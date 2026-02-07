Ξεκίνησε η αεροδιακομιδή των τραυματισμένων παιδιών από τη Χίο στην Αθήνα – Βίντεο

Ξεκίνησε η κρίσιμη επιχείρηση αεροδιακομιδής από τη Χίο, με το ΕΚΑΒ να βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα για τη μεταφορά έξι ανήλικων παιδιών στην Αθήνα.

Τα παιδιά, τα οποία επέβαιναν στο μοιραίο σκάφος, μεταφέρονται από το Γενικό Νοσοκομείο Χίου στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία».

​Η επιχείρηση πραγματοποιείται με στρατιωτικό αεροσκάφος C-27J, το οποίο αναχώρησε από το Στρατιωτικό Αεροδρόμιο Ελευσίνας προκειμένου να παραλάβει τους ανήλικους, ορισμένοι εκ των οποίων συνοδεύονται από τους γονείς τους.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, πέντε από τα παιδιά φέρουν πολλαπλά κατάγματα, ενώ ένας ανήλικος είναι ασυνόδευτος. Την ευθύνη του επιχειρησιακού συντονισμού έχει το ΕΚΑΒ, με επικεφαλής της αποστολής τον ιατρό Σωκράτη Δούκα.

Εν αναμονή του ιατροδικαστικού πορίσματος

Σε εξέλιξη βρίσκονται την ίδια ώρα οι έρευνες για τις συνθήκες του τραγικού δυστυχήματος, με 15 νεκρούς και 24 τραυματίες. Εν αναμονή του επίσημου ιατροδικαστικού πορίσματος, τα στοιχεία συγκλίνουν ότι ο θάνατος των μεταναστών προήλθε από βαριές κακώσεις και όχι από πνιγμό.

Στις 18.00 αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή ο Μαροκινός, ο οποίος πήρες εξιτήριο και σε βάρος του έχουν ήδη ασκηθεί διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα για πρόκληση ναυαγίου από το οποίο επήλθαν θάνατοι, αλλά και για διακίνηση μεταναστών.

Ο ίδιος μέσω των συνηγόρων του αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες και δηλώνει, ότι ευελπιστεί σε μια ανεπηρέαστη από πολιτικές πιέσεις και σκοπιμότητες διαδικασία.