Ναυάγιο στη Χίο: Live η ενημέρωση Κικίλια από τη Βουλή
Το ναυάγιο στη Χίο κόστισε τη ζωή σε 15 ανθρώπους - Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, ενημερώνει τη Βουλή
Για το πολύνεκρο ναυάγιο στη Χίο ενημερώνει σήμερα τη Βουλή ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας.
Σε προηγούμενες δηλώσεις του, ο Βασίλης Κικίλιας κατηγόρησε τους διακινητές, τους οποίους χαρακτήρισε «εχθρούς της χώρας» οι οποίες θέτουν σε θανάσιμο κίνδυνο τόσο των μεταναστών όσο και των στελεχών του Λιμενικού Σώματος, διαμηνύοντας ότι η Πολιτεία θα επιδείξει μηδενική ανοχή απέναντι σε αυτά τα κυκλώματα.
Παράλληλα σημείωσε ότι η έρευνα για τα αίτια του «τραγικού δυστυχήματος» όπως το χαρακτήρισε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής θα διεξαχθεί με διαφάνεια και επαγγελματισμό.
Δείτε live
Τα σημαντικότερα σημεία της ομιλίας Κικίλια
