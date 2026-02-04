Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ: Ανάγκη για πλήρη διαφάνεια και διερεύνηση της τραγωδίας στη Χίο
Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες βρίσκεται στο νοσοκομείο, παρέχοντας υποστήριξη στους επιζώντες, μεταξύ άλλων με πρόσβαση σε υπηρεσίες διερμηνείας και νομικής αρωγής, όπου χρειάζεται
- Αστυνομική επιχείρηση με 9 συλλήψεις σε οικισμό στον Ασπρόπυργο – Ξηλώθηκε καλώδιο ενός χιλιομέτρου για ρευματοκλοπή
- Προκλητικός Πλεύρης για τραγωδία στη Χίο, είπε μόνο «συγχαρητήρια» – Ενημέρωση και εξηγήσεις ζητά η αντιπολίτευση
- Το Grok εξακολουθεί να παράγει σεξουαλικές εικόνες – Ακόμη και όταν γνωρίζει ότι τα υποκείμενα δεν συναινούν
- Αυτός ο ουρανοξύστης της Νέας Υόρκης είχε 1 στις 16 πιθανότητες να καταρρεύσει - Μόνο ένας άνθρωπος το γνώριζε
Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες εκφράζει βαθιά θλίψη για το τελευταίο τραγικό περιστατικό ανοιχτά της Χίου, στο οποίο τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 24 παιδιά, γυναίκες και άνδρες τραυματίστηκαν, και τονίζει την ανάγκη για διαρκή προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα.
Η υπηρεσία βρίσκεται στο νοσοκομείο, παρέχοντας υποστήριξη στους επιζώντες, μεταξύ άλλων με πρόσβαση σε υπηρεσίες διερμηνείας και νομικής αρωγής, όπου χρειάζεται. Παρά το γεγονός ότι οι ακριβείς συνθήκες του συμβάντος δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, η Ύπατη Αρμοστεία υπογραμμίζει την ανάγκη για πλήρη διαφάνεια και διερεύνηση των γεγονότων σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.
«Από το 2015 έως το 2025, 3.148 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους ή αγνοούνται στη θάλασσα του Αιγαίου, περιστατικά που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί», αναφέρει η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ σε ανακοίνωσή της.
«Η προστασία της ανθρώπινης ζωής αποτελεί νομική και ανθρωπιστική υποχρέωση»
Τονίζει ακόμα ότι τα κράτη πρέπει να κάνουν περισσότερα για την επίλυση των συγκρούσεων και την αντιμετώπιση των αιτίων που αναγκάζουν τους ανθρώπους να πραγματοποιούν επικίνδυνα ταξίδια. Απαιτείται στήριξη προς τις χώρες πρώτου ασύλου, δημιουργία ασφαλών και νόμιμων εναλλακτικών οδών και, πάνω απ’ όλα, μέτρα για να μην χάνονται ζωές στη θάλασσα, αναφέρεται ακόμα στην ανακοίνωση.
Καταληκτικά τονίζεται πως «η προστασία της ανθρώπινης ζωής αποτελεί νομική και ανθρωπιστική υποχρέωση που απαιτεί τη συνεργασία όλων».
- Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ: Ανάγκη για πλήρη διαφάνεια και διερεύνηση της τραγωδίας στη Χίο
- Το «bonus» του ΕΝΦΙΑ στις ασφάλειες κατοικιών
- Τραγωδία στη Χίο: «Πόλεμος, είδαμε ένα σκάφος χτυπημένο, μισοβουλιαγμένο και πτώματα» – Συγκλονίζει η μαρτυρία δύτη
- Αδιέξοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν – Ενισχύονται σενάρια στρατιωτικής δράσης από τον Τραμπ
- LIVE: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
- ΠΑΟΚ: Η 11άδα που επέλεξε ο Λουτσέσκου για το παιχνίδι Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό
- Τι αλλάζει στα δικαιολογητικά που παίρνουμε από το Δημόσιο
- Νέα Πέραμος: Ο πόλεμος μαφιόζικων ομάδων και η παρέμβαση του «αρχηγού» να αφήσουν ελεύθερο τον 27χρονο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις