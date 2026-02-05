Επιζώντες του πολύνεκρου ναυαγίου στη Χίο δίνουν διαφορετική εικόνα από την επίσημη εκδοχή του λιμενικού, για τις συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο 15 προσφύγων και μεταναστών και τον τραυματισμό άλλων 24.

Ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακελλαρίδης, που βρέθηκε στο νοσοκομείο της Χίου σήμερα μαζί με τον βουλευτή του κόμματος Νάσο Ηλιόπουλο, μετέφερε στο in τις συγκλονιστικές μαρτυρίες προσφύγων που περιέγραψαν τις εφιαλτικές στιγμές που έζησαν το βράδυ της Τρίτης, με τη βοήθεια του διερμηνέα του νοσοκομείου.

«Πλησιάζαμε στην ακτή, όταν από το πουθενά εμφανίστηκε μέσα στο σκοτάδι ένα σκάφος και άναψε τον προβολέα του πάνω μας με αποτέλεσμα να μην βλέπουμε. Πέρασε από πάνω μας. Δεν υπήρξε καμία ηχητική προειδοποίηση», ανέφεραν επιζώντες.

Η σύγκρουση ήταν μετωπική. Η πλώρη του σκάφους του λιμενικού έπεσε στην πλώρη της λέμβου των προσφύγων, σύμφωνα με τις μαρτυρίες.

Αυτό που ακολούθησε ήταν μακελειό, σύμφωνα με τις περιγραφές, καθώς χτυπημένοι όπως ήταν οι περισσότεροι έπεσαν στο νερό.

Ήταν σαν ένα μεγάλο τροχαίο

Ο κ. Σακελλαρίδης ανέφερε ακόμα ότι οι υγειονομικοί του νοσοκομείου παρομοίασαν το συμβάν με τους νεκρούς και τους τραυματίες σαν αποτέλεσμα ενός πολύ μεγάλου τροχαίου, που δεν είχε σχέση με τα περιστατικά ναυαγίων που συχνά αντιμετωπίζουν στο νησί της Χίου.

Οι γιατροί έπρεπε να αντιμετωπίσουν κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, κατάγματα σε θώρακες, σπλήνες και άλλα ζωτικά όργανα. Υπενθυμίζουμε ότι σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν γιατροί του νοσοκομείου χθες Τετάρτη ανέφεραν ότι τα τραύματα αυτά ήταν το αποτέλεσμα μίας πολύ σοβαρής σύγκρουσης.

Ενδεικτικές ήταν και οι δηλώσεις του διασώστη Βαγγέλη Κυρήθρα που βοήθησε στην ανάσυρση των πτωμάτων:

«Είχαν εμφανείς κακώσεις προφανώς από τη σύγκρουση. Και στο κεφάλι και στο σώμα», είπε για την κατάσταση των σορών ενώ ερωτηθείς εάν κάποιοι θα γλίτωναν αν φορούσαν σωσίβια είπε: «Δεν θα γλίτωνε κανείς, θεωρώ ότι ήταν ήδη νεκροί από τη σύγκρουση των δύο σκαφών».

Οι μαρτυρίες των προσφύγων έρχονται σε πλήρη αντίθεση με όσα αναφέρει η επίσημη εκδοχή του λιμενικού.

Τα ερωτήματα από την ανακοίνωση του λιμενικού

Υπενθυμίζουμε ότι στην ανακοίνωσή του, το λιμενικό ανέφερε ότι όταν εντόπισε το σκάφος έκανε ηχητικά και φωτεινά σήματα για να σταματήσει ενώ υποστήριξε ότι η λέμβος των προσφύγων ανέπτυξε ταχύτητα και ήταν αυτή που έπεσε πάνω στο σκάφος της ακτοφυλακής.

Οι φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα το λιμενικό δείχνουν ζημιές ήσσονος σημασίας στα πλάγια του σκάφους ενώ δεν δείχνουν καθόλου το μπροστινό μέρος, που σύμφωνα με τις μαρτυρίες των προσφύγων ήταν αυτό που έπεσε πάνω τους.

Επιπλέον μέχρι και σήμερα δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα καμία φωτογραφία της λέμβου των προσφύγων πριν ή μετά τη σύγκρουση.

Οι κάμερες του σκάφους του λιμενικού ήταν κλειστές, όπως αναφέρουν αξιωματούχοι, γεννώντας εύλογα ερωτήματα για το κατά πόσο η εμπλοκή με τη βάρκα των προσφύγων έγινε με σύννομο τρόπο καθώς όπως επισημαίνουν ειδικοί, οι κάμερες πρέπει να είναι πάντα ανοιχτές κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι στα ελληνικά σκάφη, τη λειτουργία των οποίων χρηματοδοτεί η Ε.Ε., ο Frontex και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απαιτούν την εγκατάσταση και λειτουργία καμερών για λόγους διαφάνειας και ελέγχου.

Ο κ. Σακελλαρίδης επεσήμανε την ανάγκη να διενεργηθεί πλήρης και διαφανής έρευνα για τα αίτια του ναυαγίου ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα παιδιά που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Χίου, κάποια εκ των οποίων έχουν τους γονείς τους στην εντατική.

«Ζητήσαμε να μην απομακρυνθούν τα παιδιά από τους γονείς τους» εάν πάρουν εξιτήριο σε διαφορετικό χρόνο, ανέφερε ο κ. Σακελλαρίδης ενώ διευκρίνισε ότι η επίσκεψη στο νοσοκομείο έγινε με την άδεια και τη διευκόλυνση της διοίκησης.

Την ίδια στιγμή εκφράζονται φόβοι ότι τα θύματα της τραγωδίας δεν είναι μόνο 15 καθώς υπάρχουν αναφορές για αγνοούμενους. Οι έρευνες για τον εντοπισμό τους συνεχίζονται αλλά προς το παρόν έχουν αποβεί άκαρπες.