Κικίλιας: Το λιμενικό σώζει ζωές – Περιμένουμε τα αποτελέσματα της ΕΔΕ και της Δικαιοσύνης για το ναυάγιο στη Χίο

Συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης παραχώρησε ο Βασίλης Κικίλιας στην ΕΡΤ μιλώντας μεταξύ άλλων για το ναυάγιο στη Χίο, το ζήτημα της μετανάστευσης αλλά και τα έργα που δρομολογεί το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για αναβάθμιση των υποδομών στα λιμάνια.

Αναφερόμενος στην τραγωδία στη Χίο, ο κ. Κικίλιας τόνισε ότι τα στελέχη του Λιμενικού επιχειρούν σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, «σώζουν ζωές καθημερινά» και ταυτόχρονα επιτηρούν τα θαλάσσια σύνορα.

Επεσήμανε ακόμα ότι για τις επιχειρήσεις του λιμενικού υπάρχουν σαφείς κανόνες εμπλοκής, άρα και προβλεπόμενες διαδικασίες διερεύνησης όταν συμβαίνουν περιστατικά, όπως το τραγικό δυστύχημα στη Χίο.

Όπως είπε αναμένονται τα αποτελέσματα της ΕΔΕ και της όποιας δικαστικής διερεύνησης και υπογράμμισε ότι σε αυτές τις διαδικασίες δεν πρέπει να παρεμβαίνει κανείς στο πλαίσιο της διάκρισης των εξουσιών.

Για τη μεταναστευτική πολιτική

Μιλώντας για τη μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης, έκανε λόγο για τη «δύσκολη καθημερινότητα που βιώνουν οι κάτοικοι περιοχών της Αθήνας, λόγω της παράνομης μετανάστευσης».

Αναφερόμενος σε γειτονιές όπως ο Κολωνός, τα Σεπόλια, η Ακαδημία Πλάτωνος, ο Άγιος Παντελεήμονας, και η πλατεία Αττικής, ο κ. Κικίλιας τόνισε ότι «όταν τα παιδιά φοβούνται να πάνε στην παιδική χαρά και οι γυναίκες δεν αισθάνονται ασφαλείς να κυκλοφορήσουν το βράδυ, αυτό δεν μπορεί να μας αφήνει αδιάφορους», υπογραμμίζοντας ότι «ο σύγχρονος πατριωτισμός δεν είναι ταμπού ούτε ταυτίζεται με τα άκρα».

Διαχώρισε «τον ανθρωπισμό και τη φροντίδα των προσφύγων που έρχονται από εμπόλεμες περιοχές» από τη δημιουργία συνθηκών που οδηγούν, όπως είπε, στην «εκδίωξη Αθηναίων από τις γειτονιές όπου μεγάλωσαν».

Προτεραιότητα η αναβάθμιση υποδομών στα λιμάνια

Αναφορικά με τα ζητήματα υποδομών στα λιμάνια της χώρας, ο κ. Κικίλιας επεσήμανε ότι προτεραιότητα είναι η άμεση αντιμετώπιση ζητημάτων ασφάλειας και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου αυξάνεται ο τουρισμός και η ακτοπλοϊκή κίνηση».

Εξήγησε ότι οι παρεμβάσεις υλοποιούνται σε συνεργασία με περιφέρειες, δήμους και νησιωτικές κοινωνίες και περιέγραψε ένα σχέδιο που περιλαμβάνει αναβάθμιση λιμανιών, δημιουργία μαρίνων και βελτίωση της παράκτιας ζώνης, όπως στην περίπτωση του λιμανιού της Ελευσίνας, συνδέοντας την ανάπτυξη με επενδύσεις, οικονομική δραστηριότητα, αναβάθμιση των τοπικών κοινωνιών και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Για τους στόχους της ΝΔ στις εκλογές

Σε σχέση με τους πολιτικούς στόχους της Νέας Δημοκρατίας είπε ότι «πρέπει να αναγνωριστεί στον Κυριάκο Μητσοτάκη τεράστια ανθεκτικότητα και ικανότητα να διαχειρίζεται μια χώρα σε περίοδο μόνο κρίσεων», αναφερόμενος στην πανδημία, τον πόλεμο στην Ουκρανία, την ενεργειακή κρίση.

Υπογράμμισε ότι, παρά τις δυσκολίες, αξιοποιήθηκαν ευρωπαϊκά κονδύλια, μειώθηκαν φόροι και αυξήθηκαν μισθοί και συντάξεις, επισημαίνοντας πως «δεν κρινόμαστε από αυτά που λέμε, κρινόμαστε από τα έργα μας».

Πρόσθεσε ότι η αξιολόγηση της κυβέρνησης και το διακύβευμα στις επόμενες εκλογές δεν εξαρτάται από την αντιπολίτευση ή από τα όποια νέα κομματικά σχήματα, αλλά από το αν «κάνουμε συνειδητά, οργανωμένα, επαγγελματικά και σοβαρά τη δουλειά μας».