον εγκαταλείψει και ενημέρωσε τις γερμανικές Αρχές - Τι λέει ο εκπρόσωπος της Αστυνομίας του Βερολίνου στο Live News

Σύνταξη
Λουτράκι: Το ραντεβού θανάτου με δράστη έναν 17χρονο που αναζητείται – Τουλάχιστον δέκα προσαγωγές
Ελλάδα 27.02.26

Λουτράκι: Το ραντεβού θανάτου με δράστη έναν 17χρονο που αναζητείται – Τουλάχιστον δέκα προσαγωγές

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της άγριας δολοφονίας 17χρονου και τον τραυματισμό 19χρονου στο Λουτράκι - Η αστυνομία έχει προσχωρήσει στην προσαγωγή της μητέρας του φερόμενου δράστη και άλλων δέκα φίλων του

Σύνταξη
Λέρος: Θύμα κακοποίησης ο 18χρονος που σκότωσε τον πατέρα του – Η καταγγελία στο Χαμόγελο του Παιδιού πριν 5 χρόνια
Ελλάδα 27.02.26

Λέρος: Θύμα κακοποίησης ο 18χρονος που σκότωσε τον πατέρα του – Η καταγγελία στο Χαμόγελο του Παιδιού πριν 5 χρόνια

Όπως αναφέρει το Χαμόγελο του Παιδιού είχε ενημερώσει τις Αρχές από το 2021, αλλά κανείς δεν προστάτευσε την οικογένεια - Σοκάρει η ομολογία του 18χρονου

Σύνταξη
Τέμπη: Η μητέρα του μηχανοδηγού σπάει τη σιωπή της – «Το παιδί μου λοιδορήθηκε όσο τίποτε»
Ελλάδα 27.02.26

Τέμπη: Η μητέρα του μηχανοδηγού σπάει τη σιωπή της – «Το παιδί μου λοιδορήθηκε όσο τίποτε»

Η μητέρα του μηχανοδηγού Σπύρου Βούλγαρη μιλά για πρώτη φορά δημόσια στα αποκαλυπτήρια του μνημείου, στην Καισαριανή, για τα θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη.

Σύνταξη
Σε εξέλιξη οι έρευνες για το φονικό στο Λουτράκι – Μίλησε ο 19χρονος τραυματίας
Νέες πληροφορίες 27.02.26

Σε εξέλιξη οι έρευνες για το φονικό στο Λουτράκι – Μίλησε ο 19χρονος τραυματίας

Ο 19χρονος τραυματίας, που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Σωτηρία» χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του, έδωσε μία πρώτη κατάθεση στους αστυνομικούς

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Χωρίς απαντήσεις η ιατροδικαστική για το ακέφαλο πτώμα στη Χαλκιδική – Πιθανόν ανήκει σε γυναίκα
Συνέχεια στο θρίλερ 27.02.26

Χωρίς απαντήσεις η ιατροδικαστική για το ακέφαλο πτώμα στη Χαλκιδική – Πιθανόν ανήκει σε γυναίκα

Η ιατροδικαστική εξέταση που ολοκληρώθηκε το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη δεν μπόρεσε να δώσει απαντήσεις, λόγω της προχωρημένης σήψης του πτώματος

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Απόλλων Σμύρνης – Ολυμπιακός
Πόλο 27.02.26

LIVE: Απόλλων Σμύρνης – Ολυμπιακός

LIVE: Απόλλων Σμύρνης – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Απόλλων Σμύρνης – Ολυμπιακός για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος. Τηλεοπτικά από EΡΤ Sports 1.

Σύνταξη
Μαζί με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια: Το πρόγραμμα ΑΕΚ και Παναθηναϊκού τον Μάρτιο
Ποδόσφαιρο 27.02.26

Μαζί με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια: Το πρόγραμμα ΑΕΚ και Παναθηναϊκού τον Μάρτιο

Πώς διαμορφώνεται το πρόγραμμα ΑΕΚ και Παναθηναϊκού, σε Ελλάδα και Ευρώπη, μετά τις σημερινές κληρώσεις – Ποια παιχνίδια θα δώσουν μέσα στον Μάρτιο για τη Super League Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ.

Σύνταξη
Σουηδία: Δεν αποκλείει την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων, στην περίπτωση ενός πολέμου
Κόσμος 27.02.26

Σουηδία: Δεν αποκλείει την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων, στην περίπτωση ενός πολέμου

Η Σουηδία έβαλε τέλος στη στρατιωτική ουδετερότητά της, που ίσχυε επί δύο αιώνες, και τον Μάρτιο του 2024 εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, το 2022

Σύνταξη
Πελεγκρίνι: «Μου αρέσει να διαχειρίζομαι μια ομάδα που αγωνίζεται και στις τρεις διοργανώσεις»
Ποδόσφαιρο 27.02.26

Πελεγκρίνι: «Μου αρέσει να διαχειρίζομαι μια ομάδα που αγωνίζεται και στις τρεις διοργανώσεις»

Ο προπονητής της Μπέτις που αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό στους «16» του Europa League, θέτοντας ως προτεραιότητα για την ομάδα του το ισπανικό πρωτάθλημα και την Ευρώπη σε δεύτερο πλάνο.

Σύνταξη
Έδωσε τελικά ο Μικ Τζάγκερ «την ευχή του» και τη μουσική του στην Μελάνια Τραμπ για το ντοκιμαντέρ της;
Ποια είναι η αλήθεια; 27.02.26

Έδωσε τελικά ο Μικ Τζάγκερ «την ευχή του» και τη μουσική του στην Μελάνια Τραμπ για το ντοκιμαντέρ της;

Πρόσφατα, ο παραγωγός του ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ δήλωσε ότι ο Μικ Τζάγκερ «συμμετείχε [στη διαδικασία] και έδωσε την ευχή του».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας: Το Ιράν αποθηκεύει ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού σε υπόγεια εγκατάσταση
Εμπιστευτική έκθεση 27.02.26

Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας: Το Ιράν αποθηκεύει ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού σε υπόγεια εγκατάσταση

Τι αναφέρει σε έκθεσή του ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας - Είναι η πρώτη φορά που ο ΔΟΑΕ αναφέρει τοποθεσία του Ιράν που έχει αποθηκευτεί ουράνιο εμπλουτισμένο σε ποσοστό έως και 60%

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ο Μπιλ Κλίντον στο Κογκρέσο για τον Έπσταϊν – «Λάθος πρόεδρος» καταθέτει λένε οι Δημοκρατικοί
Αρχεία Έπσταϊν 27.02.26

ΗΠΑ: Ο Μπιλ Κλίντον στο Κογκρέσο για τον Έπσταϊν – «Λάθος πρόεδρος» καταθέτει λένε οι Δημοκρατικοί

Ο Μπιλ Κλίντον αρνείται ότι γνώριζε για τη δράση του Έπσταϊν. Υποστηρίζει ότι ο ίδιος θα τον είχε καταδώσει στις αρχές. Οι Δημοκρατικοί βουλευτές ζητούν πλέον να καταθέσει και ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
LIVE: Ελλάδα – Μαυροβούνιο
Μπάσκετ 27.02.26

LIVE: Ελλάδα – Μαυροβούνιο

LIVE: Ελλάδα – Μαυροβούνιο. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ελλάδα – Μαυροβούνιο για την 3η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ1.

Σύνταξη
Άρης: Το φλουρί στον μαχητή Μιχάλη Βοριαζίδη (pic)
Ποδόσφαιρο 27.02.26

Άρης: Το φλουρί στον μαχητή Μιχάλη Βοριαζίδη (pic)

Στον νεαρό μέσο έπεσε το φλουρί της πίτας του Άρη, στην κοπή που έγινε στο Νέο Ρύσιο, μετά την προπόνηση, παρουσία και του Θόδωρου Καρυπίδη, ο οποίος μίλησε και στους παίκτες.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Mercosur: Ο Μητσοτάκης είναι το ίδιο «πρόσωπο» με την φον ντερ Λάιεν – Να πάρει θέση για το τι θα κάνει με τους αγρότες
Επικαιρότητα 27.02.26

ΣΥΡΙΖΑ για Mercosur: Ο Μητσοτάκης είναι το ίδιο «πρόσωπο» με την φον ντερ Λάιεν – Να πάρει θέση για το τι θα κάνει με τους αγρότες

«Η ομοϊδεάτης και συνοδοιπόρος  του κ. Μητσοτάκη επέλεξε να παρακάμψει τα εκλεγμένα όργανα που αντιπροσωπεύουν τους Ευρωπαίους και να αγνοήσει τη νομιμότητα και τη διαφάνεια που συγκροτούν τον πυρήνα της Δημοκρατίας», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Λόρα: Η απόφασή της να ενημερώσει τις γερμανικές Αρχές και η επόμενη ημέρα για την 16χρονη
Ελλάδα 27.02.26

