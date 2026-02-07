newspaper
Σάββατο 07 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
07.02.2026 | 11:45
Hellenic Train: Ακυρώνονται δρομολόγια του Οδοντωτού λόγω πτώσης δέντρων
Σημαντική είδηση:
07.02.2026 | 09:33
Αυτοκίνητο έπεσε σε αρδευτικό κανάλι στην Πάργα – Νεκρός 42χρονος οδηγός
Στην Αθήνα τα τραυματισμένα παιδιά από το ναυάγιο της Χίου – 2,5 ετών το μικρότερο
Ελλάδα 07 Φεβρουαρίου 2026, 20:01

Στην Αθήνα τα τραυματισμένα παιδιά από το ναυάγιο της Χίου – 2,5 ετών το μικρότερο

Σε μία συντονισμένη επιχείρηση του ΕΚΑΒ και του νοσοκομείου Χίου, οι έξι ανήλικοι έφτασαν στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» το απόγευμα του Σαββάτου.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου σύνθετη επιχείρηση αεροδιακομιδής έξι ανήλικων παιδιών, τα οποία επέβαιναν στο μοιραίο σκάφος του πολύνεκρου ναυαγίου ανοιχτά της Χίου, προς την Αθήνα.

Η κρίσιμη κινητοποίηση ξεκίνησε λίγο μετά τις 14:00, όταν το στρατιωτικό αεροσκάφος C-27J απογειώθηκε από το νησί. Οι ανήλικοι έφτασαν τελικά στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» στις 16:20.

«Ήταν μία συντονισμένη επιχείρηση όπου ενεπλάκησαν τα στελέχη του συντονιστικού των αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ, σε άμεση συνεργασία με το ιατρικό προσωπικό του Νοσοκομείου Χίου, καθώς και με τον τομέα του ΕΚΑΒ της Χίου. Και τέλος με το συντονιστικό της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΚΑΒ, προκειμένου να διασφαλιστεί όλη η επιχείρηση της διακομιδής, τόσο σαν αεροδιακομιδή όσο και σαν επίγεια διακομιδή, από την Ελευσίνα όπου προσγειωθήκαμε μέχρι το Νοσοκομείο Παίδων» λέει στο Orange Press Agency ο Σωκράτης Δούκας, ιατρός αεροδιακομιδών και εκπρόσωπος Τύπου του ΕΚΑΒ.

«Από 2,5 έως 15 ετών οι τραυματίες, με σοβαρά κατάγματα και ανάγκη για χειρουργείο»

Αναφερόμενος στην κατάσταση των παιδιών, ο κ. Δούκας εξήγησε ότι η επιχείρηση «αφορούσε έξι ανήλικους, ηλικίας από 2,5 έως και 15 ετών, συνέπεια του ναυτικού δυστυχήματος στα ανοικτά της Χίου που έφεραν κακώσεις ως επί το πλείστον στην σπονδυλική στήλη — κατάγματα. Ένα περιστατικό έφερε κατάγματα άνω άκρου, ένα επιπλεγμένο κάταγμα, ένα επίσης ανήλικο ήταν με εμπύρετο».

Μάλιστα, διευκρίνισε πως οι ασθενείς χρήζουν πλέον εξειδικευμένης αντιμετώπισης: «Χρήζουν εξειδικευμένης θεραπείας πλέον, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι και κατάγματα σπονδυλικής στήλης. Όσον αφορά για το κάταγμα του άνω άκρου, οι πληροφορίες είναι ότι το πιο πιθανό να χρειαστεί να χειρουργηθεί».

Ένα ανήλικο διακομίστηκε χωρίς να έχει τραυματιστεί, για να είναι μαζί με τα αδελφάκια του

Πέρα από το ιατρικό σκέλος, η επιχείρηση είχε και ανθρωπιστικό χαρακτήρα, καθώς λήφθηκε μέριμνα ώστε να μην χωριστούν οι οικογένειες. «Το τελευταίο ανήλικο διακομίστηκε μαζί με τους υπόλοιπους για κοινωνικούς λόγους, διότι ήταν μαζί με τα αδελφάκια του και τη μητέρα του» ανέφερε ο εκπρόσωπος του ΕΚΑΒ.

