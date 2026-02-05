newspaper
Σημαντική είδηση:
05.02.2026 | 15:26
Τραγωδία στην Αιτωλοακαρνανία: Νεκρό βρέφος 6 μηνών
Τραγωδία με μετανάστες στη Χίο: Όσα είπε στην αναφορά του ο κυβερνήτης του Λιμενικού σκάφους
05 Φεβρουαρίου 2026, 17:47

Τραγωδία με μετανάστες στη Χίο: Όσα είπε στην αναφορά του ο κυβερνήτης του Λιμενικού σκάφους

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση όσοι έχασαν τη ζωή τους στην τραγωδία στη Χίο έφεραν βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, οι οποίες μάλιστα οδήγησαν στον θάνατό τους.

Σύνταξη
A
A
Spotlight

Από το Αφγανιστάν στη Χίο. Ένα δρομολόγιο γνωστό, επικίνδυνο αλλά κερδοφόρο για τους λαθροδιακινητές που εισπράττουν τρεις, τέσσερις ή ακόμα και δέκα χιλιάδες ευρώ το κεφάλι.

Στην περιοχή οι έρευνες σε αναζήτηση μεταναστών από το δυστύχημα συνεχίζονται, ενώ στα νοσοκομεία διαδραματίζονται σκηνές αρχαία τραγωδίας.

Η αναφορά του κυβερνήτη του Λιμενικού αποκλειστικά στο Live News

Το Live News εξασφάλισε την αναφορά που έδωσε ο Λιμενικός για το βράδυ που συνέβησαν όλα.

«Στις 3 Φεβρουαρίου του 2026 πλοίο του Λιμενικού Σώματος Οινουσσών στα πλαίσια προγραμματισμένης περιπολίας ενημερώθηκε για την ύπαρξη ύποπτου στόχου εντός ελληνικών χωρικών υδάτων στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή «Μυρσινιδίου» και συγκεκριμένα ταχύπλοου σκάφους προερχόμενο από τις τουρκικές ακτές με δυτική πορεία και με μεγάλη ταχύτητα, με επιβαίνοντες ικανό αριθμό ατόμων. Άμεσα πλοίο του Λιμενικού Σώματος απέπλευσε και εντόπισε το σκάφος χωρίς φώτα ναυσιπλοΐας. Το πλήρωμα προέβη σε ηχητικά φωτεινά σήματα γνωστοποιώντας την ιδιότητά του ως περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος καλώντας να σταματήσει με αρνητικά αποτελέσματα. Ο διακινητής του ταχύπλοου σκάφους δεν συμμορφώθηκε και προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο, ανέστρεψε την πορεία του θέτοντας σε κίνδυνο τόσο την ακεραιότητα του σκάφους και του πληρώματος, όσο και των επιβαινόντων στο ταχύπλοο πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς με σκοπό τον εμβολισμό και προσέκρουσε στη δεξιά πλευρά.

»Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης το ταχύπλοο σκάφος ανετράπη με αποτέλεσμα όλοι οι επιβαίνοντες να πέσουν στην θάλασσα. Πλήρωμα προέβη άμεσα στη διάσωση και περισυλλογή των επιβαινόντων του ταχύπλοου, ενώ παράλληλα κλήθηκαν προς συνδρομή πλοία του Λιμενικού Σώματος. Περί ώρα 20:50 πλοίο του Λιμενικού Σώματος περισυνέλεξε 25 άτομα σοβαρά τραυματισμένα και περί ώρα 21:00 κατέπλευσε στο λιμάνι της Χίου. Πλοία του Λιμενικού Σώματος συνέχισαν τις έρευνες και περί ώρα 21:05 εντοπίστηκε ένας ακόμη άνδρας, χωρίς τις ανθήσεις του, ενώ στις 21:40 εντοπίστηκε ακόμη ένας χωρίς τις αισθήσεις του. Περί 22:40 εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν από πλοίο του Λιμενικού Σώματος χωρίς τις αισθήσεις τους εννέα άνδρες και τρεις γυναίκες. Στις 00:30 η υπηρεσία μας ενημερώθηκε ότι μια γυναίκα εκ των διασωθέντων κατέληξε».

