Κικίλιας: Το λιμενικό σώζει ζωές – Περιμένουμε τα αποτελέσματα της ΕΔΕ και της Δικαιοσύνης για το ναυάγιο στη Χίο
Πολιτική Γραμματεία 18 Φεβρουαρίου 2026, 14:25

Κικίλιας: Το λιμενικό σώζει ζωές – Περιμένουμε τα αποτελέσματα της ΕΔΕ και της Δικαιοσύνης για το ναυάγιο στη Χίο

Σε συνέντευξή του ο Βασίλης Κικίλιας αναφέρθηκε στο ζήτημα της μετανάστευσης, στον ρόλο του λιμενικού για την προστασία των συνόρων και για την ανάγκη αναβάθμισης των υποδομών στα λιμάνια της χώρας

Spotlight

Συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης παραχώρησε ο Βασίλης Κικίλιας στην ΕΡΤ μιλώντας μεταξύ άλλων για το ναυάγιο στη Χίο, το ζήτημα της μετανάστευσης αλλά και τα έργα που δρομολογεί το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για αναβάθμιση των υποδομών στα λιμάνια.

Αναφερόμενος στην τραγωδία στη Χίο, ο κ. Κικίλιας τόνισε ότι τα στελέχη του Λιμενικού επιχειρούν σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, «σώζουν ζωές καθημερινά» και ταυτόχρονα επιτηρούν τα θαλάσσια σύνορα.

Επεσήμανε ακόμα ότι για τις επιχειρήσεις του λιμενικού υπάρχουν σαφείς κανόνες εμπλοκής, άρα και προβλεπόμενες διαδικασίες διερεύνησης όταν συμβαίνουν περιστατικά, όπως το τραγικό δυστύχημα στη Χίο.

Όπως είπε αναμένονται τα αποτελέσματα της ΕΔΕ και της όποιας δικαστικής διερεύνησης και υπογράμμισε ότι σε αυτές τις διαδικασίες δεν πρέπει να παρεμβαίνει κανείς στο πλαίσιο της διάκρισης των εξουσιών.

Για τη μεταναστευτική πολιτική

Μιλώντας για τη μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης, έκανε λόγο για τη «δύσκολη καθημερινότητα που βιώνουν οι κάτοικοι περιοχών της Αθήνας, λόγω της παράνομης μετανάστευσης».

Αναφερόμενος σε γειτονιές όπως ο Κολωνός, τα Σεπόλια, η Ακαδημία Πλάτωνος, ο Άγιος Παντελεήμονας, και η πλατεία Αττικής, ο κ. Κικίλιας τόνισε ότι «όταν τα παιδιά φοβούνται να πάνε στην παιδική χαρά και οι γυναίκες δεν αισθάνονται ασφαλείς να κυκλοφορήσουν το βράδυ, αυτό δεν μπορεί να μας αφήνει αδιάφορους», υπογραμμίζοντας ότι «ο σύγχρονος πατριωτισμός δεν είναι ταμπού ούτε ταυτίζεται με τα άκρα».

Διαχώρισε «τον ανθρωπισμό και τη φροντίδα των προσφύγων που έρχονται από εμπόλεμες περιοχές» από τη δημιουργία συνθηκών που οδηγούν, όπως είπε, στην «εκδίωξη Αθηναίων από τις γειτονιές όπου μεγάλωσαν».

Προτεραιότητα η αναβάθμιση υποδομών στα λιμάνια

Αναφορικά με τα ζητήματα υποδομών στα λιμάνια της χώρας, ο κ. Κικίλιας επεσήμανε ότι προτεραιότητα είναι η άμεση αντιμετώπιση ζητημάτων ασφάλειας και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου αυξάνεται ο τουρισμός και η ακτοπλοϊκή κίνηση».