Λόρα: Η απόφασή της να ενημερώσει τις γερμανικές Αρχές και η επόμενη ημέρα για την 16χρονη

Η Λόρα φαίνεται να έμενε σε κάποιο κοινόβιο στο Βερολίνο και μετά από 49 ημέρες αποφάσισε να τον εγκαταλείψει και ενημέρωσε τις γερμανικές Αρχές - Τι λέει ο εκπρόσωπος της Αστυνομίας του Βερολίνου στο Live News

Σύνταξη
Καλλιτεχνική κολύμβηση: Οι τρίδυμες αδελφές Αλεξανδρή επιστρέφουν στην Ελλάδα μετά από 14 χρόνια στην Αυστρία
Καλλιτεχνική κολύμβηση 27.02.26

Οι τρίδυμες αδελφές Αλεξανδρή επιστρέφουν στην Ελλάδα μετά από 14 χρόνια στην Αυστρία

Οι Παγκόσμιες Πρωταθλήτριες της καλλιτεχνικής κολύμβησης αδερφές Αλεξανδρή επιστρέφουν στην Ελλάδα μετά από 14 χρόνια καριέρας στην Αυστρία. Και στο βάθος... Λος Αντζελες!

Σύνταξη
Ιράν: Ολόκληρη η Μέση Ανατολή προετοιμάζεται για πιθανό χτύπημα των ΗΠΑ – Το USS Gerald R. Ford στο Ισραήλ
Οι τελευταίες εξελίξεις 27.02.26

Ολόκληρη η Μέση Ανατολή προετοιμάζεται για πιθανό χτύπημα των ΗΠΑ στο Ιράν - Το USS Gerald R. Ford στο Ισραήλ

Μέτρα προφύλαξης από ΗΠΑ, Βρετανία, Γαλλία, Κίνα για τους πολίτες τους στη Μέση Ανατολή - Ο ΥΠΕΞ του Ομάν συναντά σήμερα τον Βανς - Ανακοίνωση ΔΟΑΕ για το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν 

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Λουτράκι: Το ραντεβού θανάτου με δράστη έναν 17χρονο που αναζητείται – Τουλάχιστον δέκα προσαγωγές
Ελλάδα 27.02.26

Λουτράκι: Το ραντεβού θανάτου με δράστη έναν 17χρονο που αναζητείται – Τουλάχιστον δέκα προσαγωγές

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της άγριας δολοφονίας 17χρονου και τον τραυματισμό 19χρονου στο Λουτράκι - Η αστυνομία έχει προσχωρήσει στην προσαγωγή της μητέρας του φερόμενου δράστη και άλλων δέκα φίλων του

Σύνταξη
Ποια είναι η Σιλβάνα Αρμάνι; Πρώην μοντέλο, τηλεφωνήτρια και τώρα στο τιμόνι της διαδοχής του οίκου Armani
Ανιψιά 27.02.26

Ποια είναι η Σιλβάνα Αρμάνι; Πρώην μοντέλο, τηλεφωνήτρια και τώρα στο τιμόνι της διαδοχής του οίκου Armani

Η Σιλβάνα Αρμάνι και ο συνεργάτης / σύντροφος του Τζόρτζιο Αρμάνι, Λέο Ντελ’ Όρκο, έχουν πλέον αφήσει το παρασκήνιο βγαίνοντας το φως για το παρόν και το μέλλον του οίκου Armani.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γάζα: Μεταστροφή της κοινής γνώμης στις ΗΠΑ – Πιο πολλοί Αμερικανοί συμπαθούν τους Παλαιστίνιους από το Ισραήλ
Δημοσκόπηση Gallup 27.02.26

Γάζα: Μεταστροφή της κοινής γνώμης στις ΗΠΑ – Πιο πολλοί Αμερικανοί συμπαθούν τους Παλαιστίνιους από το Ισραήλ

Σε λίγα χρόνια, το χάσμα που χώριζε τους συμπαθούντες τους Ισραηλινούς από τους Παλαιστίνιους έχει υπερκαλυφθεί, κυρίως στο Δημοκρατικό Κόμμα. Αιτία οι ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα, αλλά και ο Νετανιάχου

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο