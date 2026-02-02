Η ανάρτηση «βόμβα» Καραχάλιου που «συνδέει» Καρυστιανού – Παύλο Ντε Γκρες
Ο πρώην σύμβουλος στρατηγικής του Κώστα Καραμανλή «βλέπει» συνεργασία Καρυστιανού – Ντε Γκρες γεγονός που αν επιβεβαιωθεί δεν αφήνει πολλά περιθώρια για το ιδεολογικό πρόσημο του υπό δημιουργία κόμματος.
Να «σπέρνει» σε «χωράφια» που εδώ και πολλά χρόνια δεν φυτρώνει ούτε τσουκνίδα τοποθετεί τη Μαρία Καρυστιανού ο Νίκος Καραχάλιος με μια ανάρτηση που αν επιβεβαιωθεί θα «φωτίσει» ακόμα περισσότερο το ιδεολογικό πρόσημο του υπό δημιουργία κόμματος της πρώην προέδρου του Συλλόγου «Τέμπη 2023».
Ο επικοινωνιολόγος, ο οποίος εδώ και καιρό βρίσκεται σε αντιπαράθεση με την Καρυστιανού, υποστηρίζει σε ανάρτησή του ότι ο Παύλος Ντε Γκρες εμφανίζεται ανοιχτός στο ενδεχόμενο να πολιτευτεί σε κάποιο κόμμα.
Αφορμή για την ανάρτηση στάθηκε η συνέντευξη του Ντε Γκρες στον ΑΝΤ1 η οποία πρόκειται να προβληθεί σύντομα. «Μήπως, τελικά, η Μαρία βρήκε τον ηγέτη που έψαχνε;», σχολιάζει ο συνεργάτης του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή σε ανάρτησή του στο «Χ».
ΒΟΜΒΑ ΑΠΟ ΝΤΕ ΓΚΡΕΣ!💣❗🎙
Ο Παυλος σε συνεντευξη στο Ν.Χατζηνικολαου
(θα παιχτει την Πεμπτη) αφηνει ανοιχτο
το ενδεχομενο
να «πολιτευτει
με καποιο κομμα»..!
ΛΕΤΕ ΤΕΛΙΚΑ ΝΑ ΒΡΕΘΗΚΕ Ο ΗΓΕΤΗΣ ΠΟΥ ΕΨΑΧΝΕ Η ΜΑΡΙΑ?
Το απολυτο «παντρεμα»💣 το εγκρινει +ο Σουρλας?https://t.co/fPTtozS9kj
— NICHOLAS KARAHALIOS (@KarahaliosNikos) February 1, 2026
Παράλληλα, αφήνει αιχμές και για τον δικηγόρο Στέλιο Σούρλα, αναρωτώμενος αν συμφωνεί με το «πάντρεμα».
Η Μαρία Καρυστιανού φροντίζει τελευταία με τις δημόσιες παρεμβάσεις της να στοχεύει σε συγκεκριμένο κοινό με ξεκάθαρο πολιτικό πρόσημο ενώ βάζει στο μπλέντερ του επικίνδυνου λαϊκισμού τα ελληνοτουρκικά και το Κυπριακό.
Με ανάρτηση για τα 30 χρόνια από την κρίση στα Ίμια κάνει τη δεύτερη απόπειρα να μιλήσει για τα εθνικά θέματα. Επιμένει σε εθνικοπατριωτικές κορώνες και προσέγγιση των θεμάτων με επικίνδυνη απλοϊκότητα, στοχεύοντας προφανώς στα εθνικιστικά αντανακλαστικά συγκεκριμένου ακροατηρίου.
