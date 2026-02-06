«Είναι αυτά τα παιδιά εισβολείς;»: Αιχμηρή απάντηση Αποστολόπουλου σε Καρυστιανού για την τραγωδία στη Χίο

Με καυστικό τρόπο σχολιάζει ο Ιάσονας Αποστολόπουλος τη δήλωση της Μαρίας Καρυστιανού για την τραγωδία στη Χίο.

Η κ. Καρυστιανού έκανε λόγιο για εισβολείς, με τον ακτιβιστής-διασώστη να τη ρωτά μέσω ανάρτησης αν παιδάκια που ναυάγησαν και νοσηλεύονται με κατάγματα και σπασμένα χέρια είναι «εισβολείς».

Την κάλεσε, δε, να ανασκευάσει.

Η ανάρτησή του:

«Κυρία Καρυστιανού, γνωρίζετε ότι 10 παιδιά είναι στο νοσοκομείο με κατάγματα και σπασμένα χέρια; Είναι αυτά τα παιδιά εισβολείς; Γνωρίζετε ότι 4 γυναίκες σκοτώθηκαν και άλλες 2 ετοιμόγεννες έγκυες έχασαν τα παιδιά τους μετά τη σύγκρουση με το σκάφος του Λιμενικού; […] Αν ναι, αντιλαμβάνεστε ότι η λέξη “εισβολείς” δεν συνάδει με όλα τα παραπάνω και οφείλετε να ανασκευάσετε;».

Η επίμαχη δήλωση της Μαρίας Καρυστιανού:

«Χίος, Φεβρουάριος 2026

Πόνος βαθύς για τους ανθρώπους που χάθηκαν, αλλά και επίκριση και αποδοκιμασία για ένα κράτος που δεν διαθέτει όσα πρέπει και δεν πράττει όσα μπορεί για την αποτροπή των παράνομων εισβολών και του ευτελισμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Δεν χωρεί αμφιβολία, οι νόμοι πρέπει να τηρούνται. Σημαντική η διαφύλαξη των δικαιωμάτων της χώρας. Επίσης όμως σημαντική και αδιαπραγμάτευτη η ανθρώπινη ζωή, για την προστασία της οποίας οφείλουμε να εξαντλήσουμε όλα τα μέσα διαφύλαξής της και να μπορούμε να αποδείξουμε ότι το πράξαμε. Το οφείλουμε σε κάθε άνθρωπο. Γιατί αυτό αρμόζει στην ανθρώπινη ζωή: ο μέγιστος σεβασμός, η μέγιστη προστασία».