Η ανάρτηση «βόμβα» Καραχάλιου που «συνδέει» Καρυστιανού – Παύλο Ντε Γκρες
Πολιτική 02 Φεβρουαρίου 2026, 22:50

Η ανάρτηση «βόμβα» Καραχάλιου που «συνδέει» Καρυστιανού – Παύλο Ντε Γκρες

Ο πρώην σύμβουλος στρατηγικής του Κώστα Καραμανλή «βλέπει» συνεργασία Καρυστιανού – Ντε Γκρες γεγονός που αν επιβεβαιωθεί δεν αφήνει πολλά περιθώρια για το ιδεολογικό πρόσημο του υπό δημιουργία κόμματος.

Σύνταξη
Να «σπέρνει» σε «χωράφια» που εδώ και πολλά χρόνια δεν φυτρώνει ούτε τσουκνίδα τοποθετεί τη Μαρία Καρυστιανού ο Νίκος Καραχάλιος με μια ανάρτηση που αν επιβεβαιωθεί   θα «φωτίσει» ακόμα περισσότερο το ιδεολογικό πρόσημο του υπό δημιουργία κόμματος της πρώην προέδρου του Συλλόγου «Τέμπη 2023».

Ο επικοινωνιολόγος, ο οποίος εδώ και καιρό βρίσκεται σε αντιπαράθεση με την Καρυστιανού, υποστηρίζει σε ανάρτησή του ότι ο Παύλος Ντε Γκρες εμφανίζεται ανοιχτός στο ενδεχόμενο να πολιτευτεί σε κάποιο κόμμα.

Αφορμή για την ανάρτηση στάθηκε η συνέντευξη του Ντε Γκρες στον ΑΝΤ1 η οποία πρόκειται να προβληθεί σύντομα. «Μήπως, τελικά, η Μαρία βρήκε τον ηγέτη που έψαχνε;», σχολιάζει ο συνεργάτης του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή σε ανάρτησή του στο «Χ».

Παράλληλα, αφήνει αιχμές και για τον δικηγόρο Στέλιο Σούρλα, αναρωτώμενος αν συμφωνεί με το «πάντρεμα».

Η Μαρία Καρυστιανού φροντίζει τελευταία με τις δημόσιες παρεμβάσεις της να στοχεύει σε συγκεκριμένο κοινό με ξεκάθαρο πολιτικό πρόσημο ενώ βάζει στο μπλέντερ του επικίνδυνου λαϊκισμού τα ελληνοτουρκικά και το Κυπριακό.

Με ανάρτηση για τα 30 χρόνια από την κρίση στα Ίμια κάνει τη δεύτερη απόπειρα να μιλήσει για τα εθνικά θέματα. Επιμένει σε εθνικοπατριωτικές κορώνες και προσέγγιση των θεμάτων με επικίνδυνη απλοϊκότητα, στοχεύοντας προφανώς στα εθνικιστικά αντανακλαστικά συγκεκριμένου ακροατηρίου.

Ομόλογα
CAT Bonds: Ολο και πιο δημοφιλή μεταξύ των επενδυτών – Το «μυστικό» της διαφοροποίησης

CAT Bonds: Ολο και πιο δημοφιλή μεταξύ των επενδυτών – Το «μυστικό» της διαφοροποίησης

Business
Alter Ego Media: Ενας χρόνος από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Alter Ego Media: Ενας χρόνος από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών

inWellness
Fitness 02.02.26

Mobility training: Η προπόνηση – ορισμός της ευεξίας

Μια προπόνηση που στοχεύει στη βελτίωση της κίνησης και της ευλυγισίας ώστε να ενισχυθεί η φυσική απόδοση, όχι μόνο στο γυμναστήριο, αλλά και σε καθημερινές μας δραστηριότητες.

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Δεν πήγε στη Βουλή, δεν πήγε στο Νταβός, πήγε για… σκι στα Καλάβρυτα
Παρασκήνιο 24.01.26

Μητσοτάκης: Δεν πήγε στη Βουλή, δεν πήγε στο Νταβός, πήγε για… σκι στα Καλάβρυτα

Για... «αιφνιδιαστική» επίσκεψη του πρωθυπουργού στα Καλάβρυτα κάνουν λόγο τα τοπικά ΜΜΕ, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αμέριμνος, περιμένει τη σειρά του με τα χιονοπέδιλα επ' ώμου

Σύνταξη
Το τραγούδι του Σωκράτη Φάμελλου στην κοπή πίτας [βίντεο]
Καλλίφωνος 18.01.26

Το τραγούδι του Σωκράτη Φάμελλου στην κοπή πίτας

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ πήρε το μικρόφωνο και... ανέλαβε δράση στην κοπή της πίτας των εργαζομένων του ΣΥΡΙΖΑ - Ευχάριστη έκπληξη σε γνωστό στέκι στου Ψυρρή, όπου ο ίδιος ξεδίπλωσε το κρυφό του ταλέντο

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Με βίντεο AI εκθειάζει τον εαυτό του για τα δέκα χρόνια… επιτυχιών στο τιμόνι της ΝΔ
Μόνο... επιτυχίες 10.01.26

Μητσοτάκης εκθειάζει Μητσοτάκη για τα 10 χρόνια στο τιμόνι της ΝΔ με ένα βίντεο AI

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν περίμενε να του θυμίσουν άλλοι τις επιτυχίες του, ούτε να τον ευχαριστήσουν για την προσφορά του στη ΝΔ. Φρόντισε να θυμίσει σε όλους μας τις στιγμές που τον σημάδεψαν με μία αναδρομή μέσω AI

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ο ελληνικός λαός θα κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή
Πολιτική Γραμματεία 03.02.26

ΠΑΣΟΚ: Ο ελληνικός λαός θα κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή

Άμεση η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ στη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη. «Επιχείρησε να πείσει τους κεντρώους ψηφοφόρους χωρίς όμως μεταρρυθμιστικό αφήγημα, χωρίς λύσεις για τα προβλήματα της καθημερινότητας (...)», το σχόλιο της Χαριλάου Τρικούπη.

Σύνταξη
Παναγιώτης Δουδωνής: Οι προσωπικές φιλοδοξίες κάνουν κακό, στόχος ένα ΠΑΣΟΚ ενωμένο και νικηφόρο
Πολιτική Γραμματεία 03.02.26

Παναγιώτης Δουδωνής: Οι προσωπικές φιλοδοξίες κάνουν κακό, στόχος ένα ΠΑΣΟΚ ενωμένο και νικηφόρο

Σε προσωπικές φιλοδοξίες και όχι ουσιαστική πολιτική διαφωνία απέδωσε την εσωκομματική αναταραχή στο ΠΑΣΟΚ ο βουλευτής Επικρατείας Παναγιώτης Δουδωνής απευθύνοντας προς πάσα κατεύθυνση μήνυμα ενότητας και ζητώντας σκληρή δουλειά από όλους για τον κοινό στόχο. Εξέφρασε δε τεκμηριωμένη θέση για τη συνταγματική αναθεώρηση εξηγώντας τη στάση που θα κρατήσει το ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
Με κάμερες στη στολή οι πράκτορες των ICE και CBP στη Μινεάπολη σε μια απόπειρα λογοδοσίας
Κρίστι Νοεμ 03.02.26

Με κάμερες στη στολή οι πράκτορες των ICE και CBP στη Μινεάπολη σε μια απόπειρα λογοδοσίας

Μετά από απανωτές δολοφονίες διαδηλωτών που ξεσήκωσαν την παγκόσμια κοινή γνώμη, οι πράκτορες της ICE στη Μινεάπολη των ΗΠΑ θα φορούν κάμερες σώματος, με απόφαση Τραμπ, λέει η ΥΠΕΣ Νόεμ.

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Τέσσερις στους δέκα αναζητούν «καινούργιο κόμμα» – Δεν αρκεί το αίτημα για δικαιοσύνη και κάθαρση
Δημοσκόπηση 02.02.26

Τέσσερις στους δέκα αναζητούν «καινούργιο κόμμα» - Δεν αρκεί το αίτημα για δικαιοσύνη και κάθαρση

Τοπίο στην ομίχλη το πολιτικό σκηνικό σε νέα δημοσκόπηση με το 41% να δηλώνει «πολύ πιθανό» και «αρκετά πιθανό» να υποστηρίξει ένα «καινούργιο κόμμα». Το 76% λέει ότι χρειάζεται πρόγραμμα διακυβέρνησης και δεν είναι αρκετό το αίτημα για δικαιοσύνη και κάθαρση.

Σύνταξη
Φέργκι Τσέιμπερς: Μπορεί ένας δισεκατομμυριούχος να είναι αντικαπιταλιστής κομμουνιστής που θέλει επανάσταση;
Ντοκιμαντέρ 02.02.26

Φέργκι Τσέιμπερς: Μπορεί ένας δισεκατομμυριούχος να είναι αντικαπιταλιστής κομμουνιστής που θέλει επανάσταση;

Ο Φέργκι Τσέιμπερς, μεγιστάνας κληρονόμος των Κοξ, έλεγε πως ήθελε να χρηματοδοτήσει την κατάρρευση της αδικίας με τα χρήματα του και να χτίσει έναν κόσμο ενάντια στο σύστημα που τον μεγάλωσε. Αλλά σε έναν κόσμο βουτηγμένο στον πλούτο, υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Βασίλης Σπανάκης: Εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση για 61 αντιπλημμυρικά έργα στην Αττική
Επικαιρότητα 02.02.26

Βασίλης Σπανάκης: Εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση για 61 αντιπλημμυρικά έργα στην Αττική

Την προσπάθεια που γίνεται τα τελευταία χρόνια από την Περιφέρεια Αττικής για τη χρηματοδότηση και υλοποίηση αντιπλημμυρικών έργων στην ευρύτερη περιοχή με ένταξη 61 αντιπλημμυρικών έργων συνολικού προϋπολογισμού 508 εκατ. ευρώ ανέδειξε ο υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης.

Σύνταξη
Ο Στιβ Γουίτκοφ την Τρίτη στο Ισραήλ για να ενημερωθεί για τις «κόκκινες γραμμές» του Τελ Αβίβ έναντι του Ιράν
Κόσμος 02.02.26

Ο Στιβ Γουίτκοφ την Τρίτη στο Ισραήλ για να ενημερωθεί για τις «κόκκινες γραμμές» του Τελ Αβίβ έναντι του Ιράν

Τα ΜΜΕ του Ισραήλ έκαναν γνωστή την επίσκεψη Γουίτκοφ, αλλά και τις θέσεις απέναντι στο Ιράν που θα παρουσιάσουν στον απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Μέση Ανατολή.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Νέα Υόρκη: Τουλάχιστον 16 νεκροί από το κρύο – Σφοδρό κύμα ψύχους πλήττει την πόλη
ΗΠΑ 02.02.26

Νέα Υόρκη: Τουλάχιστον 16 νεκροί από το κρύο – Σφοδρό κύμα ψύχους πλήττει την πόλη

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, Ζόχραν Μαμντάνι, οι 13 θάνατοι οφείλονται σε υποθερμία. Κανένας από τους νεκρούς δεν ήταν άστεγος. Η Νέα Υόρκη έχει τη μεγαλύτερη σε διάρκεια περίοδο θερμοκρασιών υπό το μηδέν.

Σύνταξη
Κυρ. Μητσοτάκης: Πρώτα «καρφώνει» την αντιπολίτευση και μετά ζητά συναίνεση για τη συνταγματική αναθεώρηση
Συνέντευξη 02.02.26

Κυρ. Μητσοτάκης: Πρώτα «καρφώνει» την αντιπολίτευση και μετά ζητά συναίνεση για τη συνταγματική αναθεώρηση

Έτοιμος να ξεκινήσει τη σημαντικότερη θεσμική διαδικασία της πολιτείας -τη συνταγματική αναθεώρηση- εμφανίζεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης βάζοντας να παίζει η «κασέτα» της συναίνεσης την ίδια ώρα που «καρφώνει» την αντιπολίτευση για μη εποικοδομητική στάση της σε μια σειρά από φλέγοντα ζητήματα.

