ΟΕΝΓΕ: Οι υγειονομικοί της Χίου ανταποκρίθηκαν με αυταπάρνηση – Δεν πρόκειται να συνηθίσουμε τη βαρβαρότητα

Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) συγχαίρει τους νοσοκομειακούς γιατρούς και λοιπούς υγειονομικούς του «Σκυλίτσειου» Γενικού Νοσοκομείου Χίου για τη συγκινητική τους αυταπάρνηση στην περίθαλψη των θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος ανοιχτά της Χίου, όπου έχασαν τη ζωή τους 15 άνθρωποι και 25 τραυματίστηκαν.

«Οι συνάδελφοι ανταποκρίθηκαν άμεσα άσχετα αν εφημέρευαν ή όχι. Οι συνάδελφοι, όπως πάντα, δεν έκαναν διάκριση, μπροστά στον πάσχοντα συνάνθρωπο, σχετική με περιουσιακή κατάσταση, εθνικότητα, ”νομιμότητα” παρουσίας στην χώρα, απόχρωση του δέρματος, φυλή, θρήσκευμα, γλώσσα – τέτοιες διακρίσεις κάνουν οι κυβερνώντες που από την μια καθοδηγούν και συγκαλύπτουν εγκλήματα εναντίον φτωχών προσφύγων/μεταναστών και από την άλλη μοιράζουν «Golden Visa» σε πλούσιους εμίρηδες», αναφέρει η ΟΕΝΓΕ.

Οι υγειονομικοί δίνουν μαθήματα ανθρωπιάς

Προσθέτει ότι οι υγειονομικοί καθημερινά δίνουν μαθήματα επιστημοσύνης και ανθρωπιάς παρά τις τραγικές ελλείψεις προσωπικού και υποδομών. «Δεν πρόκειται να συνηθίσουμε τη βαρβαρότητα. Δεν πρόκειται να μείνουμε αμέτοχοι μπροστά στο έγκλημα να πνίγονται και να σκοτώνονται άνθρωποι για τα κέρδη των λίγων», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η ΟΕΝΓΕ απαιτεί «να διερευνηθούν οι αιτίες της τραγωδίας, να διασφαλιστεί ότι όλοι οι επιζώντες -εκτός των επιβεβαιωμένων δουλέμπορων- θα πάρουν άμεσα άσυλο και θα έχουν την προστασία που απαιτείται, ώστε να μπορούν χωρίς φόβο να πουν τι έγινε την μαύρη νύκτα στις 3 Φλεβάρη».