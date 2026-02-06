Τραγωδία στη Χίο: 24ωρη προθεσμία πήρε για να απολογηθεί ο Μαροκινός – Αρνείται ότι ήταν ο διακινητής των μεταναστών

Προθεσμία 24 ωρών προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του ενώπιον της Ανακρίτριας Πλημμελειοδικών Χίου, ζήτησε και έλαβε σήμερα ο Μαροκινός που έχει υποδειχθεί από άλλους επιβαίνοντες στο μοιραίο σκάφος του ναυαγίου της περασμένης Τρίτης, ως ο διακινητής που τους μετέφερε από τα παράλια της Τουρκίας στη Χίο.

Όπως έγινε γνωστό η απολογία του έχει προγραμματιστεί για αύριο, Σάββατο 7 Φεβρουαρίου στις 6 το απόγευμα.

Όπως επισημαίνεται σε δελτίο τύπου των δικηγόρων του κατηγορούμενου Δημήτρη Χούλη και Αλέξανδρου Γεωργούλη, ο εντολέας τους αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες που του αποδίδονται, δηλώνοντας πως ευελπιστεί σε μία ανεπηρέαστη διαδικασία, χωρίς πολιτικές πιέσεις ή σκοπιμότητες.

«Ο κατηγορούμενος αρνείται κατηγορηματικά τις κακουργηματικές κατηγορίες που του αποδίδονται και ευελπιστεί σε μια ανεπηρέαστη από πολιτικές πιέσεις και σκοπιμότητες διαδικασία», αναφέρεται χαρακτηριστικά στη δήλωση των συνηγόρων.

Η δήλωση των δικηγόρων:

«Ο εντολέας μας κλήθηκε σήμερα και ώρα 15.00 να απολογηθεί ενώπιον της κας Ανακρίτριας Πλημμελειοδικών Χίου.

Προς ενημέρωση σας, ο κατηγορούμενος ζήτησε προθεσμία 24 ωρών για να προετοιμάσει την απολογία του και την υπεράσπιση του και η ανάκριση πρόκειται να διεξαχθεί αύριο Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 18.00.

Αναφορικά με τις αποδιδόμενες σε αυτόν κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα που του αποδίδονται τις αρνείται κατηγορηματικά και ευελπιστεί σε μια ανεπηρέαστη από πολιτικές πιέσεις και σκοπιμότητες διαδικασία».