newspaper
Παρασκευή 06 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
06.02.2026 | 09:40
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω έργων σε βασικές οδικές αρτηρίες έως την Κυριακή
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Χίος: «Θα πρέπει να κοιτάξουμε κάθε πιθανή εκδοχή», λέει ναύαρχος εν αποστρατεία για την τραγωδία
Ελλάδα 06 Φεβρουαρίου 2026, 10:53

Χίος: «Θα πρέπει να κοιτάξουμε κάθε πιθανή εκδοχή», λέει ναύαρχος εν αποστρατεία για την τραγωδία

«Δεν γίνεται σε ένα περιστατικό με νεκρούς, τραυματίες και αποβολές να σπεύδει οποιοσδήποτε να μοιράζει συγχαρητήρια», είπε ο ναύαρχος του Λιμενικού εν αποστρατεία και πραγματογνώμονας, Νίκος Σπανός

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
«Επιδημία σιωπής» καλύπτει την ψυχική υγεία των γυναικών

«Επιδημία σιωπής» καλύπτει την ψυχική υγεία των γυναικών

Spotlight

Χωρίς απάντηση παραμένουν τα κρίσιμα ερωτήματα για το πώς έχασαν τη ζωή τους 15 πρόσφυγες και τραυματίστηκαν άλλοι 24 στην τραγωδία στη Χίο.

«Εμείς κοιτάμε και αυτό που λέμε το risk assessment»

Ο ναύαρχος του Λιμενικού Σώματος εν αποστρατεία και πραγματογνώμονας, Νίκος Σπανός μίλησε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» για το ναυάγιο στη Χίο, υπογραμμίζοντας πως όλες οι εκδοχές εξετάζονται σε μια αστυνομική έρευνα, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη για στοιχειώδη ενσυναίσθηση και σεβασμό απέναντι στην τραγωδία.

«Σε μία έρευνα, αστυνομική έρευνα που κάνουμε και εμείς, εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα. Αυτή άλλωστε είναι η δουλειά μας και πρέπει να γίνει με πάρα πολύ σοβαρότητα, ειδικά όταν χάνονται ανθρώπινες ζωές. Όσοι ασχολούμαστε με το αντικείμενο, θα πρέπει να κοιτάξουμε κάθε πιθανή εκδοχή για το πώς οδηγήθηκαν αυτοί οι άνθρωποι στον θάνατο. Δεδομένου ότι έχουμε 15 νεκρούς, η στοιχειώδης ενσυναίσθηση επιβάλλει, πριν από οποιοδήποτε άλλο, να στεκόμαστε εν σιωπή και με ανθρώπινη θλίψη μπροστά σε αυτή την τραγωδία, ακόμη κι αν αυτοί οι άνθρωποι δεν πρόλαβαν να γίνουν πρόσωπα που τελούσαν υπό την ευθύνη φύλαξης των ελληνικών Αρχών», είπε αρχικά.

«Δεν γίνεται σε ένα περιστατικό με νεκρούς, τραυματίες και αποβολές να σπεύδει οποιοσδήποτε να μοιράζει συγχαρητήρια»

«Είμαι έτοιμος να δεχτώ ότι ο συλληφθείς διακινητής, από πανικό, από απελπισία, από κυνικό υπολογισμό ή από απανθρωπιά, έκανε τον μοιραίο ελιγμό και έριξε τη λέμβο στο σκάφος του Λιμενικού. Είμαι έτοιμος να δεχτώ ότι ο κυβερνήτης, σε κλάσματα δευτερολέπτου, βρέθηκε πραγματικά σε ένα συμβάν όπου η προτεραιότητα ήταν μία: να σωθούν όσο περισσότεροι άνθρωποι μπορούν. Αυτό όμως, που δεν είμαι έτοιμος να δεχτώ και ακούω, είναι η θεσμική χαλαρότητα. Δεν γίνεται σε ένα περιστατικό με νεκρούς, τραυματίες και αποβολές να σπεύδει οποιοσδήποτε να μοιράζει συγχαρητήρια, πριν απαντηθούν με καθαρότητα τα βασικά επιχειρησιακά και ερευνητικά ερωτήματα.

Και κυρίως δεν γίνεται να απουσιάζει ή να μην έχει διασφαλιστεί η στοιχειώδης διαδικασία τεκμηρίωσης του συμβάντος. Εγώ ενημερώθηκα ότι εδόθησαν και συγχαρητήρια. Και από υπουργούς φυσικά. Βιντεοσκόπηση δεν υπάρχει. Διερεύνηση της κατάστασης του φουσκωτού δεν έχουμε δει και δεν έγινε μέχρι τώρα. Οι κανόνες και η διεθνής πρακτική την καθιστούν αναγκαία και απαραίτητη».

Οι δηλώσεις του Νίκου Σπανού:

Ποιο είναι το πρωτόκολλο που ισχύει

Ο Νίκος Σπανός σχετικά με το πρωτόκολλο που ισχύει σε τέτοιες περιπτώσεις, είπε: «Οι οδηγίες, όταν βλέπουμε ένα ύποπτο σκάφος, είναι να πλησιάζουμε και να κάνουμε έλεγχο, έναν αστυνομικό έλεγχο. Μιλάμε για χωρικά ύδατα πάντα, αλλά και εκεί δεν υπάρχουν διεθνή, γιατί είναι η μέση γραμμή μεταξύ της Τουρκίας. Στα τουρκικά δεν μπορούμε να πάμε να κάνουμε έλεγχο εμείς. Αυτός που κάνει έλεγχο στα τουρκικά ύδατα είναι η τουρκική ακτοφυλακή. Μιλάω από τη στιγμή που είναι εντός εθνικών χωρικών υδάτων ή εντός FIR Αθηνών. Το οποίο FIR Αθηνών επεκτείνεται πέραν των χωρικών υδάτων, όπου η χώρα μας, όπου εμείς, έχουμε δικαίωμα έρευνας και διάσωσης. Εννοείται ότι δεν αφήνουμε κανέναν να περάσει τη γραμμή των χωρικών υδάτων, διότι με αυτόν τον τρόπο παραβιάζεται η κυριαρχία της χώρας μας. Είναι κόκκινη γραμμή».

«Δεν έγινε έλεγχος. Θα γινόταν έλεγχος. Το Λιμενικό ενημέρωσε με ηχητικά σήματα και με φωτεινά σήματα, με προβολέα, να σταματήσει το σκάφος των διακινητών. Ο διακινητής, για να μη συλληφθεί, ως είθισται κάθε φορά γιατί γνωρίζει τις συνέπειες του νόμου στην Ελλάδα, αναπτύσσει ταχύτητα, όση μπορεί να είναι αυτή, ούτως ώστε να μπορέσει να αποφύγει τη σύλληψη. Δεν σταμάτησε και αναγκαστικά ξεκίνησε η καταδίωξη, όπως γίνεται και στην ξηρά με την αστυνομία. Πάντα υπάρχει περιπολικό σκάφος σε περιπολία, 24 ώρες το 24ωρο. Από ό,τι γνωρίζω ήταν σε διατεταγμένη υπηρεσία περιπολίας, εν πλω»,

«Δεν έγινε έλεγχος. Θα γινόταν έλεγχος. Το Λιμενικό ενημέρωσε με ηχητικά σήματα και με φωτεινά σήματα, με προβολέα, να σταματήσει το σκάφος των διακινητών. Ο διακινητής, για να μη συλληφθεί, ως είθισται κάθε φορά γιατί γνωρίζει τις συνέπειες του νόμου στην Ελλάδα, αναπτύσσει ταχύτητα, όση μπορεί να είναι αυτή, ούτως ώστε να μπορέσει να αποφύγει τη σύλληψη. Δεν σταμάτησε και αναγκαστικά ξεκίνησε η καταδίωξη, όπως γίνεται και στην ξηρά με την Αστυνομία. Πάντα υπάρχει περιπολικό σκάφος σε περιπολία, 24 ώρες το 24ωρο. Από ό,τι γνωρίζω ήταν σε διατεταγμένη υπηρεσία περιπολίας, εν πλω», υπογράμμισε στη συνέχεια.

Θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί η καταδίωξη που κατέληξε σε τραγωδία;

Σε σχέση με το αν θα μπορούσε να αποφευχθεί η καταδίωξη του σκάφους, ο κ. Σπανός είπε: «Όταν παίρνεις εντολή να κάνεις έναν έλεγχο και ο διακινητής δεν σταματάει, γιατί αυτοί είναι και επικίνδυνοι άνθρωποι, κανονικά πρέπει να γίνεται καταδίωξη. Όπως γίνεται και στην ξηρά με την Αστυνομία. Όμως, εμείς κοιτάμε και αυτό που λέμε το risk assessment.

Την εκτίμηση κινδύνου, που πρέπει να προβλέπουμε έτσι ώστε μία καταδίωξη να μην γίνεται μοιραία. Αυτό προβλέπεται, το εξετάζουμε. Σε κλάσματα δευτερολέπτου, σε μεγάλες ταχύτητες, όταν δεν έχεις αποστάσεις ασφαλείας, ένας λάθος ελιγμός, μία λάθος κίνηση, από οποιαδήποτε πλευρά, σε νυχτερινές ώρες, με περιορισμένη ορατότητα, με ένα σκάφος υπερφορτωμένο με αστάθεια που αλλοιώνει και το κέντρο βάρους, είναι πολύ εύκολο να γίνει το μοιραίο.

Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να τους σταματάμε στην οριογραμμή. Και η συμφωνία είναι να ειδοποιούμε τις τουρκικές αρχές, οι οποίες γνωρίζουν ότι γίνεται αυτή η κατάσταση και γι’ αυτό φοβάμαι ακόμα και για προβοκάτσια».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Νόμος Κατσέλη: Τι αλλάζει στις δόσεις, η ζημιά και ο κίνδυνος από την απόφαση του Αρείου Πάγου

Νόμος Κατσέλη: Τι αλλάζει στις δόσεις, η ζημιά και ο κίνδυνος από την απόφαση του Αρείου Πάγου

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
«Επιδημία σιωπής» καλύπτει την ψυχική υγεία των γυναικών

«Επιδημία σιωπής» καλύπτει την ψυχική υγεία των γυναικών

World
Ευρώ: Τι κίνδυνοι ελλοχεύουν από την ενίσχυση του ευρωπαϊκού νομίσματος έναντι του δολαρίου

Ευρώ: Τι κίνδυνοι ελλοχεύουν από την ενίσχυση του ευρωπαϊκού νομίσματος έναντι του δολαρίου

inWellness
inTown
Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές
inTickets 05.02.26

Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές

Την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, η Κρινιώ Νικολάου ανεβαίνει στη σκηνή του Stage 7, μαζί με τον Θάνο Πανουργιά, για την μουσικοθεατρική παράσταση Κόντρα ρόλος.

Σύνταξη
inTickets 04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
Stream newspaper
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω έργων σε βασικές οδικές αρτηρίες έως την Κυριακή
Υπομονή και προσοχή 06.02.26

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω έργων σε βασικές οδικές αρτηρίες έως την Κυριακή - Τα σημεία και οι ώρες

Δείτε πού και πώς θα εφαρμοστούν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανά περιοχή - Κατά τη διάρκεια των εργασιών η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος

Σύνταξη
Κρήτη: Στον ανακριτή 20χρονος φαντάρος που «γάζωσε» σπίτι και αυτοκίνητο στο Ηράκλειο
Σχηματίστηκε δικογραφία 06.02.26

Στον ανακριτή 20χρονος φαντάρος που «γάζωσε» σπίτι και αυτοκίνητο στο Ηράκλειο

Το ένοπλο περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή στο χωριό Παράνυμφοι στο Ηράκλειο Κρήτης - Εις βάρος του 20χρονου έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος

Σύνταξη
Έφτασε η ώρα του εισαγγελέα στη δίκη για τις υποκλοπές – Τι θα ακολουθήσει
Αγόρευση 06.02.26

Έφτασε η ώρα του εισαγγελέα στη δίκη για τις υποκλοπές – Τι θα ακολουθήσει

Ο εισαγγελέας της έδρας θα αξιολογήσει το πλήθος των μαρτυρικών καταθέσεων και των εγγράφων-στοιχείων που κατατέθηκαν στη δίκη για τις υποκλοπές και θα διατυπώσει την πρότασή του για τους τέσσερις κατηγορούμενους, Ταλ Ντίλιαν, Σάρα Χάμου, Γιάννη Λαβράνο και Φέλιξ Μπίτζιο

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Λούκα Κατσέλη: Σημαντική η απόφαση του Αρείου Πάγου για την οικονομική επιβίωση χιλιάδων δανειοληπτών
Νόμος Κατσέλη 06.02.26

Λούκα Κατσέλη: Σημαντική η απόφαση του Αρείου Πάγου για χιλιάδες δανειολήπτες

Η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου «είναι μια σημαντική και δίκαιη απόφαση», κρίνει η Λούκα Κατσέλη, τονίζοντας ότι «εναρμονίζεται πλήρως με την πρόθεση του νομοθέτη».

