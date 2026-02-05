Καρυστιανού: Τέρμα δεξιά το τιμόνι αλλά με.. ευαισθησία – «Παράνομη εισβολή» βλέπει στην τραγωδία στη Χίο

Γραμμή τέρμα δεξιά υιοθετεί (και) στο μεταναστευτικό η Μαρία Καρυστιανού με αφορμή την τραγωδία στη Χίο με τους 15 νεκρούς μετανάστες. Με μεγάλη καθυστέρηση, η πρώην πρόεδρος του Συλλόγου «Τέμπη 2023» αποφάσισε να τοποθετηθεί σχετικά και αν και αισθάνεται «βαθύ πόνο για τους ανθρώπους που χάθηκαν» επίπληξε το κράτος που «δεν διαθέτει όσα πρέπει και δεν πράττει όσα μπορεί για την αποτροπή των παράνομων εισβολών».

Αναλυτικά η τοποθέτηση της Μαρίας Καρυστιανού για την τραγωδία

Στην ανάρτηση της, η πολιτικός Μαρία Καρυστιανού, το βράδυ της Πέμπτης (05/02), επιλέγει να μιλήσει για «παράνομους εισβολείς» με τη βάρκα να φιλοξενεί παιδιά και έγκυες γυναίκες που διεκόπη η κύηση τους λόγω του τραυματισμού τους.

Φροντίζει ωστόσο να δείξει παράλληλα και… ευαισθησία τονίζοντας πόσο «σημαντική και αδιαπραγμάτευτη» είναι «η ανθρώπινη ζωή».

Η ανάρτηση:

«Χίος, Φεβρουάριος 2026

Πόνος βαθύς για τους ανθρώπους που χάθηκαν, αλλά και επίκριση και αποδοκιμασία για ένα κράτος που δεν διαθέτει όσα πρέπει και δεν πράττει όσα μπορεί για την αποτροπή των παράνομων εισβολών και του ευτελισμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Δεν χωρεί αμφιβολία, οι νόμοι πρέπει να τηρούνται. Σημαντική η διαφύλαξη των δικαιωμάτων της χώρας.

Επίσης όμως σημαντική και αδιαπραγμάτευτη η ανθρώπινη ζωή, για την προστασία της οποίας οφείλουμε να εξαντλήσουμε όλα τα μέσα διαφύλαξής της και να μπορούμε να αποδείξουμε ότι το πράξαμε. Το οφείλουμε σε κάθε άνθρωπο.

Γιατί αυτό αρμόζει στην ανθρώπινη ζωή: ο μέγιστος σεβασμός, η μέγιστη προστασία».