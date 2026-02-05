Ο Νίκος Σπανός, Ναύαρχος Λιμενικού Σώματος ε.α. και διεθνής πραγματογνώμονας μίλησε για τα ερωτήματα που προκύπτουν από τους χειρισμούς του Λιμενικού στο πολύνεκρο ναυάγιο στη Χίο με τους 15 νεκρούς πρόσφυγες και μετανάστες και τους 24 τραυματίες.

Για το ζήτημα των καμερών του σκάφους της ακτοφυλακής που για ακόμα μία φορά ήταν κλειστές, ο κ. Σπανός ξεκαθαρίζει ότι αυτό είναι μία πρακτική εκτός κανονισμού απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς κυβερνητικών και άλλων αξιωματούχων που υποστηρίζουν ότι είναι στη διακριτική ευχέρεια των λιμενικών να ανοίγουν ή να κλείνουν τις κάμερες εάν το θεωρούν απαραίτητο για επιχειρησιακούς λόγους.

Ο κ. Σπανός, μιλώντας στο MEGA, ξεκαθάρισε ότι «όταν γίνεται οποιαδήποτε επιχείρηση οι κάμερες πρέπει να είναι ανοιχτές. Δεν το συζητάμε αυτό το θέμα, είναι καθεστώς» ενώ πρόσθεσε:

«Εάν η κάμερα δεν ήταν ανοιχτή και η κάμερα έχει καταγραφικό επάνω, γιατί είναι όπως ξέρω θερμικές κάμερες αυτές, οπωσδήποτε είναι λάθος του κυβερνήτη, δεν το συζητάμε».

Ανοιχτή γραμμή με τον θάλαμο επιχειρήσεων

Ο ίδιος χαρακτήρισε εν προκειμένω την κατάσταση πριν το ναυάγιο ως εξαιρετικά επικίνδυνη καθώς υπάρχει ένα σκάφος υπερφορτωμένο με ευάλωτους ανθρώπους στοιβαγμένους χωρίς σωσίβια, και σημείωσε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις «το σκάφος της ακτοφυλακής είναι σε ανοιχτή γραμμή με τον θάλαμο επιχειρήσεων».

«Ο συντονισμός όλος γίνεται από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης, σε συνεργασία με τη λιμενική αρχή και τα πλωτά που επιχειρούν στην περιοχή», υπογράμμισε ο κ. Σπανός με τους δημοσιογράφους να σχολιάζουν ότι οι συνομιλίες και οι οδηγίες θα πρέπει προφανώς να έχουν καταγραφεί.

Ο πρώην ναύαρχος του Λιμενικού εκτίμησε, μετά από σχετική ερώτηση, ότι είναι πιθανόν οι κάμερες να έκλεισαν με άνωθεν εντολή, ενώ όλες οι κινήσεις του σκάφους της ακτοφυλακής είναι πιθανόν να ακολουθούσαν οδηγίες από τα κεντρικά.

«Ο κυβερνήτης κάνει αυτό το οποίο λέει το πρωτόκολλο. Οτιδήποτε διαφορετικό κάνει ο κυβερνήτης, θα λογοδοτήσει», ανέφερε ο κ. Σπανός και μετέφερε την προσωπική του εμπειρία από την ενεργό υπηρεσία.

Πρέπει να υπάρχει εκτίμηση κινδύνου

«Εγώ που έκανα χρόνια κυβερνήτης στα πλωτά του λιμενικού σώματος σε δύσκολες επιχειρήσεις στο Καστελόριζο τότε, όλα τα όργανα τα είχα σε επιφυλακή και το προσωπικό έκανε τη δουλειά του αναλόγως με την ειδικότητά του. Και ταυτόχρονα μιλούσα με το κέντρο επιχειρήσεων, έδινα στο πεδίο τις οδηγίες και έπαιρνα εντολές.

«Η αλήθεια είναι ότι σε κάθε περιστατικό όπως υπάρχει και στη ναυτιλία γενικότερα, πρέπει να εκτιμάται, είναι αυτό που λέμε το risk assessment. Να εκτιμάται, να υπάρχει εκτίμηση κινδύνου. Αυτό θέλει και λίγο εμπειρία.

Όμως η πολιτική του λιμενικού σώματος όπως και όλο των ευρωπαϊκών αρχών είναι πάντα ξεκάθαρη. Όντως, πρώτιστο η ανθρώπινη ζωή, η έρευνα και διάσωση αν υπάρχει κίνδυνος, αλλά ταυτόχρονα όμως αποφασιστική αντιμετώπιση των κυκλωμάτων διακίνησης. Γιατί δεν είναι μία στρατιωτική επιχείρηση αυτή, είναι μία αστυνομική επιβολή του νόμου μέσα σ’ ένα θαλάσσιο περιβάλλον υψηλού κινδύνου», κατέληξε ο ίδιος.

Συνεχίζονται οι έρευνες για αγνοούμενους – Άγνωστος παραμένει ο αριθμός τους

Οι έρευνες για τον εντοπισμό αγνοουμένων συνεχίζονται μέχρι στιγμής άκαρπες, ενώ δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό το πόσα άτομα αναζητούνται.

Χθες, Τετάρτη διατάχθηκε διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ναυάγιο.