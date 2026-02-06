Ο Κικίλιας ενημερώνει την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής για την τραγωδία της Χίου

Στη Βουλή θα προσέλθει την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου στις 10 π.μ. ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιώτικης Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας προκειμένου να ενημερώσει την Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής για το συμβάν της 3ης Φεβρουαρίου στη Χίο, που είχε σαν αποτέλεσμα 15 μετανάστες να χάσουν τη ζωή τους.

Ο Βασίλης Κικίλιας από την πρώτη στιγμή της πολύνεκρης τραγωδίας υπήρξε εξαιρετικά φειδωλός στις δηλώσεις τους.

Ο ρόλος των διακινητών

Στη μία και μοναδική τοποθέτηση του στα ΜΜΕ, για το συμβάν, ο Κικίλιας αναφέρθηκε σαφώς στους διακινητές, τους οποίους χαρακτήρισε «εχθρούς της χώρας» οι οποίες θέτουν σε θανάσιμο κίνδυνο τόσο των μεταναστών όσο και των στελεχών του Λιμενικού Σώματος, διαμηνύοντας ότι η Πολιτεία θα επιδείξει μηδενική ανοχή απέναντι σε αυτά τα κυκλώματα.

Ο Κικίλιας για την έρευνα

Την ίδια στιγμή ο Κικίλιας έχει καταστήσει σαφές ότι η έρευνα για τα αίτια του «τραγικού δυστυχήματος» όπως το χαρακτήρισε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής θα διεξαχθεί με διαφάνεια και επαγγελματισμό.

Η ενημέρωση Κικίλια στην Επιτροπή της Βουλής αναμένεται μετά και το πυρ ομαδόν από την αντιπολίτευση εναντίον της κυβέρνησης κατά τη διάρκεια της συζήτησης για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου που αφορά τη «νόμιμη μετανάστευση».

Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι ο Κικίλιας – βάσει και των όσων προανήγγειλε στην πρώτη του δήλωση – τάσσεται υπέρ του σφιχτού πλαισίου που επιτάσσει η έρευνα και αποκάλυψη όλων των πτυχών της τραγωδίας καθώς και της απόδοσης ευθυνών εφόσον αποδειχθεί ότι υπάρχουν σε όποιους και αν υπάρχουν.

Την ίδια στιγμή πρέπει να σημειωθεί ότι ο Κικίλιας είναι από τους υπουργούς που έχουν επανειλημμένα αναφερθεί στο έργο των ανδρών και των γυναικών του Λιμενικού Σώματος.