Εξήγησε ότι οι παρεμβάσεις υλοποιούνται σε συνεργασία με περιφέρειες, δήμους και νησιωτικές κοινωνίες και περιέγραψε ένα σχέδιο που περιλαμβάνει αναβάθμιση λιμανιών, δημιουργία μαρίνων και βελτίωση της παράκτιας ζώνης, όπως στην περίπτωση του λιμανιού της Ελευσίνας, συνδέοντας την ανάπτυξη με επενδύσεις, οικονομική δραστηριότητα, αναβάθμιση των τοπικών κοινωνιών και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Για τους στόχους της ΝΔ στις εκλογές

Σε σχέση με τους πολιτικούς στόχους της Νέας Δημοκρατίας είπε ότι «πρέπει να αναγνωριστεί στον Κυριάκο Μητσοτάκη τεράστια ανθεκτικότητα και ικανότητα να διαχειρίζεται μια χώρα σε περίοδο μόνο κρίσεων», αναφερόμενος στην πανδημία, τον πόλεμο στην Ουκρανία, την ενεργειακή κρίση.

Υπογράμμισε ότι, παρά τις δυσκολίες, αξιοποιήθηκαν ευρωπαϊκά κονδύλια, μειώθηκαν φόροι και αυξήθηκαν μισθοί και συντάξεις, επισημαίνοντας πως «δεν κρινόμαστε από αυτά που λέμε, κρινόμαστε από τα έργα μας».

Πρόσθεσε ότι η αξιολόγηση της κυβέρνησης και το διακύβευμα στις επόμενες εκλογές δεν εξαρτάται από την αντιπολίτευση ή από τα όποια νέα κομματικά σχήματα, αλλά από το αν «κάνουμε συνειδητά, οργανωμένα, επαγγελματικά και σοβαρά τη δουλειά μας».

Δημιουργούνται οκτώ νέες φυλακές – Η φυλακή Κορυδαλλού θα μεταφερθεί στον Ασπρόπυργο
Το χρονοδιάγραμμα 18.02.26

Δημιουργούνται οκτώ νέες φυλακές – Η φυλακή Κορυδαλλού θα μεταφερθεί στον Ασπρόπυργο

«Ετοιμάζουμε και άλλα καταστήματα στους Φιλιάτες Θεσπρωτίας, στα Γιάννενα, στη Μεγαλόπολη και επίσης στη Δυτική Μακεδονία. Αυτά όλα τρέχουν πολύ γρήγορα», ανέφερε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης

Σύνταξη
Επίθεση Γεωργιάδη σε δημοσιογράφο της ΕΡΤ για την κόντρα με Κωνσταντοπούλου – Οι αντιδράσεις
Παρασκήνιο 18.02.26

Επίθεση Γεωργιάδη σε δημοσιογράφο της ΕΡΤ για την κόντρα με Κωνσταντοπούλου – Οι αντιδράσεις

Ο κ. Γεωργιάδης, εμφανίστηκε ενοχλημένος από ερώτηση για την κόντρα του με την κ. Κωνσταντοπούλου και σε υψηλούς τόνους κατηγόρησε τον δημιοσιογράφο για «ισαποστακισμό», παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως θύμα - Έντονη αντίδραση από τον ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Ερντογάν: Ανεπαρκής η προσπάθεια νέας αρχιτεκτονικής άμυνας στην ΕΕ χωρίς την Τουρκία
Μήνυμα σε Βρυξέλλες 18.02.26

Ερντογάν: Ανεπαρκής η προσπάθεια νέας αρχιτεκτονικής άμυνας στην ΕΕ χωρίς την Τουρκία

Επιστρέφοντας στην Τουρκία από την Αιθιοπία ο Ερντογάν υπογράμμισε για μία ακόμα φορά ότι η ΕΕ έχει ανάγκη την Άγκυρα στη νέα αρχιτεκτονική άμυνας και ασφάλειας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Νέα Αριστερά για ΟΠΕΚΑ: Η ΝΔ δημιούργησε το «βαθύ κράτος», το συντηρεί και τρέφεται από αυτό
Πυρά 18.02.26

Νέα Αριστερά για ΟΠΕΚΑ: Η ΝΔ δημιούργησε το «βαθύ κράτος», το συντηρεί και τρέφεται από αυτό

«Η Νέα Δημοκρατία έχει χτίσει ένα κράτος που λειτουργεί με πελατειακές λογικές, με πολιτική εποπτεία που κάνει τα στραβά μάτια σε κάθε παρατυπία», τονίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Το ΚΚΕ στο πλάι του λαού της Κούβας και απέναντι στο εμπάργκο των ιμπεριαλιστών των ΗΠΑ
Πολιτική Γραμματεία 18.02.26

Κουτσούμπας: Το ΚΚΕ στο πλάι του λαού της Κούβας και απέναντι στο εμπάργκο των ιμπεριαλιστών των ΗΠΑ

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας συναντήθηκε με τον πρέσβη της Κούβας - Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ έχουν εξαγγείλει κινητοποιήσεις στην Αθήνα υπέρ του κουβανικού λαού

Σύνταξη
Ο Δένδιας και το νέο δόγμα στα εξοπλιστικά – Τι θα προβλέπει ο όρος «Τουρκία» στις διαπραγματεύσεις
Πολιτική 18.02.26

Ο Δένδιας και το νέο δόγμα στα εξοπλιστικά – Τι θα προβλέπει ο όρος «Τουρκία» στις διαπραγματεύσεις

Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές στο in ο στόχος που έχει θέσει ο Δένδιας στα εξοπλιστικά είναι η Τουρκία να μην έχει την δυνατότητα απόκτησης ίδιων πλατφορμών με την Ελλάδα

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Το ΠΑΣΟΚ αναστέλλει την κομματική ιδιότητα της ελεγχόμενης προϊσταμένης του ΟΠΕΚΑ
Εκτός κόμματος 18.02.26

Το ΠΑΣΟΚ αναστέλλει την κομματική ιδιότητα της ελεγχόμενης προϊσταμένης του ΟΠΕΚΑ

Η Αναστασία Χατζηδάκη ζήτησε την αναστολή της κομματικής της ιδιότητας μέχρι την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης που φέρεται να εμπλέκεται, σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας

Σύνταξη
Ο Μητσοτάκης πυροβολεί την κοινή λογική και η συμπαράσταση εργαζομένων της Βιολάντα στο αφεντικό την ανθρώπινη ψυχή
in Confidential 18.02.26

Ο Μητσοτάκης πυροβολεί την κοινή λογική και η συμπαράσταση εργαζομένων της Βιολάντα στο αφεντικό την ανθρώπινη ψυχή

Ξανάρχισε το παιχνίδι των διλημμάτων ενόψει εκλογών ο πρωθυπουργός: ή εγώ ή το χάος, είναι το μήνυμα. Η διπλή όψη μιας τραγικής ιστορίας στα Τρίκαλα. Οι νέες συμμαχίες εντός ΣΥΡΙΖΑ και οι κομμένοι από το κόμμα του Τσίπρα.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Απάντηση στο «Νέα Δημοκρατία ή χάος» έδωσε ο Ανδρουλάκης – «Οι μόνοι που έχουν να χάσουν είναι οι ολιγάρχες»
Πολιτική Γραμματεία 18.02.26

Απάντηση στο «Νέα Δημοκρατία ή χάος» έδωσε ο Ανδρουλάκης – «Οι μόνοι που έχουν να χάσουν είναι οι ολιγάρχες»

«Ο κ. Μητσοτάκης είπε να μη θέσουμε σε περιπέτεια τις κατακτήσεις μας (...). Οι μόνοι που έχουν να χάσουν από τις κατακτήσεις που τους πρόσφερε είναι οι ολιγάρχες», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Σύνταξη
Δεν πείθουν οι απαντήσεις της ΑΑΔΕ για τις τελευταίες κατανομές του ΟΠΕΚΕΠΕ
Διαξιφισμοί και κενά 18.02.26

Δεν πείθουν οι απαντήσεις της ΑΑΔΕ για τις τελευταίες κατανομές του ΟΠΕΚΕΠΕ

Αντιδράσεις απέναντι στις «διευκρινίσεις» που έδωσε η νέα διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ - Αντιπολίτευση και φορείς ζητούν συγκεκριμένα στοιχεία.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι πολύ μακριά από τις ανάγκες των νέων ανθρώπων
Επικαιρότητα 17.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι πολύ μακριά από τις ανάγκες των νέων ανθρώπων

«Μάλλον δεν το ξέρετε κ. Μητσοτάκη, αλλά τα μέτρα αύξησης των μισθών και των αποδοχών που διαφημίζετε τα έχει ήδη υπερσκελίσει η ακρίβεια για να συντηρούν τα υπερκέρδη τους τα καρτέλ», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Κυρ. Μητσοτάκης: Ένα «success story» με αμφιλεγόμενα ποσοστά – Όταν ο πρωθυπουργός μιλά για τη νεανική ανεργία
Παρασκήνιο 17.02.26

Ένα «success story» με αμφιλεγόμενα ποσοστά - Όταν ο πρωθυπουργός μιλά για τη νεανική ανεργία

Είσαι νέος/α και γκρινιάζεις; Μην το κάνεις. Απλά κάνε κλικ σε ένα από τα προφίλ που διατηρεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και γρήγορα θα αλλάξεις γνώμη. Όχι, το κείμενο αυτό δεν περιλαμβάνει «τοποθέτηση προϊόντος».

Σύνταξη
Έρευνα του ΠΑΣΟΚ για τους νέους στην Κεντρική Μακεδονία: Η οικονομική κρίση πέρασε, αλλά θέλουν να φύγουν
Brain drain 17.02.26

Έρευνα του ΠΑΣΟΚ για τους νέους στην Κεντρική Μακεδονία: Η οικονομική κρίση πέρασε, αλλά θέλουν να φύγουν

Το 47,4% απάντησε ότι ακόμα σκέφτεται να φύγει στο εξωτερικό, ενώ η πλειοψηφία των ερωτηθέντων δήλωσε δυσαρεστημένη από την υποστήριξη που παρέχει η κυβέρνηση στους νέους, σύμφωνα με έρευνα για λογαριασμό του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
«Χυδαίο κατασκεύασμα» η καταγγελία της εργαζόμενης στην Πλεύση, λέει η Κωνσταντοπούλου
Πολιτική Γραμματεία 17.02.26

«Χυδαίο κατασκεύασμα» η καταγγελία της εργαζόμενης στην Πλεύση, λέει η Κωνσταντοπούλου

H κ. Κωνσταντοπούλου, προειδοποίησε μάλιστα πως θα γίνουν όλες οι νόμιμες ενέργειες κατά των «συκοφαντών» και όσων αναπαράγουν τις «συκοφαντίες»

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Λιακούλη: Πολιτικό θράσος να προτείνει η κυβέρνηση «μητρώο διαφθοράς» – Ας γράψει το… όνομά της
Γεμάτη σκάνδαλα 17.02.26

Λιακούλη: Πολιτικό θράσος να προτείνει η κυβέρνηση «μητρώο διαφθοράς» – Ας γράψει το… όνομά της

«Η κυβέρνηση προσπαθεί να 'συνηθίσει' την ελληνική κοινωνία σε έναν πολιτικό μιθριδατισμό, με νέα σκάνδαλα να έρχονται διαρκώς στην επιφάνεια και τη διαφθορά να πνίγει το δημόσιο διάλογο», τόνισε η Ευαγγελία Λιακούλη

Σύνταξη
Ζαχαριάδης: Να μην μπερδεύουμε τις εξορύξεις με τα ζητήματα του διεθνούς δικαίου
Πολιτική Γραμματεία 17.02.26

Ζαχαριάδης: Να μην μπερδεύουμε τις εξορύξεις με τα ζητήματα του διεθνούς δικαίου

«Η ίδια εταιρεία, η οποία υπέγραψε μαζί μας χθες, υπογράφει και με την Τουρκία για άλλες περιοχές. Άρα, η εξωτερική πολιτική και η διπλωματία είναι ένα χωριστό κεφάλαιο από τα ενεργειακά», τονίζει ο Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για Αττική Οδό: Υποδομές σε δοκιμασία – Έλλειψη προγραμματισμού και περιοδικής συντήρησης
Κυκλοφοριακό έμφραγμα 17.02.26

ΠΑΣΟΚ για Αττική Οδό: Υποδομές σε δοκιμασία – Έλλειψη προγραμματισμού και περιοδικής συντήρησης

«Αδιανόητο να ανακοινώνονται την 'τελευταία στιγμή' κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για βαριά συντήρηση, όταν αυτές επηρεάζουν την καθημερινότητα χιλιάδων πολιτών», λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