Γιατί δεν έγινε η χρήση της κάμερας;

Ο Νίκος Σπανός, ναύαρχος Λιμενικού Σώματος εν αποστρατεία και διεθνής πραγματογνώμονας, μιλώντας στο Live News είπε πως το φουσκωτό των μεταναστών πρέπει να χτύπησε στα δεξιά το Λιμενικό που δεν πρόλαβε να στρίψει.

«Βρήκαν σκληρή επιφάνεια και χτύπησαν οι νεκροί. Ίσως κάποιοι χτύπησαν στην τιμονιέρα του φουσκωτού».

Μεγάλο ερώτημα παραμένει το γιατί δεν έγινε χρήση της κάμερας του σκάφους. Η πρώτη απάντηση είναι πως δεν χρειάζονταν να εντοπιστεί θερμικό ίχνος από τη στιγμή που οι λιμενικοί είχαν ήδη δει το φουσκωτό.

Ο κ. Σπανός ανέφερε: «Οι θερμικές κάμερες θα βοηθούσαν να βρεθούν οι άνθρωποι στη θάλασσα  πολύ πιο εύκολα. Όμως το θέμα δεν είναι μόνο το θερμικό φορτίο, αλλά και το καταγραφικό κομμάτι της κάμερας. Όταν περιπολεί ένα σκάφος οι κάμερες πρέπει να λειτουργούν στην εντέλεια. Αυτές είναι πάγιες διαταγές γιατί ό,τι και να συμβεί θα χρησιμοποιηθεί σαν αποδεικτικό».

Bαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις η αιτία θανάτου των θυμάτων

Σοβαρές κακώσεις διαπίστωσαν οι ιατροδικαστές στα θύματα της τραγωδίας στη Χίο, γεγονός που φαίνεται ότι οδήγησε στον θάνατό τους, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η ΕΡΤ.

Η ιατροδικαστική διερεύνηση στις σορούς των 15 ανθρώπων που ανασύρθηκαν νεκροί από την θάλασσα της ανοιχτά της Χίου ολοκληρώθηκε από την ομάδα των 4 ιατροδικαστών και τριών νεκροτόμων που είχε μεταβεί από χθες στην Χίο, με απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, βάσει των όσων προβλέπονται στο ειδικό πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσης, που έχει εκπονηθεί από το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Επίσης, εκτός από τη διερεύνηση των αιτιών θανάτου, λήφθηκαν δείγματα για την ταυτοποίηση των σορών με τη μέθοδο DNA.

Ακόμη, υπήρξε μέριμνα και σε συνεννόηση με γραφεία τελετών, εξασφαλίστηκε η μεταφορά των σορών στο νεκροταφείο Σχιστού για τη φύλαξή τους μέχρι την ταυτοποίηση και απόδοσή τους στους οικείους τους.

Βιομηχανία
European Metals: Το στοίχημα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας μετάλλων για ανταγωνιστικότητα, ενέργεια και στρατηγική αυτονομία

European Metals: Το στοίχημα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας μετάλλων για ανταγωνιστικότητα, ενέργεια και στρατηγική αυτονομία

Stream newspaper
Αποκάλυψη in: Πληροφορίες που συνδέονται και με το ΝΑΤΟ έδινε ο αξιωματικός που συνελήφθη για κατασκοπεία
Ελλάδα 05.02.26

Αποκάλυψη in: Πληροφορίες που συνδέονται και με το ΝΑΤΟ έδινε ο αξιωματικός που συνελήφθη για κατασκοπεία

Ο αξιωματικός που σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του in ανήκει στην Πολεμική Αεροπορία διέρρεε πληροφορίες που συνδέονται με το ΝΑΤΟ και τη χώρα και δεν αφορά την Τουρκία

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΟΕΝΓΕ: Οι υγειονομικοί της Χίου ανταποκρίθηκαν με αυταπάρνηση – Δεν πρόκειται να συνηθίσουμε τη βαρβαρότητα
Μετά το ναυάγιο 05.02.26

ΟΕΝΓΕ: Οι υγειονομικοί της Χίου ανταποκρίθηκαν με αυταπάρνηση – Δεν πρόκειται να συνηθίσουμε τη βαρβαρότητα

