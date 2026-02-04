Τραγωδία στη Χίο: «Πόλεμος, είδαμε ένα σκάφος χτυπημένο, μισοβουλιαγμένο και πτώματα» – Συγκλονίζει η μαρτυρία δύτη
Τις τραγικές στιγμές που έζησε ένας από τους δύο ιδιώτες δύτες που έσπευσαν στο σημείου του τραγικού δυστυχήματος ανοιχτά της Χίου όπου έχασαν τη ζωή τους 14 μετανάστες
Εικόνες πολέμου αντίκρυσαν οι πρώτοι διασώστες που έφτασαν στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Χίου όπου συγκρούστηκε το σκάφος του Λιμενικού και το ταχύπλοο με τους μετανάστες.
Ο Βαγγέλης Κυρήθρας, μιλώντας στην ΕΡΤ από τον τόπο όπου εξελίχθηκε η τραγωδία -1 μίλι από τις ακτές της Χίου και 11 από το Τσεσμέ- περιέγραψε το εφιαλτικό σκηνικό που έζησε.
«Στις 9 μας ενημέρωσαν ότι έγινε ατύχημα, χωρίς να γνωρίζουμε τι έχει γίνει. Σπεύσαμε στο σημείο δύο δύτες και είδαμε ένα σκάφος χτυπημένο, μισοβουλιαγμένο και δυστυχώς πτώματα. Εμείς πήραμε 12 (πτώματα) στο σκάφος του Λιμενικού και τα πήγαμε στο κεντρικό λιμάνι.
«Πόλεμος»
«Δύσκολες στιγμές»; ρωτήθηκε; «Πόλεμος» απάντησε.
«Εμείς βγάλαμε δύο κορίτσια και οι υπόλοιποι άνδρες. Τους τραυματίες τους είχε πάρει ήδη το σκάφος του Λιμενικού. Τα συναισθήματα δεν περιγράφονται, είναι πολύ άσχημο να βλέπεις άψυχα σώματα μπροστά σου, δεν κοιμηθήκαμε το βράδυ.
Ερωτηθείς εάν πρόλαβε να δει το σκάφος των διακινητών ανέφερε: «Προλάβαμε να το δούμε στην επιφάνεια. Και πάνω ήταν πτώματα. Αλλά ήταν στο μεταίχμιο να βουλιάξει»
Κληθείς να το περιγράψει, είπε: «Ήταν ένα φουσκωτό (όπως αυτό που είμαστε τώρα). Επτά μέτρα σκάφος κανονικά μια νόμιμη άδεια που θα (τού) έδινε ένας κατασκευαστής είναι για 10 άτομα, αυτοί ήταν 40 μέσα, είναι τραγικό»
Όπως πρόσθεσε από την ώρα που έφθασαν εκεί, η επιχείρηση διήρκεσε γύρω στα 45 λεπτά.
Ερωτηθείς πώς πιστεύει ότι διασώθηκαν όσοι διασώθηκαν, εκτίμησε ότι ίσως πρόλαβαν να βουτήξουν στη θάλασσα.
Εφεραν εμφανείς κακώσεις
Για το πώς έγινε η ανάσυρση των πτωμάτων, ανέφερε: «Βουτήξαμε μέσα στη θάλασσα, γιατί (τα σώματα) βρίσκονταν σε ένα σκάφος μέσα που ήταν βυθισμένο, γεμάτο νερό.
Για την εικόνα των νεκρών είπε: «Είχαν εμφανείς κακώσεις προφανώς από τη σύγκρουση. Και στο κεφάλι και στο σώμα.
Ερωτηθείς εάν κάποιοι θα γλίτωνε εάν φορούσαν σωσίβια είπε: «Δεν θα γλίτωνε κανείς, θεωρώ ότι ήταν ήδη νεκροί από τη σύγκρουση των δύο σκαφών».
