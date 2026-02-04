Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ: Ανάγκη για πλήρη διαφάνεια και διερεύνηση της τραγωδίας στη Χίο

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες εκφράζει βαθιά θλίψη για το τελευταίο τραγικό περιστατικό ανοιχτά της Χίου, στο οποίο τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 24 παιδιά, γυναίκες και άνδρες τραυματίστηκαν, και τονίζει την ανάγκη για διαρκή προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα.

Η υπηρεσία βρίσκεται στο νοσοκομείο, παρέχοντας υποστήριξη στους επιζώντες, μεταξύ άλλων με πρόσβαση σε υπηρεσίες διερμηνείας και νομικής αρωγής, όπου χρειάζεται. Παρά το γεγονός ότι οι ακριβείς συνθήκες του συμβάντος δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, η Ύπατη Αρμοστεία υπογραμμίζει την ανάγκη για πλήρη διαφάνεια και διερεύνηση των γεγονότων σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

«Από το 2015 έως το 2025, 3.148 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους ή αγνοούνται στη θάλασσα του Αιγαίου, περιστατικά που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί», αναφέρει η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ σε ανακοίνωσή της.

«Η προστασία της ανθρώπινης ζωής αποτελεί νομική και ανθρωπιστική υποχρέωση»

Τονίζει ακόμα ότι τα κράτη πρέπει να κάνουν περισσότερα για την επίλυση των συγκρούσεων και την αντιμετώπιση των αιτίων που αναγκάζουν τους ανθρώπους να πραγματοποιούν επικίνδυνα ταξίδια. Απαιτείται στήριξη προς τις χώρες πρώτου ασύλου, δημιουργία ασφαλών και νόμιμων εναλλακτικών οδών και, πάνω απ’ όλα, μέτρα για να μην χάνονται ζωές στη θάλασσα, αναφέρεται ακόμα στην ανακοίνωση.

Καταληκτικά τονίζεται πως «η προστασία της ανθρώπινης ζωής αποτελεί νομική και ανθρωπιστική υποχρέωση που απαιτεί τη συνεργασία όλων».