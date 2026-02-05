Τραγωδία με μετανάστες στη Χίο: Όσα είπε στην αναφορά του ο κυβερνήτης του Λιμενικού σκάφους

Από το Αφγανιστάν στη Χίο. Ένα δρομολόγιο γνωστό, επικίνδυνο αλλά κερδοφόρο για τους λαθροδιακινητές που εισπράττουν τρεις, τέσσερις ή ακόμα και δέκα χιλιάδες ευρώ το κεφάλι.

Στην περιοχή οι έρευνες σε αναζήτηση μεταναστών από το δυστύχημα συνεχίζονται, ενώ στα νοσοκομεία διαδραματίζονται σκηνές αρχαία τραγωδίας.

Η αναφορά του κυβερνήτη του Λιμενικού αποκλειστικά στο Live News

Το Live News εξασφάλισε την αναφορά που έδωσε ο Λιμενικός για το βράδυ που συνέβησαν όλα.

«Στις 3 Φεβρουαρίου του 2026 πλοίο του Λιμενικού Σώματος Οινουσσών στα πλαίσια προγραμματισμένης περιπολίας ενημερώθηκε για την ύπαρξη ύποπτου στόχου εντός ελληνικών χωρικών υδάτων στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή «Μυρσινιδίου» και συγκεκριμένα ταχύπλοου σκάφους προερχόμενο από τις τουρκικές ακτές με δυτική πορεία και με μεγάλη ταχύτητα, με επιβαίνοντες ικανό αριθμό ατόμων. Άμεσα πλοίο του Λιμενικού Σώματος απέπλευσε και εντόπισε το σκάφος χωρίς φώτα ναυσιπλοΐας. Το πλήρωμα προέβη σε ηχητικά φωτεινά σήματα γνωστοποιώντας την ιδιότητά του ως περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος καλώντας να σταματήσει με αρνητικά αποτελέσματα. Ο διακινητής του ταχύπλοου σκάφους δεν συμμορφώθηκε και προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο, ανέστρεψε την πορεία του θέτοντας σε κίνδυνο τόσο την ακεραιότητα του σκάφους και του πληρώματος, όσο και των επιβαινόντων στο ταχύπλοο πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς με σκοπό τον εμβολισμό και προσέκρουσε στη δεξιά πλευρά.

»Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης το ταχύπλοο σκάφος ανετράπη με αποτέλεσμα όλοι οι επιβαίνοντες να πέσουν στην θάλασσα. Πλήρωμα προέβη άμεσα στη διάσωση και περισυλλογή των επιβαινόντων του ταχύπλοου, ενώ παράλληλα κλήθηκαν προς συνδρομή πλοία του Λιμενικού Σώματος. Περί ώρα 20:50 πλοίο του Λιμενικού Σώματος περισυνέλεξε 25 άτομα σοβαρά τραυματισμένα και περί ώρα 21:00 κατέπλευσε στο λιμάνι της Χίου. Πλοία του Λιμενικού Σώματος συνέχισαν τις έρευνες και περί ώρα 21:05 εντοπίστηκε ένας ακόμη άνδρας, χωρίς τις ανθήσεις του, ενώ στις 21:40 εντοπίστηκε ακόμη ένας χωρίς τις αισθήσεις του. Περί 22:40 εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν από πλοίο του Λιμενικού Σώματος χωρίς τις αισθήσεις τους εννέα άνδρες και τρεις γυναίκες. Στις 00:30 η υπηρεσία μας ενημερώθηκε ότι μια γυναίκα εκ των διασωθέντων κατέληξε».

Γιατί δεν έγινε η χρήση της κάμερας;

Ο Νίκος Σπανός, ναύαρχος Λιμενικού Σώματος εν αποστρατεία και διεθνής πραγματογνώμονας, μιλώντας στο Live News είπε πως το φουσκωτό των μεταναστών πρέπει να χτύπησε στα δεξιά το Λιμενικό που δεν πρόλαβε να στρίψει.

«Βρήκαν σκληρή επιφάνεια και χτύπησαν οι νεκροί. Ίσως κάποιοι χτύπησαν στην τιμονιέρα του φουσκωτού».

Μεγάλο ερώτημα παραμένει το γιατί δεν έγινε χρήση της κάμερας του σκάφους. Η πρώτη απάντηση είναι πως δεν χρειάζονταν να εντοπιστεί θερμικό ίχνος από τη στιγμή που οι λιμενικοί είχαν ήδη δει το φουσκωτό.

Ο κ. Σπανός ανέφερε: «Οι θερμικές κάμερες θα βοηθούσαν να βρεθούν οι άνθρωποι στη θάλασσα πολύ πιο εύκολα. Όμως το θέμα δεν είναι μόνο το θερμικό φορτίο, αλλά και το καταγραφικό κομμάτι της κάμερας. Όταν περιπολεί ένα σκάφος οι κάμερες πρέπει να λειτουργούν στην εντέλεια. Αυτές είναι πάγιες διαταγές γιατί ό,τι και να συμβεί θα χρησιμοποιηθεί σαν αποδεικτικό».

Bαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις η αιτία θανάτου των θυμάτων

Σοβαρές κακώσεις διαπίστωσαν οι ιατροδικαστές στα θύματα της τραγωδίας στη Χίο, γεγονός που φαίνεται ότι οδήγησε στον θάνατό τους, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η ΕΡΤ.

Η ιατροδικαστική διερεύνηση στις σορούς των 15 ανθρώπων που ανασύρθηκαν νεκροί από την θάλασσα της ανοιχτά της Χίου ολοκληρώθηκε από την ομάδα των 4 ιατροδικαστών και τριών νεκροτόμων που είχε μεταβεί από χθες στην Χίο, με απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, βάσει των όσων προβλέπονται στο ειδικό πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσης, που έχει εκπονηθεί από το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Επίσης, εκτός από τη διερεύνηση των αιτιών θανάτου, λήφθηκαν δείγματα για την ταυτοποίηση των σορών με τη μέθοδο DNA.

Ακόμη, υπήρξε μέριμνα και σε συνεννόηση με γραφεία τελετών, εξασφαλίστηκε η μεταφορά των σορών στο νεκροταφείο Σχιστού για τη φύλαξή τους μέχρι την ταυτοποίηση και απόδοσή τους στους οικείους τους.