«Οι υγειονομικοί δεν διάκριση, μπροστά στον πάσχοντα συνάνθρωπο, σχετική με περιουσιακή κατάσταση, εθνικότητα, ”νομιμότητα” παρουσίας στην χώρα, απόχρωση του δέρματος, φυλή, θρήσκευμα, γλώσσα», αναφέρει η ΟΕΝΓΕ

Σύνταξη
Ελεύθερος ο 34χρονος εμπρηστής της τεράστιας πυρκαγιάς στον Φενεό Κορινθίας
Ελλάδα 05.02.26

Ελεύθερος ο 34χρονος εμπρηστής της τεράστιας πυρκαγιάς στον Φενεό Κορινθίας

Ο 34χρονος αποφυλακίστηκε στις 3 Φεβρουαρίου του 2026 και του επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της εμφάνισης στο Α.Τ. δύο φορές τον μήνα και την απαγόρευση εξόδου του από τη χώρα.

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Ναυάγιο στη Χίο: «Το σκάφος του λιμενικού πέρασε από πάνω μας χωρίς προειδοποίηση» – Τι λένε επιζώντες
Σοβαρές καταγγελίες 05.02.26

«Το σκάφος του λιμενικού πέρασε από πάνω μας χωρίς προειδοποίηση» - Τι λένε επιζώντες από το ναυάγιο στη Χίο

Σοβαρές καταγγελίες έρχονται στο φως για τις συνθήκες που οδήγησαν στο πολύνεκρο ναυάγιο στη Χίο - Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης μετέφερε στο in μαρτυρίες επιζώντων προσφύγων

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Σύλληψη στρατιωτικού για κατασκοπεία
Ανακοίνωση ΓΕΕΘΑ 05.02.26 Upd: 15:06

Σύλληψη στρατιωτικού για κατασκοπεία

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του στρατιωτικού «κατόπιν σαφών ενδείξεων συλλογής και μετάδοσης μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους».

Σύνταξη
Άρειος Πάγος: Υπέρ όσων έχουν δάνεια που εντάσσονται στον νόμο «Κατσέλη» η απόφαση της Ολομέλειας
Ελλάδα 05.02.26

Υπέρ των δανειοληπτών που εντάσσονται στον νόμο «Κατσέλη» η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου

Η Ολομέλεια με ευρεία πλειοψηφία αποφάσισε ότι οι τόκοι στα δάνεια, όσων έχουν υπαχθεί στο νόμο «Κατσέλη», θα υπολογίζονται με βάση τη μηνιαία δόση

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Συλλυπητήρια ΠΑΣΟΚ για τον θάνατο του Θανάση Σκουρτόπουλου – «Το αποτύπωμα που αφήνει θα μείνει ανεξίτηλο»
Θλίψη 05.02.26

Συλλυπητήρια ΠΑΣΟΚ για τον θάνατο του Θανάση Σκουρτόπουλου – «Το αποτύπωμα που αφήνει θα μείνει ανεξίτηλο»

Το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ τονίζει πως «ο Θανάσης Σκουρτόπουλος υπηρέτησε το μπάσκετ και τον αθλητισμό με γνώση, συνέπεια, αφοσίωση και αγάπη, συνδυάζοντας τις επιδόσεις του στα γήπεδα και στους πάγκους με το ήθος και την καλοσύνη του χαρακτήρα του»

Σύνταξη
«Όχι» Φάμελλου στις προτάσεις Μητσοτάκη για τη Συνταγματική Αναθεώρηση – «Θα γίνει από προοδευτική κυβέρνηση»
ΣΥΡΙΖΑ 05.02.26

«Όχι» Φάμελλου στις προτάσεις Μητσοτάκη για τη Συνταγματική Αναθεώρηση – «Θα γίνει από προοδευτική κυβέρνηση»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, τόνισε πως ναι μεν χρειάζεται Συνταγματική Αναθεώρηση, αλλά «και μια προοδευτική κυβέρνηση, που θα σεβαστεί τους Συνταγματικούς κανόνες και θα ενισχύσει το κράτος δικαίου στην Ελλάδα»

Σύνταξη
ΕΕ: Δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ουκρανία – Πώς θα βοηθήσει;
Κόσμος 05.02.26

ΕΕ: Δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ουκρανία – Πώς θα βοηθήσει;

