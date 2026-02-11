Οι γιατροί του νοσοκομείου Χίου που περιέθαλψαν με όλο το υγειονομικό προσωπικό τους δεκάδες τραυματίες πρόσφυγες επιζώντες του ναυαγίου, σε ανακοίνωσή τους υπογραμμίζουν ότι «η ζωή έχει την ίδια αξία, ανεξάρτητα από καταγωγή, χρώμα ή θρησκεία» ενώ καταγγέλλουν το εμφυλιοπολεμικό κλίμα και το κλίμα ανθρωποφαγίας που εκδηλώθηκε όπως λένε πριν ακόμα μετρηθούν οι νεκροί.

Ακόμα εκφράζουν την οδύνη τους για την απώλεια τόσων αθώων ανθρώπων εν καιρώ ειρήνης, στα νερά ενός νησιού που γνωρίζει από πρώτο χέρι τι σημαίνει ξεριζωμός, ενώ επισημαίνουν για ακόμα μία φορά τις σημαντικές ελλείψεις στο ΕΣΥ που όμως ανταποκρίθηκε και σε αυτή την πρόκληση.

Εκφράζουν επίσης την «ευχή οι άνθρωποι που σώθηκαν να τύχουν της φροντίδας και της αξιοπρέπειας που αξίζει σε κάθε άνθρωπο και οι ζωές που χάθηκαν να μην ξεχαστούν».

Η ανακοίνωση του Συλλόγου Ιατρών Νοσοκομείου Χίου

Με αφορμή το θαλάσσιο ατύχημα που σημειώθηκε ανοιχτά της Χίου στις 3.2.2026, με τραγικό απολογισμό τον θάνατο πολλών προσφύγων και τα όσα ακολούθησαν, ο Σύλλογος Νοσοκομειακών Ιατρών Χίου (ΣΙΝΟΧΙ) θεωρεί υποχρέωσή του να υπογραμμίσει τα εξής:

Να εκφράσει τη βαθιά του οδύνη για τον χαμό τόσων αθώων ανθρώπων εν καιρώ ειρήνης, στα νερά ενός νησιού που γνωρίζει από πρώτο χέρι τι σημαίνει ξεριζωμός. Στα ίδια περάσματα όπου, σε άλλες ιστορικές στιγμές, άνθρωποι σώθηκαν ή χάθηκαν, αναζητώντας ασφάλεια και μια νέα καλύτερη ζωή.

Να καταγγείλει απερίφραστα την ανθρωποφαγία, το εμφυλιοπολεμικό κλίμα και την απώλεια κάθε έννοιας ανθρωπιάς που εκδηλώθηκαν πριν ακόμη μετρηθούν οι νεκροί, πριν σμίξουν μάνες με τα παιδιά τους και πριν επουλωθούν οι πληγές των τραυματισμένων.

Να υπενθυμίσει – απέναντι σε κάθε φωνή που επιχειρεί να το σχετικοποιήσει – ότι η ανθρώπινη ζωή δεν μπαίνει σε ζυγαριά. Έχει την ίδια αξία, ανεξάρτητα από καταγωγή, χρώμα ή θρησκεία.

Ελλείψεις

Σε ό,τι αφορά την ανταπόκριση του νοσοκομείου Χίου και συνολικά του δημόσιου συστήματος υγείας, αξίζει να ειπωθεί καθαρά ότι τα νοσοκομεία του ΕΣΥ, παρά τις διαχρονικές ελλείψεις και τις αντικειμενικές δυσκολίες με τις οποίες λειτουργούν, ήταν και παραμένουν παρόντα σε κάθε πρόκληση στην οποία κλήθηκαν να συνδράμουν.

Παρέχουν άμεση και δωρεάν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας σε όλους ανεξαιρέτως τους κατοίκους της χώρας, 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, 365 ημέρες τον χρόνο, μια κατάκτηση που δεν συναντάται ακόμη και σε προηγμένες χώρες της Δύσης. Αυτό κατέστη δυνατό επειδή ένα σημαντικό μέρος του προσωπικού τους εργάζεται αγόγγυστα και πέραν του προβλεπόμενου τακτικού και εφημεριακού ωραρίου, χωρίς να περιμένει πρόσθετη χρηματική ή άλλη επιβράβευση.

Η ουσιαστική ενδυνάμωση των νοσοκομείων με μόνιμο νέο προσωπικό, η συνεχής εκπαίδευσή του, η πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες και θεραπείες, ο οργανωμένος σχεδιασμός για την αντιμετώπιση κρίσεων και, επιτέλους, η σοβαρή διασύνδεσή τους με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, θα καταστήσουν την αποτελεσματικότητά τους όχι προϊόν του ελληνικού «φιλότιμου», όπως εν μέρει συμβαίνει σήμερα, αλλά αποτέλεσμα της σοβαρότητας, με την οποία οφείλει να τα αντιμετωπίζει μια σύγχρονη, ευνομούμενη πολιτεία.

Κλείνοντας, η ευχή μας είναι οι ζωές που σώθηκαν να τύχουν της φροντίδας και της αξιοπρέπειας που αξίζει σε κάθε άνθρωπο και οι ζωές που χάθηκαν να μην ξεχαστούν.