Σύνταξη
Σάρωσε η κακοκαιρία: Καταστροφές και μεγάλα προβλήματα σε πολλές περιοχές – Live η πορεία των φαινομένων
Στις λάσπες η χώρα 05.02.26

Σάρωσε η κακοκαιρία: Καταστροφές και μεγάλα προβλήματα σε πολλές περιοχές - Live η πορεία των φαινομένων

Υποδομές υπό κατάρρευση και αποκομμένοι πολίτες σε ένα εφιαλτικό 24ωρο - Γκρεμισμένες γέφυρες, αποκομμένα χωριά και εικόνες βιβλικής καταστροφής από την κακοκαιρία

Σύνταξη
Ειδικός στον ηλεκτρονικό πόλεμο ο αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας που συνελήφθη για κατασκοπεία
Ελλάδα 05.02.26

Ειδικός στον ηλεκτρονικό πόλεμο ο αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας που συνελήφθη για κατασκοπεία

Ο αξιωματικός ανακρίνεται από την αρμόδια υπηρεσία των ενόπλων δυνάμεων και την ΕΥΠ και φέρεται να έχει αναγνωρίσει το παράνομο των πράξεών του με τη διαρροή προς τρίτους των άκρως απόρρητων στρατιωτικών πληροφοριών.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Δήμος ανησυχεί για την εμφάνιση λύκων και αγριόχοιρων στον αστικό ιστό και ζητάει την απομάκρυνση τους
Το αίτημα 06.02.26

Δήμος ανησυχεί για την εμφάνιση λύκων και αγριόχοιρων στον αστικό ιστό και ζητάει την απομάκρυνση τους

Ομόφωνο ψήφισμα διαμαρτυρίας προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες και Αρχές για την απομάκρυνση των αγριόχοιρων και των λύκων από τις κατοικημένες περιοχές, εξέδωσε το Δημοτικό Συμβούλιο Πυλαίας – Χορτιάτη.

Σύνταξη
Ρωσία: Πυροβόλησαν και τραυμάτισαν αντιστράτηγο στη Μόσχα – Ποιος είναι ο ρόλος του στην ανταρσία της Wagner
Σήμανε συναγερμός 06.02.26

Πυροβόλησαν και τραυμάτισαν αντιστράτηγο στη Μόσχα - Ποιος είναι, ο ρόλος του στην ανταρσία της Wagner

«Ένα πρόσωπο που δεν έχει ταυτοποιηθεί πυροβόλησε επανειλημμένα» τον αντιστράτηγο στη Μόσχα, σύμφωνα με την Ανακριτική Επιτροπή στη Ρωσία

Σύνταξη
Ο Άρης συμφώνησε με τη Φιορεντίνα για τον Κουαμέ – Πότε φτάνει ο παίκτης στη Θεσσαλονίκη
Ποδόσφαιρο 06.02.26

Ο Άρης συμφώνησε με τη Φιορεντίνα για τον Κουαμέ – Πότε φτάνει ο παίκτης στη Θεσσαλονίκη

Άρης και Φιορεντίνα ήρθαν σε συμφωνία για τη μεταγραφή του Κριστιάν Κουαμέ και ο επιθετικός από την Ακτή Ελεφαντοστού αναμένεται στη Θεσσαλονίκη μέσα στην Παρασκευή (6/2) προκειμένου να υπογράψει στους «κίτρινους».

