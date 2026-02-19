Άκαρπες οι έρευνες για τον εντοπισμό του φουσκωτού στην πολύνεκρη τραγωδία της Χίου
Οι ελληνικές Αρχές δεν κατάφεραν να εντοπίσουν το σκάφος που ναυάγησε στη Χίο και είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 15 από τους 39 επιβαίνοντες μετανάστες και πρόσφυγες.
Άκαρπες απέβησαν οι σημερινές (19/2) έρευνες για τον εντοπισμό του φουσκωτού σκάφους των προσφύγων και μεταναστών που στις 3 Φεβρουαρίου συγκρούστηκε με σκάφος του Λιμενικού και βυθίστηκε στο Μερσινίδι της Χίου, με 15 ανθρώπους που επέβαιναν στο φουσκωτό να σκοτώνονται από τη σύγκρουση και δεκάδες άλλους που επίσης επέβαιναν στο φουσκωτό να τραυματίζονται (ανάμεσά τους 12 παιδιά) – επίσης από τη σύγκρουση. Επιπλέον, δύο έγκυες απέβαλαν λόγω της σύγκρουσης. Μόνο ένας από τους 15 νεκρούς έχασε τη ζωή του από πνιγμό.
Άνθρωποι που επέβαιναν στο φουσκωτό και επέζησαν της σύγκρουσης έχουν καταγγέλλει ότι το σκάφος του Λιμενικού εμβόλισε το δικό τους σκάφος και πέρασε κυριολεκτικά από πάνω του, ενώ θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει το γεγονός ότι -και σε αυτό το ναυάγιο που υπάρχει εμπλοκή σκάφους του Λιμενικού- δεν ενεργοποιήθηκαν οι κάμερες του σκάφους του Λιμενικού. Έτσι, και σε αυτό το περιστατικό, το Λιμενικό δεν κατέγραψε τι συνέβη – ως όφειλε.
Επιπλέον, ο κυβερνήτης του σκάφους του Λιμενικού δεν κατέγραψε τι συνέβη ούτε στο ημερολόγιο του πλοίου, όπως προβλέπεται.
Σύμφωνα με το astraparis.gr, λοιπόν, η ομάδα έρευνας ολοκλήρωσε το έργο της λίγο πριν τις 2:30 κι επέστρεψε στο λιμάνι της Χίου.
Όπως έγινε γνωστό, δεν εντοπίσθηκαν σημεία του βυθισμένου φουσκωτού.
Οι έρευνες έγιναν παρουσία της ανακρίτριας που έχει αναλάβει την υπόθεση, ενώ στο σκάφος επέβαινε και ο συνήγορος του φερόμενου ως διακινητή κ. Αλέξανδρος Γεωργούλης.
Μέχρις στιγμής είναι άγνωστο το εάν η ανακρίτρια έχει δώσει εντολή να συνεχιστούν οι έρευνες.
Βίντεο από τις έρευνες:
