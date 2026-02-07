Από τα εννέα παιδιά που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο στη Χίο μετά το πολύνεκρο ναυάγιο, τα έξι θα μεταφερθούν σήμερα με C-130 στο νοσοκομείο Παίδων στην Αθήνα.

Αυτό έκριναν οι γιατροί του νοσοκομείου του νησιού προκειμένου τα παιδιά να τύχουν καλύτερης φροντίδας σε ένα πιο εξειδικευμένο νοσοκομείο και την ώρα που η παιδιατρική κλινική της Χίου είναι στα όριά της.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μαζί με τα παιδιά που θα μεταφερθούν να είναι και δύο συνοδοί.

Την αεροδιακομιδή διενεργεί το ΕΚΑΒ. Το αεροσκάφος αναχώρησε στις 09.00 από το Στρατιωτικό Αεροδρόμιο Ελευσίνας Αττικής με προορισμό τη Χίο, προκειμένου να παραλάβει τους ανήλικους

Εν αναμονή του ιατροδικαστικού πορίσματος

Σε εξέλιξη βρίσκονται την ίδια ώρα οι έρευνες για τις συνθήκες του τραγικού δυστυχήματος, με 15 νεκρούς και 24 τραυματίες. Εν αναμονή του επίσημου ιατροδικαστικού πορίσματος, τα στοιχεία συγκλίνουν ότι ο θάνατος των μεταναστών προήλθε από βαριές κακώσεις και όχι από πνιγμό.

Στις 18.00 αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή ο Μαροκινός, ο οποίος πήρες εξιτήριο και σε βάρος του έχουν ήδη ασκηθεί διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα για πρόκληση ναυαγίου από το οποίο επήλθαν θάνατοι, αλλά και για διακίνηση μεταναστών.

Ο ίδιος μέσω των συνηγόρων του αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες και δηλώνει, ότι ευελπιστεί σε μια ανεπηρέαστη από πολιτικές πιέσεις και σκοπιμότητες διαδικασία.