Καταλήγοντας, ο κ. Δούκας υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας όλων των φορέων για το αίσιο αποτέλεσμα: «Δεν είναι κάτι που συμβαίνει κάθε μέρα και η κινητοποίηση και η συνεργασία όλων των εμπλεκομένων μας δίνει το αποτέλεσμα που ήταν η ασφαλής αεροδιακομιδή αλλά και η επίγεια εν τέλει διακομιδή των ανήλικων αυτών ασθενών στον τελικό τους προορισμό που είναι το Νοσοκομείο Παίδων εδώ στην Αθήνα».

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
World
Κεντρικές Τράπεζες: Η χρονιά που χωρίζουν οι δρόμοι τους

Κεντρικές Τράπεζες: Η χρονιά που χωρίζουν οι δρόμοι τους

Τράπεζες
Τράπεζες: Με «συμμαχίες» στη μάχη για νέα δάνεια

Τράπεζες: Με «συμμαχίες» στη μάχη για νέα δάνεια

Συναγερμός για πλημμύρες στην περιοχή του Διδυμότειχου – Υπερχείλισαν τα φράγματα της Βουλγαρίας
Ελλάδα 07.02.26

Συναγερμός για πλημμύρες στην περιοχή του Διδυμότειχου – Υπερχείλισαν τα φράγματα της Βουλγαρίας

Μαζική εισροή υδάτων από τον Άρδα οδηγεί σε πλημμύρα αγροτεμαχίων σε Πύθιο, Ρήγιο και Σοφικό στον Έβρο – Έκκληση για άμεση κινητοποίηση κατοίκων και αγροτών

Σύνταξη
Θύματα του γιατρού που καταδικάστηκε για «φακελάκι» αποκαλύπτουν – «Αυτός ο άνθρωπος δεν έχει εγκληματήσει μόνο μία φορά»
Ελλάδα 07.02.26

Θύματα του γιατρού που καταδικάστηκε για «φακελάκι» αποκαλύπτουν – «Αυτός ο άνθρωπος δεν έχει εγκληματήσει μόνο μία φορά»

«Αυτός ο άνθρωπος δεν θα πρέπει να χειρουργεί και πόσω μάλλον σε ένα δημόσιο νοσοκομείο», αναφέρει ένα από τα θύματα του γιατρού που καταδικάστηκε για «φακελάκι»

Σύνταξη
Αμπελόκηποι: Δύο συλλήψεις για απόπειρα απάτης – Το κόλπο των δραστών με τα παράλληλα τηλεφωνήματα σε κινητό και σταθερό
Αμπελόκηποι 07.02.26

Δύο συλλήψεις για απόπειρα απάτης - Το κόλπο των δραστών με τα παράλληλα τηλεφωνήματα σε κινητό και σταθερό

Οι δύο νεαροί παρίσταναν υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας και προσπαθούσαν να πείσουν γυναίκα να βγάλει στην πόρτα χρήματα και χρυσαφικά στους Αμπελόκηπους

Σύνταξη
Συγκλονιστική μαρτυρία για το ναυάγιο στη Χίο – «Οι άνθρωποι λες και ήταν από πολύνεκρο τροχαίο»
Ελλάδα 07.02.26

Συγκλονιστική μαρτυρία για το ναυάγιο στη Χίο – «Οι άνθρωποι λες και ήταν από πολύνεκρο τροχαίο»

Είχαμε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, βαρείς τραυματισμούς, είχαμε κατάγματα, είπε η Μαρία Σαραντινίδου, αντιπρόεδρος σωματείου εργαζομένων και υποδιευθύντρια νοσηλευτικής υπηρεσίας, για το ναυάγιο στη Χίο

Σύνταξη
Βόλος: «Έχω χάσει τη γη κάτω από τα πόδια μου» λέει ο αδερφός της μητέρας που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία
Βόλος 07.02.26

«Έχω χάσει τη γη κάτω από τα πόδια μου» λέει ο αδερφός της μητέρας που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν πολίτης φέρεται να βρήκε το κινητό της. «Δεν μπορώ ούτε καν να διανοηθώ...», λέει ο αδερφός της μητέρας που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία.

Σύνταξη
Δυτική Ελλάδα: Σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία – «Βούλιαξαν» δρόμοι, κινδύνεψαν σπίτια
Εκτεταμένες ζημιές 07.02.26

Σοβαρά προβλήματα από το πέρασμα της κακοκαιρίας στη Δυτική Ελλάδα - «Βούλιαξαν» δρόμοι, κινδύνεψαν σπίτια

Μεγάλες καταστροφές προκάλεσε η κακοκαιρία που σάρωσε τη Δυτική Ελλάδα - Πολλά τα κατολισθητικά φαινόμενα στην Ήπειρο και στην Πελοπόννησο

Σύνταξη
Αίγιο: Νέα βίντεο ντοκουμέντα του in από την κινηματογραφική διάρρηξη στο κοσμηματοπωλείο
«Τρομερό θράσος» 07.02.26

Νέα βίντεο ντοκουμέντα του in από την κινηματογραφική διάρρηξη στο κοσμηματοπωλείο στο Αίγιο

«Είχα χαλάσει πάρα πολλά χρήματα για την ασφάλεια του μαγαζιού μου. Φαίνονται ανενόχλητοι, ατάραχοι» λέει στο in ο ιδιοκτήτης του κοσμηματοπωλείου στο Αίγιο

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι και οι 313 προσαχθέντες των επεισοδίων πέριξ του ΑΠΘ
Ελλάδα 07.02.26

Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι και οι 313 προσαχθέντες των επεισοδίων πέριξ του ΑΠΘ

Σημειώνεται ότι από τα επεισόδια, τραυματίστηκε ένας αστυνομικός και μια 21χρονη διεκομίσθη με αναπνευστικά προβλήματα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο για να τις παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες

Σύνταξη
Συνέλαβαν 66χρονο στα Άνω Λιόσια με ναρκωτικά, όπλα και πυρομαχικά – Χτύπησε αστυνομικούς κατά τον έλεγχο
Όσα βρέθηκαν 07.02.26

Συνέλαβαν 66χρονο στα Άνω Λιόσια με ναρκωτικά, όπλα και πυρομαχικά – Χτύπησε αστυνομικούς κατά τον έλεγχο

Ο 66χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος το πρωί της Παρασκευής

Σύνταξη
Βόλος: Τη Δευτέρα απολογείται η μητέρα που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία – Είχε 9 φωτογραφίες της 7χρονης κόρης στο κινητό
Ελλάδα 07.02.26

Τη Δευτέρα απολογείται η μητέρα που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία - Είχε 9 φωτογραφίες της 7χρονης κόρης στο κινητό

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν πολίτης φέρεται να βρήκε το κινητό της και όταν το άνοιξε για να δει σε ποιον ανήκει, ήρθε αντιμέτωπος με φωτογραφίες με πορνογραφικό υλικό

Σύνταξη
Αίγιο: Βίντεο-ντοκουμέντο από κινηματογραφική διάρρηξη κοσμηματοπωλείου
Οι δράστες διέφυγαν 07.02.26

Βίντεο-ντοκουμέντο από κινηματογραφική διάρρηξη κοσμηματοπωλείου στο Αίγιο

Oι δράστες επέβαιναν σε κλεμμένο αγροτικό, με το οποίο εμβόλισαν επανειλημμένα και με μεγάλη σφοδρότητα την αλεξίσφαιρη πρόσοψη του κοσμηματοπωλείου στο Αίγιο ώσπου την διέλυσαν

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Πάνω από 300 προσαγωγές για τα επεισόδια έξω από το ΑΠΘ – Τραυματίστηκε μία 21χρονη και ένας αστυνομικός
Καμία σύλληψη 07.02.26

Πάνω από 300 προσαγωγές για τα επεισόδια έξω από το ΑΠΘ - Τραυματίστηκε μία 21χρονη και ένας αστυνομικός

Σε αριθμό ρεκόρ προσαγωγών έχει προχωρήσει η ΕΛ.ΑΣ. στη Θεσσαλονίκη μετά τα επεισόδια έξω από το ΑΠΘ - Οι Πρυτανικές Αρχές διερευνούν με την αστυνομία το ενδεχόμενο συμμετοχής φοιτητών

Σύνταξη
Γροιλανδία: Η κρίση δεν έχει τελειώσει – Θετικές οι συνομιλίες, αλλά το αποτέλεσμα αβέβαιο
Συνέντευξη Τύπου 07.02.26

Γροιλανδία: Η κρίση δεν έχει τελειώσει – Θετικές οι συνομιλίες, αλλά το αποτέλεσμα αβέβαιο

Είναι θετικό το γεγονός ότι οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ συνεχίζονται, δεν βρίσκονται όμως ακόμα στο σημείο όπου θα ήθελε η Γροιλανδία και έτσι είναι πολύ νωρίς για να προβλέψει κανείς πού θα οδηγήσουν, δήλωσε η Γροιλανδή ΥΠΕΞ

Σύνταξη
LIVE: Κηφισιά – Ατρόμητος
Super League 07.02.26

LIVE: Κηφισιά – Ατρόμητος

LIVE: Κηφισιά – Ατρόμητος. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κηφισιά – Ατρόμητος για την 20η αγωνιστική της Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Δεν έχει σημασία σε τι κατάσταση είναι ο Παναθηναϊκός – Πάμε μόνο για τη νίκη»
Ποδόσφαιρο 07.02.26

Μεντιλίμπαρ για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και την τραγωδία της «Θύρας 7»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε δηλώσεις στο συνδρομητικό κανάλι ενόψει του Κυριακάτικου (8/2) ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, τη «μάχη» με τον Ράφα Μπενίτεθ, αλλά και για την τραγωδία της Θύρας 7.

Σύνταξη
Ιταλία: «Σαμποτάζ» στους σιδηροδρόμους ενόψει της έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων
Κόσμος 07.02.26

«Σαμποτάζ» στους σιδηροδρόμους ενόψει της έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων βλέπουν οι ιταλικές αρχές

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι στην Μπολόνια βρέθηκαν κομμένα ηλεκτρικά καλώδια που χρησιμεύουν για την παρακολούθηση της ταχύτητας των τρένων, ενώ ένας υποτυπώδης αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός ανακαλύφθηκε δίπλα σε σιδηρογραμμές σε κοντινή τοποθεσία.

Σύνταξη
Χαρίτσης: Στροφή στην αντιπολιτική σημαίνει στροφή προς την ακροδεξιά και κατάρρευση της εμπιστοσύνης στους δημοκρατικούς θεσμούς
Πολιτική Γραμματεία 07.02.26

Χαρίτσης: Στροφή στην αντιπολιτική σημαίνει στροφή προς την ακροδεξιά και κατάρρευση της εμπιστοσύνης στους δημοκρατικούς θεσμούς

«Η συζήτηση για το Σύνταγμα δεν γίνεται σε ουδέτερο πολιτικό περιβάλλον, αλλά σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση έχει υπονομεύσει συστηματικά τους θεσμούς», τόνισε ο Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
LIVE: Γκλάντμπαχ – Λεβερκούζεν
Bundesliga 07.02.26

LIVE: Γκλάντμπαχ – Λεβερκούζεν

LIVE: Γκλάντμπαχ – Λεβερκούζεν. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γκλάντμπαχ – Λεβερκούζεν για την 21η αγωνιστική της Bundesliga.

Σύνταξη
Η Άρσεναλ «καθάρισε» τη Σάντερλαντ, ξέφυγε στο +9 και… περιμένει (3-0) – Εύκολο διπλό για την Τσέλσι (1-3)
Premier League 07.02.26

Η Άρσεναλ «καθάρισε» τη Σάντερλαντ, ξέφυγε στο +9 και… περιμένει (3-0) – Εύκολο διπλό για την Τσέλσι (1-3)

Η Άρσεναλ επικράτησε άνετα με 3-0 της Σάντερλαντ, ξέφυγε στο +9 από τη Μάντσεστερ Σίτι (56-47) και περιμένει να δει τι θα γίνει στο ντέρμπι των «πολιτών» με τη Λίβερπουλ – Εύκολα η Τσέλσι την ουραγό Γουλβς (1-3), μεγάλο «διπλό» για την Έβερτον (1-2)

Σύνταξη
When Easter Bonus is Paid and How it is Calculated
English edition 07.02.26

When Easter Bonus is Paid and How it is Calculated

Private sector employees are entitled to the Easter bonus, which must be paid by Holy Wednesday, with amounts based on salary type, length of employment, and current wage level

Σύνταξη
Τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων 2026: Ένας φόρος τιμής στον Αρμάνι στα χρώματα της Ιταλίας
«Είσαι άψογη» 07.02.26

Τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων 2026: Ένας φόρος τιμής στον Αρμάνι στα χρώματα της Ιταλίας

Καθώς η φωτογραφία του αείμνηστου σχεδιαστή Τζόρτζιο Αρμάνι εμφανίστηκε σε μια γιγαντιαία οθόνη, η ιταλική σημαία παρουσιάστηκε από μια τιμητική φρουρά και 60 μοντέλα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Συναγερμός για πλημμύρες στην περιοχή του Διδυμότειχου – Υπερχείλισαν τα φράγματα της Βουλγαρίας
Ελλάδα 07.02.26

Συναγερμός για πλημμύρες στην περιοχή του Διδυμότειχου – Υπερχείλισαν τα φράγματα της Βουλγαρίας

Μαζική εισροή υδάτων από τον Άρδα οδηγεί σε πλημμύρα αγροτεμαχίων σε Πύθιο, Ρήγιο και Σοφικό στον Έβρο – Έκκληση για άμεση κινητοποίηση κατοίκων και αγροτών

Σύνταξη
Δένδιας: Στόχος οι συνεργασίες του ινδικού αμυντικού οικοσυστήματος με το ελληνικό – Τι είπε για ΝΑΤΟ και Ευρώπη
Νέο Δελχί 07.02.26

Δένδιας: Στόχος οι συνεργασίες του ινδικού αμυντικού οικοσυστήματος με το ελληνικό – Τι είπε για ΝΑΤΟ και Ευρώπη

«Οι Έλληνες υπήρξαμε έμποροι καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας μας. Η Ινδία όμως φαινόταν πάντα 'απρόσιτη'. Θεωρώ ακριβώς λόγω του ρυθμιστικού περιβάλλοντος. Πλέον είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος», δήλωσε ο Νίκος Δένδιας

Σύνταξη
Βόλφσμπουργκ – Ντόρτμουντ 1-2: Μεγάλη νίκη για τους Βεστφαλούς, παρά το γκολ του Κουλιεράκη
Ποδόσφαιρο 07.02.26

Βόλφσμπουργκ – Ντόρτμουντ 1-2: Μεγάλη νίκη για τους Βεστφαλούς, παρά το γκολ του Κουλιεράκη

Η Μπορούσια Ντόρτμουντ πέρασε με σπουδαίο διπλό από την έδρα της Βόλφσμπουργκ επικρατώντας με 2-1 για την 21η αγωνιστική της Bundesliga, με τον Κουλιεράκη να σκοράρει για την ομάδα του. Δείτε τα αποτελέσματα και την βαθμολογία.

Σύνταξη
Θύματα του γιατρού που καταδικάστηκε για «φακελάκι» αποκαλύπτουν – «Αυτός ο άνθρωπος δεν έχει εγκληματήσει μόνο μία φορά»
Ελλάδα 07.02.26

Θύματα του γιατρού που καταδικάστηκε για «φακελάκι» αποκαλύπτουν – «Αυτός ο άνθρωπος δεν έχει εγκληματήσει μόνο μία φορά»

«Αυτός ο άνθρωπος δεν θα πρέπει να χειρουργεί και πόσω μάλλον σε ένα δημόσιο νοσοκομείο», αναφέρει ένα από τα θύματα του γιατρού που καταδικάστηκε για «φακελάκι»

Σύνταξη
Ο Τίμοθι Μπάσφιλντ παραπέμπεται επισήμως σε δίκη με τέσσερις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου
Νέο Μεξικό 07.02.26

Ο Τίμοθι Μπάσφιλντ παραπέμπεται επισήμως σε δίκη με τέσσερις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου

Σώμα ενόρκων στο Νέο Μεξικό απήγγειλε επίσημα κατηγορίες σε βάρος του Τίμοθι Μπάσφιλντ για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου, ανοίγοντας τον δρόμο για την παραπομπή του σε δίκη, ενώ η υπεράσπιση κάνει λόγο για υπόθεση που «δεν μπορεί να αποδειχθεί στο δικαστήριο»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το διεθνές «ναυάγιο» των ΕΠΟ και ΚΕΔ στη διαιτησία
On Field 07.02.26

Το διεθνές «ναυάγιο» των ΕΠΟ και ΚΕΔ στη διαιτησία

Η άνοδος του Βέλγου Ερικ Λάμπρεχτς, ο οποίος σφυρίζει Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός, σε ηλικία 41 ετών στην ελίτ κατηγορία καταρρίπτει το αφήγημα ότι δεν υπήρχε Έλληνας διεθνής για να ανέβει

Βάιος Μπαλάφας
LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Βόλος
Super League 07.02.26

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Βόλος

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Βόλος. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αστέρας Τρίπολης – Βόλος για την 20η αγωνιστική της Super League. Τηλεοπτικά από το Novasports 2HD.

Σύνταξη
Αμπελόκηποι: Δύο συλλήψεις για απόπειρα απάτης – Το κόλπο των δραστών με τα παράλληλα τηλεφωνήματα σε κινητό και σταθερό
Αμπελόκηποι 07.02.26

Δύο συλλήψεις για απόπειρα απάτης - Το κόλπο των δραστών με τα παράλληλα τηλεφωνήματα σε κινητό και σταθερό

Οι δύο νεαροί παρίσταναν υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας και προσπαθούσαν να πείσουν γυναίκα να βγάλει στην πόρτα χρήματα και χρυσαφικά στους Αμπελόκηπους

Σύνταξη
Συγκλονιστική μαρτυρία για το ναυάγιο στη Χίο – «Οι άνθρωποι λες και ήταν από πολύνεκρο τροχαίο»
Ελλάδα 07.02.26

Συγκλονιστική μαρτυρία για το ναυάγιο στη Χίο – «Οι άνθρωποι λες και ήταν από πολύνεκρο τροχαίο»

Είχαμε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, βαρείς τραυματισμούς, είχαμε κατάγματα, είπε η Μαρία Σαραντινίδου, αντιπρόεδρος σωματείου εργαζομένων και υποδιευθύντρια νοσηλευτικής υπηρεσίας, για το ναυάγιο στη Χίο

Σύνταξη
Η αγάπη του Καρόλου Ντίκενς για τη Μαίρη Χόγκαρθ, την αδελφή της συζύγου του
Σαν σαπουνόπερα 07.02.26

Η αγάπη του Καρόλου Ντίκενς για τη Μαίρη Χόγκαρθ, την αδελφή της συζύγου του

Μια έκθεση στο μουσείο του κλασικού συγγραφέα Καρόλου Ντίκενς, στο Λονδίνο, επικεντρώνεται στις γυναίκες της ζωής και του έργου του -και τις τρεις αδερφές που συνέβαλλαν στη διαμόρφωση αυτών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