Η ΕΕ εγκρίνει πακέτο 90 δισ. ευρώ για την Ουκρανία για την άμυνα και τις δημόσιες υπηρεσίες, με εξαιρέσεις, πρόσβαση «pay to play» για βρετανικές εταιρείες και ταχεία ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ κάνουν ένα ακόμη βήμα προς τη δυστοπία – Πολιτεία απαγορεύρει στους φυλακισμένους την πρόσβαση σε βιβλία
Λογοκρισία; 05.02.26

Οι ΗΠΑ κάνουν ένα ακόμη βήμα προς τη δυστοπία – Πολιτεία απαγορεύρει στους φυλακισμένους την πρόσβαση σε βιβλία

Το Αρκάνσας, πολιτεία των ΗΠΑ, προσπαθεί να περάσει ένα μέτρο απαγόρευσης της αποστολής βιβλίων στους κρατουμένους/ες, με πρόσχημα την «πάταξη της εισόδου ναρκωτικών».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το σκοτεινό ταξίδι των γυναικών από τη Λατινική Αμερική στα χέρια διεθνούς κυκλώματος trafficking στην Αλβανία
Κόσμος 05.02.26

Το σκοτεινό ταξίδι των γυναικών από τη Λατινική Αμερική στα χέρια διεθνούς κυκλώματος trafficking στην Αλβανία

Εκατοντάδες γυναίκες από τη Λατινική Αμερική πέφτουν θύματα διεθνούς κυκλώματος trafficking, που τις μεταφέρει στην Αλβανία υπό καθεστώς σεξουαλικής εκμετάλλευσης.

Σύνταξη
Στην ΕΑΒ ο Χαρίτσης: Εξοργιστικό το μέλλον της να εμπλέκεται σε ενδοκυβερνητικές αντιπαραθέσεις μεταξύ υπουργών της κυβέρνησης Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 05.02.26

Στην ΕΑΒ ο Χαρίτσης: Εξοργιστικό το μέλλον της να εμπλέκεται σε ενδοκυβερνητικές αντιπαραθέσεις μεταξύ υπουργών της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Η Νέα Αριστερά, θα σταθεί στο πλευρό των εργαζομένων «γιατί ο αγώνας τους είναι δίκαιος και τα αιτήματά τους είναι δίκαια», τόνισε ο Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Ο Δήμος Πειραιά τίμησε τη μνήμη των 63 θυμάτων του C-130 που συνετρίβη στο όρος Όθρυς στις 5/2/1991
Φόρος τιμής 05.02.26

Ο Δήμος Πειραιά τίμησε τη μνήμη των 63 θυμάτων του C-130 που συνετρίβη στο όρος Όθρυς στις 5/2/1991

H ετήσια επιμνημόσυνη δέηση για τους 63 Πεσόντες Αεροπόρους τελέστηκε στο μνημείο που βρίσκεται στην πλατεία Ηρώων Αεροπόρων και Πεσόντων C-130, στον Πειραιά.

Σύνταξη
Αποκάλυψη in: Πληροφορίες που συνδέονται και με το ΝΑΤΟ έδινε ο αξιωματικός που συνελήφθη για κατασκοπεία
Ελλάδα 05.02.26

Αποκάλυψη in: Πληροφορίες που συνδέονται και με το ΝΑΤΟ έδινε ο αξιωματικός που συνελήφθη για κατασκοπεία

Ο αξιωματικός που σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του in ανήκει στην Πολεμική Αεροπορία διέρρεε πληροφορίες που συνδέονται με το ΝΑΤΟ και τη χώρα και δεν αφορά την Τουρκία

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Μαρινάκης προς Σαμαρά: Κανένας λογικός άνθρωπος δεν πιστεύει ότι η Ελλάδα επί Μητσοτάκη παραπέμπει σε χάος
Τι είπε για Καραμανλή 05.02.26

Μαρινάκης προς Σαμαρά: Κανένας λογικός άνθρωπος δεν πιστεύει ότι η Ελλάδα επί Μητσοτάκη παραπέμπει σε χάος

Ο Παύλος Μαρινάκης δεν έκρυψε την ενόχληση του Μαξίμου για όσα είπε ο Αντώνης Σαμαράς περί χάους ενώ «προσπέρασε» τις αιχμές του Κώστα Καραμανλή

Σύνταξη
ΟΕΝΓΕ: Οι υγειονομικοί της Χίου ανταποκρίθηκαν με αυταπάρνηση – Δεν πρόκειται να συνηθίσουμε τη βαρβαρότητα
Μετά το ναυάγιο 05.02.26

ΟΕΝΓΕ: Οι υγειονομικοί της Χίου ανταποκρίθηκαν με αυταπάρνηση – Δεν πρόκειται να συνηθίσουμε τη βαρβαρότητα

«Οι υγειονομικοί δεν διάκριση, μπροστά στον πάσχοντα συνάνθρωπο, σχετική με περιουσιακή κατάσταση, εθνικότητα, ”νομιμότητα” παρουσίας στην χώρα, απόχρωση του δέρματος, φυλή, θρήσκευμα, γλώσσα», αναφέρει η ΟΕΝΓΕ

Σύνταξη
Οφείλουμε ο ένας στον άλλον αξιοπρέπεια: Η Τζένιφερ Εσπόζιτο έχασε το σπίτι της για να γυρίσει την ταινία Fresh Kills
Όλα για την τέχνη 05.02.26

Οφείλουμε ο ένας στον άλλον αξιοπρέπεια: Η Τζένιφερ Εσπόζιτο έχασε το σπίτι της για να γυρίσει την ταινία Fresh Kills

Η γνωστή ηθοποιός Τζένιφερ Εσπόζιτο, με ένα βίντεο στα social media, αποκάλυψε ότι το πριν από μερικά χρόνια υποθήκευσε το σπίτι της για να γυρίσει το φιλμ Fresh Kills. Και τώρα πρέπει να το εγκαταλείψει.

Σύνταξη
«Έτσι για την… αλλαγή»: Βίντεο Ανδρουλάκη στο Tik Tok για το κυκλοφοριακό στην Αττική
ΠΑΣΟΚ 05.02.26

«Έτσι για την… αλλαγή»: Βίντεο Ανδρουλάκη στο Tik Tok για το κυκλοφοριακό στην Αττική

Ο Νίκος Ανδρουλάκης απαντά, σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη, στο ζητούμενο κάθε πολίτη στην καθημερινότητά του στο λεκανοπέδιο της Αττικής: πώς θα μετακινηθεί αξιόπιστα και χωρίς να χάνει τόσες ώρες στον δρόμο.

Σύνταξη
Μανιάτης στην ΕΕ: Πώς θα προστατεύσετε τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα μετά τις 225 παραβιάσεις και τις 2 παράνομες NAVTEX;
Ζητά παρέμβαση 05.02.26

Μανιάτης στην ΕΕ: Πώς θα προστατεύσετε τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα μετά τις 225 παραβιάσεις και τις 2 παράνομες NAVTEX;

Το ζήτημα της τουρκικής αυξανόμενης προκλητικότητας θέτει με ερώτησή του στην Ύπατη Εκπρόσωπο για την Εξωτερική Πολιτική της ΕΕ ο επικεφαλής της ευρωομάδας του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Μανιάτης

Σύνταξη
ΑΕΚ: Τιμωρία της έδρας της για μια αγωνιστική από τη ΔΕΑΒ
Αθλητισμός & Σπορ 05.02.26

ΑΕΚ: Τιμωρία της έδρας της για μια αγωνιστική από τη ΔΕΑΒ

Κεκλεισμένων των θυρών θα διεξαχθεί το επόμενο εντός έδρας παιχνίδι της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα, κόντρα στον Λεβαδειακό, μετά την σχετική τιμωρία που επιβλήθηκε στην Ένωση από τη ΔΕΑΒ για όσα συνέβησαν στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Γιάννης Παναγόπουλος: Δεν υπάρχει κάτι μεμπτό εναντίον μου
Πολιτική Γραμματεία 05.02.26

Γιάννης Παναγόπουλος: Δεν υπάρχει κάτι μεμπτό εναντίον μου

«Το θλιβερό στην υπόθεση αυτή είναι ότι στο πρόσωπό μου δέχονται για μια ακόμα φορά ισχυρό πλήγμα τα συνδικάτα και η δράση τους. Κάποιους φαίνεται ότι τους ενοχλούν», υποστηρίζει ο Γιάννης Παναγόπουλος

Σύνταξη