Σύνταξη
Ναυάγιο στη Χίο: Live η ενημέρωση Κικίλια από τη Βουλή
Πολιτική Γραμματεία 06.02.26

Ο Κικίλιας ενημερώνει για την τραγωδία στη Χίο - «Μόνες υπεύθυνες να κρίνουν είναι οι δικαστικές αρχές»

Το ναυάγιο στη Χίο κόστισε τη ζωή σε 15 ανθρώπους - Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, ενημερώνει τη Βουλή

Σύνταξη
Ο Αντετοκούνμπο ανακοίνωσε την παραμονή του με… Λύκο της Wall Street: «Οι θρύλοι δεν κυνηγούν…» (vids)
Μπάσκετ 06.02.26

Ο Αντετοκούνμπο ανακοίνωσε την παραμονή του με… Λύκο της Wall Street: «Οι θρύλοι δεν κυνηγούν…» (vids)

Σαν άλλος Λεονάρντο Ντι Κάπριο, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σφράγισε οριστικά την παραμονή του στους Μιλγουόκι Μπακς, ανακοινώνοντας τη... δραματικά, με απόσπασμα από τον Λύκο της Wall Street.

Σύνταξη
Η κόντρα των Μπέκαμ στην εποχή των φασαίων: Ο Μπρούκλιν κάλυψε το τατουάζ που είχε αφιερώσει στον πατέρα του
Κάνε παιδιά... 06.02.26

Η κόντρα των Μπέκαμ στην εποχή των φασαίων: Ο Μπρούκλιν κάλυψε το τατουάζ που είχε αφιερώσει στον πατέρα του

Αν κάποιος πίστευε ότι η κόντρα στην οικογένεια Μπέκαμ θα τελείωνε σύντομα, τότε έκανε λάθος. Ο Μπρούκλιν πήγε τη διαμάχη σε άλλο επίπεδο.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω έργων σε βασικές οδικές αρτηρίες έως την Κυριακή
Υπομονή και προσοχή 06.02.26

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω έργων σε βασικές οδικές αρτηρίες έως την Κυριακή - Τα σημεία και οι ώρες

Δείτε πού και πώς θα εφαρμοστούν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανά περιοχή - Κατά τη διάρκεια των εργασιών η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος

Σύνταξη
Λέικερς – Σίξερς 119-115: Νίκησαν οι «Λιμνάνθρωποι», τραυματίστηκε ο Ντόντσιτς (vids)
Μπάσκετ 06.02.26

Λέικερς – Σίξερς 119-115: Νίκησαν οι «Λιμνάνθρωποι», τραυματίστηκε ο Ντόντσιτς (vids)

Με τον Όστιν Ριβς να πραγματοποιεί σπουδαία εμφάνιση με 35 πόντους, οι Λος Άντζελες Λέικερς νίκησαν δύσκολα τους Φιλαδέλφεια Σίξερς στο σημαντικότερο ματς της βραδιάς στο NBA, αλλά ανησυχούν αφού είδαν τον Λούκα Ντόντσιτς να αποχωρεί με πρόβλημα τραυματισμού.

Σύνταξη
«Θρίλερ» κατασκοπείας στις Ένοπλες Δυνάμεις: Τι πρόδωσε τον Σμήναρχο – Τι έλεγε ο Δένδιας στη Βουλή
Πολιτική 06.02.26

«Θρίλερ» κατασκοπείας στις Ένοπλες Δυνάμεις: Τι πρόδωσε τον Σμήναρχο – Τι έλεγε ο Δένδιας στη Βουλή

Η υπόθεση κατασκοπείας στις Ένοπλες Δυνάμεις με ροή πληροφοριών προς την Κίνα φαίνεται να είχε μπει στο στόχαστρο της Αθήνας εδώ και καιρό, για μηδενική ανοχή μιλούν ανώτατες πηγές, ενώ ερευνάται η ύπαρξη κυκλώματος.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Δύο Ελληνίδες στην καλύτερη ομάδα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος
Πόλο γυναικών 06.02.26

Δύο Ελληνίδες στην καλύτερη ομάδα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος

Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη και Έλενα Ξενάκη συμπεριλήφθησαν στην καλύτερη επτάδα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πόλο της Πορτογαλίας, στο οποίο η Εθνική μας κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο.

Σύνταξη
Τα θύματα μιλούν για τις κτηνωδίες Έπσταϊν εδώ και δεκαετίες – Και ακόμα και τώρα εξακολουθούν να αγνοούνται
Καμία δικαιοσύνη 06.02.26

Τα θύματα μιλούν για τις κτηνωδίες Έπσταϊν εδώ και δεκαετίες – Και ακόμα και τώρα εξακολουθούν να αγνοούνται

Οι επιζώσες της κακοποίησης του Έπσταϊν μίλησαν ανοιχτά χρόνια πριν το κοινό γοητευτεί από τα εγκλήματα του ίδιου και των επιφανών ανδρών του δικτύου του

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Όταν ζητήθηκε στον Τζέιμς Κάμερον να μοιράσει κοκαΐνη στο κινηματογραφικό συνεργείο – «Έτσι γινόταν τότε»
1980 06.02.26

Όταν ζητήθηκε στον Τζέιμς Κάμερον να μοιράσει κοκαΐνη στο κινηματογραφικό συνεργείο - «Έτσι γινόταν τότε»

Ο Τζέιμς Κάμερον θυμήθηκε ότι η πρώτη του δουλειά σε ένα μεγάλο κινηματογραφικό πλατό συνοδεύτηκε από μια ενδιαφέρουσα αποστολή: να διανέμει κοκαΐνη στο συνεργείο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Χαλκός στην Ελλάδα: Πώς μια κρίσιμη πρώτη ύλη φέρνει τη χώρα στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού σχεδιασμού
Τα Νέα της Αγοράς 06.02.26

Χαλκός στην Ελλάδα: Πώς μια κρίσιμη πρώτη ύλη φέρνει τη χώρα στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού σχεδιασμού

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις ευρωπαϊκές χώρες με καταγεγραμμένο μεταλλευτικό δυναμικό σε χαλκό, χρυσό και άλλα μέταλλα στρατηγικής σημασίας

Σύνταξη
Ρωσία: Επέστρεψαν πολίτες που είχαν απαχθεί από το Κουρσκ μετά την εισβολή της Ουκρανίας
Νέα εξέλιξη 06.02.26

Επέστρεψαν στη Ρωσία πολίτες που είχαν απαχθεί από το Κουρσκ μετά την εισβολή της Ουκρανίας

Χθες ολοκληρώθηκαν οι τριμερείς συνομιλίες για τον πόλεμο όπου συμμετείχαν Ουκρανία, Ρωσία και ΗΠΑ στο Αμπού Ντάμπι - Ανακουφισμένοι οι πολίτες που επέστρεψαν στο Κουρσκ

Σύνταξη
Κρήτη: Στον ανακριτή 20χρονος φαντάρος που «γάζωσε» σπίτι και αυτοκίνητο στο Ηράκλειο
Σχηματίστηκε δικογραφία 06.02.26

Στον ανακριτή 20χρονος φαντάρος που «γάζωσε» σπίτι και αυτοκίνητο στο Ηράκλειο

Το ένοπλο περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή στο χωριό Παράνυμφοι στο Ηράκλειο Κρήτης - Εις βάρος του 20χρονου έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος

Σύνταξη
Χιλή: Ο ακροδεξιός εκλεγμένος πρόεδρος Καστ θέλει να «εμπνευστεί» από Μελόνι, Όρμπαν και Μιλέι
Πότε αναλαμβάνει 06.02.26

Ο ακροδεξιός εκλεγμένος πρόεδρος Καστ της Χιλής θέλει να «εμπνευστεί» από Μελόνι, Όρμπαν και Μιλέι

Ο Χοσέ Αντόνιο Καστ σκοπεύει να υιοθετήσει σκληρή γραμμή για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και της παράτυπης μετανάστευσης, όπως εξήγγειλε προεκλογικά

Σύνταξη
6 Φεβρουαρίου 2026: Η ημερομηνία που κανείς δεν προσέxει, αλλά ξαναβάζει τον κόσμο στον εφιάλτη
Πίσω στο 1960 06.02.26

6 Φεβρουαρίου 2026: Η ημερομηνία που κανείς δεν προσέxει, αλλά ξαναβάζει τον κόσμο στον εφιάλτη

Εάν δεν συνεννοηθούν οι δύο πυρηνικές υπερδυνάμεις ΗΠΑ και Ρωσία, η ανθρωπότητα θα επιστρέψει στη δεκαετία του 1960, δηλαδη στον πυρηνικό εφιάλτη.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 06 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο