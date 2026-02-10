newspaper
10.02.2026 | 15:49
– Προσοχή – Νέα ανάκληση παρτίδων προϊόντων βρεφικού γάλακτος
Κικίλιας: «138 νέα οχήματα για το Λιμενικό, παρουσιάζουν υψηλό επίπεδο ευχρηστίας και αξιοπιστίας»
Επικαιρότητα 10 Φεβρουαρίου 2026, 14:48

Κικίλιας: «138 νέα οχήματα για το Λιμενικό, παρουσιάζουν υψηλό επίπεδο ευχρηστίας και αξιοπιστίας»

Ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας είπε ότι η συγκεκριμένη παράδοση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του στόλου των χερσαίων επιχειρησιακών μέσων του Λιμενικού Σώματος

Spotlight

Παραδόθηκαν σήμερα στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή 138 νέα οχήματα τύπου SUV Suzuki Vitara 1.4 GL+ Hybrid, τα οποία κατανέμονται άμεσα σε Λιμενικές Αρχές ανά την επικράτεια, στο πλαίσιο της ενίσχυσης και ανανέωσης των χερσαίων επιχειρησιακών μέσων.

Στην ομιλία του ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, αναφερόμενος στο γεγονός ότι μέρος των οχημάτων που παρέλαβε σήμερα το Λιμενικό Σώμα αποτελεί κομμάτι του εξοπλιστικού προγράμματος «ΑΙΓΙΣ», που ο ίδιος προκήρυξε στη θητεία του ως υπουργός Πολιτικής Προστασίας, τόνισε: «Αισθάνομαι πολύ μεγάλη χαρά και συγκίνηση σήμερα, διότι δεν περίμενα ότι από άλλο πόστο και με άλλη ιδιότητα θα παραλαμβάνω σήμερα, αυτά που ξεκινήσαμε πριν από ενάμιση χρόνο και ολοκληρώσαμε μέσω διαγωνισμών, μέσα σε δεκαπέντε μήνες, στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Αυτή είναι και η υπόσχεση και για αυτό το Υπουργείο. Θα ήθελα να ανακοινώσω ότι στο πέρας της θητείας της κυβέρνησης αυτής, θα έχουν προκηρυχθεί τα έργα, κάποια από αυτά θα έχουν ολοκληρωθεί ως διαγωνισμοί και θα έχουν παραληφθεί».

Υβριδική τεχνολογία

Τα οχήματα είναι εξοπλισμένα με κινητήρες βενζίνης σύγχρονης υβριδικής τεχνολογίας, προσφέροντας αυξημένη αποδοτικότητα και χαμηλή κατανάλωση καυσίμου. Ανήκουν στην κατηγορία SUV, παρουσιάζουν υψηλό επίπεδο ευχρηστίας και αξιοπιστίας και είναι κατάλληλα για επιχειρησιακή χρήση, τόσο σε αστικό και ημιαστικό περιβάλλον όσο και σε εκτός οδικού δικτύου συνθήκες. Παράλληλα, διαθέτουν σύγχρονο αστυνομικό εξοπλισμό, εργοστασιακή εγγύηση και συντήρηση διάρκειας έξι ετών, ενώ αποτελούν την πλήρως εξοπλισμένη έκδοση του διατιθέμενου μοντέλου, ώστε να ενταχθούν άμεσα στην καθημερινή επιχειρησιακή δράση των υπηρεσιών.

Η χρηματοδότηση της προμήθειας προήλθε:

* για τα 108 οχήματα, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα», στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2021-2027.

* για τα 30 οχήματα, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ «Πολιτική Προστασία 2021-2027».

Το συνολικό κόστος απόκτησης ανέρχεται σε περίπου 5.340.000 ευρώ.

Τα οχήματα που παρέλαβε το Λιμενικό:

Ευρύτερο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού

Η συγκεκριμένη παράδοση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του στόλου των χερσαίων επιχειρησιακών μέσων του Λιμενικού Σώματος. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν ήδη παραληφθεί 51 οχήματα συμβατικού τύπου, ενώ εντός του επόμενου τριμήνου αναμένεται η παραλαβή 40 επιπλέον οχημάτων διαφόρων τύπων και διαμορφώσεων, όπως οχήματα μεταφοράς προσωπικού και οδικής βοήθειας. Επιπλέον, υπεγράφη νέα σύμβαση για την προμήθεια 81 οχημάτων τύπου pick-up, ενώ προγραμματίζονται επαναδιακηρύξεις για επιπλέον χερσαία επιχειρησιακά μέσα, όπως μοτοσυκλέτες και βαν μεταφοράς προσωπικού.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των παρεμβάσεων για την αναβάθμιση των χερσαίων μέσων υπερβαίνει τα 17.000.000 ευρώ, με στόχο τη συνεχή ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της αποτελεσματικότητας των Λιμενικών Αρχών σε ολόκληρη τη χώρα.

Βασίλης Κικίλιας: «Αισθάνομαι πολύ μεγάλη χαρά και συγκίνηση»

Ακολουθεί η ομιλία του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια:

«Αισθάνομαι πολύ μεγάλη χαρά και συγκίνηση σήμερα, διότι δεν περίμενα ότι από άλλο πόστο και με άλλη ιδιότητα θα παραλαμβάνω σήμερα αυτά που ξεκινήσαμε πριν από ενάμιση χρόνο και ολοκληρώσαμε μέσω διαγωνισμών μέσα σε δεκαπέντε μήνες στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Αυτή είναι και η υπόσχεση και για αυτό το Υπουργείο. Θα ήθελα να ανακοινώσω ότι στο πέρας της θητείας της κυβέρνησης αυτής, θα έχουν προκηρυχθεί τα έργα, κάποια από αυτά θα έχουν ολοκληρωθεί ως διαγωνισμοί και θα έχουν παραληφθεί.

Με αίσθημα ευθύνης βρισκόμαστε σήμερα εδώ, για να αποδείξουμε στην πράξη ότι οι πολιτικές δεν είναι λόγια, αλλά η μόνιμη, αέναη, με επαγγελματισμό και συνεπής προσπάθεια στήριξης των ανδρών και γυναικών του Λιμενικού Σώματος και ως επέκταση, των νησιωτών μας και όλων των πολιτών που επισκέπτονται τα λιμάνια μας, των τουριστών, των Ελλήνων πολιτών, των ανθρώπων της θάλασσας. Και σε όλα τα Υπουργεία, τέτοια φιλόδοξα προγράμματα έχουν ως στόχο να εκσυγχρονίσουν την Δημόσια Διοίκηση, να δώσουν παραπάνω εργαλεία στα Σώματα Ασφαλείας και τις Ένοπλες Δυνάμεις και να στηρίξουν ουσιαστικά την πατρίδα μας και τους ανθρώπους της.

Για το πρόγραμμα «ΑΙΓΙΣ»

Είναι ιδιαίτερη χαρά για εμένα και διπλή χαρά, γιατί ο Πρωθυπουργός μου ανέθεσε να σπρώξω μπροστά και να μπορέσω να υλοποιήσω ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα για την Πολιτική Προστασία, το πρόγραμμα “ΑΙΓΙΣ”. Κομμάτι αυτού φυσικά και μέσα από τις προμήθειες του Λιμενικού Σώματος και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, είναι κάποια από αυτά τα οχήματα, μοτοσυκλέτες για την Ελληνική Αστυνομία, φυσικά, ο εξοπλισμός για το Πυροσβεστικό Σώμα, και προμήθειες για τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Αισθάνομαι πολύ μεγάλη χαρά και συγκίνηση σήμερα, διότι δεν περίμενα ότι από άλλο πόστο και με άλλη ιδιότητα θα παραλαμβάνω αυτά που ξεκινήσαμε πριν από ενάμιση χρόνο και ολοκληρώσαμε μέσω διαγωνισμών, μέσα σε δεκαπέντε μήνες στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Αυτή είναι και η υπόσχεση για το Υπουργείο αυτό.

Θα ήθελα να ανακοινώσω ότι στο πέρας της θητείας της κυβέρνησης αυτής, θα έχουν προκηρυχθεί τα έργα, κάποια από αυτά θα έχουν ολοκληρωθεί ως διαγωνισμοί και θα έχουν παραληφθεί. Διαγωνισμοί για τα νέα μεγάλα πλοία ανοιχτής θαλάσσης για το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή πάνω από 80 μέτρα το καθένα, για τα νέα περιπολικά και καταδιωκτικά σκάφη που τόσο μεγάλη ανάγκη έχουμε, για drones εναέρια, πλωτά και υποβρύχια για τη φύλαξη και αστυνόμευση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, των θαλάσσιων ζωνών μας και πάρκων μας, φυσικά της ακτοπλοΐας, της ποντοπόρου ναυτιλίας και για την υπεράσπιση των θαλάσσιων συνόρων μας.

Παράλληλα, δημιουργείται το πιο σύγχρονο Κέντρο Επιχειρήσεων που έχει η ελληνική Πολιτεία για τον συντονισμό όλων αυτών των επανδρωμένων και μη επανδρωμένων σκαφών και όλων των τηλεπικοινωνιών.

Ο Βασίλης Κικίλιας.

«Θέμα αρχής»

Η ανανέωση των χερσαίων και πλωτών μέσων σε όλη την επικράτεια αποτελεί για εμάς μια πολύ σημαντική δουλειά. Η στήριξη των ανδρών και των γυναικών του Λιμενικού Σώματος είναι θέμα αρχής για όλη την ελληνική κοινωνία και την πατρίδα. Στηρίζουμε όλοι τους ανθρώπους αυτούς που δίνουν αγώνα μέρα και νύχτα στα λιμάνια μας, στα νησιά μας και στις θάλασσές μας, υπό αντίξοες συνθήκες και επιτελούν σημαντικό έργο. Και αυτό, ως γενικό πλαίσιο, όχι μόνο δεν μπορεί να αλλάξει ποτέ αλλά ενδυναμώνεται, γιατί αυτή είναι η υπεράσπιση της πατρίδας μας και εξήγησα ότι πάντα αυτό γίνεται με διαφάνεια με εντιμότητα και σεβόμενοι όλες τις νόμιμες διαδικασίες.

Θέλω να κλείσω λέγοντας ότι υπάρχουν στελέχη εδώ, άνδρες και γυναίκες, ακόμα και πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου, που καθημερινά καταβάλλουν τεράστιες προσπάθειες και δίνουν πολύ μεγάλη μάχη, υπό τον συντονισμό μας, για να μπορέσουν αυτά τα έργα να “τρέξουν” και να ολοκληρωθούν σε γρήγορο χρόνο, ώστε να μπορέσουν να τα χρησιμοποιήσουν οι λιμενικοί μας στις δύσκολες εποχές που ζούμε.

Είναι προφανές ότι στην περιοχή υπάρχει αστάθεια, συνθήκες οι οποίες επιβαρύνουν και δυσκολεύουν το έργο του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και φυσικά, η ευθύνη του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής είναι πολύ μεγάλη. Και η μόνιμη υπόσχεση που δίνουμε είναι ο όρκος μας, το καθήκον μας, οι κανόνες εμπλοκής μας, η προσπάθεια την οποία κάνουμε, πάντα με σεβασμό σε όλους. Τους συμπολίτες μας, τους νησιώτες μας, τους τουρίστες, τους επαγγελματίες της ναυτιλίας, τους ανθρώπους αυτούς που προσβλέπουν από εμάς να είμαστε εκεί και να συνεισφέρουμε πάντα.

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ»

Οπότε, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και αυτά τα οποία βλέπετε είναι μόνο η αρχή, έπονται πολλά ακόμα, όπως εξήγησα. Φιλοδοξούμε στο επόμενο χρονικό διάστημα, το Σώμα αυτό να είναι το πιο υψηλά καταρτισμένο, με όλα τα σύγχρονα μέσα τα οποία απαιτούνται και τις νέες τεχνολογίες, όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Και με νέες προσλήψεις, έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στον όλο και αυξανόμενο όγκο υποχρεώσεων του Λιμενικού Σώματος. Δεν θέλω να ξεχνάει κανένας ότι όλοι μας σε πολιτικό επίπεδο, είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε, όποια κι αν είναι η εκκίνηση της αφετηρίας των πολιτικών μας, η Πατρίδα είναι πάνω απ’ όλα, όλοι στη σημαία έχουμε ορκιστεί και αυτήν είμαστε ταγμένοι να το υπηρετούμε, όσες δυσκολίες κι αν προκύπτουν. Σας ευχαριστώ πολύ».

Ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αντιναύαρχος Λ.Σ. Τρύφων Κοντιζάς, από την πλευρά του εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη σημαντική ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας του Σώματος μέσω σύγχρονων μέσων, ικανών να ανταποκριθούν στις πολυσύνθετες προκλήσεις της εποχής και να διασφαλίσουν την αποτελεσματική επιτήρηση και αστυνόμευση, σημειώνοντας πως «η παραλαβή των νέων οχημάτων αποτελεί όχι μόνο μια υλικοτεχνική αναβάθμιση, αλλά μια ουσιαστική επένδυση στην αποτελεσματικότητα, στην ασφάλεια και πρωτίστως, στους ανθρώπους του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, οι οποίοι καθημερινά επιχειρούν υπό απαιτητικές συνθήκες στη θάλασσα και στην ξηρά, με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στην πατρίδα και τον πολίτη».

Η ομιλία του Τρύφωνα Κοντιζά

Ακολουθεί η ομιλία του Αρχηγού του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., Αντιναυάρχου Λ.Σ. Τρύφωνα Κοντιζά:

«Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί μια ουσιαστική ενίσχυση της επιχειρησιακής ισχύος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Η παραλαβή 138 νέων οχημάτων τύπου SUZUKI VITARA δεν αποτελεί απλώς μια τυπική προσθήκη στον στόλο μας, αλλά μια έμπρακτη επένδυση στην ασφάλεια και στην προστασία του δημόσιου συμφέροντος. Τα οχήματα αυτά, εξοπλισμένα με σύγχρονη τεχνολογία και αξιόπιστες δυνατότητες κίνησης, θα διατεθούν άμεσα σε όλη την ελληνική επικράτεια και στόχος μας είναι:

– Η ταχύτερη ανταπόκριση των στελεχών μας σε κάθε συμβάν,

– Η αποτελεσματική αστυνόμευση των παράκτιων περιοχών,

– Η ενίσχυση της παρουσίας μας ακόμα και στα πιο απομακρυσμένα σημεία της χώρας.

Η επιτυχής αυτή αναβάθμιση του στόλου μας οφείλεται στον ορθό σχεδιασμό και την πλήρη αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων μέσω χρηματοδότησης που πραγματοποιήθηκαν:

– για τα 108 οχήματα από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ενταγμένες στην Ενωσιακή Προτεραιότητα 3 «Προαγωγή της εφαρμογής της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιεία και Θάλασσα» για την προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2021-2027,

– ενώ για τα υπόλοιπα 30 οχήματα από το Εθνικό Επενδυτικό Πρόγραμμα «ΑΙΓΙΣ».

Στιγμιότυπο από την τελετή παράδοσης των οχημάτων στο Λιμενικό Σώμα.

«Ουσιαστική επένδυση στην αποτελεσματικότητα»

Με στρατηγικό σχεδιασμό και αποφασιστικότητα, ενισχύουμε την επιχειρησιακή μας ετοιμότητα μέσω σύγχρονων μέσων, ικανών να ανταποκριθούν στις πολυσύνθετες προκλήσεις της εποχής και να διασφαλίσουν την αποτελεσματική επιτήρηση και αστυνόμευση. Η ανανέωση και ο εκσυγχρονισμός του στόλου μας δεν συνιστούν απλώς μια υλικοτεχνική αναβάθμιση, αποτελούν μια ουσιαστική επένδυση στην αποτελεσματικότητα, στην ασφάλεια και, πρωτίστως, στους ανθρώπους του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, οι οποίοι καθημερινά επιχειρούν υπό απαιτητικές συνθήκες, στη θάλασσα και στην ξηρά, με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στην πατρίδα και τον πολίτη.

Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες προς την Πολιτεία και την πολιτική ηγεσία για τη διαρκή στήριξη και τη μέριμνα που επιδεικνύουν για την ενίσχυση του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Επιπλέον, ευχαριστώ τα στελέχη του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και των συνεργαζόμενων Υπουργείων, που συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχή ολοκλήρωση της συγκεκριμένης προμήθειας.

Κλείνοντας, θα ήθελα να διαβεβαιώσω ότι το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή παραμένει προσηλωμένο στην υπεύθυνη αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου μέσου με στόχο, την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, τη φύλαξη των θαλάσσιων συνόρων της Πατρίδας μας, την καταπολέμηση της παράνομης αλιευτικής δραστηριότητας και του οργανωμένου εγκλήματος και τη διατήρηση της νομιμότητας και της ασφάλειας στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο. Σας ευχαριστώ θερμά».

