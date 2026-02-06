Τραγωδία στη Χίο: Σε ιδιωτικό χώρο φυλάσσεται το μοιραίο σκάφος του Λιμενικού – Θα ελεγχθεί από πραγματογνώμονες

Σε έναν όρμο, σε ιδιωτικό καρνάγιο έχει μεταφερθεί το 1077, το σκάφος του Λιμενικού που ενεπλάκη το βράδυ της Τρίτης στην τραγωδία με τους 15 νεκρούς πρόσφυγες ενάμιση μίλι από τις ακτές της Χίου.

Το σκάφος θα παραμείνει εκεί έως ότου ελεγχθεί από πραγματογνώμονες. Η κάθε λεπτομέρεια μπορεί να δώσει απαντήσεις για τον τρόπο που συγκρούστηκε με το σκάφος των μεταναστών.

Τι συνέβη

Ο υπουργός Ναυτιλίας ενημερώνοντας σήμερα τη Βουλή επέμεινε στην ανακοίνωση του Λιμενικού για τις συνθήκες της πρόσκρουσης, καλώντας τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Αριστεράς να πάει στον εισαγγελέα τα στοιχεία της καταγγελίας που έκανε διασωθείς στο νοσοκομείο της Χίου ότι το σκάφος του Λιμενικού πέρασε πάνω από το φουσκωτό.

«Αιφνίδια αλλαγή πορείας με κρίσιμο ελιγμό από το σκάφος του διακινητή προξένησε την πρόσκρουση με το σκάφος του ΛΣ, οι ενέργειες διάσωσης εκκίνησαν από τη πρώτη στιγμή. Τι ήταν αυτή η κάμερα; Θερμική. Και να ήταν ενεργοποιημένη δεν θα μας διαφώτιζε. Δεν προκύπτει καμία δυνατότητα καταγραφής συμβάντος με δεδομένο τον εξοπλισμό του σκάφους».

«Να σας υπενθυμίσω ότι κάποιοι από εσάς ήταν με τον Κορκονέα γιατί φορούσε στολή. Δεν θα με κόψετε κύριε υπουργέ. Άρα το επιχείρημα ότι αν φοράς στολή είσαι πάνω από το νόμο δεν υπάρχει», απάντησε ο Νάσος Ηλιόπουλος, βουλευτής της Νέας Αριστεράς.

«Πηγαίνετε στον εισαγγελέα αυτά που είπατε. Ποια είναι η σοβαρή και υπεύθυνη μετρημένη στάση;», κατέληξε ο κ. Κικίλιας.

«Πόνος βαθύς για τους ανθρώπους που χάθηκαν, αλλά και επίκριση και αποδοκιμασία για ένα κράτος που δεν διαθέτει όσα πρέπει και δεν πράττει όσα μπορεί για την αποτροπή των παράνομων εισβολών και του ευτελισμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας», έγραψε η Μαρία Καρυστιανού.

Εξιτήριο σε 4 τραυματίες

Τέσσερις τραυματίες πήραν σήμερα εξιτήριο από το νοσοκομείο, μεταξύ αυτών και η λιμενικός. Το 12χρονο αγοράκι που αναζητούνταν από τον πατέρα του ταυτοποιήθηκε και δυστυχώς είναι μεταξύ των νεκρών.

Ο 30χρονος φερόμενος ως διακινητής απολογείται αύριο.