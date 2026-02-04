newspaper
Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
04.02.2026 | 15:51
Δεμένα τα πλοία σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά λόγω των ισχυρών ανέμων
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΙΡΑΝ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τραγωδία στη Χίο: «Πόλεμος, είδαμε ένα σκάφος χτυπημένο, μισοβουλιαγμένο και πτώματα» – Συγκλονίζει η μαρτυρία δύτη
Ελλάδα 04 Φεβρουαρίου 2026, 20:15

Τραγωδία στη Χίο: «Πόλεμος, είδαμε ένα σκάφος χτυπημένο, μισοβουλιαγμένο και πτώματα» – Συγκλονίζει η μαρτυρία δύτη

Τις τραγικές στιγμές που έζησε ένας από τους δύο ιδιώτες δύτες που έσπευσαν στο σημείου του τραγικού δυστυχήματος ανοιχτά της Χίου όπου έχασαν τη ζωή τους 14 μετανάστες

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
“Soft planning”: Η μέθοδος για λιγότερη πίεση, καλύτερους στόχους και αποφάσεις

“Soft planning”: Η μέθοδος για λιγότερη πίεση, καλύτερους στόχους και αποφάσεις

Spotlight

Εικόνες πολέμου αντίκρυσαν οι πρώτοι διασώστες που έφτασαν στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Χίου όπου συγκρούστηκε το σκάφος του Λιμενικού και το ταχύπλοο με τους μετανάστες.

Ο Βαγγέλης Κυρήθρας, μιλώντας στην ΕΡΤ από τον τόπο όπου εξελίχθηκε η τραγωδία -1 μίλι από τις ακτές της Χίου και 11 από το Τσεσμέ- περιέγραψε το εφιαλτικό σκηνικό που έζησε.

«Στις 9 μας ενημέρωσαν ότι έγινε ατύχημα, χωρίς να γνωρίζουμε τι έχει γίνει. Σπεύσαμε στο σημείο δύο δύτες και είδαμε ένα σκάφος χτυπημένο, μισοβουλιαγμένο και δυστυχώς πτώματα. Εμείς πήραμε 12 (πτώματα) στο σκάφος του Λιμενικού και τα πήγαμε στο κεντρικό λιμάνι.

 «Πόλεμος»

«Δύσκολες στιγμές»; ρωτήθηκε; «Πόλεμος» απάντησε.

«Εμείς βγάλαμε δύο κορίτσια και οι υπόλοιποι άνδρες. Τους τραυματίες τους είχε πάρει ήδη το σκάφος του Λιμενικού. Τα συναισθήματα δεν περιγράφονται, είναι πολύ άσχημο να βλέπεις άψυχα σώματα μπροστά σου, δεν κοιμηθήκαμε το βράδυ.

Ερωτηθείς εάν πρόλαβε να δει το σκάφος των διακινητών ανέφερε: «Προλάβαμε να το δούμε στην επιφάνεια. Και πάνω ήταν πτώματα. Αλλά ήταν στο μεταίχμιο να βουλιάξει»

Κληθείς να το περιγράψει, είπε: «Ήταν ένα φουσκωτό (όπως αυτό που είμαστε τώρα). Επτά μέτρα σκάφος κανονικά μια νόμιμη άδεια που θα (τού) έδινε ένας κατασκευαστής είναι για 10 άτομα, αυτοί ήταν 40 μέσα, είναι τραγικό»

Όπως πρόσθεσε από την ώρα που έφθασαν εκεί, η επιχείρηση διήρκεσε γύρω στα 45 λεπτά.

Ερωτηθείς πώς πιστεύει ότι διασώθηκαν όσοι διασώθηκαν, εκτίμησε ότι ίσως πρόλαβαν να βουτήξουν στη θάλασσα.

Εφεραν εμφανείς κακώσεις

Για το πώς έγινε η ανάσυρση των πτωμάτων, ανέφερε: «Βουτήξαμε μέσα στη θάλασσα, γιατί (τα σώματα) βρίσκονταν σε ένα σκάφος μέσα που ήταν βυθισμένο, γεμάτο νερό.

Για την εικόνα των νεκρών είπε: «Είχαν εμφανείς κακώσεις προφανώς από τη σύγκρουση. Και στο κεφάλι και στο σώμα.

Ερωτηθείς εάν κάποιοι θα γλίτωνε εάν φορούσαν σωσίβια είπε: «Δεν θα γλίτωνε κανείς, θεωρώ ότι ήταν ήδη νεκροί από τη σύγκρουση των δύο σκαφών».

YouTube thumbnail

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΕΧΑΕ: Αποκτά επιπλέον 20% στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας

ΕΧΑΕ: Αποκτά επιπλέον 20% στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μήπως η σύγχρονη ζωή δεν μας ταιριάζει;

Μήπως η σύγχρονη ζωή δεν μας ταιριάζει;

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με… φόρα ξεπέρασε και τις 2.400 μονάδες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με… φόρα ξεπέρασε και τις 2.400 μονάδες

inWellness
inTown
Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα
inTickets 04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
Stream newspaper
Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ: Ανάγκη για πλήρη διαφάνεια και διερεύνηση της τραγωδίας στη Χίο
«Βαθιά θλίψη» 04.02.26

Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ: Ανάγκη για πλήρη διαφάνεια και διερεύνηση της τραγωδίας στη Χίο

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες βρίσκεται στο νοσοκομείο, παρέχοντας υποστήριξη στους επιζώντες, μεταξύ άλλων με πρόσβαση σε υπηρεσίες διερμηνείας και νομικής αρωγής, όπου χρειάζεται

Σύνταξη
Νέα Πέραμος: Ο πόλεμος μαφιόζικων ομάδων και η παρέμβαση του «αρχηγού» να αφήσουν ελεύθερο τον 27χρονο
Ελλάδα 04.02.26

Νέα Πέραμος: Ο πόλεμος μαφιόζικων ομάδων και η παρέμβαση του «αρχηγού» να αφήσουν ελεύθερο τον 27χρονο

Νέα στοιχεία εξετάζουν οι αστυνομικοί για την αρπαγή και δολοφονία του 27χρονου που βρέθηκε νεκρός στη Νέα Πέραμο - Η πληροφορία για μεγάλο όνομα της εγχώριας παρανομίας που ενδιαφέρθηκε να απελευθερωθεί ο 27χρονος αλλά δεν εισακούστηκε

Σύνταξη
Politico: Σε διπλό ταμπλό «παίζει» η κυβέρνηση με τους μετανάστες – Ισορροπώντας σε ένα λεπτό σχοινί
Δύο μέτρα και δύο σταθμά 04.02.26

Σε διπλό ταμπλό «παίζει» η κυβέρνηση με τους μετανάστες - Ισορροπώντας σε ένα λεπτό σχοινί

Στη σκιά της τραγωδίας ανοιχτά της Χίου η ελληνική κυβέρνηση, γνωρίζοντας ότι η προσπάθειά της να προσελκύσει ξένους εργαζόμενους θα έχει αρνητικές επιπτώσεις σε ορισμένους υποστηρικτές της, τιμωρεί τους μετανάστες που εισήλθαν παράνομα στην Ελλάδα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Κατεβαίνουν στην Αθήνα οι αγρότες – Όσα αποφάσισαν στην πανελλαδική σύσκεψη
Μεγάλο συλλαλητήριο 04.02.26

Κατεβαίνουν στην Αθήνα οι αγρότες – Όσα αποφάσισαν στην πανελλαδική σύσκεψη

Στην πανελλαδική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στη Νίκαια της Λάρισας παραβρέθηκαν εκπρόσωποι από πολλά μπλόκα ανά την Ελλάδα - Το συλλαλητήριο θα πραγματοποιηθεί στις 13 Φεβρουαρίου στο κέντρο της Αθήνας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Έρχεται επιδείνωση του καιρού, με έντονες βροχοπτώσεις – Συστάσεις από την Πολιτική Προστασία
Καμπανάκι 04.02.26

Έρχεται επιδείνωση του καιρού, με έντονες βροχοπτώσεις – Συστάσεις από την Πολιτική Προστασία

Καμπανάκι από την Πολιτική Προστασία στους πολίτες ενόψει της επιδείνωσης του καιρού - Επεισόδιο βροχόπτωσης κατηγορίας 3, η πρόγνωση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

Σύνταξη
Κρήτη: Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση διαρρηκτών που «άδειαζαν» σπίτια σε Χερσόνησο και Μαλεβίζι
Ελλάδα 04.02.26

Κρήτη: Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση διαρρηκτών που «άδειαζαν» σπίτια σε Χερσόνησο και Μαλεβίζι

Μετά τις αλλεπάλληλες καταγγελίες των θυμάτων οι αστυνομικοί ερεύνησαν την υπόθεση και βρέθηκαν στα ίχνη των δραστών με αποτέλεσμα χθες να προχωρήσουν στη σύλληψή τους.

Σύνταξη
Αστυνομική επιχείρηση με 9 συλλήψεις σε οικισμό στον Ασπρόπυργο – Ξηλώθηκε καλώδιο ενός χιλιομέτρου για ρευματοκλοπή
Ελλάδα 04.02.26

Αστυνομική επιχείρηση με 9 συλλήψεις σε οικισμό στον Ασπρόπυργο – Ξηλώθηκε καλώδιο ενός χιλιομέτρου για ρευματοκλοπή

Ειδική αστυνομική επιχείρηση με 9 συλλήψεις πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί σε οικισμό του Ασπροπύργου με σκοπό την αποτροπή κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας

Σύνταξη
Τραγωδία στη Χίο: Ο Μαροκινός αναγνωρίστηκε ως διακινητής από τους μετανάστες – Εισαγγελική εντολή για τη σύλληψή του
Ελλάδα 04.02.26

Τραγωδία στη Χίο: Ο Μαροκινός αναγνωρίστηκε ως διακινητής από τους μετανάστες – Εισαγγελική εντολή για τη σύλληψή του

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν προκύψει μέχρι τώρα, ο Μαροκινός μετέφερε περισσότερα από 35 άτομα αφγανικής καταγωγής - Το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας διέταξε τη διενέργεια ΕΔΕ για να διευκρινιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η σύγκρουση

Σύνταξη
Γεωργιάδης: «Θερμή»… υποδοχή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων από υγειονομικούς
«Λεφτά για την υγεία» 04.02.26

«Θερμή»... υποδοχή Γεωργιάδη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων από υγειονομικούς

Μπροστά σε κινητοποιήσεις υγειονομικών, σωματείων και φορέων της πόλης των Ιωαννίνων βρέθηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης που επισκέφθηκε το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της πόλης

Σύνταξη
Λακαφώσης για δυστύχημα στα Τέμπη: Τα καθίσματα λειτούργησαν ως προσάναμμα, ήταν σκέτο πανί
Σοβαρά ερωτήματα 04.02.26

Λακαφώσης για δυστύχημα στα Τέμπη: Τα καθίσματα λειτούργησαν ως προσάναμμα, ήταν σκέτο πανί

Ταυτόχρονα, έντονη κριτική στις ανακριτικές αρχές άσκησε ο πατέρας της αδικοχαμένης Μάρθης, Ανδρέας Ψαρόπουλος, κάνοντας λόγο για «απροθυμία» να διερευνηθεί σε βάθος το ζήτημα της πυρασφάλειας

Σύνταξη
Δεμένα τα πλοία σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά λόγω των ισχυρών ανέμων
Έκτακτο ΕΜΥ 04.02.26

Δεμένα τα πλοία σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά λόγω των ισχυρών ανέμων

Ποια δρομολόγια δεν εκτελούνται - Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία ή τα πρακτορεία ταξιδίων σχετικά με την αποκατάσταση των δρομολογίων στα πλοία της γραμμής

Σύνταξη
Τραγωδία στη Χίο: «Από ενός έως 16 ετών τα τραυματισμένα παιδιά – Το νοσοκομείο κρατήθηκε από φιλότιμο», λένε οι γιατροί
Δραματικές στιγμές 04.02.26

«Από ενός έως 16 ετών τα τραυματισμένα παιδιά - Το νοσοκομείο κρατήθηκε από φιλότιμο» - Τι λένε οι γιατροί στη Χίο

Τις δραματικές εικόνες που επικράτησαν στο νοσοκομείο στη Χίο μετά το ναυάγιο περιγράφουν υγειονομικοί - Χωρίς σχέδιο και χωρίς το απαραίτητο προσωπικό η κατάσταση αντιμετωπίστηκε χάρι στο φιλότιμο των υγειονομικών

Σύνταξη
Τραγωδία στη Χίο: Συνεχίζονται οι έρευνες – Άγνωστος ο αριθμός των αγνοουμένων – Δέκα παιδιά στους τραυματίες
15 νεκροί 04.02.26

Συνεχίζονται οι έρευνες για αγνοούμενους στη Χίο - Δέκα παιδιά στους τραυματίες και τέσσερις στη ΜΕΘ - Τα κρίσιμα ερωτήματα

Άγνωστος παραμένει ο αριθμός των αγνοουμένων από το ναυάγιο στη Χίο με τους 15 νεκρούς και τους δεκάδες τραυματίες - Ερωτήματα για τις συνθήκες που οδήγησαν στην τραγωδία και τους σοβαρούς τραυματισμούς προσφύγων

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ: Ανάγκη για πλήρη διαφάνεια και διερεύνηση της τραγωδίας στη Χίο
«Βαθιά θλίψη» 04.02.26

Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ: Ανάγκη για πλήρη διαφάνεια και διερεύνηση της τραγωδίας στη Χίο

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες βρίσκεται στο νοσοκομείο, παρέχοντας υποστήριξη στους επιζώντες, μεταξύ άλλων με πρόσβαση σε υπηρεσίες διερμηνείας και νομικής αρωγής, όπου χρειάζεται

Σύνταξη
Αδιέξοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν – Ενισχύονται σενάρια στρατιωτικής δράσης από τον Τραμπ
Μπλόκαραν 04.02.26

Αδιέξοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν – Ενισχύονται σενάρια στρατιωτικής δράσης από τον Τραμπ

Σύμφωνα με το πρακτορείο Axios, που επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, η αντιπαράθεση απειλεί να μπλοκάρει τη διπλωματική οδό και να ενισχύσει τα σενάρια στρατιωτικής δράσης από τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 04.02.26

LIVE: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

LIVE: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Νέα Πέραμος: Ο πόλεμος μαφιόζικων ομάδων και η παρέμβαση του «αρχηγού» να αφήσουν ελεύθερο τον 27χρονο
Ελλάδα 04.02.26

Νέα Πέραμος: Ο πόλεμος μαφιόζικων ομάδων και η παρέμβαση του «αρχηγού» να αφήσουν ελεύθερο τον 27χρονο

Νέα στοιχεία εξετάζουν οι αστυνομικοί για την αρπαγή και δολοφονία του 27χρονου που βρέθηκε νεκρός στη Νέα Πέραμο - Η πληροφορία για μεγάλο όνομα της εγχώριας παρανομίας που ενδιαφέρθηκε να απελευθερωθεί ο 27χρονος αλλά δεν εισακούστηκε

Σύνταξη
LIVE: Ζελέζνιτσαρ – Ολυμπιακός
CEV Champions League 04.02.26

LIVE: Ζελέζνιτσαρ – Ολυμπιακός

LIVE: Ζελέζνιτσαρ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ζελέζνιτσαρ – Ολυμπιακός για την 6η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του CEV Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 6HD.

Σύνταξη
«Εξόρυσσε μωρό μου, εξόρυσσε»: Ο Coalie, η μασκότ του άνθρακα, έγινε το απόλυτο viral φιάσκο του Λευκού Οίκου
Ορυκτά καύσιμα 04.02.26

«Εξόρυσσε μωρό μου, εξόρυσσε»: Ο Coalie, η μασκότ του άνθρακα, έγινε το απόλυτο viral φιάσκο του Λευκού Οίκου

Η προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να δώσει ένα «ανθρώπινο» και φιλικό πρόσωπο στη βιομηχανία του άνθρακα μέσω της μασκότ Coalie δεν πήγε πολύ καλά

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τουρκία: Ποινή έως 20 έτη για τον Ιμάμογλου ζητεί η εισαγγελία – «Πολιτική κατασκοπεία» το κατηγορητήριο
Τουρκία 04.02.26

Ποινή έως 20 έτη για τον Ιμάμογλου ζητεί η εισαγγελία - «Πολιτική κατασκοπεία» το κατηγορητήριο

Η υπόθεση εντάσσεται στην ευρύτερη έρευνα εναντίον του Ε. Ιμάμογλου για «σύσταση εγκληματικής οργάνωσης με σκοπό το κέρδος», στο πλαίσιο της οποίας απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες περί κατασκοπείας

Σύνταξη
Γερμανία: Στη φυλακή ο 26χρονος Έλληνας που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου ελεγκτή εισιτηρίων μέσα σε τρένο
Τι συνέβη 04.02.26

Γερμανία: Στη φυλακή ο 26χρονος Έλληνας που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου ελεγκτή εισιτηρίων μέσα σε τρένο

Η είδηση του θανάτου του άτυχου εργαζόμενου, ο οποίος πάλεψε για μέρες στην εντατική, έχει προκαλέσει κύμα αντιδράσεων για την ασφάλεια στα μέσα μαζικής μεταφοράς στη Γερμανία

Σύνταξη
Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός: Ο Ντάνι Γκαρθία κάνει το 1-0 για τους «ερυθρόλευκους» (vid)
Ποδόσφαιρο 04.02.26

Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός: Ο Ντάνι Γκαρθία κάνει το 1-0 για τους «ερυθρόλευκους» (vid)

Ο Ντάνι Γκαρθία άνοιξε το σκορ για τον Ολυμπιακό, μόλις στο 3ο λεπτό της εξ αναβολής αναμέτρησης με τον Αστέρα στην Τρίπολη. Πρώτο τέρμα με τα ερυθρόλευκα για τον Ισπανό χαφ μετά από 59 συμμετοχές.

Σύνταξη
Μεγάλο κύμα απολύσεων στη Washington Post – Κλείνει το αθλητικό τμήμα, αντιδράσεις εργαζομένων
Πακέτο περικοπών 04.02.26

Μεγάλο κύμα απολύσεων στη Washington Post – Κλείνει το αθλητικό τμήμα, αντιδράσεις εργαζομένων

Εκτός του αθλητικού τμήματος καταργείται το ένθετο βιβλίου, διακόπτεται το καθημερινό podcast Post Reports και περιορίζεται η διεθνής κάλυψη - Η ανακοίνωση των εργαζομένων της Washington Post

Σύνταξη
ΟΦΗ-Λεβαδειακός 1-1: Άντεξαν με δέκα οι Βοιωτοί και πήραν προβάδισμα για τον τελικό Κυπέλλου (vid)
Ποδόσφαιρο 04.02.26

ΟΦΗ-Λεβαδειακός 1-1: Άντεξαν με δέκα οι Βοιωτοί και πήραν προβάδισμα για τον τελικό Κυπέλλου (vid)

Το δοκάρι (90+5') σταμάτησε τον ΟΦΗ και έτσι το εισιτήριο του τελικού Κυπέλλου θα κριθεί την Τετάρτη 11/2 στην Λιβαδειά. Ο Λεβαδειακός από το 75’ έπαιζε με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Λοντίγκιν

Σύνταξη
Politico: Σε διπλό ταμπλό «παίζει» η κυβέρνηση με τους μετανάστες – Ισορροπώντας σε ένα λεπτό σχοινί
Δύο μέτρα και δύο σταθμά 04.02.26

Σε διπλό ταμπλό «παίζει» η κυβέρνηση με τους μετανάστες - Ισορροπώντας σε ένα λεπτό σχοινί

Στη σκιά της τραγωδίας ανοιχτά της Χίου η ελληνική κυβέρνηση, γνωρίζοντας ότι η προσπάθειά της να προσελκύσει ξένους εργαζόμενους θα έχει αρνητικές επιπτώσεις σε ορισμένους υποστηρικτές της, τιμωρεί τους μετανάστες που εισήλθαν παράνομα στην Ελλάδα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αυτός ο ουρανοξύστης της Νέας Υόρκης είχε 1 στις 16 πιθανότητες να καταρρεύσει – Μόνο ένας άνθρωπος το γνώριζε
William LeMessurier 04.02.26

Αυτός ο ουρανοξύστης της Νέας Υόρκης είχε 1 στις 16 πιθανότητες να καταρρεύσει - Μόνο ένας άνθρωπος το γνώριζε

Στις 12 Οκτωβρίου 1977, ο τραπεζικός γίγαντας Citicorp ανήρτησε τον ψηλότερο νέο ουρανοξύστη στη Νέα Υόρκη από τις αρχές της δεκαετίας του 1930.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τραγωδία στην Αυστραλία: Γιατί ένα «ήσυχο ζευγάρι» σκότωσε τους δύο αυτιστικούς γιούς του και αυτοκτόνησε
Θεσμική αποτυχία 04.02.26

Τραγωδία στην Αυστραλία: Γιατί ένα «ήσυχο ζευγάρι» σκότωσε τους δύο αυτιστικούς γιούς του και αυτοκτόνησε

Μια οικογενειακή τραγωδία συγκλονίζει το Περθ στην Αυστραλία, καθώς δύο γονείς σκοτώνουν τους σοβαρά αυτιστικούς γιους τους πριν τερματίσουν τη δική τους ζωή

Σύνταξη
Κύπρος: Νεκρός ο Ρώσος μεγιστάνας Βλάντισλαβ Μπαουμγκέρτνερ που αγνοούνταν από τις 7 Ιανουαρίου
Διεξάγονται έρευνες 04.02.26

Κύπρος: Νεκρός ο Ρώσος μεγιστάνας Βλάντισλαβ Μπαουμγκέρτνερ που αγνοούνταν από τις 7 Ιανουαρίου

Η εξαφάνιση του 53χρονου, που ήταν πρώην διευθύνων σύμβουλος του κολοσσού λιπασμάτων Uralkali, είχε δηλωθεί στις 7 Ιανουαρίου. Ο Βλαντισλάβ Μπαούμγκερτνερ ζούσε τα τελευταία χρόνια στη Λεμεσό.

Σύνταξη
Αλέξης Τσίπρας: Ξανά το Αιγαίο γίνεται τάφος για «ανώνυμους απελπισμένους» – Καθολική απαίτηση να μην υπάρξει καμιά συγκάλυψη
15 νεκροί 04.02.26

Αλέξης Τσίπρας: Ξανά το Αιγαίο γίνεται τάφος για «ανώνυμους απελπισμένους» – Καθολική απαίτηση να μην υπάρξει καμιά συγκάλυψη

Η τραγωδία στα ανοιχτά της Χίου που κόστισε τη ζωή σε τουλάχιστον 15 μετανάστες δεν αφήνει κανέναν ασυγκίνητο. Ο Αλέξης Τσίπρας δηλώνει συγκλονισμένος και ζητά να μην υπάρξει καμία συγκάλυψη για το πολύνεκρο δυστύχημα.

Σύνταξη
Κατεβαίνουν στην Αθήνα οι αγρότες – Όσα αποφάσισαν στην πανελλαδική σύσκεψη
Μεγάλο συλλαλητήριο 04.02.26

Κατεβαίνουν στην Αθήνα οι αγρότες – Όσα αποφάσισαν στην πανελλαδική σύσκεψη

Στην πανελλαδική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στη Νίκαια της Λάρισας παραβρέθηκαν εκπρόσωποι από πολλά μπλόκα ανά την Ελλάδα - Το συλλαλητήριο θα πραγματοποιηθεί στις 13 Φεβρουαρίου στο κέντρο της Αθήνας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
The Intermission x Eins Gallery: O Σωκράτης Φατούρος και τα «Endangered Games» με τη φύση, τη βιομηχανία και τη μνήμη
inTown 04.02.26

The Intermission x Eins Gallery: O Σωκράτης Φατούρος και τα «Endangered Games» με τη φύση, τη βιομηχανία και τη μνήμη

Η The Intermission παρουσιάζει την έκθεση Endangered Games του Σωκράτη Φατούρου, σε συνεργασία με την Eins Gallery. Ένα εικαστικό τοπίο όπου η φύση, η βιομηχανία και το σώμα συνυπάρχουν σε διαρκή ένταση, στο όριο της εξαφάνισης

Σύνταξη
Έρχεται επιδείνωση του καιρού, με έντονες βροχοπτώσεις – Συστάσεις από την Πολιτική Προστασία
Καμπανάκι 04.02.26

Έρχεται επιδείνωση του καιρού, με έντονες βροχοπτώσεις – Συστάσεις από την Πολιτική Προστασία

Καμπανάκι από την Πολιτική Προστασία στους πολίτες ενόψει της επιδείνωσης του καιρού - Επεισόδιο βροχόπτωσης κατηγορίας 3, η πρόγνωση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

Σύνταξη
Έρευνα στην Ιταλία για τον άγγελο που μοιάζει με την Τζόρτζια Μελόνι σε εκκλησιαστική τοιχογραφία
Culture Live 04.02.26

Έρευνα στην Ιταλία για τον άγγελο που μοιάζει με την Τζόρτζια Μελόνι σε εκκλησιαστική τοιχογραφία

Αντιδράσεις σε Εκκλησία και πολιτικό κόσμο προκαλεί η αποκατάσταση τοιχογραφίας σε ναό της Ρώμης, μετά από καταγγελίες ότι άγγελος απεικονίζει την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
LIVE: Aστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 04.02.26

LIVE: Aστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός

LIVE: Aστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της εξ αναβολής αναμέτρησης Aστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός για τη 17η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο