Χωρίς απάντηση παραμένουν τα κρίσιμα ερωτήματα για το πώς έχασαν τη ζωή τους 15 πρόσφυγες και τραυματίστηκαν άλλοι 24 στην τραγωδία στη Χίο.

«Εμείς κοιτάμε και αυτό που λέμε το risk assessment»

Ο ναύαρχος του Λιμενικού Σώματος εν αποστρατεία και πραγματογνώμονας, Νίκος Σπανός μίλησε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» για το ναυάγιο στη Χίο, υπογραμμίζοντας πως όλες οι εκδοχές εξετάζονται σε μια αστυνομική έρευνα, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη για στοιχειώδη ενσυναίσθηση και σεβασμό απέναντι στην τραγωδία.

«Σε μία έρευνα, αστυνομική έρευνα που κάνουμε και εμείς, εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα. Αυτή άλλωστε είναι η δουλειά μας και πρέπει να γίνει με πάρα πολύ σοβαρότητα, ειδικά όταν χάνονται ανθρώπινες ζωές. Όσοι ασχολούμαστε με το αντικείμενο, θα πρέπει να κοιτάξουμε κάθε πιθανή εκδοχή για το πώς οδηγήθηκαν αυτοί οι άνθρωποι στον θάνατο. Δεδομένου ότι έχουμε 15 νεκρούς, η στοιχειώδης ενσυναίσθηση επιβάλλει, πριν από οποιοδήποτε άλλο, να στεκόμαστε εν σιωπή και με ανθρώπινη θλίψη μπροστά σε αυτή την τραγωδία, ακόμη κι αν αυτοί οι άνθρωποι δεν πρόλαβαν να γίνουν πρόσωπα που τελούσαν υπό την ευθύνη φύλαξης των ελληνικών Αρχών», είπε αρχικά.

«Δεν γίνεται σε ένα περιστατικό με νεκρούς, τραυματίες και αποβολές να σπεύδει οποιοσδήποτε να μοιράζει συγχαρητήρια»

«Είμαι έτοιμος να δεχτώ ότι ο συλληφθείς διακινητής, από πανικό, από απελπισία, από κυνικό υπολογισμό ή από απανθρωπιά, έκανε τον μοιραίο ελιγμό και έριξε τη λέμβο στο σκάφος του Λιμενικού. Είμαι έτοιμος να δεχτώ ότι ο κυβερνήτης, σε κλάσματα δευτερολέπτου, βρέθηκε πραγματικά σε ένα συμβάν όπου η προτεραιότητα ήταν μία: να σωθούν όσο περισσότεροι άνθρωποι μπορούν. Αυτό όμως, που δεν είμαι έτοιμος να δεχτώ και ακούω, είναι η θεσμική χαλαρότητα. Δεν γίνεται σε ένα περιστατικό με νεκρούς, τραυματίες και αποβολές να σπεύδει οποιοσδήποτε να μοιράζει συγχαρητήρια, πριν απαντηθούν με καθαρότητα τα βασικά επιχειρησιακά και ερευνητικά ερωτήματα.

Και κυρίως δεν γίνεται να απουσιάζει ή να μην έχει διασφαλιστεί η στοιχειώδης διαδικασία τεκμηρίωσης του συμβάντος. Εγώ ενημερώθηκα ότι εδόθησαν και συγχαρητήρια. Και από υπουργούς φυσικά. Βιντεοσκόπηση δεν υπάρχει. Διερεύνηση της κατάστασης του φουσκωτού δεν έχουμε δει και δεν έγινε μέχρι τώρα. Οι κανόνες και η διεθνής πρακτική την καθιστούν αναγκαία και απαραίτητη».

Οι δηλώσεις του Νίκου Σπανού:

Ποιο είναι το πρωτόκολλο που ισχύει

Ο Νίκος Σπανός σχετικά με το πρωτόκολλο που ισχύει σε τέτοιες περιπτώσεις, είπε: «Οι οδηγίες, όταν βλέπουμε ένα ύποπτο σκάφος, είναι να πλησιάζουμε και να κάνουμε έλεγχο, έναν αστυνομικό έλεγχο. Μιλάμε για χωρικά ύδατα πάντα, αλλά και εκεί δεν υπάρχουν διεθνή, γιατί είναι η μέση γραμμή μεταξύ της Τουρκίας. Στα τουρκικά δεν μπορούμε να πάμε να κάνουμε έλεγχο εμείς. Αυτός που κάνει έλεγχο στα τουρκικά ύδατα είναι η τουρκική ακτοφυλακή. Μιλάω από τη στιγμή που είναι εντός εθνικών χωρικών υδάτων ή εντός FIR Αθηνών. Το οποίο FIR Αθηνών επεκτείνεται πέραν των χωρικών υδάτων, όπου η χώρα μας, όπου εμείς, έχουμε δικαίωμα έρευνας και διάσωσης. Εννοείται ότι δεν αφήνουμε κανέναν να περάσει τη γραμμή των χωρικών υδάτων, διότι με αυτόν τον τρόπο παραβιάζεται η κυριαρχία της χώρας μας. Είναι κόκκινη γραμμή».

«Δεν έγινε έλεγχος. Θα γινόταν έλεγχος. Το Λιμενικό ενημέρωσε με ηχητικά σήματα και με φωτεινά σήματα, με προβολέα, να σταματήσει το σκάφος των διακινητών. Ο διακινητής, για να μη συλληφθεί, ως είθισται κάθε φορά γιατί γνωρίζει τις συνέπειες του νόμου στην Ελλάδα, αναπτύσσει ταχύτητα, όση μπορεί να είναι αυτή, ούτως ώστε να μπορέσει να αποφύγει τη σύλληψη. Δεν σταμάτησε και αναγκαστικά ξεκίνησε η καταδίωξη, όπως γίνεται και στην ξηρά με την αστυνομία. Πάντα υπάρχει περιπολικό σκάφος σε περιπολία, 24 ώρες το 24ωρο. Από ό,τι γνωρίζω ήταν σε διατεταγμένη υπηρεσία περιπολίας, εν πλω»,

Θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί η καταδίωξη που κατέληξε σε τραγωδία;

Σε σχέση με το αν θα μπορούσε να αποφευχθεί η καταδίωξη του σκάφους, ο κ. Σπανός είπε: «Όταν παίρνεις εντολή να κάνεις έναν έλεγχο και ο διακινητής δεν σταματάει, γιατί αυτοί είναι και επικίνδυνοι άνθρωποι, κανονικά πρέπει να γίνεται καταδίωξη. Όπως γίνεται και στην ξηρά με την Αστυνομία. Όμως, εμείς κοιτάμε και αυτό που λέμε το risk assessment.

Την εκτίμηση κινδύνου, που πρέπει να προβλέπουμε έτσι ώστε μία καταδίωξη να μην γίνεται μοιραία. Αυτό προβλέπεται, το εξετάζουμε. Σε κλάσματα δευτερολέπτου, σε μεγάλες ταχύτητες, όταν δεν έχεις αποστάσεις ασφαλείας, ένας λάθος ελιγμός, μία λάθος κίνηση, από οποιαδήποτε πλευρά, σε νυχτερινές ώρες, με περιορισμένη ορατότητα, με ένα σκάφος υπερφορτωμένο με αστάθεια που αλλοιώνει και το κέντρο βάρους, είναι πολύ εύκολο να γίνει το μοιραίο.

Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να τους σταματάμε στην οριογραμμή. Και η συμφωνία είναι να ειδοποιούμε τις τουρκικές αρχές, οι οποίες γνωρίζουν ότι γίνεται αυτή η κατάσταση και γι’ αυτό φοβάμαι ακόμα και για προβοκάτσια».