Σύνταξη
Αγορά εργασίας: Ο ανθρώπινος παράγοντας στην εποχή της αυτοματοποίησης
Οι μεγάλες αλλαγές 02.02.26

Οι νέοι κανόνες στην αγορά εργασίας - Η δύναμη του ανθρώπου στην εποχή της αυτοματοποίησης

Σε μια περίοδο ταχύτατης υιοθέτησης της τεχνητής νοημοσύνη, της αυτοματοποίησης και έντονων δημογραφικών αλλαγών, το ανθρώπινο δυναμικό αναδεικνύεται σε καθοριστικό παράγοντα βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Εσπευσμένα στο νοσοκομείο ο Μιρτσέα Λουτσέσκου
Ποδόσφαιρο 02.02.26

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο ο Μιρτσέα Λουτσέσκου

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου, επέστρεψε εσπευσμένα στο νοσοκομείο μόλις μία εβδομάδα μετά το εξιτήριο που πήρε με τους γιατρούς να κρίνουν πως είναι και πάλι αναγκαία η νοσηλεία του.

Σύνταξη
Λόρα: Ο πατέρας της αποκάλυψε την πτήση για Φρανκφούρτη – Πρόσωπο «κλειδί» μια γυναίκα από τη Γερμανία
Ελλάδα 02.02.26

Λόρα: Ο πατέρας της αποκάλυψε την πτήση για Φρανκφούρτη – Πρόσωπο «κλειδί» μια γυναίκα από τη Γερμανία

Ο πατέρας της 16χρονης ενημέρωσε την Ασφάλεια και την Τρίτη το απόγευμα κλήθηκε μαζί με τη σύζυγό του για κατάθεση. «Οι φίλοι μας είναι ενήμεροι αν δουν τη Λόρα ή αν μάθουν κάτι να μας ειδοποιήσουν», είπαν οι γονείς στην κατάθεσή τους.

Σύνταξη
Ο Τιμοτέ Σαλαμέ δεν κοιμάται και ξυπνάει με τη σκέψη του να κερδίσει Όσκαρ, ενώ ο κόσμος καίγεται
Διαφήμιση; 02.02.26

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ δεν κοιμάται και ξυπνάει με τη σκέψη του να κερδίσει Όσκαρ, ενώ ο κόσμος καίγεται

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ υποστήριξε σε πρόσφατη συνέντευξή του, ότι οι δηλώσεις του περί νίκης στα φετινά Όσκαρ παρερμηνεύτηκαν. Κοινώς, ναι μεν θέλει να κερδίσει, αλλά στηρίζει και τους συνυποψηφίους τους.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Παλαιστίνη: Ο πρόεδρος Αμπάς προκηρύσσει τις πρώτες εκλογές του κοινοβουλίου της ΟΑΠ
1η Νοεμβρίου 2026 02.02.26

Παλαιστίνη: Ο πρόεδρος Αμπάς προκηρύσσει τις πρώτες εκλογές του κοινοβουλίου της ΟΑΠ

Ο Μαχμούντ Αμπάς δήλωσε ότι οι «εκλογές θα διεξαχθούν παντού όπου αυτό θα είναι δυνατόν, εντός και εκτός Παλαιστίνης, για να διασφαλιστεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή του παλαιστινιακού λαού».

Σύνταξη
Υπόθεση Πολάνσκι: Τη βίασε όταν ήταν 13 ετών, τώρα η Σαμάνθα Γκάιμερ λέει τη δική της ιστορία
«Κάθαρση» 02.02.26

Υπόθεση Πολάνσκι: Τη βίασε όταν ήταν 13 ετών, τώρα η Σαμάνθα Γκάιμερ λέει τη δική της ιστορία

Μια νέα ταινία βασισμένη στο πολύκροτο βιβλίο της Σαμάνθα Γκάιμερ φέρνει το πολύκροτο σκάνδαλο ξανά στην επικαιρότητα και αναδεικνύει περισσότερα layers από τα προφανή

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Ρωσία προειδοποιεί πως οι ξένες δυνάμεις στην Ουκρανία αποτελούν νόμιμους στόχους – «Φρένο» στη Γερμανία
Κόσμος 02.02.26

Η Ρωσία προειδοποιεί πως οι ξένες δυνάμεις στην Ουκρανία αποτελούν νόμιμους στόχους – «Φρένο» στη Γερμανία

Η Ρωσία προέβη σε δηλώσεις σύμφωνα με τις οποίες κάθε ανάπτυξη ξένων στρατιωτικών δυνάμεων ή υποδομή στην Ουκρανία, αποτελούν νόμιμο στόχο

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
